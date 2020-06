Bildextra: Europamästaren satte nytt banrekord: "De som har preparerat banan är otroligt duktiga"

Efter många fina repor, fick lördagen en tråkig avslutning då en förare tappade kontrollen över sin bil efter mållinjen och körde av banan där bilen rullade flera varv.

Under fredagskvällen hade beslutet kommit från FIA, att Europamästerskapet i dragracing ställs in i år på grund av coronapandemin. Flera av förarna på plats i Hudiksvall var på plats just för att testa sina bilar inför en eventuell EM-deltävling. Men beslutet var väntat.

– I min värld har EM redan varit inställt innan beslutet kom. Det är tråkigt, men fullt förståelig. Men vi saknar att vara på racerbanan, så det är kul att komma hit och testa lite, sa den regerande Europamästaren i Pro stock, Jimmy Ålund, Norrköping.

Jan Ericsson, Västerås, är regerande Europamästare i Pro mod, och satte på lördagen ett nytt banrekord på Hudikbanan, 3,87. Andreas Arthursson putsade också av hastighetsrekordet till 313,77 kilometer i timmen.

– Banan är mycket bra, de har gjort ett fantastiskt jobb med den. Att man kunde köra så fort som vi gjorde under fredagen i den värme som var då, visar att de som preparerar banan är otroligt duktiga, berömde Jan Ericsson.

Och då ingen publik är tillåten på grund av pandemin, bjuder vi här på ett litet bildspel från lördagens körningar.