BILDEXTRA: En julikväll i Hudiksvall med lättade restriktioner: "Man börjar se ljuset i tunneln"

De nya restriktionerna innebär bland annat att de begränsade öppettiderna för serveringsställen försvinner helt. Antalet gäster per bord ökar till åtta personer inomhus. Begränsningen på storlek på sällskap utomhus slopas helt, men kraven på verksamheterna om att vidta smittskyddsåtgärder och minska trängsel fortsätter gälla.

För krögaren Sara Eriksson som driver Miss Sara och Möljen Café och Grill innebär de nya restriktionerna en stor skillnad.

– Ja det känns underbart, jätteskönt. Vi har gått på knäna i nästan ett år, så det är mycket att ta igen. De nya restriktionerna behövdes helt klart, säger hon.

På Möljen Café och Grill kommer de vid bra väder i sommar hålla öppet till klockan två på fredagar och lördagar.

– Vi hoppas på en kanonsommar så vi kan behålla båda verksamheterna, samt att smittan inte ska ta ny fart till hösten, lägger hon till.

Helena Nicklason och Jennie Blomstrand avnjöt en trevlig middag tillsammans på Möljen.

– Det är fantastiskt att kunna sitta här i kvällssolen igen, men det är lite tudelat. Man är också lite rädd att det ska bli en till våg om man släpper upp för mycket, beskriver de tillsammans.

På engelska puben The Bell var stämningen god bland gäster och personal. Nu kan de ta in fler gäster och hålla öppet till tolv på kvällen. Liver börjar så smått återgå till det normala igen, berättar Beatrice Wiik på The Bell.

Vid restaurang Hot Chili satt paret Karin och Kjell Skoglund. De spenderade sin första kväll ute på stan på väldigt länge.

– Det är första kvällen vi är ute sedan pandemin började i princip. Vi lever inte som vanligt fortfarande trots att vi är vaccinerade. Det kommer vi nog inte göra heller, berättar Karin Skoglund.

– Vi satte oss där det var lite färre folk, lägger hon till.

För Tina Zhengs restaurang Hot Chili innebär de nya restriktionerna ingen drastisk skillnad. Men nu kan de kan servera större sällskap, vilket medfört att det dykt upp lite fler gäster på slutet.

– Vi har så mycket stammisar som uppskattar vår mat vilket är jätteviktigt, det har varit avgörande under pandemin då många handlat take away, berättar hon.

– De lättade restriktionerna är framförallt bra för hela staden, säger hon.

Med glädje i rösten konstaterade Sofie Nilsson på Mani's att de senaste lättnaderna innebär en avgörande skillnad för verksamheten.

– Det känns jättebra och skönt. Hela familjer kan sitta tillsammans och större kompisgrupper. Nu kan vi ha öppet till klockan två igen, vilket också gör stor skillnad.

Gästerna på Mani's är ordningsamma och duktiga på att fråga vad som gäller, vilket underlättar för oss, berättar Sofie Nilsson.

– Det var annat förra sommaren faktiskt. Nu är folk väldigt instyrda och vana med detta. Och de respekterar svaren från oss som arbetar.

På Texas Saloons uteservering var borden fyllda. Nu har de möjlighet att ha flera sittningar under kvällen samt sprida ut bordsbokningarna, berättar Nazem Jamaleddine.

– Vi är inte lika stressade längre. Folk kommer inte klockan 18 allihopa, nu är det fler som dyker upp efter 20.

– Det här gör jättestor skillnad för oss, det känns lite mer som det normala livet igen, konstaterar Nazem Jamaleddine.

Det är bra att det öppnar upp, men man får inte glömma bort att det fortfarande är en pandemi som pågår. Så alla bör fortfarande ta sitt ansvar, säger Adrian Thorin som satt tillsammans med vännerna Johan Waernholm och Martin Fahlberg på Burgeriet.

Sandra Sjöström, kock på Takterrassen i Hudiksvall, säger att det är roligare att jobba när man nu har möjlighet att ta in fler gäster.

– När det är bra väder är det mer tryck, så det är kul. Man märker stor skillnad här på Takterrassen, beskriver Sandra Sjöström.