BILDEXTRA: Blod och berömmelse under avskalad premiär: "Vi håller avstånd hela tiden"

Förra årets sistaårselever på det estetiska programmet i Bollnäs blev snuvad på sin slutproduktion, som i sista stund fick ställas in på grund av restriktionerna.

I år görs ett nytt försök med samma musikal när årets estettreor på Torsbergsgymnasiet tar sig an Little shop of horrors – med strikta restriktioner.

Tilda Lagerhäll, som spelar karaktären Audrey, minns tillbaka hur tankarna gick förra året när estettreorna fick sin slutproduktion inställd.

– Man tyckte väldigt synd om dem och tänkte: "tur att det inte är vi". Jag trodde att corona skulle försvinna fortare och att vi skulle få göra vår slutproduktion som normalt.

Men så var inte fallet. Ett år senare är pandemin inte till ända och restriktioner fortfarande en verklighet.

Ett tag var eleverna oroliga att deras slutproduktion också skulle ställas in.

Elin Olanders, som spelar karaktären Crystal, känner stor tacksamhet över att de trots allt kan få stå tillsammans på scenen under premiärkvällen.

– Med tanke på hur det blev förra året så är vi ändå väldigt tacksamma att det blir någonting i år. Även om vi inte kunnat ha några på plats eller ens en livesändning så hade jag varit glad ändå.

För att musikalen ens skulle vara möjlig att genomföra i år har eleverna haft en begränsad tid att öva tillsammans i skolan – och då med munskydd och visir.

– Det har varit väldigt utmanande att delvis få repa repliker på distans, och att dansa och sjunga med munskydd är en utmaning, säger Tilda Lagerhäll.

Kort inpå premiären fick hela upplägget även göras om så att eleverna höll ett tillräckligt stort avstånd till varandra på scenen.

– Vi håller avstånd hela tiden, men det har blivit väldigt bra. Vi har fått till det på ett väldigt häftigt sätt som jag tror att publiken kommer att bli imponerad över, säger Tilda Lagerhäll.

Inför fredagens premiär i Torsbergsgymnasiets aula var stämningen en mix av nervositet, pirr och förväntan, trots strikta restriktioner om max åtta i publiken.

Däremot kunde desto fler följa premiären hemifrån soffan.

– Nu när vi har en livestream så har fler möjlighet att se oss. Jag har vänner från USA och Storbritannien som kommer att kolla, säger Manfred Johansson, som spelar en manipulerande och köttätande planta.

