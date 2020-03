Stora mängder snö har dragit in över natten och det ymniga snöfallet fortsatte under morgonen. Det blev en kämpig start för många i den nio mil långa loppet – sträckan som går från Berga by i Sälen till Mora.

SMHI har utfärdat en klass 1-varning för snöfall över Dalarna, där det lokalt kan komma uppemot 20 centimeter snö. I södra Dalarna övergår snöfallet i regn från eftermiddagen och temperaturen väntas bli omkring noll.

Vi har reportrar på plats - följ Vasaloppet i bilder här!