Bildar kulturskola i Ljusdal: "Det känns jättekul"

Beslutet att samla verksamheterna under ett namn klubbades under samhällsservicenämndens sammanträde under tisdagen. Arbetet för att bilda Ljusdals kulturskola sker under hösten.

–Kulturskola är ett vedertaget begrepp och visar tydligt vad det handlar om. Vi ska fortsätta med musik, dans och teater som tidigare, men också satsa på bild och form och det har vi sökt pengar för, säger nämndens ordförande Irene Jonsson (S).

I dag har musikskolan hand om all musik, medan Estrad Ljusdal ansvarar för de övriga estetiska uttrycken. Skolkultur innebär att grundskolor får ta del av professionell kultur på skoltid, exempelvis i form av olika projekt.

– Tanken är att vi ska samla all barn- och ungdomskultur under samma namn och det känns jättekul, säger kulturchef Elin Sundberg.

Hon ser flera fördelar med att de olika verksamheterna samlas under ett och samma namn.

– Det kan bli en väg in i verksamheterna. Om man vill kontakta någon är det på ett och samma ställe. Andra fördelar är att det är ett etablerat namn som inte alltid behöver en förklaring och att vi kan söka kulturskolebidrag.

Bildandet av kulturskolan innebär att nya loggor ska tas fram. Enligt Elin Sundberg blir det inga personalförändringar, förutom att det blir en utökning med bild och form tack vare kulturrådsbidrag.

Ljusdals kulturskola uppmärksammas under vecka 44 i samband med att den kommunala musikskolan i Ljusdal firar 60 år.

