525 tomtar hemma hos Per Hedkvist: "Målet är tusen tomtar"

Per Hedkvists intresse för tomtar började tidigt. Hans mormor hade många tomtar, och det kanske var tack vare henne Pers intresse växte. Numera har han ärvt mormors tomtar, och den givna julklappen till Per från släkt och vänner är ofta just en tomte. I dag har han 525 tomtar med skägg. Han har även tomtar utan skägg, men sådana räknas inte in i samlingen.

– Jag har alltid tyckt om julen. Vi är en stor släkt, och för mig innebär julen att alla samlas. Julen betyder glädje och gemenskap.

För fem år sedan hade Per 179 tomtar, men nu har samlingen alltså växt. Än är han inte nöjd – målet är tusen tomtar.

– Och jag kanske fortsätter även efter det, men allt måste ju få plats också...

Det här med att vänta in första advent är inget för Per – han börjar pyntandet redan 1 november, för att faktiskt hinna med att ta fram allting. Nu står tomtarna i stora skaror på bokhyllor och inne i den öppna spisen, på små bord och kistor. Julgardiner och juldukar är framme, och julgranen står i ett hörn, rikligt dekorerad.

– Men i år struntar jag i glittret, då syns tomtarna mer. Och helst ska allt vara klart till första advent, så att jag hinner flytta om lite också om jag vill det.

Om du får en tomte du inte tycker om utseendet på, slänger du den då?

– Nej, jag slänger bara de som gått sönder och som inte går att laga. Men jag tycker inte att alla är fina. De fulare kanske jag ställer lite längre bak... Jag tittar mycket på tomtarnas ögon. Jag vill att de ska vara snälla.

På spiselkransen vid öppna spisen syns dock en tomte som faktiskt är en av Pers fulare.

Den kanske rentav ligger sist på popularitetslistan.

– Ja, den är nog värst. Jag tycker att det är något elakt över hans ögon. Jag har vridit honom så att han inte är riktad mot mig när jag sitter i soffan, säger Per.

Självklart har Per också en favorittomte. Den är en liten fryntlig figur, som sitter på en hylla i köket.

– Den fick min morfar av sin mamma när han var fem. Hon kom från Delsbo och vi tror att den är riktigt gammal.

Per har bott i sin lägenhet, ovanpå IOGT-NTO i Bergvik, i åtta år nu, och det har blivit en tradition för honom och kompisarna att fira "lilla julafton" hemma hos Per, där julstämningen är på topp.

Och när julen väl är över, börjar det mödosamma arbetet med att plocka ner de 525 tomtarna, de 33 halmbockarna, och allt annat, i sina kartonger igen.

– Men jag börjar inte en dag före tjugondedag Knut!