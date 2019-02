Ungdomsfullmäktige ska få fler unga att delta i politiken: "Det här är på riktigt"

Tanken med ungdomsfullmäktige är att fler unga ska känna att de kan påverka genom att vara delaktiga och lära sig mer om politiken och beslutsprocesser i kommunen. Dessutom ska det fungera som bollplank åt politikerna, så de kan få med ungdomsperspektivet i sina beslut.

– Ungdomsfullmäktige är fri från partikoppling, det vi hoppas på är att unga ska komma med förslag och ärenden till kommunen och att kommunfullmäktige också kan skicka frågor till ungdomarna, säger Andreas Mossnelid, fritidsutvecklare.

– Det ska funka åt båda hållen. Det är jättekul att de är så engagerade och kommer med förslag i frågor som påverkar dem, säger Eva Engström, kommunsekreterare.

Under det andra ungdomsfullmäktige, som ägde rum på Kulturhuset Bergsjögården under måndagskvällen, fick deltagarna också öva på mötesteknik och att prata inför varandra i mikrofon. Till hjälp hade de kommunfullmäktiges ordförande Carin Walldin (S) och vice ordförande Pernilla Kardell (C) som kom med tips och informerade om hur det går till på kommunens sammanträden.

– Jag fick gå en kurs i mötesteknik när jag var nio år, och det är otroligt roligt. Vissa tycker att det är tråkigt och byråkratiskt, men jag menar att det är demokratiskt i högsta grad. På det här sättet lyssnar man till alla förslag, inledde Carin Walldin.

Därefter bjöd hon upp en efter en av de sju deltagarna, som fritt fick komma med förslag och idéer till diskussionen. Ett ämne som väckte stort intresse var epa-traktorer som används för buskörning.

– Varje helg är det folk som kör runt, sladdar och förstör i Bergsjöparken. Det skulle man kunna få stopp på om man ställde dit fler bilar och en polisbil, sa Julius Eng, som går i årskurs 8 på Bergsjö skola och även är med i elevrådet.

Stor fokus var det också på frågor kring miljö, kollektivtrafiken och vegetariska alternativ i skolan.

– Jag tycker att det är jätteviktigt att vi tar tag i miljöfrågan, när vi vet att planeten inte kommer att gå under kan vi ta i andra frågor sedan. Om jordens medeltemperatur ökar kommer vi att få stora problem med översvämningar följt av andra katastrofer, sa Hanna Hassel.

Hon var också en av flera deltagare som ville se fler vegetariska alternativ och bättre vegetarisk mat i skolan, något ungdomsfullmäktige även klubbade igenom att ta vidare till elevrådet på Bergsjö skola och till kommunens kostenhet.

Carin Walldin var nöjd med engagemanget under kvällen.

– Det är så roligt att de engagerar sig – de är väldigt duktiga. Det här är på riktigt och vi politiker behöver lyssna på vad ungdomarna tycker är viktigt.