Benny gjorde ironman i alla Sveriges län – på 21 dagar: ”Den värsta smärtan jag upplevt”

– Jag älskar när det är hårt för ju mer man testar sina gränser desto tåligare blir man. Vi har sjukt mycket mer potential än vad vi tror. Det vi tycker är extremt idag är ju egentligen inte det sett ur människans förmåga, säger Benny Halvarsson.

Men hans senaste bedrift kan lätt uppfattas som extrem då ingen annan i Sverige genomfört något liknande. På 21 dagar, i 21 län, genomförde han 21 stycken ironman – en form av triathlontävling som innefattar 3,86 kilometer simning, 18 mil cykling och 4,2 mil löpning.

– Okej det här var extremt men då syftar jag inte på det fysiska. Utan det mentala, sömnbristen och framför allt logistiken att förflytta sig från ett län till ett annat, säger han.

Den 23 augusti genomfördes loppet i Gävleborg. Det inleddes med simning i Delsbo och sedan cykling ner till Gävle för ett maraton.

Att utmana sig och köra stenhård träningen är inget nytt för 39-åringen eftersom att han vuxit upp i en brottarfamilj. Hans bröder och pappa var engagerade i den lokala brottarklubben i Mora i Dalarna. Innan Benny Halvarsson kom att lägga brottningskarriären på hyllan så hann han ta bronsmedalj i både junior- och senior-SM.

– Hellre gör jag hundra stycken ironman-tävlingar än att gå upp på brottarmattan igen. Folk fattar inte hur hårt brottning är. Det gör mycket mer ont än vad man tror.

Efter brottningen höll han under några år på med kampsporten MMA, för att sedan gå över till konditionsträning, som under åren blivit mer och mer utmanade. Första gången han genomförde en ironman var 2016. Två år senare genomförde han en trippel ironman i tyska Lensahn och året efter det en deca ironman, tio gånger ironmandistansen, i Mexiko.

– Jag har alltid gillat att springa och samtidigt haft en fascination för äventyrare som Göran Kropp. Han har alltid varit min största förebild. Nu när jag tänker efter är det nästan som att jag börjat gå ifrån att extremidrotta till att göra mer äventyr.

Benny Halvarsson har blivit rikskändis för sina extrema välgörenhetsutmaningar. Under 2020 cyklade han 100 mil för att samla in matlådor till sjukvårdspersonal. Men inte nog med det, i år sprang han från Malmö till Stockholm för att samla in pengar till cancerforskning.

– Jag fick en jättestor respons och det var otroligt kul att se hur många som engagerade sig. Tillsammans samlade vi ihop runt 370 000 kronor till cancerforskning.

Men det är inte bara att samla in pengar till välgörande ändamål som driver honom till att att ständigt pusha sina gränser.

– Jag vill motivera och få fler att börja röra på sig. Jag vet inte hur många meddelanden jag får när jag gör de här utmaningarna. Folk hör av sig till mig och berättar att de blivit inspirerade. Det betyder oerhört mycket för mig och det är vad som driver mig.

Men trots alla hejarop så är det sällan en dans på rosor.

– Den värsta smärtan jag upplevt var när jag sprang från Malmö till Stockholm och skadade skenbenet. Det gjorde så ont att jag ett tag trodde att jag inte skulle klara av det. Men det läskigaste jag upplevt var i Mexiko när jag blev förgiftad efter att ha simmat i en otroligt klorstark simbassäng.

– Men det jobbigaste är ändå att vara ifrån barnen. Samtidigt försöker jag undvika att träningen går ut över dem. Istället gäller det att vara tidseffektiv och under våren brukar jag gå upp klockan fyra på morgonen och cykla till jobbet som ligger i Djursholm i Stockholm.

Hur orkar du att göra det?

– Sju och en halv mil är inte så långt för mig och om jag cyklar lite halvlugnt så tar det mig runt två och en halv timme. Sammanlagt får jag då in fyra timmars träning.

Om det inte är träning som står på schemat, så tillbringar han tid med familjen hemma i Solbacka Strand i Norrtälje. Eller med ett fiskespö i handen, sittande i en båt i någon av Hälsinglands många sjöar.

Trots att det nu bara gått en månad sedan hans senaste bedrift, så har Benny Halvarsson börjat smida planerna för en ny och ännu mer extrem utmaning.

– Det ska genomföras nästa år och då är det tänkt att pengarna ska gå till suicide zero som arbetar för att minska antalet självmord. Det kommer bli min tuffaste utmaning hittills och tanken är att jag ska göra det helt själv. Det kommer bli en utmaning, men mer än så kan jag inte berätta.

PERSONLIGT

Vem: Benny Halvarsson

Ålder: 39 år

Var: Uppvuxen i Mora i Dalarna men bor idag med sin fru och två barn i Solbacka strand i Norrtälje.

Gör: Personlig tränare, extremsportare och föreläsare.

Varför: Extremsportare som genomfört flera utmaningar och välgörenhetsinsamlingar.

Kuriosa: Stor intresse för gäddfiske och driver bland annat ett fiskekonto på Instagram med över 20 000 följare. Benny Halvarsson senaste bedrift att genomföra 21 stycken ironman på 21 dagar i 21 län ska nu bli till en dokumentär.