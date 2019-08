Belles & Gubbs fyllde sommarkyrkan med jazziga toner: "Musik är ett sätt att uttrycka känslor"

Belles & Gubbs tar plats längst fram i kyrkan och drar igång kvällens konsert. Tonerna vaggar in lyssnaren på en rökig 30-talspub för att i nästa stund ta dem med till Hawaii. Musiken är i Andrew sisters-stil, eller som kapellmästare Mats Söderqvist uttrycker det:

– Gammelswing, lättlyssnad tradjazz med karibiska inslag.

Gruppen har funnits i nästan trettio år. Från början hette de Bellsegubbs, men när Eva, Ewa och Anita anslöt 1993 blev de Belles & Gubbs.

Några av medlemmarna i gruppen har varit med sedan start, medan flera har tillkommit på senare tid. Spelningarna är inte lika många nu som för tjugo år sedan, men än hinns en och annan jazzfestival eller jazzklubb med.

– Att spela är ett sätt att umgås, men det finns mer djup i det, säger Stephan Lindstein, som spelar trombon.

– Man blir glad efteråt, tillägger Tore Jansson, trummor.

– Musik är ett sätt att uttrycka känslor, säger Göran Schultz, som spelar piano och sjunger i gruppen.

Han ska spela i kyrkan även nästa torsdag, med gruppen Brazil.

De brasilianska tonerna finns även här. Kvällens konsert ger värme. Stämningen i kyrkan är både uppsluppen och andaktsfull.

Eva Svantesson Hedlund presenterar låtarna, som till stor del handlar om kärlek. Från What is this thing called love, närmar de sig kärlekens kärna med Cheek to cheek.

