Bekräftat: Trotjänaren lämnar Edsbyn: ”En av de stora i klubbens historia”

Daniel Burvall Jonsson har vunnit sex SM-guld med Edsbyn och spelat totalt tolv säsonger i klubben. 39-åringen hade ett optionsår med klubben, men någon förlängning blir det inte. Det kunde Bandypuls berätta under förra veckan, och Burvall Jonsson bekräftade då själv att han sagt upp sitt optionsår, och att det förmodligen inte skulle skrivas något nytt kontrakt.

"Som det känns just nu så är det nog över. Men vi får se framåt vad som händer och sker.", skrev han i ett sms till Bandypuls då.

På tisdagen bekräftar Edsbyn själva att Burvall Jonsson lämnar klubben.

– ”Popa” har verkligen skrivit in sig som en av de stora i klubbens historia. Han har vunnit flera guld och dessutom spelat i landslaget under sin tid i Edsbyns IF Bandy och vi är verkligen stolta och glada över att han representerat rödblått. Vi tackar honom för allt han gett klubben och önskar honom ett stort lycka till framöver med vad han än tar sig för, säger sportchefen Stefan Karlsson till klubbens hemsida.

Under måndagen stod det klart att Jesper Öhrlund lämnar klubben, trots att han själv hade velat spela kvar.