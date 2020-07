Begravningsreferat Söderhamn v 30, 31

I Ulrika Eleonora kyrka hölls på onsdagen begravningsgudstjänst för Gun-Britt Andersson Jansson från Söderhamn.

Som inledningsmusik spelade Nicklas Jonsson We're not gonna take it av Twisted Sisters.

Officiant var Sven Erik Hägerlind som i griftetalet utgick från orden i Ps.23

Gemensamt sjöngs psalmerna 251:1-2 Var jag går i skogar berg och dalar och 558.

Som avslutning spelade organisten Tröstevisa av B Andersson.

Minnesstund hölls i Mariagården.I Sandarne kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Inga-Britt Johansson. Som inledningsmusik spelade Nicklas Jonsson Oändlig nåd. Födelsedagsvals till Mona av B Anderssons orkester spelades. Officiant var Lars Nilsson som i griftetalet utgick från orden i Job 10:12. Unisont sjöngs psalmerna 201 och 297. Som avslutning spelade organisten Tröstevisa av B Andersson.

I Söderala kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Solvig Frisk. Som inledningsmusik spelade Lennart Eriksson Tröstevisa av B Andersson. Sedan spelades Crazy med Patsy Cline. Officiant var kyrkoherde Lars Nilsson som i griftetalet utgick från orden i Joh 18:36. Sedan nspelades Utan dina andetag med Christian Antblad. Unisont sjöngs psalmerna Blott en dag och Bred dina vida vingar. Som avslutning spelade kyrkomusikern Där rosor aldrig dör, trad. Gåvor hade lämnat till Cancerfonden.

I Bergviks kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Sven-Erik Jonsson. Som inledningsmusik spelade Lennart Ericsson I denna ljuva sommartid av N Söderblom. Solisten Frida Alenius sjöng Gamle Svarten av C Israelsson. Officiant var Krister Bohman som i griftetalet utgick från orden i 1 Kor 15:42-43. Solisten återkom med Jag är fattig bonddräng av G Riedel. Unison sjöngs psalmerna 199:1-3 Den blomstertid nu kommer med melodi från Dalarna. Som avslutning spelade organisten Bön av J Leijon. Minnesstund hölls i Samstugan.

I Skogs kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Folke Eriksson.

Som inledningsmusik spelade organisten Lennart Eriksson Gammal fäbodpsalm.

Solisten Martina Sahlin sjöng Håll mitt hjärta av P Hallström och B Skifs

Officiant var Magnus Natander som i griftetalet utgick från Psalt. 23.

Solisten återkom med Gabriellas sång P Bäckman och S Nilsson.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249 Blott en dag och 251:1 – 2 Var jag går i skogar, berg och dalar.

Som avslutning spelade kantorn Tröstevisa av B Andersson.

I Skogs kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Karin Eriksson, Stråtjära.

Som inledningsmusik spelade organisten Frida Alenius Tröstevisa av B Andersson.

Sedan framförde Karin Eriksson på flygel, Tord Westman med sång och Lars Eriksson med sång och gitarr Björkens visa av Hootenanny Singers.

Officiant Krister Bohman utgick i griftetalet från orden i Joh 14: 1-3.

Lars Holmqvist, violin, och Karin Eriksson återkom med Kyrkmarsch från Östervåla, trad samt Gässen flyttar av D Andersson och T Bergman där också Lars Eriksson var med.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Aftonpsalm från Rosentorp, trad.

Minnesstund hölls i S:t Staffans hus.