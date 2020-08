Begravningsreferat Söderhamn

I Ulrika Eleonora kyrka hölls fredagen den 14 augusti begravningsgudstjänst för Artur Engberg, Söderhamn. Som inledningsmusik spelade Nicklas Johnsson Som en bro över mörka vatten av P Simon.

Officiant var Philip Widell som i griftetalet utgick från orden i Korinterbrevet.

Sedan spelades Gabriellas sång med Roland Hultquist.

Unisont sjöngs psalmerna 249, 289 och 791.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Tröstevisa av B Andersson.

Gåvor hade lämnats till fonder.

Tal hölls av döttrarna Maria och Anna som även läste en dikt, Roland Hultquist för Skogskarlarna, Karl Näslund för Odd Fellow-logen nr 12 Helsinga.

Minnesstund hölls på Mariagården.

I Ulrika Eleonora kyrka hölls fredagen den 14 augusti begravningsgudstjänst för Bernt-Åke Fredlund, Falun, tidigare Söderhamn.

Som inledningsmusik spelade Nicklas Johnsson Brusa högre lilla å av B J:son Lind.

Sedan spelades En stund på jorden och En sång av rosor med Darin.

Officiant var Eva Brolin som i griftetalet utgick från orden i Johannesevangeliet.

Hans Ringhamre sjöng Du är för alltid en del av mig av L Berghagen.

Unison sjöngs psalmerna 231 och 249.

Strövtåg från hembygden med Mando Diao spelades.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Koppången av P E Moraeus.

I Ljusne kyrka hölls fredagen den 14 augusti begravningsgudstjänst för Gertrud Svensson.

Som inledningsmusik spelade Frida Alenius Nocturne av E Taube.

Solisten Robin Svensson sjöng Håll mitt hjärta av B Skifs.

Officiant var Lars Nilsson som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Solisten återkom med Ängeln i rummet av E Dahlgren.

Unisont sjöngs psalmerna 277 och 249 Blott en dag.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Strövtåg i hembygden av Mando Diao.

Gåvor hade lämnat still Hjärt-lungfonden.

Minnesstund hölls i Kyrksalen.

I Skogs kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Lasse Schönning. Som inledningsmusik spelade Frida Alenius Gammal fäbodpsalm i sättning av O Lindberg.

Solisten Leo Bothén sjöng och spelade Den jag kunde va av M Wiehe.

Officiant var Magnus Natander som i griftetalet utgick från orden i Psaltaren 103.

Solisten återkom med Here comes the sun av Beatles.

Unisont sjöngs psalmerna 798 Som liljan på en äng och 190 Bred dina vida vingar.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Änglamark av E Taube.

Gåvor hade lämnat till Palestinagruppen, Stockholm, samt Läkare utan gränser.