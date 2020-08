Begravningsreferat Söderhamn

I Norrala kyrka hölls fredagen den 7 augusti begravningsgudstjänst för Ivan Larsson, Norrala.

Som inledningsmusik spelades Jan Brolin Visa från Utanmyra i sättn av Jan Johansson.

Solist Hans Ringshamre sjöng Var jag går i skogar, berg och dalar.

Officiant var Staffan Öberg som höll griftetalet utifrån valda bibelord.

Solisten återkom med Jag har hört om en stad.

Tals hölls av Thea Larsson och Vivianne Styf.

Unison sjöngs psalmerna 285 och 248.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Rosen i sättn. av Arne Kvick.

Blommor märktes bl a från Norrala Övre VVO och Edbergs begravningsbyrå.

I Söderala kyrka hölls torsdagen den 6 augusti begravningstjänst för Stephan Bolldén, Söderala. Som inledningsmusik spelade Lennart Ericsson Vandraren av M Wester.

Officianter var Staffan Öberg och Jan Bolldén som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Unison sjöngs psalmerna 201:3-4 En vänlig grönskas rika dräkt och 297 Härlig är jorden.

Som avslutningsmusik spelade Lennart Ericsson Koppången av P E Moraeus.

Gåvor hade lämnats till Läkare utan gränser.

Tal hölls av Eva Englund som läste en dikt. Minnesstund hölls i hemmet.

I Fridhemskapellet i Ljusne hölls fredagen den 7 augusti begravningsgudstjänst för Stig Jansson, Söderhamn.

Som inledningsmusik spelade Frida Alenius Tröstevisa av B Andersson.

Sedan spelades I don't want to talk about it med Rod Stewart.

Officiant var Lars Nilsson som i griftetalet utgick från orden i Psaltaren 28:6-8.

Unisont sjöngs psalmerna 249 Blott en dag samt 256 Var inte rädd.

Som avslutningsspelade kyrkomusikern Så skimrande var aldrig havet av E Taube.

Gåvor hade lämnat till olika fonder. Minnesstund hölls i hemmet.

I Svartsundet i Söderhamn hölls söndagen den 9 augusti begravningsakt för Bosse Jonsson.

Som inledningsmusik spelades Så skimrande var aldrig havet med Lill LIndfors och Strövtåg i hembygden av Mando Diao.

Borgerlig officiant var Hans Ringhamre som höll ett personligt minnestal och läste dikter.

Vidare spelades Sol, vind och vatten med Ted Gärdestad.

Som avslutning spelades Ett sista glas med Sven- Bertil Taube.

Gåvor hade lämnats till olika fonder. Gun Fredin läste dikten Odalmannen. Minnesstund hölls på Jonssons udde. Efter akten spreds askan utanför Skatön.