Begravningsreferat Söderhamn

I Ulrika Eleonora kyrka hölls onsdagen den 5 augusti begravningsgudstjänst för Gunnar Rosén, Söderhamn.

Sim inledningsmusik spelade Nicklas Jonsson Gammal fäbodpsalm av i sättn av O Lindberg.

Brasskvintetten med Mats Siggstedt, Anders Adelin, Olov Widmark, Anders Widmark och Hans Lindberg framförde Amazing grace tillsammans med Nicklas Jonsson.

Officiant var Philip Widell som i griftetalet utgick från orden i Ps 90:1-2, 10,12.

Under avskedstagandet spelade Brasskvintetten Nobody knows the trouble I've seen - African American spiritual.

Unisont sjöngs psalmerna 249 Blott en dag, 285 Det finns ett djup i Herrens godhet samt 297 Härlig är jorden.

Som avslutning spelade Brasskvintetten Swing low sweet chariot och When the saints.

Gåvor hade lämnats till olika fonder. Blommor märktes bl a från Söderhamns musikkår och Söderhamns skidkamrater.