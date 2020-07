I Trönö kyrka hölls det fredag 24 juli begravningsgudstjänst för Rune Persson

Som inledningsmusik spelade kantor Astrid Cronmark Åbonde Amazing grace, trad.

Officiant var Staffan Öberg som i sitt griftetal utgick ifrån Romarbrevet 13:12.

How great thou art med Elvis Presley spelades, liksom Where could I go but to the Lord med Elvis Presley.

Under avskedet spelades In the garden med Elvis Presley och till avskedet Love me tender med Elvis Presley.

Tillsammans sjöngs psalm 190.