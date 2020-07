Begravningsreferat Ljusdal v 30, 31

I Järvsö kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Bo Holmgren, 67, Järvsö.

Som inledningsmusik spelade kantor Mona Kihlström ”Precious Lord” av Thomas A Dorsey.

Solisterna Jörgen Åberg och Hans Johansson sjöng ”It’s a heartache” av R Scott och S Wolfe.

Församlingsherde Maria Idänge utgick i griftetalet från orden i Ps 139.

Solisterna återkom med ”Have you ever seen the rain” av J Fogerty samt ”Fattig

bonddräng” av A Lindgren G Riedel.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249 Blott en dag och 297 Härlig är jorden.

Som avslutningsmusik spelade organisten ”Så skimrande” av E Taube.

I Järvsö kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Birgitta Fält. Som inledningsmusik spelade kantor Ann-Christin Svedman psalm 235, Som en härlig gudomskälla av F Bloom/A Dulin. Solist Maja Wreiding sjöng Leende guldbruna ögon av Vikingarna, ackompanjerad av Per Engman på gitarr och sång.

Officiant var kyrkoherde Maria Idänge, som höll griftetalet utifrån valda bibelord.

Gemensamt sjöngs psalmerna 791 och 190. Musikerna återkom med Du är värdefull och Amazing grace. Som avslutning spelade Per Engman Hälsingevind av Engmans kapell.

I Ljusdals kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Maj-Lis Halvarsson. Som inledningsmusik spelade kantor Anneli Aspengren Sköld Nocturne av Secret Garden.

Solisten Ylva Timan sjöng Du är den ende, text B Zetterlind. Officiant var församlingsherde Magnus Boäng som i griftetalet utgick från orden i Psaltaren 103:15-17. Solisten återkom med Om du nånsin kommer fram till Samarkand.

Gemensamt sjöns psalmerna 201 och 751. Som avslutning spelade kantorn Mot skärgården.

I Ljusdals kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Göran Olsson.

Som inledningsmusik spelade kantor Anneli Aspengren Sköld Crying in the chapel av A Glenn. Officiant var församlingsherde Magnus Boäng som i griftetalet utgick från orden i Lukas 20:38. Gemensamt sjöns psalmerna 201, 190.

Som avslutning spelade organisten Always on my mind av W Carson, J Christopher och M James.

I Ljusdals kyrka hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Inger Löfstrand. Som inledningsmusik spelade kantor Anneli Aspengren Sköld Den blomstertid nu kommer. Solisten Jörgen Persson sjöng Som en bro över mörka vatten av P Simon/Å Arenhill. Officiant var församlingsherde Magnus Boäng. Som avslutning spelade kantorn Blott en dag av L Sandell/O Ahnfelt.

I Ljusdals kyrka hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Viktoria Andersson, Ljusdal, som avlidit i en ålder av 96 år.

Som inledningsmusik spelade kantor Anneli Aspengren Sköld Vi ska gå hand i hand av W Roloff och H Hee, text av Bengt Sundström.

Solisten Mikael Olofsson sjöng I hennes famn av Engmans kapell.

Officiant var församlingsherde Magnus Boäng som i griftetalet utgick från orden i Hebr 11:27.

Solisten återkom med Utan dina andetag av J Berg.

Under avskedet spelade Anneli Aspengren Sköld Kärleksvisan av S Dawn Finder/P Hallström.

Gemensamt sjöngs psalmerna 179 och 297.

Som avslutning spelade kantorn Leva livet av Wiener/Gold/Gottlib/Gluck Jr

Minnesstund hölls på Hembygdsgården.

I Färila kyrka hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Bror Helge Eriksson som avlidit i en ålder av 74 år.

Som inledningsmusik spelade kantor Mona Kihlström Det ljusnar i öster av Å Kihlen.

Solisten Lillemor Håkansson sjöng Gabriellas sång av S Nilsson/P Bäckman.

Officiant var Maria Idänge.

Solisten återkom med Hälsingland.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249 och 297.

Som avslutning spelade kantorn Så skimrande var aldrig havet av E Taube.

I Ljusdals kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Sylvia Söderlund, 77.

Som inledningsmusik spelade organisten Anneli Aspengren Sköld Tröstevisa av B Andersson. Hon sjöng även I Herrens händer.

Officiant var församlingsherde Magnus Boäng som i griftetalet utgick från orden Mark 10:14.

Gemensamt sjöngs psalmerna 210 och 512.

Som avslutningsmusik spelade organisten You raice me up av R Lovland.

Minnesstund hölls på församlinmgsgården.

I Järvsö kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Birgit Olsson, 85, Järvsö.

Som inledningsmusik spelade kantor Mona Kihlström ”Jag har hört om en stad ovan molnen” med text av L Lithell, rysk folkvisa.

Solisten Mikael Olofsson sjöng ”Där rosor aldrig dör” av J Osborn, J C Miller och E Osborn.

Officiant Maria Idänge höll griftetalet som utgick från orden i Ps 23.

Solisten återkom med ”När du går över floden” av P Karlsson samt ”Tysta

skyar” av D Andersson och G Johansson.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249 Blott en dag och 297 Härlig är jorden.

Som avslutningsmusik spelade organisten ”Så skimrande” E Taube.

