Begravningsreferat Ljusdal

I Färila kyrka hölls fredagen den 7 augusti begravningsgudstjänst för Sigrid Margareta Hjelm, 86, Färila.

Officiant vas Jan Bonander som i griftetalet utgick från orden i psalm 23 samt Uppenbarelseboken.

Som inledningsmusik spelade Pär Engman Amazing grace på flöjt.

Därefter sjöng Peter Hjelm ett medley på Lill-Babslåtar ackompanjerade av Pär Engman och Maja Wreiding.

Pär Engman och Maja Wreiding sjöng Leende gulbruna ögon av O Bergman.

Unisont sjöngs psalmerna 791 och 249.

Solisterna återkom med En säng av rosor av Darin/P Kvint.

Minnesstund hölls på Klockaregården.

I Ljusdals kyrka hölls torsdagen den 6 augusti begravningsgudstjänst för Nils Arne Nordgren, 84, Ljusdal.

Som inledningsmusik spelade kantor Anneli Aspengren Sköld Air av J S Bach.

Därefter sjöng hon Utan dina andetag.

Officiant var församlingsherde Magnus Boäng som i griftetalet utgick från orden i 1 kor 13:4-7.

Solisten återkom med Somewhere over the rainbow.

Unisont sjöngs psalmerna 248 och 201.

Som avslutning spelades I will always love you av D Parton.