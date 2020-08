Begravningsreferat Ljusdal

I Ljusdals kyrka hölls på torsdagen den 30 juli begravningsgudstjänst för Björn Johansson, 52, Ljusdal.

Som inledningsmusik spelade kantor Anneli Aspengren Cant help falling in love av H Peretti, L Creatore och G D Weiss.

Anneli Aspengren Sköld sjöng Sex fot under av T Näslund.

Officiant var Magnus Boäng som i griftetalet utgick från orden i Psalt 103:15-17.

Psalmer 248 och Amazing Grace sjöngs gemensamt.

Som avslutning spelade organisten Always on my mind av W Carson, J Christopher och M James.

I Ljusdals kyrka hölls på torsdagen den 30 juli begravningsgudstjänst för Torbjörn Jonasson, 89, Ljusdal.

Som inledningsmusik spelade kantor Anneli Aspengren Air av J S Bach.

Solisten Mikael Olofsson sjöng Jag väntar vid min mila av D Andersson.

Officiant var Magnus Boäng som i griftetalet utgick från orden i Psalt 8:4-5.

Solisten återkom med På andra sidan floden.

Psalmerna 251 och 201 sjöngs gemensamt.

Som avslutning spelade organisten Adagio av Tomaso Albinoni.