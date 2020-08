Begravningsreferat Hudiksvall /Nordanstig

I Ilsbo kyrka hölls fredagen den 7 augusti begravningsgudstjänst för Gudrun Kovalainen.

Som inledningsmusik spelade kantor Charles Liljedahl Adagio av T. Albinoni.

Officiant var Prost Emeritus Bo Johansson som i griftetalet utgick från orden i Joh 16:16-20.

Psalmer som sjöngs gemensamt var Blott en dag och I denna ljuva sommartid

Solisten och pianisten Caritha Bergqvist framförde Aftonklockor av AF Marzian och Ack Värmeland Du sköna.

Som avslutningsmusik spelades Amazing grace.

I Gnarps kyrka hölls fredagen den 7 augusti begravningsgudstjänst för Widar Gradin.

Som inledningsmusik spelades Tröstevisa av B Andersson.

Officiant var Sofia Aspling.

Solisten Ylva Palmcrantz framförde Han har öppnat pärleporten och Mötas och skiljas av G Strandsjö till ackompanjemang av Karin Olofsson på piano och Ronny Olofsson på tvärflöjt och klarinett.

Som avslutningsmusik spelades Jag har hört om en stad.

I S:ta Maria kapell, Iggesund hölls fredagen den 7 augusti begravningsgudstjänst för Ing-Britt Lexelius.

Kantor Andreas Holmberg inledde med Så skimrande var aldrig havet av E Taube.

Officiant var Mia-Marie Kjellgren som i sitt griftetal utgick från orden i Joh. 14:1-6.

Tillsammans sjöngs psalmerna 249 och 201.

Som avskedsmusik spelades Må din väg gå dig till mötes.

Avslutningsmusik var Tröstevisa av B Andersson.

I Hudiksvalls kyrka hölls det fredag 7 augusti begravningsgudstjänst för Gösta Johansson.

Inledningsmusik var Jag har hört om en stad ovan molnen, rysk folkmelodi,

Officiant var Astrid Uhlin som i griftetalet utgick från orden Jesaja 43:1.

Sedan spelades På en avlägsen höjd med Rune Broberg på orgel och Jonas Eklund som trumpetsolist.

Tillsammans sjöngs psalmerna 235 Som en härlig gudomskälla och 261 Tack min Gud för vad som varit.

Avslutningsmusik var Just a closer walk with thee, trad, som övergick i When the saints go marching in med samma musikerpar som ovan.

Minnesstunden hölls på S:t Jakobsgården.