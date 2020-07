Begravningsreferat Bollnäs/Ovanåker v 30, 31

I Rengsjö kyrka kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Vilhelmina Viklund. Som inledningsmusik spelade organisten Anton Linnerhed Där rosor aldrig dör av J och E Osborn/ JC Miller/ D Bergagård. Officiant var komminister Åsa Tollén. Gemensamt sjöngs psalemn 297. Som avslutning spelade organisten Amazing grace av J Christopher/ M James/ W Carson Thompson.

I Ovanåkers kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Åke Jonsson. Som inledningsmusik spelade kyrkomusiker Jenny Christoffersson Tröstevisa av B Andersson. Officiant var prästen Anna-Marita Wadlund som i griftetalet utgick från orden i dikten Det är tid för en lång resa av Bo Zetterlind. Som avslutning spelade organisten Air av J S Bach. Gemensamt sjöns psalmen 190 Bred dina vingar.

I St Lars Kapell hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Siv Tunong. Som inledningsmusik spelade organisten Anton Linnerhed Gammal fäbodpsalm av O Lindberg . Solisten Eva Andersson sjöng Håll mitt hjärta. Officiant var Åsa Tollén. Solisten återkom med En ton från himlen. Som avslutning spelade organisten Air av J S Bach. Gemensamt sjöngs psalmen 201:1-3.

I S:t Lars kapell hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Ann Wigers, Bollnäs.

Som inledningsmusik spelade organisten Magnus Berglöf My Way av J Revaux.

Fredrik Svensson sjöng och ackompanjerade på gitarr En stund på Jorden av Laleh.

Officiant var Åsa Tollén.

Fredrik Svensson återkom med If you believe av Thomas Di Leva.

Gemensamt sjöngs psalmen 799.

Som avslutningsmusik spelade organisten Järvsöpsalm.

I Ovanåkers kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Roger Alvarsson.

Som inledningsmusik spelade organisten Gunvi Liljeblad Du försvann som en vind av R M Stråhle.

Solisten Jennie Eriksson sjöng Himlen är oskyldigt blå av bröderna Gärdestad.

Officiant var Ove Häggbom som i griftetalet utgick från orden i Joh. 14:2 – 3.

Solisten återkom med Du är för alltid en del utav mig av L Berghagen och L Holm.

Gemensamt sjöngs psalmerna 251, Var jag går i skogar, berg och dalar och 304, Lär du mig skog.

Som avslutning spelade kantorn Så många mil, så många år av D Hylander.

I Arbrå kyrka hölls den 17 juli begravningsgudstjänst för Monica Roos.

Som inledningsmusik spelade organisten Atie Bernet Anthem av B Andersson.

Officiant var Helge Berg som i griftetalet utgick från orden i Psalt. 8:4 – 6, 1 Kor. 15:42 – 44.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249, 342 samt 231.

Som avslutning spelade kantorn Tröstevisa av B Andersson.

I Alfta kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Alf Good.

Som inledningsmusik spelade organisten Gunvi Liljeblad Strövtåg i hembygden av G Fröding.

Männen från SPF-kören Alfta sjöng Flyttfåglarna.

Officiant Ove Häggbom utgick i griftetalet från orden i Sv. Psalmboken 304:1, 4.

Männen från SPF-kören Alfta återkom med Håll mitt hjärta och Fattig bonddräng av G Riedel och A Lindgren.

Gemensamt sjöngs psalmerna 251:1 – 2, Var jag går i skogar, berg och dalar och 256, Var inte rädd.

Som avslutningsmusik spelade organisten Amazing grace.