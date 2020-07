Begravningsreferat BOLLNÄS/OVANÅKER v 30

I St Lars Kapell hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Bengt Isaksson. Som inledningsmusik spelade organisten Elisabeth Persson Jag har hört om en stad ovan molnen av L Lithell. Officiant var kyrkoherde Ingrid Augrell som i griftetalet utgick från valda bibelord. Där björkarna susa av Jailbird Singers spelades samt If This is Goodbye av M Knopfler/E Harris. Som avslutning spelade organisten On the road again.

I Bollnäs kyrka hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Martha Wiklund.

Som inledningsmusik spelade organisten Elisabeth Persson Gammal fäbodpsalm, trad.

Sedan spelades Minnet och tystnaden av S-B Taube.

Officiant var Evelyn Billborn som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Gemensamt sjöngs psalmerna 190 och 249.

Som avslutning spelade organisten Cavatina av John Williams.

I Alfta kyrka hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Karin Söderberg.

Som inledningsmusik spelade organisten Gunvi Liljeblad Tröstevisa av B Andersson.

Solist Jennie Eriksson sjöng Håll mitt hjärta av P Hallström och B Skifs.

Officiant var Anna-Maria Wadlund som i griftetalet utgick från orden i Joh. 14:2 – 3.

Solisten återkom med Där rosor aldrig dör av Osborn/Miller/Bergagård.

Gemensamt sjöngs psalm 200:5 – 8, I denna ljuva sommartid.

Som avslutning spelade organisten Time to Say Goodbye av Sartori/Quarantotto/Peterson.

I Ovanåkers kyrka hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Eiler Morin.

Som inledningsmusik spelade organisten Gunvi Liljeblad Tröstevisa av B Andersson.

Officiant var Anna-Marita Wadlund som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249 och 251: 1-2.

Som avslutning spelade kantorn Koppången av P Moraeus.