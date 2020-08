Begravningsreferat Bollnäs/Ovanåker

I Bollnäs kyrka hölls torsdagen den 30 juli begravningsgudstjänst för Göran Larsson.

Som inledningsmusik spelades En vänlig grönskas rika dräkt på piano av Elisabeth Persson och med sång av barnbarnet Ella Ängskog.

Officiant Evelyn Billborn utgick i griftetalet från orden i Livets väv.

Gemensamt sjöngs psalmerna 289 Guds kärlek är som stranden och 297 Härlig är jorden.

Som avslutningsmusik spelades Conserto pour une voix med Dana Dragomir.

I St Lars kapell hölls fredagen den 31 juli begravningsgudstjänst för Frida Skoglund.

Som inledningsmusik spelade organisten Magnus Berglöf En stund på jorden av Laleh.

Styx av Albin Lee Meldau spelades.

Wonderful life av Alter Bridge spelades samt Nothing compares to you av Prince.

Officiant var Åsa Tollén.

Gemensamt sjöngs psalmerna 256 och 201:1-2.

Som avslutningsmusik spelades Stad i Ljus av P Bäckman på piano.