Begravningsreferat Bollnäs/Ovanåker

På Ohlandersgården i Rengsjö hölls fredagen 24 juli avskedsceremoni för Rolf Olsson, Rengsjö, som avled i slutet av mars i år.

Inledningsvis spelades från cd-skiva Time to Say Goodbye av F Sartori/L Quarantotto/F Peterson med Dana Dragomir.

Den avlidnes svägerska Elisabet Goude ledde ceremonin med berättelser och beskrivningar utifrån personliga minnen, reflektioner samt utvald musik.

Från cd-skiva spelades Hälsingevind av P Persson med Engmans Kapell.

Barnbarnet Augusta Olséns egna inspelning av G Bornemarks Mista en vän (sv psalm 799) spelades, You’ll Never Walk Alone av O Hammerstein II/R Rodgers med Gerry and the Pacemakers samt Du är alltid en del utav mig av L Berghagen/L Holm med Henrik Åberg.

Avskedsceremonin hölls först för vänner och bekanta, sedan för familj och övrig släkt.

I St Lars Kapell hölls fredagen den 17 juli begravningsgudstjänst för Siv Tunong.

Organisten Anton Linnerhed inledde med Gammal fäbodpsalm av O Lindberg.

Solisten Eva Andersson sjöng Håll mitt hjärta av B Skifs.

Officiant var Åsa Tollén.

Solisten återkom med En ton från himlen av G Strandsjö.

Tillsammans sjöngs psalmen 201:1-2 och senare 201:1-3.

Som avslutningsmusik spelade organisten Air av J S Bach