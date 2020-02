Begravningar vecka 7

Bollnäs/Ovanåker

Britt-Inger Larsson

I S:t Lars kapell hölls på fredagen den 14 februari begravningsgudstjänst för Britt-Inger Larsson.

Som inledningsmusik spelade organisten Magnus Berglöf Håll mitt hjärta.

På cd spelades In the ghetto med Christer Sjögren.

Officiant var Ulf Jensius som i griftetalet utgick från orden i Sv psalm 249.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249: Blott en dag och 310: O Gud, du mig ej överger.

På cd spelades When you tell the world you're mine med Björn Skifs och Agnes Carlsson.

Som avslutning spelade organisten Du är för alltid en del utav mej.

Minnesstund hölls i församlingshemmet.

Maj-Britt Olsson

I Ovanåkers kyrka hölls på fredagen den 14 februari begravningsgudstjänst för Maj-Britt Olsson.

Som inledningsmusik spelade organist Jenny Christoffersson Koppången.

Officiant var Arne Sandin som i griftetalet utgick från valda bibelord.

På piano spelades Dansa mot vår av R Lövland.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249 och 251.

Som avslutning spelade organisten Strövtåg i hembygden.

Minnesstund hölls i hemmet.

Margit Levin

I Voxna kyrka hölls på fredagen den 14 februari begravningsgudstjänst för Margit Levin.

Som inledningsmusik spelade organist Jenny Christoffersson Koppången.

Officiant var Arne Sandin som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Gemensamt sjöngs psalmerna 304 och 249.

Som avslutning spelade organisten Där rosor aldrig dör.

Minnesstund hölls i hemmet.

Laila Schönning

I Uppståndelsens kapell hölls på fredagen den 14 februari begravningsgudstjänst för Laila Schönning.

Som inledningsmusik spelade organist Kerstin Stenbeck Over the rainbow.

Officiant var Ove Häggbom som i griftetalet utgick från orden i Matt 11: 28–30.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249: Blott en dag, 304: Lär mig du skog att vissna glad samt 248: Tryggare kan ingen vara.

Som avslutning spelade organisten Sailing.

Efter klockringning bars urnan till graven.

Ulla Gustavsson

I Centrumkyrkan, Alfta, hölls på fredagen den 14 februari begravningsgudstjänst för Ulla Gustavsson.

Som inledningsmusik spelade Per-Olof Bertilsson dragspel och Lars Olov Bertilsson fiol och piano Air av J S Bach.

Solisten Per-Olof Bertilsson framförde Jag har hört om en stad ovan molnen.

Till alla församlingssånger och solon spelade Per-Olof Bertilsson dragspel och Lars Olov Bertilsson fiol och piano.

Officiant var Pär Haglund som i griftetalet utgick från orden i Joh 4:14.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249: Blott en dag och 297: Härlig är jorden.

Solisten återkom med Där rosor aldrig dör.

Som avslutning spelade Bertilssons Koppången av P-E Moraeus.

Minnesstund hölls i Centrumkyrkan.

Gerd Slaviero

I Hanebo kyrka hölls på fredagen den 14 februari begravningsgudstjänst för Gerd Slaviero, Kilafors.

Som inledningsmusik spelade organist Frans Bernet Uti vår hage.

Solisten Jennie Eriksson sjöng Utan dina andetag.

Officiant var Evelyn Billborn som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Gemensamt sjöngs psalmerna 304:1–3 samt 189: 5–7.

Solisten återkom med Strövtåg i hembygden.

Som avslutning spelade organisten Visa från Utanmyra.

Minnesstund hölls i församlingshemmet.

Anders Boberg

I Hanebo kyrka hölls på fredagen den 14 februari begravningsgudstjänst för Anders Boberg, Kilafors.

Som inledningsmusik spelade organist Frans Bernet Koppången.

Officiant var Evelyn Billborn som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249 och 297.

Som avslutning spelade organisten Air.

Minnesstund hölls i hemmet.

Hudiksvall/Nordanstig

Birger Åström

I Hudiksvalls kyrka hölls på fredagen den 14 februari begravningsgudstjänst för Birger Åström.

Som inledningsmusik spelade kantor Kristofer Sundman Air av J S Bach.

På piano spelade Kristofer Sundman och på kontrabas Johan Timan Visa från Utanmyra, traditionell melodi.

Officiant var Bengt Wiklund som i griftetalet utgick från orden i Harry Martinsons dikt Sorg och glädje.

Gemensamt sjöngs psalmerna 169B vers 1–3: I himmelen, i himmelen samt 297: Härlig är jorden.

Under avskedet spelade kantorn Taizémusik på piano.

Kristofer Sundman och Johan Timan återkom me What a wonderful world av G D Weiss/B Thiele.

Som avslutning spelade organisten Dagen är nära av G F Händel.

Minnesstund hölls i S:t Jakobsgården.

Villy Lindström

I Hudiksvalls kyrka hölls på fredagen den 14 februari begravningsgudstjänst för Villy Lindström.

Som inledningsmusik spelade kantor Kristofer Sundman Gammal fäbodpsalm av O Lindberg.

Solisten Ida Rissanen sjöng till pianoackompanjemang av Kristofer Sundman Halleluja av L Cohen/P Bäckman.

Officiant var Erik B Tanzborn som i griftetalet utgick från orden i Hebreerbrevet 13:2.

Under avskedet spelade Ida Rissanen, fiol, och Kristofer Sundman, orgel, Nocturne av E Taube.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249: Blott en dag samt 297: Härlig är jorden.

Ida Rissanen, fiol, och Kristofer Sundman, orgel, återkom med Koppången av P-E Moraeus.

Som avslutning spelades Adagio av Albinoni.

Minnesstund hölls på Strandpiren.

Lennart Rogell

I Delsbo kyrka hölls på fredag den 14 februari begravningsgudstjänst för Lennart Rogell.

Som inledningsmusik spelade kantor Christian Broberg på flygel Nocturne av E Taube.

Officiant var Joakim Johansson som i griftetalet utgick från orden i Psaltaren 139: 16–18.

Gemensamt sjöngs psalmerna 248,303 och 297.

Som avslutning spelade kantorn på flygel Tröstevisa av B Andersson.

Minnesstund hölls i Mariagården.

Anna Olsson

I Delsbo kyrka hölls på fredagen den 14 februari begravningsgudstjänst för Anna Olsson.

Som inledningsmusik spelade kantor Christian Broberg Avskedsgånglåt av T Härdelin.

Officiant var Joakim Johansson som i griftetalet utgick från orden i Psaltaren 23.

Gemensamt sjöngs psalmerna Bred dina vida vingar och Oändlig nåd.

Som avslutning spelade kantorn Hälsingesången.

Minnesstund hölls i Mariagården.

Ljusdal

Per Persson

I Kårböle kyrka hölls på fredagen den 14 februari begravningsgudstjänst för Per Persson, Njurunda, som avlidit i en ålder av 53 år.

Som inledningsmusik spelade kantor Ann-Christin Svedman Kyrklåt från Kårböle.

Bandet Smalare än Thord (SÄTB) framförde Håll mitt hjärta av P Hallström/L Andersson/B Skifs samt Strövtåg i hembygden av G Fröding/Mando Diao.

Officiant var kyrkoherde Jan Bonander som i griftetalet utgick från Per liv och orden i Höga visan.

Gemensamt sjöngs psalmerna 190 och 256.

Solisterna Indrielle, Pauline Åstrand sjöng till ackompanjemang av SÄTB låten Fix you av Coldplay.

Som avslutning spelade organisten Kyrklåt från Kårböle.

Minnesstund hölls på Pilgrimen i Kårböle.

Milda Grankvist

I Ljusdals kyrka hölls på fredagen den 14 februari begravningsgudstjänst för Milda Grankvist, Ljusdal, född 1924.

Som inledningsmusik spelade kantor Anneli Aspengren Sköld Stilla ro och nära av Å Jinder.

Solisten Ylva Tideman Olofsson sjöng Jag vill tacka livet av V Parra Sandoval/A Saijonmaa samt Tröstevisa av C Åkerström/F Kalvik/B Andersson.

Officiant var komminister Jan-Anders Johansson som i griftetalet utgick från orden i Matt 11:18.

Gemensamt sjöngs psalmerna 251 och 297.

Solisten återkom med Lys og värme av A Aleksandersen.

Minnesstund hölls i hembygdsgården.

Kerstin Svensson

I Ljusdals kyrka hölls på fredagen den 14 februari begravningsgudstjänst för Kerstin Svensson, Ljusdal, som avlidit i en ålder av 89 år.

Som inledningsmusik spelade kantor Anneli Aspengren Sköld Gammal fäbodpsalm.

Solisten Brian Lundberg sjöng Som en härlig gudomskälla.

Officiant var komminister Jan-Anders Johansson som i griftetalet utgick från orden i Upp 21: 1–5.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249 och 190.

Solisten återkom med Jag har hört om en stad.

Som avslutning spelade organisten Koppången.

Minnesstund hölls i församlingsgården.

Söderhamn

Gösta Olsson

I Skogs kyrka hölls på fredagen den 14 februari begravningsgudstjänst för Gösta Olsson, Linden och Holmsveden.

Som inledningsmusik spelade Karin Eriksson Gammal fäbodpsalm i sättning av O Lindberg.

Lars Eriksson, sång och gitarr, samt Karin Eriksson, piano, framförde Strövtåg i hembygden av B Dixgård/G Norén.

Officiant var Lars Nilsson som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Gemensamt sjöngs psalmerna 190: Bred dina vida vingar, 277: Så tag nu mina händer samt 261: Tack, min Gud.

Solisterna återkom med Jag har hört om en stad av L Lithell/rysk folkmelodi.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Air av J S Bach.

En vacker blomstergärd omramade kistan och gåvor hade lämnats till bl a Hjärt-Lungfonden. Blommor märktes från bland andra Wästby jaktklubb.

Minnesstund hölls i S:t Staffans hus.

Karin Nilsson

I Bergviks kyrka hölls på fredagen den 14 februari begravningsgudstjänst för Karin Nilsson, Mohed.

Lennart Eriksson spelade inledningsmusik.

Sedan spelades Tro med Marie Fredriksson.

Officiant var Magnus Natander som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Gemensamt sjöngs psalmerna 256: Var inte rädd samt 297: Härlig är jorden.

Visa vid vindens ängar spelades med Mats Paulsson.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Brusa högre lilla å av B J:son Lindh.

En vacker blomstergärd omramade kistan och gåvor hade lämnats till bl a Synskadades Riksförbund, Söderhamn.

Tal hölls av vännen Märta Berg.

Minnesstund hölls i Samstugan.

Sam Helmersson

I Equmeniakyrkan Söderhamn hölls på lördagen den 15 februari begravningsgudstjänst för Sam Helmersson, Söderhamn.

Som inledningsmusik spelade Ingrid Brammås Jag har hört om en stad, rysk folkmelodi/L Lithell.

Solisten Leif Svensson sjöng Som när ett barn kommer hem om kvällen av G Strandsjö.

Officiant var Teta Backlund som i griftetalet utgick från orden i 2 Mos 3: 3–5.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249: Blott en dag, 285: Det finns djup i Herrens godhet samt 300 vers 1, 4 ,5: O hur saligt att få vandra.

Solisten återkom med Det enda jag vet av L Lithell.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Bön av J Leijon.

En vacker blomstergärd omramade kistan och gåvor hade lämnats till Equmeniakyrkan Söderhamn. Blommor märktes också från Equmeniakyrkan Söderhamn.

Minnesstund hölls på Månses.

Anitha Gustafsson

I Mariakapellet, Söderhamn, hölls på fredag den 14 februari begravningsgudstjänst för Anitha Gustafsson.

Som inledningsmusik spelade organist Nicklas Johansson Håll mitt hjärta av P Hallström.

Officiant var kyrkoherde emeritus Thomas Grunnesjö som i griftetalet utgick från orden i Sv psalm 249, Sv psalm 231 och Joh. 6:69.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249, 231 och 297.

Som avslutning spelade organisten Älska mej av B Andersson/M Nilsson-Lind.

Karin Strandman

I Norrala kyrka hölls på fredagen den 14 februari begravningsgudstjänst för Karin Strandman, Söderhamn.

Som inledningsmusik spelade Jan Brolin Air svit nr III d-dur av J S Bach.

Solisten Hans Ringshamre sjöng Jag har hört om en stad ovan molnen.

Officiant var Staffan Öberg som i griftetalet utgick från orden i Sv psalm 304:2.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249 och 297.

Solisten återkom med Där rosor aldrig dör.

Som avslutning spelade organisten Adagio av Albinoni/Giazotto.

En vacker blomstergärd omramade kistan och gåvor hade lämnats till fonder.