Begravningar vecka 6–7

Bollnäs/Ovanåker

Gunnar Johansson

I Bollnäs kyrka hölls på torsdagen den 6 februari begravningsgudstjänst för Gunnar Johansson från Hällbo.

Som inledningsmusik spelade organist Elisabeth Persson Koppången.

Solisten Eva Andersson sjöng Håll mitt hjärta.

Officiant var Åsa Tollén som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249 och 297.

Solisten återkom med Strövtåg i hembygden.

Som avslutning spelade organisten Air.

Minnesstund hölls i församlingshemmet.

Dan Nahlin

I Bollnäs kyrka hölls på fredagen den 7 februari begravningsgudstjänst för Dan Nahlin.

Som inledningsmusik spelade organist Anton Linnerhed Bridge over troubled water av P Simon/A Garfunkel.

På cd spelades Det vackraste av D Dragomir.

Officiant var Lars Sahlin som i griftetalet utgick från orden i Första Kor 15: 42–43.

Gemensamt sjöngs psalmerna 179: Morgon mellan fjällen samt 791: Du vet väl om att du är värdefull.

Som avslutning spelade organisten Time to say goodbye av F Sartori.

Minnesstund hölls i församlingshemmet.

Sören Krantz

I Bollnäs kyrka hölls på fredagen den 7 februari begravningsgudstjänst för Sören Krantz.

Som inledningsmusik spelade organist Anton Linnerhed Koppången av P-E Moraeus.

På cd spelades Rosen som du aldrig gav mig med Mats Bergmans.

Officiant var Åsa Tollén som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249: Blott en dag, 251: Var jag går i skogar, berg och dalar.

På cd spelades Ännu en vår med Lasse Stefanz.

Som avslutning spelade organisten Tröstevisa av B Andersson.

Inga-Lisa Karlström

I Ovanåkers kyrka hölls på torsdagen den 13 februari begravningsgudstjänst för Inga-Lisa Karlström.

Som inledningsmusik spelade organist Peter Vosveld Gabriellas sång.

Solisten Jennie Eriksson sjöng Himlen är oskyldigt blå.

Officiant var Ulrika Eriksson som i griftetalet utgick från orden i Ps 139.

Gemensamt sjöngs psalmerna 190:1–2 Bred dina vida vingar samt 249:1–3 Blott en dag.

Solisten återkom med Koppången.

Som avslutning spelade organisten You raise me up.

Minnesstund hölls hos Unnegårds.

Elof Persson

I S:t Lars kapell hölls på torsdagen den 13 februari begravningsgudstjänst för Elof Persson.

Som inledningsmusik spelade organist Elisabeth Persson Visa från Utanmyra av B Lindroth.

Solisten Linda Netsman sjöng Utan dina andetag av J Berg till gitarrackompanjemang av Elina Bernulf.

Officiant var Stefan Nilsson som i griftetalet utgick från orden i Psaltaren 90: 10.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249: Blott en dag samt 297: Härlig är jorden.

Solisterna återkom med Jag och min far av O Ljungström samt Himlen är oskyldigt blå av T Gärdestad.

På orgel spelades Gammal fäbodpsalm och som avslutning Time to say Goodbye av F Sartori.

Minnesstund hölls i församlingshemmet.

Anna Rosén

I Arbrå kyrka hölls på fredagen den 7 februari begravningsgudstjänst för Anna Rosén.

Som inledningsmusik spelade organist Atie Bernet Air av J S Bach.

Solisten Ingrid Andersson sjöng Koppången av P E Moraeus.

Officiant var Helge Berg som i griftetalet utgick från orden i Luk 20: 38 och 1 Kor. 15: 42–44.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249: Blott en dag samt 251: Var jag går i skogar, berg och dalar.

Solisten återkom med Gabriella sång av P Bäckman/S Nilsson samt O store Gud.

Som avslutning spelade organisten Largo av G F Händel.

Elin Röstberg

I S:t Lars kapell hölls på fredagen den 7 februari begravningsgudstjänst för Elin Röstberg.

Som inledningsmusik spelade organist Anton Linnerhed Tryggare kan ingen vara.

Officiant var Ingrid Augrell som i griftetalet utgick från orden i Psalt 23.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249 och 297.

Som avslutning spelade organisten Drömmen om Elin.

Hans-Erik Pettersson

I Nordsjö kapell hölls på fredagen den 7 februari begravningsgudstjänst för Hans-Erik Pettersson.

Som inledningsmusik spelade organist Atie Bernet Gammal fäbodpsalm.

Eva Andersson sjöng och spelade piano till ackompanjemang av Stefan Nilsson på trumpet. De framförde Jag har hört om en stad ovan molnen.

Officiant var Sture Rask som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249: Blott en dag, 251: Var jag går i skogar berg och dalar samt 297: Härlig är jorden.

Solisten Eva Andersson återkom med Ljus och värme samt Håll mitt hjärta, sång och piano.

Som avslutning spelade organisten Amazing grace.

Minnesstund hölls i Bogårdens föreningshus.

Mats Andersson

I Hanebo kyrka hölls på fredagen den 7 februari begravningsgudstjänst för Mats Andersson från Kilafors.

Som inledningsmusik spelade organist Frans Bernet Strövtåg i hembygden.

Officiant var Evelyn Billborn som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Gemensamt sjöngs psalmerna 190 och 256.

Som avslutning spelade organisten Air.

Gun Norin

I Hanebo kyrka hölls på fredagen den 7 februari begravningsgudstjänst för Gun Norin från Kilafors.

Som inledningsmusik spelade organist Frans Bernet Time to say goodbye.

Solisten Kristin Lindberg sjöng Håll mitt hjärta till ackompanjemang av Emma Sigvardsdotter på keyboard.

Officiant var Evelyn Billborn som i griftetalet utgick från orden i Matt 25: 42–45.

Gemensamt sjöngs psalmerna 190 och 248.

Solisterna återkom med Gabriellas sång.

Som avslutning spelade organisten Air.

Hudiksvall/Nordanstig

Alice Andersson

I Hudiksvalls kyrka hölls på torsdagen den 6 februari begravningsgudstjänst för Alice Andersson.

Som inledningsmusik spelade organist Maria Eng-Hillbom Koppången av P Moraeus.

Officiant var Tomas Jönsson som i griftetalet utgick från orden i Lukas 2:29.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249, 190 och 297.

Som avslutning spelade organisten Tröstevisa av B Andersson.

Gunnar Sköld

I Njutångers kyrka hölls på torsdagen den 6 februari begravningsgudstjänst för Gunnar Sköld.

Som inledningsmusik spelade Ingrid Svensson på piano Yesterday av J Lennon/P McCartney.

Officiant var Thomas Grunnesjö som i griftetalet utgick från orden i 1 Kor 13:12.

Gemensamt sjöngs psalmerna 324 vers 1–3, 310 samt 297.

Som avslutning spelades på piano Som en bro över mörka vatten av P Simon/Å Arenhill.

Ove Käller

I Hälsingtuna kyrka hölls på fredagen den 7 februari begravningsgudstjänst för Ove Käller.

Som inledningsmusik spelade kantor Maria Eng Hillbom Air av JS Bach.

Solisten Ylva Timan Olofsson sjöng Sången till pappa av Frippe M till eget pianoackompanjemang.

Officiant var Tomas Jönsson som i griftetalet utgick från orden i Luk 2: 29.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249: Blott en dag samt 297: Härlig är jorden.

Solisten återkom med Jag känner dig nu av S Aldén.

Som avslutning spelade organisten Intåg i sommarhagen av W Peterson-Berger.

Minnesstund hölls i församlingshemmet.

Hans Gustafsson

I Strömsbruks kyrka hölls på fredagen den 7 februari begravningsgudstjänst för Hans Gustafsson.

Som inledningsmusik spelade organist Irina Nutti Gammal fäbodpsalm av O Lindberg.

Solisten Ingela Söderlund sjöng Håll mitt hjärta av B Skifs till eget gitarrackompanjemang.

Officiant var Signe Ek.

Gemensamt sjöngs psalmerna 231: Oändlig nåd, 297: Härlig är jorden samt 249: Blott en dag.

Solisten återkom med Som en bro över mörka vatten av P Simon/Å Arenhill.

Som avslutning spelade organisten Air av J S Bach.

Lars Sundman

I Hassela församlingshem hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Lars Sundman.

Som inledningsmusik spelade Charles Liljedahl Jag har bott vid en landsväg av Alvar Kraft.

Solisten Charles Liljedahl sjöng Var inte rädd, det finns ett hemligt tecken.

Officiant var Thomas Grunnesjö som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Gemensamt sjöngs psalmerna 251:1–2, 4 samt 297.

Solisten återkom med Där rosor aldrig dör.

Som avslutning spelade organisten Änglamark av E Taube.

Minnesstund hölls i församlingshemmet.

Sibylla Berggren

I Gnarps kyrka hölls på fredagen den 7 februari begravningsgudstjänst för Sibylla Berggren.

Som inledningsmusik spelade kantor Irina Nutti Ensam på en skogsstig av P Schenell.

Officiant var Signe Ek.

Gemensamt sjöngs psalmerna Oändlig nåd, När sorgen känns tung i mitt sinne, Blott en dag och Härlig är jorden.

Under avskedstagandet spelades Nocturn av E.Taube.

Som avslutning spelade organisten Tröstevisa av B. Andersson.

Minnesstund hölls i S:t Eriksgården.

Christer Jönsson

I Hälsingtuna kyrka hölls på torsdagen den 13 februari begravningsgudstjänst för Christer Jönsson.

Som inledningsmusik spelade kantor Mari Lennholm Jag ger dig min morgon, musik T Paxton, sv. text F. Åkerström.

Solisten Kenneth Mattsson sjöng till ackompanjemang på piano av Mari Lennholm: Sommarkort av Peter R. Ericson.

Officiant var Astrid Uhlin som i griftetalet utgick från orden i Joh 16:33.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249: Blott en dag och 190: Bred dina vida vingar.

Kenneth Mattsson och Mari Lennholm återkom med Always on my mind av J. Christopher, M. James, W. Carson Thompson.

Under avskedet spelade kantorn Are You lonesome tonight, L. Handman och R. Turk.

Som avslutning spelade organisten Jag har hört om en stad, rysk folkmelodi.

Ljusdal

Göran Larsson

I S:t Olofs kapell hölls på torsdagen den 6 februari begravningsgudstjänst för Göran Larsson, född 1941.

Som inledningsmusik spelade organist Kristina Shtegman Koppången.

Officiant var komminister Jan-Anders Johansson som i griftetalet utgick från orden i Matt 11:28.

Gemensamt sjöngs psalmerna 217 och 297.

Som avslutning spelade organisten Tröstevisa.

Vivianne Båggagård

I Järvsö kyrka hölls på fredagen den 7 februari begravningsgudstjänst för Vivianne Båggagård.

Som inledningsmusik spelade kantor Anders Eriksson Air av J S Bach.

Järvsö kyrkokör under ledning av Lena Modin Erikzon sjöng Bred dina vida vingar – Björn Ståbi.

Officiant var församlingsherde Maria Idänge som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Gemensamt sjöngs psalmerna 812 och 297.

Maria, Maslin och Anna-Karin Båggagård framförde Polska till Vivianne - Polska av Anna-Karin Båggagård

Järvsö kyrkokör under ledning av Lena Modin Erikzon sjöng Må vägen komma dig till mötes - Bengt Almefjord.

Som avslutning spelade kantorn Koppången av P-E Moraeus.

Minnesstund hölls på St Persgården.

Ulla Olsson

I S:t Olofs kapell hölls på fredagen den 7 februari begravningsgudstjänst för Ulla Olsson från Ljusdal, född 1927.

Som inledningsmusik spelade organist Kristina Shtegman Love me tender.

Officiant var komminister Jan-Anders Johansson som i griftetalet utgick från orden i Psaltaren 103: 15–17.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249 och 297.

Som avslutning spelade organisten Ave Maria.

Gunnel Nylund

I Färila kyrka hölls på fredagen den 7 februari begravningsgudstjänst för Gunnel Nylund, Färila, som avlidit i en ålder av 91 år.

Som inledningsmusik spelade kantor Anneli Aspengren Sköld Air av J S Bach.

Solisten Anders Kollin sjöng Jag har hört om en stad ovan molnen.

Officiant var Gustaf Åhman.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249: Blott en dag, 190: Bred dina vida vingar samt 297: Härlig är jorden.

Solisten återkom med Stad i ljus av P Bäckman.

Som avslutning spelade kantorn Adagio av T Albinoni.

Söderhamn

Thommy Wennström

I Sandarne kyrka hölls fredagen 7 februari begravningsgudstjänst för Thommy Wennström.

Som inledningsmusik framförde kantor Eva Björk och solist Reimond Dempwolf Amazing grace av J Newton/trad.

Officiant var Håkan Wallstén som i griftetalet utgick från orden i Sv. Psalm 251 och Joh. 14: 1-3.

På cd spelades Stairway to heaven, instrumental.

Gemensamt sjöngs psalmerna 251 och 235.

Avslutningsmusik: Time to say goodbye av F Sartori.

Sten Pettersson

I Mariakapellet hölls på onsdagen den 5 februari begravningsgudstjänst för Sten Pettersson.

Som inledningsmusik spelade Nicklas Jonsson Afton vid Mjörn av K Severin/F Gustaf.

På cd spelades Håll mitt hjärta av B Skifs.

Officiant var Per-Ola Bohlin som i griftetalet utgick från orden i Efesierbrevet 2: 19–22.

Gemensamt sjöngs psalmerna 304, 190 samt 297.

På cd spelades Du är för alltid en del utav mig av L Berghagen.

Som avslutning spelade kyrkomusikern We'll meet again av R Parker/H Charles.

En vacker blomstergärd omramade kistan och gåvor hade lämnats till olika fonder.

Asta Hedlund

I Norrala kyrka hölls på fredagen den 7 februari begravningsgudstjänst för Asta Hedlund, Forsgården.

Som inledningsmusik spelade Jan Brolin Tröstevisa av B Andersson.

Solisten Hans Ringshamre sjöng Jag har hört om en stad.

Officiant var Staffan Öberg som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249 och 297.

Solisten återkom med En ton från himlen.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Visa från Utanmyra i sättning av J Johansson.

En vacker blomstergärd omramade kistan och gåvor hade lämnats till olika fonder.

Minnesstund hölls i Sockenstugan.

Ingrid Holm

I Fridhemskapellet hölls på fredagen den 7 februari begravningsgudstjänst för Ingrid Holm.

Som inledningsmusik spelade Lars-Gunnar Sahlin Tröstevisa av B Andersson.

Officiant var Jan Bolldén som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Gemensamt sjöngs psalmerna 251 och 297.

Som avslutning spelade organisten Änglamark av E Taube.

En vacker blomstergärd omramade kistan och gåvor hade lämnats till bland annat Barncancerfonden.

John Hellbom

I Ulrika Eleonora kyrka hölls på onsdagen den 12 februari begravningsgudstjänst för John Hellbom, Söderhamn.

Som inledningsmusik spelade Eva Björk Tröstevisa av B Andersson.

Sedan spelades I'll fly away med Johnny Cash.

Officiant var Lars Nilsson som i griftetalet utgick från orden i Jer 29:4.

Gemensamt sjöngs psalmerna 248: Tryggare kan ingen vara och 249: Blott en dag.

Under avskedet spelades Strövtåg i hembygden med Mando Diao.

En vacker blomstergärd omramade kistan och gåvor hade lämnats till Hjärt-Lungfonden.

Tal hölls av Roland Engman, vän och f d arbetskamrat.

Minnesstund hölls i Mariagården.