Begravningar vecka 51

Hudiksvall/Nordanstig

Ingrid Lööf

I Trefaldighetskapellet hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Ingrid Lööf.

Som inledningsmusik spelade Charles Liljedahl Koppången av P Moraeus.

Vännerna från kyrkokören sjöng Närmare Gud till dig.

Officiant var prost emeritus Bo Johansson som i griftetalet utgick från orden i Psaltaren 40:12.

Kören återkom med Jag ska gå genom tysta skyar av D Andersson/G Johansson.

Som avslutning spelade kantorn Härlig är jorden.

Minnesstund hölls i församlingshemmet.

Knut Bergström

I Bjuråkers kyrka hölls fredag den 20 december begravningsgudstjänst för Knut Bergström.

Som inledning spelade kantor Owe Timan Koppången av P Moraeus.

Solisten Mats Skoog sjöng Jag väntar vid min mila av D Andersson/G Turesson.

Officiant var komminister Evelina Bohlin som höll griftetalet med utgång från 1 Kor. 9:26–27.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249, 251 och 297.

Solisten återkom med Tysta skyar av D Andersson/G Johansson och O store Gud av C Boberg.

Som avslutning spelade kantorn Amazing grace.

Minnesstund hölls i församlingsgården.

Annlis Berglund

I Gnarps kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Annlis Berglund.

Som inledningsmusik spelade Irina Nutti Där rosor aldrig dör av J och E Osborn/J C Miller.

Officiant var komminister Signe Ek.

Gemensamt sjöngs psalmerna Blott en dag och Nu tändas tusen juleljus.

Som avslutning spelade kantorn Amazing grace, trad.

Harald Linde

I Delsbo kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Harald Linde.

Som inledningsmusik spelade Christian Broberg Jag har hört om en stad, rysk folkmelodi.

Officiant var kontraktsprost Peter Södergård som i griftetalet utgick från orden i Joh. 11:25.

Som avslutning spelade kantorn Amazing grace, trad.

Minnesstund hölls i Mariagården.

Anna Bergström

I Bjuråkers kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Anna Bergström.

Som inledningsmusik spelade Owe Timan Adagio av T Albinoni.

Solist Simone Söderblom Westberg sjöng Gabriellas sång av S Nilsson/P Bäckman.

Officiant var komminister Evelina Bohlin.

Solist Amanda Söderblom sjöng Stad i ljus av P Bäckman.

Som avslutning spelade kantorn Koppången av P Moraeus.

Minnesstund hölls i Norrbo församlingsgård.

Ulrik Sjögren

I Mariakapellet, Forsa, hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Ulrik Sjögren.

Som inledningsmusik sjön musikdirektör Rune Broberg Jag ska gå genom tysta skyar av D Andersson/G Johansson till eget ackompanjemang.

Officiant var kyrkoherde Lena Funge som i griftetalet utgick från orden i Svensk psalm 249, Blott en dag.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249, Blott en dag, och 114, Stilla natt.

Som avslutning spelade Rune Broberg Tröstevisa av B Andersson.

Minnesstund hölls i Mariagården.

Tomas Bergkvist

I Hudiksvalls kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Tomas Bergkvist.

Som inledningsmusik spelade Kristofer Sundman Ave Maria av J S Bach/C Gounod.

Solist Helene Åhström sjöng Make you feel my love av B Dylan till eget gitarr- och munspelsackompanjemang.

Officiant var komminister Erik B Tanzborn som i griftetalet utgick från orden i Julevangeliet.

Under avskedet spelades stilla musik, Härlig är jorden, trad.

Solisten återkom med För sent för Edelweiss av H Hellström till eget gitarr- och munspelsackompanjemang.

Som avslutning spelade kantorn Som en bro över mörka vatten av P Simon.

Minnesstund hölls på Hotell Temperance.

Per Berglund

I Hudiksvalls kyrka hölls fredag den 20 december begravningsgudstjänst för Per Berglund.

Som inledningsmusik spelade kantor Kristofer Sundman Tröstevisa av B Andersson.

Solisterna Mikael Olofsson och Ylva Timan Olofsson sjöng Gabriellas sång av P Bäckman/S Nilsson.

Officiant var kyrkoherde Björn Wiksten som i griftetalet utgick från orden i Johannes 8:12.

Solisterna återkom med The prayer av C Bayer Sager.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249 och 297.

Solist Mikael Olofsson sjöng O helga natt av A C Adam/N Borgen.

Som avslutning spelade kantorn Så skimrande var aldrig havet av E Taube.

Anna-Lisa Engberg

I Bergsjö kyrka hölls fredag den 20 december begravningsgudstjänst för Anna-Lisa Engberg.

Som inledningsmusik spelade Charles Liljedahl Air av J S Bach.

Därefter sjöng han Jag har hört om en stad av L Lithell/rysk folkmelodi.

Officiant var prost emeritus Bo Johansson som i griftetalet utgick från orden i Jer. 31:3–6, samt ett personligt brev från dottern Ann-Margret.

Som avslutning spelade kantorn Jesu bleibet meine freude av J S Bach.

Minnesstund hölls i församlingshemmet.

Lahja Dahlqvist

I Trefaldighetskapellet i Bergsjö hölls fredag den 20 december begravningsgudstjänst för Lahja Dahlqvist.

Som inledningsmusik spelade Charles Liljedahl Koppången av P Moraeus.

Därefter sjöng han Giv mig ej glans av J Sibelius

Officiant var prost emeritus Bo Johansson som i griftetalet utgick från orden i 1 Mos. 12:1–3.

Som avslutning spelade kantorn orgelimprovisation av Härlig är jorden.

Minnesstund hölls i församlingshemmet.

Börje Gjers

I Hälsingtuna sockenstuga hölls lördag den 19 december borgerlig begravningsakt för Börje Gjers.

Som inledningsmusik spelades Koppången av P Moraeus.

Officiant Ingela Söderlund spelade Drömmen om Elin av C Jularbo på dragspel.

Officianten höll ett personligt minnestal, och sjöng därefter Håll mitt hjärta av B Skifs/P Hallström/L Andersson.

Under avskedet spelades Over the rainbow med Ewa Cassidy på cd

Officianten sjöng Ljus och värme av A Alexandersen.

Som avslutning spelades Tröstevisa av B Andersson på cd.

Söderhamn

Ulla Östlund

I Ulrika Eleonora kyrka hölls på onsdagen begravningsgudstjänst för Ulla Östlund, Söderhamn.

Som inledningsmusik spelade Eva Björk A whiter shade of pale av K Reid/G Brooker.

Solist Hans Ringshamre sjöng Där rosor aldrig dör av J och E Osborn/J C Miller/D Bergagård .

Officiant var kyrkoherde emeritus Thomas Grunnesjö som i griftetalet utgick från orden i Svensk psalm 109.

Solisten återkom med O helga natt av A Adam/A Kock.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249, 109 och 297.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Tears in heaven av E Clapton.

Minnesstund hölls i Mariagården.

Birgit Thyr

I Bergviks kyrka hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Birgit Thyr, Eklunda och Bergvik.

Som inledningsmusik spelade Lennart Ericsson Bön av J Leijon.

Därefter spelades O, helga natt med Jussi Björling.

Officiant var kyrkoherde Ann-Louise Åkerlund som i griftetalet utgick från orden i Jes. 9:2.

Under avskedstagandet spelade kyrkomusikern Stilla natt av E Gruberg.

Därefter spelades Stad i ljus med Tommy Körberg.

Gemensamt sjöngs 116, Nu tändas tusen juleljus, 248, Tryggare kan ingen vara och 297, Härlig är jorden.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Koppången av P Moraeus.

Gåvor hade lämnats till bland annat Alzheimerfonden.

Tall hölls av Curt-Göran Olsson, Göran Engman och Ann-Louise Åkerlund.

Minnesstund hölls i samstugan.

Raimo Nyman

I Bergviks kyrka hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Raimo Nyman, Vannsäter.

Som inledningsmusik spelade Lennart Ericsson Air av J S Bach.

Officiant var Maria Stjerndorff som i griftetalet utgick från orden i Psalt. 103:15–17.

Gemensamt sjöngs psalmerna 256, Var inte rädd och 114, Stilla natt.

Som avslutning spelade kyrkomusikern What a wonderful world av G D Weiss/B Thiele.

Gåvor hade lämnats till Unicef världsförälder.

Minnesstund hölls i Bergviks industrimuseum.

Henry Nilsson

I Segersta kyrka hölls fredag den 20 december begravningsgudstjänst för Henry Nilsson.

Som inledningsmusik spelade Eva Hägglund Änglamark av E Taube

Solist Linda Högtorp framförde Koppången av P Moraeus.

Officiant var Evelyn Billborn som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Solisten återkom med Håll mitt hjärta av P Hallström.

Under avskedet spelade kyrkomusikern Tröstevisa av B Andersson

Gemensamt sjöngs psalmerna 297 och 304.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Mälarö kyrka av S Lindahl.

Minnesstund hölls i församlingshuset.

Kent Nylander

I Söderala kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Kent Nylander, Söderhamn.

Som inledningsmusik spelade Lennart Ericsson The rose av a McBrown.

Solist Hans Ringshamre sjöng Jag har hört om en stad av L Lithell/rysk folkmelodi.

Officiant var Jan Bolldén som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Gunilla och Hanna Mattsson sjöng Ett sista andetag av D Lindgren till Andreas Leeks ackompanjemang.

Hans Ringshamre återkom med Var jag går i skogar, berg och dalar av C O Rosenius.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249 och 114.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Anthem av B Andersson.

Gåvor hade lämnats till fonder. Blommor märktes bland annat från Forsells och K-Bygg Fresks.

Minnesstund hölls i sockenstugan.

Michael Hallström

I Söderala kyrka hölls fredag den 20 december begravningsgudstjänst för Michael Hallström.

Som inledningsmusik spelade Lennart Ericsson Änglamark av E Taube.

Därefter spelades När jag kysser havet med Ulf Lundell

Officiant var Jan Bolldén.

Gemensamt sjöngs psalmerna 251, Var jag går i skogar, berg och dalar, samt 231, Oändlig nåd.

Som avslutning spelade kantorn Amazing grace, trad.

Gåvor hade lämnats till olika fonder.

Minnesstund hölls i Söderala bygdegård.

Signe Persson

I Norrala kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Signe Persson, Berge.

Som inledningsmusik spelade organist Jan Brolin Tröstevisa av B Andersson.

Officiant var Staffan Öberg som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Håll mitt hjärta spelades med Björn Skifs.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249 och 297.

Som avslutning spelade organisten Amazing grace, trad.

Minnesstund hölls i sockenstugan.

Gunilla Rosenhall

I Ulrika Eleonora kyrka hölls fredag den 20 december begravningsgudstjänst för Gunilla Rosenhall.

Som inledningsmusik spelade organist Nicklas Jonsson Amazing grace, trad.

På cd spelades Liva mitt liv med Svante Thuresson.

Officiant var Eva Brolin som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Gemensamt sjöngs psalmerna 190, Bred dina vida vingar och 249, Blott en dag.

Som avslutning spelade organisten Tröstevisa av B Andersson.

Gåvor hade lämnats till Läkare utan gränser.

Tal hölls av dottern Cecilia.

Minnesstund hölls i Mariagården.

Bollnäs/Ovanåker

Sven Fält

I Bollnäs kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Sven Fält.

Som inledningsmusik spelade organist Magnus Berglöf Nocturne av F Chopin.

Officiant var kyrkoherde Ingrid Augrell som i griftetalet utgick från orden i Psaltaren 121.

Gemensamt sjöngs psalmerna 300, O, hur saligt att få vandra, 249, Blott en dag och 297, Härlig är jorden.

Som avslutning spelade organisten Svensk psalm 169 A, av J Åström.

Minnesstund hölls i församlingshemmet.

Lilly Hedman

I Pilgrimens kapell hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Lilly Hedman, Edsbyn.

Som inledningsmusik spelade Peter Vosveld Koppången av P Moraeus.

Solist Jennie Eriksson sjöng Det går en väg till framtiden.

Officiant var Arne Sandin som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Solisten återkom med Annies sång av J Denver/I Forsman.

Gemensamt sjöngs psalmerna 769, Gud i dina händer, och 297, Härlig är jorden.

Som avslutning spelade församlingsmusikern The lonely shepherd av J Last.

Minnesstund hölls på Unnegårds.

Enar Exling

I Bollnäs kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Enar Exling.

Som inledningsmusik spelade organist Magnus Berglöf A whiter shade of pale av G Brooker/K Reid/M Fisher.

På cd spelades Tusen bitar med Björn Afzelius.

Officiant var komminister Ulf Jensius som i griftetalet utgick från valda bibelord.

På cd spelades Ljuset med Björn Afzelius

Under avskedet spelades I could never say goodbye med Enya och Hallelujah med Susan Boyle på cd.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249, Blott en dag och 297, Härlig är jorden.

Som avslutning spelade organisten Sailing av G Sutherland.

Stig Bengtsson

I Arbrå kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Stig Bengtsson.

Som inledningsmusik spelade Eva Thalin Tröstevisa av B Andersson.

Officiant var Helge Berg som i griftetalet utgick från orden i Filipperbrevet 3:20–21 och Lukas. 12:6–7.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249, Blott en dag, 251, Var jag går i skogar, berg och dalar, och 190, Bred dina vida vingar.

Som avslutning spelade kantorn Koppången av P Moraeus.

Minnesstund hölls i sockenstugan.

Ljusdal/Järvsö/Färila/Los

Lars Eriksson

I S:t Johans kapell, Järvsö, hölls fredag den 20 december begravningsgudstjänst för Lars Eriksson.

Som inledningsmusik sjöng Lillemor Håkansson Där gullvivan blommar av P Rogefeldt/M Rickfors till kantor Lena Modin Ericzons ackompanjemang.

Officiant var komminister Eva-Lotta Berg som i griftetalet utgick från orden i Joh. 8:12.

Solisten återkom med I det fria.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249, 256 och 297.

Som avslutning spelade kantorn psalm 190.

Minnesstund hölls på Järvsö gårdsbageri.

Allan Myrberg

I S:t Olofs kapell hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Allan Myrberg, Tallåsen, som avlidit i en ålder av 86 år.

Som inledningsmusik spelade Anneli Aspengren Sköld Sång till Hälsingland.

Officiant var komminister Jan-Anders Johansson som i griftetalet utgick från orden i Svensk psalm 304:1.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249, och 190.

Som avslutning spelade kantorn Hälsingevalsen.

Maj-Britt Högvall

I Ljusdals kyrka hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Maj-Britt Högvall, Ljusdal, som avlidit i en ålder av 93 år.

Som inledningsmusik spelade kantor Anneli Aspengren Sköld Tröstevisa av B Andersson.

Solist Mikael Olofsson sjöng Adams julsång (O helga natt) av A Adam/A Kock.

Officiant var komminister Jan-Anders Johansson som i griftetalet utgick från orden i Matt. 11:28.

Solisten återkom med Gabriellas sång av S Nilsson/P Bäckman.

Gemensamt sjöngs psalmerna 251 och 249.

Som avslutning spelade kantorn Koppången av P Moraeus.

Minnesstund hölls i hembygdsgården.