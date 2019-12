Begravningar vecka 49

Bollnäs/Ovanåker

Karin Hansson

I Bollnäs kyrka hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Karin Hansson, Bollnäs.

Som inledningsmusik spelade Elisabet Persson Gammal fäbodpsalm i sättning av O Lindberg.

Solist Eva Andersson sjöng Tro av M Fredriksson.

Officiant var Ulf Jensius som i griftetalet utgick från orden i Psalt. 23.

Solisten återkom med Gabriellas sång av P Bäckman/S Nilsson och Himlen är oskyldigt blå av T och K Gärdestad.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249, 251 och 297.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Amazing grace, trad.

Minnesstund hölls på Scandic.

Märtha Forsberg

I Bollnäs kyrka hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Märtha Forsberg, Bollnäs.

Som inledningsmusik spelade Elisabet Persson Air av J S Bach.

Solist Per-Olov Persson sjöng Jag har en boning långt bortom bergen.

Officiant var Åsa Tollén som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Solisten återkom med Låt oss alla en gång mötas av I Hörnberg.

Gemensamt sjöngs psalmerna 248, 249 och 297.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Håll mitt hjärta av P Hallström.

Minnesstund hölls i församlingshemmet.

Hjördis Röstlund

I Bollnäs kyrka hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Hjördis Röstlund, Bollnäs.

Som inledningsmusik spelade organist Anton Linnerhed, dragspel, och Lasse Bertilsson, fiol, Air av J S Bach.

Därefter spelade de Koppången av P Moraeus.

Officiant var Arne Sandin som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Anton Linnerhed spelade Jag har hört om en stad, rysk folkmelodi, på orgel.

Anton Linnerhed, dragspel, och Lasse Bertilsson, fiol, spelade Wien, mina drömmars stad av R Sieczynski.

Magnus Bengtsson spelade Amazing grace, trad, på saxofon.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249, Blott en dag, och 114, Stilla natt.

Som avslutning spelade Anton Linnerhed och Lasse Bertilsson Gånglåt från Sälen av H och P Gardemar.

Åke Larsson

I Bollnäs kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Åke Larsson.

Som inledningsmusik spelade Magnus Berglöf De sista ljuva åren av J C Eriksson.

Officiant var Ulf Jensius som i griftetalet utgick från orden i Ps. 121:1–2.

Livet spelades med Streaplers.

Gemensamt sjöngs psalmerna 251 och 297.

Som avslutning spelade organisten Strövtåg i hembygden av G Norén/B Dixgård.

Maj-Britt Svärd

I Alfta kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Maj-Britt Svärd.

Som inledningsmusik spelade Kerstin Stenbeck Där rosor aldrig dör av J och E Osborn/J C Miller.

Solist Jennie Eriksson sjöng Gabriellas sång av P Bäckman/S Nilsson.

Officiant var Ove Häggbom som i griftetalet utgick från orden i Psaltaren 103.15–17.

Solisten återkom med Strövtåg i hembygden av G Fröding/G Norén/B Dixgård och Koppången av P Moraeus/P Bäckman.

Gemensamt sjöngs psalmerna 251, Var jag går i skogar, berg och dalar, och 297, Härlig är jorden.

Som avslutning spelade organisten Flyttfåglarna av L Lithell.

Åke Eklund

I Bollnäs kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Åke Eklund.

Som inledningsmusik spelade Göran Westling Avsked av B Westling på fiol.

Sångsolist Angelika Eklund sjöng När löven faller av C Häggkvist /I Åberg.

Officiant var Åsa Tollén som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Gesällvisan lästes.

Jag vill tacka livet av V Parra/A Saijonmaa spelades

Gemensamt sjöngs psalmerna 249 och 297.

Som avslutning spelade organist Magnus Berglöf Air av J S Bach.

Minnesstund hölls i Hantverkslokalen.

Kjell Johansson

I S:t Lars kapell hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Kjell Johansson, Bollnäs.

Som inledningsmusik spelade Magnus Berglöf De sista ljuva åren av J C Eriksson.

Officiant var Ulf Jensius som i griftetalet utgick från orden i Psaltaren 139: 5, 11–12.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249 och 190.

Som avslutning spelade organisten Håll mitt hjärta av P Hallström/L Andersson.

Valborg Fahlström

I Pilgrimens kapell hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Valborg "Bojan" Fahlström, Edsbyn.

Som inledningsmusik spelade Staffan Krafft Koppången av P Moraeus.

Solist Helena Sjösved sjöng Där rosor aldrig dör av J och E Osborn/J C Miller/D Bergagård.

Officiant var Ulrika Eriksson som i griftetalet utgick från orden i Joh. 14:2–3, Jes. 41:10.

Solisten återkom med Som en bro över mörka vatten av P Simon/Å Arenhill.

Gemensamt sjöngs psalm 304.

Som avslutning spelade organisten Largo av G F Händel.

Minnesstund hölls i S:t Olofs kapell.

Harry Andersson

I Voxna kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Harry Andersson, Räka.

Som inledningsmusik spelade Staffan Krafft Tröstevisa av B Andersson.

Solist Jennie Andersson sjöng Håll mitt hjärta av B Skifs/P Hallström/L Andersson.

Officiant var Ulrika Eriksson som i griftetalet utgick från orden i valda bibelord.

Solisten återkom med Där rosor aldrig dör av J och E Osborn/J C Miller/D Bergagård.

Gemensamt sjöngs psalmerna 251 och 304.

Som avslutning spelade organisten Koppången av P Moraeus.

Minnesstund hölls i Voxna församlingshem.

Söderhamn

Sven-Anders Forslind

I Norrala kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Sven-Anders Forslind, Vångan.

Fields of gold spelades med Eva Cassidy.

Officiant var Staffan Öberg som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Nocturne av E Taube spelades på klassisk gitarr.

Gemensamt sjöngs psalmerna 251 och 249.

Som avslutning spelade organisten Visa från Utanmyra, svensk folkmelodi.

Gåvor hade lämnats till fonder.

Minnesstund hölls i sockenstugan.

Linus Lindkvist

I Trönö kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Linus Lindkvist, Söderhamn.

Som inledningsmusik spelade Jan Brolin Bist du bei mir av J S Bach.

Solist Petra Lif Eriksson sjöng Kärleksvisan av S Dawn Finer.

Officiant var Krister Bohman.

Under avskedet spelade organisten Air av J S Bach.

Solisten återkom med Utan dina andetag av J Berg.

Gemensamt sjöngs psalmerna 251, Var jag går i skogar, berg och dalar, och 256, Var inte rädd.

Som avslutning spelade organisten Dagen är nära av G F Händel.

Gåvor hade lämnats till bland annat Djurens rätt.

Blommor märktes från bland annat Svensk e-identitet, lärare och elever, Bollnäs folkhögskola

Minnesstund hölls i församlingshemmet.

Barbro Gustafsson

I Bergviks kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Barbro Gustafsson, Bergvik.

Som inledningsmusik spelade Lennart Ericsson Ave Maria av G F Schubert.

Därefter spelades I det fira med Malena Ernman.

Officiant var kyrkoherde Ann-Louise Åkerlund som i griftetalet utgick från orden i 1 Kor. 13:4, 7, 8.

Därefter spelades I din himmel med Sonja Aldén.

Gemensamt sjöngs psalmerna 256, Var inte rädd, 249, Blott en dag, och 190, Bred dina vida vingar.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Tröstevisa av B Andersson.

Tal hölls av Britt-Marie Johansson för IOGT-NTO 204 Ledstjärnan.

Gåvor hade lämnats till olika fonder.

Minnesstund hölls i samstugan.

Harriet Söderholm

I Bergviks kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Harriet Söderholm, Löten.

Som inledningsmusik spelade Lennart Ericsson Jag vill ha en egen måne av T och K Gärdestad.

Officiant var Jan Bolldén som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Solist Frida Alenius sjöng Himlen är oskyldigt blå av T och K Gärdestad.

Gemensamt sjöngs psalmerna 251 och 297.

Som avslutning spelade kyrkomusikern För kärleks skull av T Gärdestad.

Minnesstund hölls i hemmet.

Ingrid Larsson

I Ulrika Eleonora kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Ingrid Larsson.

Som inledningsmusik spelade Nicklas Jonsson Tröstevisa av B Andersson.

Solisterna Elinor, Cajsa och Erik sjöng Himlen är oskyldigt blå av T och K Gärdestad.

Officiant var Eva Brolin som i griftetalet utgick från orden i Ps. 90:1–2.

Gemensamt sjöngs psalmerna 790 och 297.

Som avslutning spelade organisten Nocturne av E Taube.

Minnesstund hölls i Mariagården.

Hudiksvall/Nordanstig

Pelle Persson

I Hassela kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Pelle Persson.

Som inledningsmusik spelade kantor Charles Liljedahl Gunnar Vägman av D Andersson/G Johansson.

Officiant var kyrkoherde Fredrik Unger som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Charles Liljedahl sjöng Du är för alltid en del utav mig av L Berghagen/L Holm, och som avslutning spelade han Strövtåg i hembygden av G Norén/B Dixgård.

Minnesstund hölls i församlingshemmet.

Sven Ohlsson

I Bergsjö kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Sven Ohlsson.

Som inledningsmusik spelade kantor Charles Liljedahl Strövtåg i hembygden av G Norén/B Dixgård.

Officiant var prost emeritus Bo Johansson som i griftetalet utgick från orden i Ps. 31:6.

Charles Liljedahl sjöng Flyttfåglarna av L Lithell, och som avslutning spelade han Koppången av P Moraeus.

Ulla Nyqvist

I S:t Pers kapell hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Ulla Nyqvist.

Som inledningsmusik spelades Ljus och värme av Å Alekansersen.

Solisterna Anders Danneskog och Gerda Danneskog sjöng Jag vill ha en egen måne av T och K Gärdestad.

Officiant var Sofia Aspling som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Solisterna återkom med Du är allt av S Aldén.

Under avskedet spelade kantor Ulla Hedman Amazing grace, trad.

Solisterna återkom med Farväl av Törnblom.

Som avslutning spelades Tack för alla minnen du gav mig med Roland Cedermark.

Carin Engnell

I Hudiksvalls kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Carin Engnell.

Som inledningsmusik spelade kantor Maria Eng Hillbom Candle in the wind av E John.

Solist Helene Tanzborn sjöng Jag fick låna en ängel av S Clamp till kantorns ackompanjemang.

Jens Kristensen och Helen Tanzborn sjöng Sparvöga av M Fredriksson till Jens Kristensens gitarrackompanjemang.

Officiant var Erik B Tanzborn som i griftetalet utgick från orden i Psaltaren 139.

Jens Kristensen sjöng Två mörka ögon av B Manson till eget gitarrackompanjemang.

Vid avskedstagandet höll maken Björn ett vackert och personligt tal till sin avlidna hustru.

Helene Tanzborn sjöng I will always love you av D Parton till kantorns ackompanjemang.

Gemensamt sjöngs psalmerna 116, Nu tändas tusen juleljus och 730, Må din väg gå dig till mötes.

Som avslutning spelade kantorn Time to say goodbye av F Sartori/L Quarantotti.

Minnesstund hölls på Odd Fellow.

Goldis Gradin

I Harmångers kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Goldis Gradin.

Som inledningsmusik spelade kantor Ulla Hedman Koppången av P Moraeus.

Solist Anders Danneskog sjöng Det brister en sträng här nere av A Ölander.

Officiant var komminister Signe Ek som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Solisten återkom med Det enda som bär av L Lithell.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249, Blott en dag och 230, Klippa du som brast.

Som avslutning spelade kantorn Gammal fäbodpsalm i sättning av O Lindberg.

Sig-Britt Jonsson

I Njutångers kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Sig-Britt Jonsson.

Som inledningsmusik spelade kantor Andreas Holmberg Gammal fäbodpsalm i sättning av O Lindberg.

Solist Ulrika Jonsson sjöng Så skimrande var aldrig havet av E Taube.

Officiant var kyrkoherde Mia-Marie Kjellgren som i griftetalet utgick från evighetshoppet.

Gemensamt sjöngs psalmerna 304 och 134.

Som avslutning spelade kantorn Visa vid vindens ängar av M Paulson.

Minnesstund hölls i S:t Olofsgården.

Viola Fagerström

I Njutångers kyrka hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Viola Fagerström.

Som inledningsmusik spelade Andreas Holmberg Oh Carol av H Greenfield/N Sedaka.

Solist Evelina Jonsson sjöng Stad i ljus av P Bäckman.

Officiant var komminister Andreas Bernmyr som i griftetalet utgick från orden i psalm 46 i Psaltaren.

Under avskedstagande spelade kantor You are always on my mind av J Christopher/ M James/W Carson Thompson.

Solisten återkom med Only you av B Ram/A Rand.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249 och 116.

Som avslutning spelade kantorn It started with a love affair av A Bard/O Hakansson/T Norell .

Minnesstund hölls i S:t Olofsgården.

Lars-Göran Sköld

I Delsbo kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Lars-Göran Sköld.

Som inledningsmusik spelade kantor Margareta Häggström Jonsson Air av J S Bach.

Solisterna Ida Rissanen, sång och fiol, samt Mathias Viklund, sång och gitarr, framförde ett medley av Pink Floyd.

Officiant var komminister Evelina Bohlin.

Solisterna återkom med I den stora sorgen famn, av T och K Gärdestad.

Under avskedet spelade Ida Rissanen sin egenkomponerade Sorgemarsch på fiol.

Som avslutning spelade kantorn Tröstevisa av B Andersson.

Minnesstund hölls i Mariagården.

Anna Östbom

I Gnarps kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Anna Östbom.

Som inledningsmusik spelade kantor Irina Nutti Där rosor aldrig dör i arr. av G Widlund.

Solist Barbro Larsson sjöng Koppången av P Moraeus/P Bäckman.

Officiant var Signe Ek.

Under avskedet spelade kantorn Tröstevisa av B Andersson

Solisten återkom med Decembernatt av L Lohen.

Som avslutning spelade kantorn Jag har hört om en stad, rysk folkmelodi.

Minnesstund hölls i Berggården.

Vilhelm Larsson

I Delsbo kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Vilhelm Larsson.

Som inledningsmusik spelade kantor Margareta Häggström Jonsson Jag väntar av G Turesson.

Officiant var komminister Evelina Bohlin som i griftetalet utgick från orden i Filipperbrevet 3:20–21.

Under avskedet spelade kantorn stilla musik på orgeln.

Klint-Olle Jonsson spelade Polska efter Sörgårds-Pelle (från Mora, Delsbo), och En avton vid Mjörn av K Severin på dragspel.

Gemensamt sjöngs psalmerna 297, Härlig är jorden, och 304, Lär mig du skog att vissna glad.

Som avslutning spelade kantorn Tröstevisa av B Andersson.

Minnesstund hölls på Avholmsberget, Bjuråker.

Erik Pettersson

I Njutångers kyrka hölls på fredag den 6 december begravningsgudstjänst för Erik Pettersson.

Som inledningsmusik spelade Andreas Holmberg Air av J S Bach.

Officiant var Mats Sandström som i griftetalet utgick från orden i Predikaren 3:1–2.

Som avslutning spelade kantorn Så skimrande var aldrig havet av E Taube.

Minnesstund hölls i S:t Olofsgården.

Ljusdal/Järvsö/Färila/Los

Kjell Roland Malm

I Kårböle kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Kjell Roland Malm, Kårböle, som avlidit i en ålder av 82 år.

Som inledningsmusik spelade kantor Ann-Christin Svedman Kyrklåt från Kårböle av N E Nilsson.

Officiant var kyrkoherde emeritus Gustaf Åhman som i griftetalet utgick från Kjells livshistoria.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249, 190 och 103.

Som avslutning spelade kantorn Tröstevisa av B Andersson.

Minnesstund hölls i hemmet.

Urban Berglund

I S:t Görans kapell, Färila, hölls fredag den 6 december begravningsgudstjänst för Urban Berglund, Ljusdal, som avlidit i en ålder av 63 år.

Som inledningsmusik spelade Ann-Christin Svedman Adagio av T Albinoni.

Solist Evelina Hägg sjöng Kära mor, trad.

Officiant var Gustaf Åhman.

Solisten återkom med Som en bro över mörka vatten av P Simon/Å Arenhill.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249, 248 och 251.

Som avslutning spelade kantorn Air av J S Bach.