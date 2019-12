Begravningar vecka 48

Bollnäs/Ovanåker

Sven Jonsson

I Alfta kyrka hölls torsdag den 28 november begravningsgudstjänst för Sven Jonsson.

Som inledningsmusik spelade organist Kerstin Stenbeck Koppången av P Moraeus.

Solist Per-Olov Persson sjöng Var jag går i skogar, berg och dalar av C O Rosenius.

Officiant var Lars Andersson som i griftetalet utgick från orden i Predikaren 3:2.

På cd spelades Jag gav mig av med Lasse Stefanz.

Solisten återkom med Jag väntar vid min mila av D Andersson.

Gemensamt sjöngs psalmerna 248, Tryggare kan ingen vara, och 249, Blott en dag.

Som avslutning spelade Lasse Bertilsson, fiol, och Kerstin Stenbeck, piano, Strövtåg i hembygden av G Norén/B Dixgård.

Minnesstund hölls på Alfta Gästgiveri.

Karin Tällberg

I S:t Lars kapell hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Karin Tällberg.

Som inledningsmusik spelade Elisabeth Persson The river av B Springsteen på orgel.

Håll mitt hjärta med Björn Skifs spelades.

Officiant var Åsa Tollén som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Solist Havanna Jonsing sjöng Strövtåg i hembygden av G Fröding/G Norén/B Dixgård till Kerstin Ljungströms gitarrackompanjemang.

Tusen bitar med Björn Afzelius spelades.

Gemensamt sjöngs psalmerna 304 och 730.

Som avslutning spelade organisten Your song av E John.

Johnny Persson

I Arbrå kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Johnny Persson.

Som inledningsmusik spelade Eva Thalin Amazing grace, trad.

Solist Dick Persson sjöng Som en bro över mörka vatten av P Simon/Å Arenhill.

Officiant var Helge Berg som i griftetalet utgick från orden i Filipperbrevet 3:20–21, Lukas. 12:6–7.

Solisten återkom med Jag har hört om en stad av L Lithell.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249, Blott en dag, 256, Var inte rädd, och 798, Som liljan på sin äng.

Som avslutning spelade kantorn Koppången av P Moraeus.

Minnesstund hölls i sockenstugan.

Ingvar Sköld

I Hanebo kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Ingvar Sköld, Kilafors.

Som inledningsmusik spelade Eva Hägglund Tröstevisa av B Andersson.

Därefter sjöng hon Strövtåg i hembygden av G Fröding/G Norén/B Dixgård.

Officiant var församlingsherde Evelyn Billborn som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Solisten återkom med Himlen är oskyldigt blå av T och K Gärdestad.

Gemensamt sjöngs psalmerna 256 och 11.

Som avslutning spelade musikern Koppången av P Moraeus.

Minnesstund hölls i Hanebo församlingshem.

Kjell Svensson

I Hällbo kapell hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Kjell Svensson, Hällbo.

Begravningsakten började med att Bernt Lindström blåste i bockhorn.

Därefter spelade organist Anton Linnerhed Gammal fäbodpsalm i sättning av O Lindberg som inledningsmusik.

Kjells spelvänner, Kristina Wall, Bernt Lindström, Kerstin Rozgoni samt Lena Åzelius Andersson spelade Visa i moll av Kjell Svensson på fiol.

Officiant var kyrkoherde Ingrid Augrell som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Elisabeth Wåhlén Rydeborg och Henrik Svensk sjöng Strövtåg i hembygden av G Fröding/G Norén/B Dixgård, med ackompanjemang av Leif Eriksson, gitarr och Jan Rydeborg, fiol.

Stina Hasselblad sjöng Somna min vän av M Jalkéus till Magnus Bergvalls pianoackompanjemang.

Gemensamt sjöngs psalmerna 231 och 249.

Som avslutning spelade organisten Visa från Utanmyra, svensk folkmelodi.

Minnesstund hölls i Bollnäs församlingshem.

Helmer Nilsson

I S:t Lars kapell hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Helmer Nilsson, Bollnäs.

Som inledning sjöns Var jag går i skogar, berg och dalar av C O Rosenius gemensamt.

Solist NIls-Erik Norell sjöng Vilken vän vi har i Jesus.

Officiant var Nils Gustafsson.

Gemensamt sjöngs Det enda som bär.

Kyrkomusiker Eva Andersson spelade Gud tager vård på piano.

Som avslutning sjöngs Mitt hem är där på den andra stranden gemensamt.

Minnesstund hölls på Rengården.

Pelle Svedberg

I Segersta kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Pelle Svedberg.

Som inledningsmusik spelade Eva Hägglund Tröstevisa av B Andersson.

Eva Hägglund och Anna Lindkvist sjöng Håll mitt hjärta av B Skifs/P Hallström/L Andersson.

Officiant var församlingsherde Evelyn Billborn som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Anna Lindkvist spelade ett stycke på kohorn.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249 och 297.

Som avslutning spelade musikern Hårgalåten.

Minnesstund hölls i Segersta församlingshus.

Agda Eriksson

I Alfa kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Agda Eriksson, Kammahav.

Som inledningsmusik spelade organist Kerstin Stenbeck Strövtåg i hembygden av G Norén/B Dixgård.

Officiant var Ove Häggbom som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249 och 297.

Som avslutning spelade organisten Tröstevisa av B Andersson.

Minnesstund hölls på Alfta Gästgiveri.

Birgit Kraft

I S:t Lars kapell hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Birgit Kraft, Bollnäs.

Som inledningsmusik spelade organist Anton Linnerhed In my fathers house av E Presley.

Officiant var komminister Ulf Jensius som i griftetalet utgick från orden i Psaltaren 139:5.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249 och 139.

Som avslutning spelade organisten O store Gud av C Boberg/svensk folkmelodi.

Minnesstund hölls i församlingshemmet.

Luciano Niccolai

I S:t Lars kapell hölls på fredagen borgerlig begravningsceremoni för Luciano Niccolai, Bollnäs.

Som inledningsmusik spelades My way av J Revaux/C Francois/G Thibaut på saxofon.

Därefter spelades Volare av D Mudugno.

Officiant var Irene Frank som höll ett personligt minnestal och läste dikter.

Time to say goodbye spelades, och som avslutning River flows in you med Yiruma.

Minnesstund hölls på Restaurang Smaker.

Ljusdal/Järvsö/Färila/Los

Anna-Kajsa Hagberg

I Ljusdals kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Anna-Kajsa Hagberg, Ljusdal, som avlidit i en ålder av 80 år.

Som inledningsmusik spelade organist Kristina Shtegman Gammal fäbodpsalm i sättning av O Lindberg.

Solist Mikael Olofsson sjöng Koppången av P Moraeus/P Bäckman.

Officiant var komminister Jan-Anders Johansson som i griftetalet utgick från orden i Job. 14:1–2.

Gemensamt sjöngs psalmerna 251 och 190.

Som avslutning spelade organisten Air av J S Bach.

Minnesstund hölls i församlingsgården.

Åke Sjölund

I Ljusdals kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Åke Sjölund, Järvsö, som avlidit i en ålder av 81 år.

Som inledningsmusik spelade organist Kristina Shtegman Gammal fäbodpsalm i sättning av O Lindberg.

Solist Mikael Olofsson sjöng Du är för alltid en del utav mig av L Berghagen/L Holm.

Officiant var komminister Jan-Anders Johansson som i griftetalet utgick från orden i Psalt. 126:5–6.

Solisten återkom med O store Gud av C Boberg/sv folkmelodi.

Gemensamt sjöngs psalmerna 251 och 297.

Som avslutning spelade organisten Koppången av P Moraeus.

Minnesstund hölls i hembygdsgården.

Bengt Olsson

I S:t Johans kapell, Järvsö, hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Bengt Olsson.

Som inledningsmusik spelade organist Arvid Svenungsson Air av J S Bach.

Solist Jörgen Åberg sjöng Omkring tiggarn från Luossa av D Andersson/G Johansson.

Officiant var församlingsherde Maria Idänge som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Solisten återkom med Där rosor aldrig dör av J och E Osborn/J C Miller/D Bergagård .

Gemensamt sjöngs psalmerna 249 och 297.

Som avslutning spelade organiste Koppången av P Moraeus.

Minnesstund hölls i hemmet.

Siv Sund

I Färila kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Siv Sund, Ljusdal, som avlidit i en ålder av 91 år.

Som inledningsmusik spelade kantor Ann-Christin Svedman Nocturne av E Taube.

Solist Mikael Olofsson sjöng Viss äre bätter, men int äre bra av A Edwall.

Officiant var församlingsherde Magnus Boäng.

Solisten återkom med We'll meet again av V Lynn.

Gemensamt sjöngs psalmerna Jag har hört om en stad ovan molnen, och Blott en dag.

Som avslutning spelade kantorn Koppången av P Moraeus.

Minnesstund hölls i Klockaregården.

Hudiksvall/Nordanstig

Margit Lundmark

I Gnarps kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Margit Lundmark.

Som inledningsmusik spelade kantor Irina Nutti Dagen är nära av G F Händel.

Solist Mats Sjöström sjöng Så knäpper jag mina händer av L Berghagen till eget gitarrackompanjemang.

Officiant var komminister Signe Ek.

Solisten återkom med Ljus och värme av Å Aleksandersen.

Gemensamt sjöngs psalmerna Morgon mellan fjällen och Lär mig du skog att vissna glad.

Som avslutning spelade kantorn Håll mitt hjärta av B Skifs/P Hallström/L Andersson.

Minnesstund hölls i S:t Eriksgården.

Stig Johansson

I Delsbo kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Stig Johansson.

Som inledningsmusik spelade kantor Owe Timan Koppången av P Moraeus.

Därefter spelade Owe Timan, orgel, och Torbjörn Sjöström, saxofon, Gammal fäbodpsalm i sättning av O Lindberg.

Solist Nathalie Larsson sjöng Du är för alltid en del utav mig av L Berghagen/L Holm till Owe Timans flygelackompanjemang.

Solist Mats Skoog sjöng Fattig bonddräng av G Riedel/A Lindgren.

Officiant var kontraktsprost Peter Södergård som i griftetalet utgick från orden i 1 Tim. 1:18, 19, samt psalm 275, vers 10 ur 1937-års psalmbok.

Nathalie Larsson återkom med Du är allt av S Aldén till Owe Timans flygelackompanjemang.

Som avslutning spelade kantorn Amazing grace, trad, på orgel.

Minnesstund hölls i Mariagården.

Stig Larsson

I Njutångers kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Stig Larson.

Som inledningsmusik spelade kantor Ingrid Svensson Gammal fäbodpsalm i sättning av O Lindberg.

Solist Jens Kristensen sjöng Strövtåg i hembygden av G Fröding/G Norén/B Dixgård till eget gitarrackompanjemang.

Officiant var Mats Sandström som i griftetalet utgick från orden i Johannesevangeliet 14:1–6.

Solisten återkom med Nocturne av E Taube.

Under avskedet spelade kantor Put your hand in the hand av G MacLellan.

Solisten sjöng Just a closer walk with the, amerikansk folkmelodi.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249, Blott en dag och 304, Lär mig du skog att vissna glad.

Som avslutning spelade kantorn Tröstevisa av B Andersson.

Minnesstund hölls i S:t Olofsgården, Njutånger.

Karin Persson

I S:ta Maria kapell, Iggesund, hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Karin Persson.

Som inledningsmusik spelade kantor Ingrid Svensson Air av J S Bach.

Officiant var kyrkoherde Mia-Marie Kjellgren som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Under avskedet spelade kantorn Bridge over troubled water av P Simon.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249, Blott en dag, och 297, Härlig är jorden.

Som avslutning spelade kantorn Tröstevisa av B Andersson.

Helge Fridlund

I Enångers kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Helge Fridlund.

Som inledningsmusik spelade kantor Ingrid Svensson Koppången av P Moraeus.

Officiant var kyrkoherde Mia-Marie Kjellgren som i griftetalet utgick från ord ur Johannesbrevet.

Under avskedet spelade kantorn psalm 217, Gud, för dig är allting klart.

Gemensamt sjöngs psalmerna 248, Tryggare kan ingen vara och 297, Härlig är jorden.

Som avslutning spelade kantorn O store Gud, av C Boberg.

Minnesstund hölls i församlingshemmet.

Elsa Norberg

I Hudiksvalls kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Elsa Norberg.

Som inledningsmusik spelade kantor Kristofer Sundman Air av J S Bach.

Officiant var Tomas Jönsson som i griftetalet utgick från orden i Psaltaren 23.

Gemensamt sjöngs psalmerna 304, Lär mig du skog att vissna glad, och 297, Härlig är jorden.

Som avslutning spelade kantorn Tröstevisa av B Andersson.

Göran Johansson

I Rogsta kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Göran Johansson.

Som inledningsmusik spelade kantor Mari Fredriksson Lennholm Koppången av P Moraeus.

Solist Hans Birger Andersson sjöng Håll mitt hjärta av B Skifs/P Hallström/L Andersson.

Officiant var kyrkoherde emerita Marie Veenhuis Diamant som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Solisten återkom med Stad i ljus av P Bäckman.

Gemensamt sjöngs psalmerna 103 och 297.

Som avslutning spelade kantorn Så skimrande var aldrig havet av E Taube.

Lage Bergvik

I Hassela kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Lage Bergvik.

Som inledningsmusik spelade kantor Charles Liljedahl Air av J S Bach.

Officiant var kyrkoherde Fredrik Unger som i griftetalet utgick från orden i Psaltaren 23.

Charles Liljedahl spelade Tröstevisa av B Andersson och Dur är för alltid en del utav mig av L Berghagen/L Holm.

Som avslutning spelade kantorn Time to say goodbye av F Sartori/L Quarantotto.

Minnesstund hölls i församlingshemmet.

Camilla Lönnberg

I Trefaldighetskapellet, Bergsjö hölls på fredagen borgerlig begravningsakt för Camilla Lönnberg.

Borgerlig officiant var Jessica Tranback Ek som höll ett minnestal och läste dikter.

Minnesstund hölls i församlingshemmet.

Söderhamn

Aina Nilsen

I Mariakapellet hölls på onsdagen begravningsgudstjänst för Aina Nilsen, Söderhamn.

Som inledningsmusik spelades En stund på jorden med Laleh.

Solisterna Tild Orrhult, Moa Nilsen och Therese Nilsen Orrhult sjöng Kärleksvisan av S Dawn Finer till Maria Orrhult Nilsens gitarrackompanjemang.

Officiant var Staffan Öberg som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Farväl med Totta Näslund och Sara Isaksson, samt Koppången med Malena Ernman spelades.

Gemensamt sjöngs psalm 249, Blott en dag.

Därefter spelades Unchained melody med Elvis Presley.

Som avslutning spelade kantorn Tröstevisa av B Andersson.

Gerd Engman läste en dikt.

Gåvor hade lämnats till Reumatikerfonden.

Minnesstund hölls i kvarterslokalen.

Per Nilsson

I Mariakapellet hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Per Nilsson, Söderhamn.

Som inledningsmusik spelade organist Nicklas Jonsson Air av J S Bach.

Officiant var Lars Nilsson som i griftetalet utgick från orden i Jes. 46:4.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249, Blott en dag, och 190, Bred dina vida vingar.

Som avslutning spelade organisten Sonatina av J S Bach.

Gåvor hade lämnats till bland annat Hjärt-Lungfonden.

Lena Bäcklund

I Mariakapellet hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Lena Bäcklund.

Som inledningsmusik spelade organist Nicklas Jonsson Strövtåg i hembygden av G Norén/b Dixgård.

Officiant var Lars Nilsson som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Under avskedet spelades ljus musik.

Gemensamt sjöngs psalmerna 297, Härlig är jorden och 249, Blott en dag.

Som avslutning spelade organisten Love med tender av G R Poulton/W W Fosdick/E Presley.

Gåvor hade lämnats till Cancerfonden.

Alf Danielsson

I Ulrika Eleonora kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Alf Danielsson, Söderhamn.

Som inledningsmusik spelade organist Nicklas Jonsson Öppna landskap av U Lundell.

Brother in arms med Dire Straits spelades.

Officiant var Eva Brolin som i griftetalet utgick från orden i Romarbrevet 8:38–39.

Solist Hans Ringshamre sjöng Håll mitt hjärta av B Skifs/P Hallström/L Andersson.

Jealous of the angels med Donna Tagger spelades.

Gemensamt sjöngs psalmerna 248 och 249.

Som avslutning spelade organisten Brusa högre lilla å av B J:son Lindh.

Gåvor hade lämnats till fonder.

Blommor märktes bland annat från Josef Lindberg i Sandarna AB, Söderhamns Byggröjning, Stora Enso Skutskärs bruk.

Ann-Marie Mickelsson

I Trönö kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Ann-Marie Mickelsson.

Som inledningsmusik spelade organist Jan Brolin, piano, och Anders Wimark, trumpet, You raise me up av R Lövland/B Graham.

Solist Linnea Jonsson sjöng Du är för alltid en del utav mig av L Berghagen/L Holm.

Officiant var Staffan Öberg som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Solisten återkom med Du är min man av B Andersson/B Ulvaeus.

Gemensamt sjöngs psalmerna 297, Härlig är jorden och 645, Giv mig ej glans, ej guld, ej prakt.

Som avslutning spelade organisten och trumpetsolisten Stilla natt av F X Gruber/J Mohr.

Gåvor hade lämnats till olika fonder.

Blommor märktes bland annat från arbetskamraterna.

Minnesstund hölls i församlingshemmet.

Stefan Carlsson

I Kvarnen, Söderhamn, hölls på onsdagen borgerlig begravningsakt för Stefan Carlsson, Sandarne.

Som inledningsmusik spelades Close my eyes forever med Lita Ford och Ozzy Osborne, och Mama I'm coming home med Ozzy Osborne.

Borgerlig officiant var Hans Ringshamre som höll ett personligt tal.

Under avskedet spelades Everybody hurts med REM.

Som avslutning spelades Wish you were here med Pink Floyd.

Gåvor hade lämnats till fonder.