Begravningar vecka 46

Bollnäs/Ovanåker

Egon Pettersson

I Hane kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Egon Pettersson.

Som inledningsmusik spelade Eva Hägglund Bön av J Leijon.

Officiant var Evelyn Billborn som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249, Blott en dag och 235, Som en härlig gudomskälla.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Nocturne av E Taube.

Minnesstund hölls i församlingshemmet.

Lars Mårtens

I Alfta kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Lars Mårtens, Stenkullen.

Som inledningsmusik spelade Kerstin Stenbeck Sista dansen av B Månsson.

Officiant var Ove Häggbom som i griftetalet utgick från orden i Pred. 3:1–8.

Gemensamt sjöngs psalmerna 304, 190 och 297.

Som avslutning spelade organisten Love me tender av G R Poulton/W W Fosdick/E Presley.

Minnesstund hölls på Alfta gästgiveri.

Bengt Söder

I Arbrå kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Bengt Söder, Arbrå.

Som inledningsmusik spelade Eva Thalin Air av J S Bach.

Officiant var Helge Berg som i griftetalet utgick från orden i Psalt. 8:4–6, samt Lukas. 20:38.

How great thou art med The Priests spelades.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249, 251 och 297.

Som avslutning spelade kantorn Tröstevisa av B Andersson.

Minnesstund hölls i sockenstugan.

Sture Hällefors

I S:t Olofs kapell hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Sture Hällefors, Edsbyn.

Som inledningsmusik spelade Jenny Christoffersson Din klara sol går åter upp, av J O Wallin.

Solist Jennie Eriksson sjöng Himlen är oskyldigt blå av T och K Gärdestad.

Officiant var Lena Wängmark.

Solisten återkom med Som en bro över mörka vatten av P Simon/Å Arenhill.

Gemensamt sjöngs psalmerna 176 och 249.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Tröstevisa av B Andersson.

Minnesstund hölls i S:t Olofs kapell.

Astrid Kring

I Pilgrimens kapell hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Astrid Kring, Edsbyn.

Som inledningsmusik spelade Jenny Christoffersson Amazing grace, trad.

Solist Katrin Berbres sjöng Där rosor aldrig dör av J och E Osborn/J C Miller/D Bergagård.

Officiant var Anna-Maria Wadlund.

Solisten återkom med Var jag går i skogar, berg och dalar av C O Rosenius.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249 och 190.

Som avslutning spelade kyrkomusikern O store Gud av C Boberg/sv. folkvisa.

Minnesstund hölls på Unnegårds.

Walter Stillberg

I Bollnäs kyrka hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Walter Stillberg.

Som inledningsmusik spelade organist Magnus Berglöf, piano, och Margareta Stillberg, tvärföljt Dans på de saligas ängder av C W Gluck.

Organisten spelade Tröstevisa av B Andersson.

Officiant var Lars Sahlin som i griftetalet utgick från orden i Psaltaren 139.

Organisten spelade Ljusdalsvalsen, och under avskedet spelade han Strövtåg i hembygden av G Norén/B Dixgård.

Gemensamt sjöngs psalmerna 256, Var inte rädd, 297, och 297, Härlig är jorden.

Som avslutning spelade organisten Koppången av P Moraeus.

Minnesstund hölls i församlingshemmet.

Kenneth Forsberg

I S:t Lars kapell hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Kenneth Forsberg.

Som inledningsmusik spelade organist Magnus Berglöf Tröstevisa av B Andersson.

Solist Erik Skoglund sjöng Have you ever seen the rain av J Fogerty.

Officiant var Helge Berg som i griftetalet utgick från orden i 1 Thessalonikerbrevet 5:2–3, samt Lukas. 20:38.

Organisten spelade Knocking on heavens door av B Dylan på piano.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249, Blott en dag och 251, Var jag går i skogar, berg och dalar.

Som avslutning spelade organisten Koppången av P Moraeus.

Esbjörn Berg

I S:t Lars kapell hölls på fredagen borgerlig begravningsakt för Esbjörn Berg.

Som inledningsmusik spelades Tröstevisa med Benny Andersson.

Gabriellas sång spelades med Helen Sjöholm.

Borgerlig officiant var Irene Frank som läste minnesordet.

De sista ljuva åren spelades med Lasse Stefanz och Kristina Lindberg.

Efter avskedet spelades Gullvivans blommor med Grymlings och som avslutning Koppången med Orsa spelmän.

Ljusdal/Järvsö/Färila/Los

Pia Grip

I Ljusdals kyrka hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Pia Grip, Ljusdal, som avlidit i en ålder av 70 år.

Som inledningsmusik spelade organist Kristina Shtegman Air av J S Bach.

Louise Eng, sång, och Maria Eng Hillbom, piano, framförde Utan dina andetag av J Berg.

Officiant var församlingsherde Magnus Boäng som i griftetalet utgick från orden i Hebr. 1:14.

Solisterna återkom med Kärleken är av I Forsman/B Ljunggren/H Almqvist.

Gemensamt sjöngs psalmerna Kom som en ängel och 297.

Som avslutning spelade Sara Karlsson Torösundsbromarschen på fiol.

Minnesstund hölls på Odd Fellow.

Gustav Hedqvist

I Färila kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Gustav Hedqvist, Färila, som avlidit i en ålder av 88 år.

Som inledningsmusik spelade kantor Ann-Christin Svedman Amazing grace, trad.

Solist Anders Kollin sjöng Hälsingland av T Andersson Wij.

Officiant var komminister Jan-Anders Johansson.

Solisten återkom med Som en bro över mörka vatten av P Simon/Å Arenhill.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249, Blott en dag och 251, Var jag går i skogar, berg och dalar.

Som avslutning spelade kantorn My way av C Francios/ G Thibaut/J Ravaux/ P Anka.

Minnesstund hölls i Klockaregården.

Hudiksvall/Nordanstig

Sigrid Sjöström

I Rogsta kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Sigrid Sjöström.

Som inledningsmusik spelade Mari Fredriksson Lennholm Så skimrande var aldrig havet av E Taube.

Solist Ylva Timan Olofsson sjöng Himlen är oskyldigt blå av T och K Gärdestad.

Officiant var kyrkoherde emerita Marie Veenhuis Diamant som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Solisten återkom med Amazing grace, trad/J Newton och Hallelujah av L Cohen.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249 och 297.

Som avslutning spelade kantorn Tröstevisa av B Andersson .

Ann-Mari Olofsson

I Idenors kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Ann-Mari Olofsson.

Som inledningsmusik spelade Urban Axelsson, dragspel och Christer Häggmark, nyckelharpa Biverstudsen av P Ström.

Solist Ingela Söderlund sjöng Hårgalåten av E Lidén till eget gitarrackompanjemang.

Officiant var Tomas Jönsson som i griftetalet utgick från orden i Jakobsbrevet 2:1.

Under avskedet spelade kantorn Gammal fäbodpsalm i sättning av O Lindberg.

Instrumentsolisterna återkom med Gässpöddspolska från Rättvik.

Ingela Söderlund återkom med Linblomman av K-Å Eriksson.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249, blott en dag, och 251.

Som avslutning spelade instrumentsolisterna Julottan av M Wallman.

Minnesstund hölls i Mariagården.

Sven Erik Svedin

I Idenors kyrka hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Sven Erik Svedin.

Som inledningsmusik spelade kantor Mari Lennholm Adagio av T Albinoni.

Solist Caritha Bergqvist sjöng Strövtåg i hembygden av G Fröding/G Norén/B Dixgård.

Officiant var kyrkoherde Björn Wiksten.

Under avskedet spelades Amazing grace.

Solisten återkom med Stad i ljus av P Bäckman/S Nilsson.

Gemensamt sjöngs psalmerna I himmelen, i himmelen, Sv. psalm 169/folkmelodi från Skattunge, samt 251.

Som avslutning spelade kantorn Tröstevisa av B Andersson.

Elof Jonsson

I Delsbo kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Elof Jonsson.

Som inledningsmusik spelade kantor Christian Broberg Koppången av P Moraeus.

Officiant var kontraktsprost Peter Södergård som i griftetalet utgick från orden i 1 Mos. 28:15.

Som avslutning spelade kantorn Adagio av T Albinoni.

Minnesstund hölls i Mariagården.

Karin Svang

I Delsbo kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Karin Svang.

Som inledningsmusik spelade kantor Christian Broberg Gammal fäbodpsalm i sättning av O Lindberg.

Barnbarnsbarnen Thilde och Whilma sjöng Idas sommarvisa av G Riedel/A Lindgren.

Officiant var kontraktsprost Peter Södergård som i griftetalet utgick från orden i Joh 15:7–11, Sv psalm 1937 års översättning 404 vers 6, Jer 29:11–13.

Barnbarnet Isak Skelander sjöng I morgon av I Skelander till eget gitarrackompanjemang, samt Som en bro över mörka vatten av P Simon/Å Arenhill till eget flygelackompanjemang.

Som avslutning spelade kantorn Amazing grace, trad.

Göran Svedberg

I Delsbo gravkapell hölls på torsdagen borgerlig begravningsakt för Göran Svedberg.

Som inledningsmusik spelades Tonerna av E G Geijer/C Sjöberg på cd.

Officiant var Ingela Söderlund som sjöng u är för alltid en del utav mig av L Berghagen/L Holm till eget gitarrackompanjemang.

Officianten höll ett personligt minnestag och sjöng därefter Ljus och värme av Å Alexandersen.

Under avskedet spelades Koppången av P Moraeus på cd.

Officianten återkom med Always on my mind av J Christopher/M James/W Carson Thompson, samt läste dikter.

Som avslutning spelades Love letters in the sand av J F Coots med Vikingarna.

Leif Wik

I S:ta Maria kapell hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Leif Wik.

Som inledningsmusik spelade kantor Ingrid Svensson Gånglåt från Lindefallet, folkmelodi.

Solist Lars Berglund sjöng Höstdagen av K-Å Eriksson till eget gitarrackompanjemang.

Officiant var kyrkoherde emeritus Thomas Grunnesjö som i griftetalet utgick från orden i Psaltaren 103:1–5.

Solisten återkom med En stund på jorden av L Pourkarim till eget gitarrackompanjemang.

Gemensamt sjöngs psalmerna 217, Gud, för dig är allting klar, och 297, Härlig är jorden.

Som avslutning spelade kantorn Svensk psalm 206, Herre, jag vill bida av O Lindberg.

Minnesstund hölls i hemmet.

Leif Wengenroth

I S:ta Maria kapell hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Leif Wengenroth.

Som inledningsmusik spelade kantor Ingrid Svensson Amazing grace, trad.

Officiant var kyrkoherde emeritus Thomas Grunnesjö som i griftetalet utgick från orden i 1 Petrusbrevet 4:10.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249, Blott en dag, 256, Var inte rädd, och 190, Bred dina vida vingar.

Som avslutning spelade kantorn Tröstevisa av B Andersson.

Minnesstund hölls i hemmet.

Britt Nylund

I Bergsjö kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Britt Nylund.

Som inledningsmusik spelade Charles Liljedahl Koppången av P Moraeus.

Solist Simon Garefors sjöng De sista ljuva åren av J C Eriksson.

Officiant var prost emeritus Bo Johansson som i griftetalet utgick från orden i Matteus 5:8.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249, Blott en dag, 248, Tryggare kan ingen vara, och 251, Var jag går i skogar, berg och dalar.

Som avslutning spelade kantorn Strövtåg i hembygden av G Norén/B Dixgård.

Minnesstund hölls i Bergsjö församlingshem.

Sigvard Olsson

I Bergsjö kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Sigvard Olsson.

Som inledningsmusik spelade Charles Liljedahl Strövtåg i hembygden .

Solist Simon Garefors sjöng Himlen är oskyldigt blå av T och K Gärdestad.

Officiant var prost emeritus Bo Johansson som i griftetalet utgick från orden i Psaltaren 106:1–2, samt ett personligt brev som dottern skrivit.

Solisten återkom med Håll mitt hjärta av B Skifs/P Hallström/L Andersson.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249, Blott en dag, 248, Tryggare kan ingen vara, och 190, Bred dina vida vingar.

Som avslutning spelade kantorn Härlig är jorden, schelisk folkvisa/C Bååt Holmberg.

Sune Jansson

I Bjuråkers kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Sune Jansson.

Som inledningsmusik spelade Owe Timan Air av J S Bach.

Solist Mats Skoog sjöng För kärleks skull av T och K Gärdestad.

Officiant var komminister Evelina Bohlin som i griftetalet utgick från orden i Ps. 42:2.

Solisten återkom med Himlen är oskyldigt blå av T och K Gärdestad.

Som avslutning spelade kantorn Så skimrande var aldrig havet av E Taube.

Minnesstund hölls i församlingsgården.

Söderhamn

Marianne Lindgren

I Ulrika Eleonora kyrka hölls på onsdagen begravningsgudstjänst för Marianne Lindgren, Söderhamn.

Som inledningsmusik spelade organist Jan Brolin Gammal fäbodpsalm i sättning av O Lindberg.

Officiant var Lars Nilsson som i griftetalet utgick från orden i Ordspråksboken.

Organisten återkom med Värmlandsvisan, folkmelodi.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249, Blott en dag och 297, Härlig är jorden.

Som avslutning spelade organisten Amazing grace, amerikansk melodi.

Gåvor hade lämnats till Alzheimerfonden.

Tal hölls av sonen Alf, Margareta Karlsson för Söderhamnortens Folkdanslag, och Agnet Grehn, vän.

Blommor märktes bland annat från BRF Söderhamnshus 4, Söderhamnsortens Folkdanslag.

Elly Näsström

I Ulrika Eleonora kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Elly Näsström, Stugsund.

Som inledningsmusik spelade organist Nicklas Jonsson Gammal fäbodpsalm i sättning av O Lindberg.

Solist Monica Törnell sjöng Som en bro över mörka vatten av P Simon/Å Arenhill.

Officiant var Per Ola Bohlin som i griftetalet utgick från orden i Salomos vishet 2:23–33.

Solisten återkom med Vintersaga av T Ström.

Bengt Andersson spelade Clair de lune av C Debussy på flygel.

Gemensamt sjöngs psalmerna 304, Lär mig du skog att vissna glad, och 235, Som en härlig gudomskälla.

Som avslutning spelade Bengt Andersson Sats nr 2 ur Sonate pathetique av L w Beethoven.

Gåvor hade lämnats till olika fonder.

Dottern Annika Johansson läste en dikt.

Minnesstund hölls i Mariagården.

Gösta Sandström

I Fridhemskapellet hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Gösta Sandström.

Som inledningsmusik spelade Lennart Ericsson Omkring tiggarn från Luossa av D Andersson/G Johansson.

Officiant var komminister Magnus Natander som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249, Blott en dag, och 261, Tack min Gud.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Jag har hört om en stad, rysk folkmelodi.

Gåvor hade lämnats till Hjärt-Lungfonden.