Begravningar vecka 45

Hudiksvall/Nordanstig

Tommy Lantz

I Forsa kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Tommy Lantz.

Som samlingsmusik spelade Martin Samnell ett Beatlesmedley på gitarr.

Som inledningsmusik spelade musikdirektör Rune Broberg I'll follow the sun av P McCartney/J Lennon på piano.

Solist Martin Krantz sjöng Strövtåg i hembygden av G Frödin/G Norén/B Dixgård till eget ackompanjemang.

Officiant var komminister Andreas Bernmyr som i griftetalet utgick från orden i Luk. 17.

Solisten återkom med I rörelse av K Boye/M Wiehe.

Efter avskedet sjöng Martin Krantz Blackbird av P McCartney/J Lennon, för att sedan avsluta begravningen med sång till utgångsmusiken, Penny Lane till Rune Brobergs ackompanjemang.

Minnesstund hölls i Mariagården.

Leif Nevberg

I Rogsta kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Leif Nevberg.

Som inledningsmusik spelade Kristofer Sundman Koppången av P Moraeus.

Solist Sofia Alfredsson sjöng Så många mil, så många år till eget gitarrackompanjemang.

Officiant var kyrkoherde Björn Wiksten.

Solist Ingela Söderlund sjöng Jag trodde änglar fanns av W Kristoffersen, och Jeg savner deg av H M Gunnarsrud.

Under avskedet spelades Cavatina av S Mayers och Air av J S Bach.

Gemensamt sjöngs psalm 755, Vila i mig.

Som avslutning spelade kantorn Tröstevisa av B Andersson.

Minnesstund hölls i församlingshemmet.

Sture Hult

I Mariakapellet, Forsa, hölls på fredagen borgerlig begravningsceremoni för Sture Hult.

Som inledningsmusik spelades Bridge over troubled water av P Simon.

Officiant var Ingela Söderlund som höll ett personligt minnestal.

Officianten sjöng också Gunnar Vägman av D Andersson/G Johansson, Jeg savner deg av H M Gunnarsrud, och Du är för alltid en del utav mig av L Berghagen/L Holm.

Under avskedet spelades Koppången av P Moraeus.

Som avslutning spelades Silence is golden av A Garfunkel.

Minnesstund hölls i Mariagården.

Birgit Blank

I Delsbo kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Birgit Blank.

Som inledningsmusik spelade Christian Broberg Air av J S Bach.

Där rosor aldrig dör av J och E Osborn/J C Miller/D Bergagård spelades.

Officiant var komminister Joakim Johansson som i griftetalet utgick från orden i Ps. 3:1–8.

Som avslutning spelade kantorn Tröstevisa av B Andersson.

Minnesstund hölls i Mariagården.

Ljusdal/Järvsö/Färila/Los

Harry Nilsson

I Ljusdals kyrka hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Harry Nilsson, Ljusdal, som avlidit i en ålder av 89 år.

Som inledningsmusik spelade kantor Anneli Aspengren Sköld Tröstevisa av B Andersson.

Solist Jonas "Plonke" Eriksson sjöng Strövtåg i hembygden av G Fröding/G Norén/B Dixgård.

Officiant var komminister Jan-Anders Johansson som i griftetalet utgick från orden i Psaltaren 46:2–4.

Solisten återkom med Du är för alltid en del utav mig av L Berghagen/L Holm.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249 och 277.

Som avslutning spelade kantorn Koppången av P Moraeus.

Minnesstund hölls i hembygdsgården.

Carina Lövgren

I Järvsö kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Carina Lövgren.

Som inledningsmusik spelade och sjöng kantor Anders Eriksson Heaven and hell av R J Dio.

Officiant var Eva-Lotta Berg som höll griftetalet från orden i Luk 20:38.

Gemensamt sjöngs psalmerna 248, 256 och 821.

Kantorn återkom med Candle in the wind av E John.

Som avslutning spelades Changes med Black Sabbath på cd

Minnesstund hölls på Bergskrogen

Sonja Walter

I Ljusdal kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Sonja Walter, Ljusdal, som avlidit i en ålder av 83 år.

Som inledningsmusik spelade kantor Anneli Aspengren Sköld Air av J S Bach.

Därefter sjöng kantorn Min älskling du är som en ros av E Taube.

Officiant var församlingsherde Magnus Boäng som i griftetalet utgick från orden i 1 Joh. 3:2.

Solisten återkom med Dagen är nära av G F Händel.

Gemensamt sjöngs psalmerna 251 och 190.

Som avslutning spelade kantorn Amazing grace, trad.

Efter begravningsgudstjänstens slut bar barnbarnen ut kistan och blommorna till psalm 297, Härlig är jorden.

Minnesstund hölls på Odd Fellow.

Gunnar Fransson

I Ramsjö kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Gunnar Fransson, Ramsjö, som avlidit i en ålder av 82 år.

Som inledningsmusik spelade kantor Anneli Aspengren Sköld Amazing grace, trad.

MIR-kören sjöng I herrens händer till kantorns ackompanjemang.

Officiant var komminister Jan-Anders Johansson som i griftetalet utgick från orden i Mat. 11:28.

Gemensamt sjöngs psalmerna 235 och 190.

Som avslutning sjöng MIR-kören Må vägen komma dig till mötes till kantorns ackompanjemang.

Minnesstund hölls i församlingshemmet.

Karin Friberg

I Färila kyrka hölls fredag den 8 november begravningsgudstjänst för Karin Friberg, Färila, som avlidit i en ålder av 93 år

Som inledningsmusik spelade kantor Ann-Christin Svedman Gammal fäbodpsalm från Färila.

Solist Lillemor Håkansson sjöng Koppången av P Moraeus.

Officiant var Gustaf Åhman.

Solisten återkom med Där rosor aldrig dör av J och E Osborn/J C Miller/D Bergagård .

Gemensamt sjöngs psalmerna 249, 190 och 297.

Som avslutning spelade kantorn Tröstevisa av B Andersson.

Minnesstund hölls i Klockaregården.

Tore Ersson

I Färila kyrka hölls fredag den 8 november begravningsgudstjänst för Tore Ersson, Färila, som avlidit i en ålder av 96 år.

Som inledningsmusik spelade kantor Ann-Christin Svedman Koppången av P Moraeus.

Officiant var Gustaf Åhman.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249, 190 och 271.

Som avslutning spelade kantorn I himmelen.

Söderhamn

Arnold Arrheden

I Norrtullkyrkan hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Arnold Arrheden.

Som inledningsmusik spelade Andreas Leek Jag har hört om en stad, rysk folkmelodi, på flygel.

Solist Gunilla Mattsson sjöng Hur ska inte himlen vara då av E Modén till kyrkomusikerns flygelackompanjemang.

Officiant var Camilla Brolin som i griftetalet utgick från orden i psalm 23.

Solisterna Efva Nyström, samt Lars och Lisa Andersson sjöng Vi ska ses igen till kyrkomusikerns flygelackompanjemang.

Gemensamt sjöngs församlingssångerna Hela vägen går han med mig, samt Till himmelen jag går.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Jag gick i dag där Jesus gått av G O´Hara på flygel.

Minnesstund hölls i församlingsvåningen.

Bert Nordmark

I Ulrika Eleonora kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Bert Nordmark, Söderhamn.

Som inledningsmusik spelade Nicklas Jonsson Så skimrande var aldrig havet av E Taube.

Solist Martina Sahlin sjöng Du är för alltid en del utav mig av L Berghagen/L Holm.

Officiant var Per-Ola Bohlin som i griftetalet utgick från orden i Lukas. 23:43.

Solisten återkom med Gabriella Sång av P Bäckman/S Nilsson.

Gemensamt sjöngs psalmerna 251 och 297.

Som avslutning spelade organisten Time to say goodbye av F Sartori/L Quarantotto.

Gåvor hade lämnats till olika fonder.

Åke Andersson

I Mo kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Åke Andersson, Ängesberg, Mo.

Som inledningsmusik spelade Karin Eriksson Strövtåg i hembygden av G Norén/B Dixgård.

Officiant var komminister Maria Stjerndorff som i griftetalet utgick från orden i Joh. 14:3.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249, Blott en dag, och 251, Var jag går i skogar, berg och dalar.

Som avslutning spelade kantorn Där rosor aldrig dör av J och E Osborn/J C Miller.

Gåvor hade lämnats till bland annat Hjärt-Lungfonden.

Minnesstund hölls i sockenstugan.

Marianne Bäck

I UIrika Eleonora kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Marianne Bäck, Söderhamn.

Som inledningsmusik spelade Nicklas Jonsson Så skimrande var aldrig havet av E Taube.

Officiant var Per-Ola Bohlin som i griftetalet utgick från orden i Lukas. 10:33.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249 och 304.

Som avslutning spelade organisten Nocturne av E Taube.

Gåvor hade lämnats till fonder.

Minnesstund hölls i Mariagården.

Christina Gradén

I Ulrika Eleonora kyrka hölls på onsdagen begravningsgudstjänst för Christina Gradén, Söderhamn.

Som inledningsmusik spelade Eva Björk Brusa högre lilla å av B J:son Lindh.

På cd spelades För kärleks skull med Ted Gärdestad.

Officiant var Eva Brolin som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Vidare spelades Decembernatt med Peter Jöback.

Gemensamt sjöngs psalmerna 190 och 248.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Himlen är oskyldigt blå av T och K Gärdestad.

Gåvor hade lämnats till fonder.

Erik Gustavsson

I Sandarne kyrka hölls på onsdagen begravningsgudstjänst för Erik Gustavsson, Sandarne.

Som inledningsmusik spelade Eva Björk Tröstevisa av B Andersson.

Sedan spelades Håll mitt hjärta med Björn Skifs.

Officiant var Eva Brolin.

Håll mig så hårt i din famn spelades med Thor Görans.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249, Blott en dag, och 297, Härlig är jorden.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Mot skärgården av S Nilsson.

Gåvor hade lämnats till Barncancerfonden.

Minnesstund hölls i Östanbo bönhus.

Bollnäs/Ovanåker

Svea Heed

I Bollnäs kyrka hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Svea Heed.

Som inledningsmusik spelade Anton Linnerhed Air av J S Bach.

På cd spelades Vid Silverforsens strand med Matz Bladhs.

Officiant var komminister Helge Berg som i griftetalet utgick från orden i Psalt. 8:4–6, 1 Kor. 15:42–44.

På cd spelades Whispering waves med Dana Dragomir.

Gemensamt sjöngs psalmerna 294 och 249.

Som avslutning spelade organisten Koppången av P Moraeus.

Roland Nilsson

I S:t Lars kapell hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Roland Nilsson.

Som inledningsmusik spelade Anton Linnerhed Strövtåg i hembygden av G Norén/B Dixgård.

Officiant var kyrkoherde Ingrid Augrell som i griftetalet utgick från orden i Psaltaren 23.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249, Blott en dag och 297, Härlig är jorden.

Som avslutning spelade organisten Koppången av P Moraeus.

Conny Sundberg

I S:t Lars kapell hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Conny Sundberg.

Som inledningsmusik spelade Magnus Berglöf Bridge over troubled water av P Simon.

Solist Jörgen Persson sjöng Long as I can see the light av J Fogerty.

Officiant var komminister Ulf Jensius som i griftetalet utgick från orden i Psaltaren 23.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249 och 251.

Som avslutning spelade organisten Öppna landskap av U Lundell.

Karin Adam

I Arbrå kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Karin Adam, Kilafors.

Som inledningsmusik spelade Eva Thalin Tröstevisa av B Andersson.

Officiant var Lars Sahlin som i griftetalet utgick från orden i Psalt. 139:7–10.

Solist Oliver Larsson sjöng Himlen är oskyldigt blå av T och K Gärdestad.

Gemensamt sjöngs psalmerna 256 och 304.

Som avslutning spelade kantorn Amazing grace, trad.

Minnesstund hölls i sockenstugan.

Ingrid Persson

I S:t Lars kapell hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Ingrid Persson.

Som inledningsmusik spelade Magnus Berglöf Amazing grace, trad.

Solist Sara Persson sjöng Märk hur vår skugga av C M Bellman till Josef Perssons gitarrackompanjemang.

Officiant var komminister Ulf Jensius som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Solisten återkom med Du är för alltid en del utav mig av L Berghagen/L Holm till eget pianoackompanjemang och ackompanjemang på gitarr av Josef Persson.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249, Blott en dag, och 310, O Gud, du mig överger.

Som avslutning spelade organisten Gabriellas sång av S Nilsson.

Birgitta Johansson

I Pilgrimens kapell hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Birgitta Johansson, Edsbyn.

Som inledningsmusik spelade Peter Vosveld Visa från Utanmyra, svensk folkmelodi.

Solist Jennie Eriksson sjöng Där rosor aldrig dör av J och E Osborn/J C Miller/D Bergagård .

Officiant var Ove Häggbom som i griftetalet utgick från orden i Ps. 103:15–17.

Solisten återkom med Där gullvivan blommar av P Rogefeldt/M Rickfors.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249 och 251.

Som avslutning spelade församlingsmusikern Amazing grace, trad.

Minnesstund hölls i S:t Olofs kapell.

Tova Bremmer

I Arbrå kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Tova Bremmer, Bollnäs.

Som inledningsmusik spelade Eva Thalin Largo av A Vivaldi.

Magnus Bremmer och Eva Thalin sjöng Härlig är jorden, schelisk folkvisa/C Bååt Holmberg.

Officiant var Daniel Andrén som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Sanna Bremmer och Eva Thalin återkom med Pie Jesu och Lascia ch'io piango.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249, Blott en dag, och 190, Bred dina vida vingar.

Som avslutning spelade kantorn Koppången av P Moraeus.

Minnesstund hölls i sockenstugan.