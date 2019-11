Begravningar vecka 44

Hudiksvall/Nordanstig

Artur Öberg

I Rogsta kyrka hölls torsdag den 31 oktober begravningsgudstjänst för Artur Öberg.

Som inledningsmusik spelade Kristofer Sundman Air av J S Bach.

Solist Helen Tanzborn sjöng Så skimrande var aldrig havet av E Taube till kantorns flygelackompanjemang.

Officiant var Erik B Tanzborn som i griftetalet utgick från orden i Psaltaren 139.

Solisten återkom med Jag har hört om en stad av L Lithell.

Kantor spelade Avestaforsens bruk av K Jularbo på dragspel.

Som avslutning spelade kantorn My way av J Revaux/C Francois.

Jenny Krantz

I Bjuråkers kyrka hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Jenny Krantz.

Som inledningsmusik spelade kantor Owe Timan Koppången av P Moraeus.

Solist Maria Nyström sjöng Barndomshemmet av P Dresser.

Officiant var komminister Evelina Bohlin som i griftetalet utgick från orden i Ords. 31:25–28.

Solisten återkom med Håll mitt hjärta av B Skifs/P Hallström/L Andersson.

Som avslutning spelade kantorn Höga gärdet av B Isfält.

Minnesstund hölls i församlingsgården.

Grethel Fors

I Mariakapellet, Forsa, hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Grethel Fors.

Som inledningsmusik spelade musikdirektör Rune Broberg Tröstevisa av B Andersson.

Officiant var komminister Andreas Bernmyr som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Som avslutning spelade Rune Broberg Änglamark av T Taube.

Minnesstund hölls på Strandpiren.

Kjellåke Bergström

I Forsa kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Kjellåke Bergström.

Som inledningsmusik spelade musikdirektör Rune Broberg Håll mitt hjärta av P Hallström/L Andersson.

Officiant var komminister Andreas Bernmyr som i griftetalet utgick från orden i Psalt. 46.

Under avskedet spelades Time to say goodbye av F Sartori/L Quarantotto.

Som avslutning spelade Rune Bromberg Sound of silence av P Simon.

Tore Juhlin

I Enångers kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Tore Juhlin.

Som samlingsmusik spelade kantor Ingrid Svensson en improvisation på Svensk psalm 248, Tryggare kan ingen vara.

Som inledningsmusik spelade kantorn Sinfonia av J S Bach.

Officiant var kyrkoherde emeritus Thomas Grunnesjö som i griftetalet utgick från orden i Johannesevangeliet 3:16 och 14:6.

Gemensamt sjöngs psalmerna 304, Lär mig du skog att vissna glad, 201, En vänlig grönskas rika dräkt och 297, Härlig är jorden.

Som avslutning spelade kantorn Svunnen lycka av I Prade på flygel.

Minnesstund hölls i hemmet.

Olof Belin

I Gnarps kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Olof Belin.

Som inledningsmusik spelade kantor Irina Nutti, orgel och Linnea Berglund, flöjt Brusa högre lilla å av B J:son Lindh.

Officiant var komminister Signe Ek.

Irina Nutti, piano, och Linnea Berglund, flöjt, spelade Strövtåg i hembygden av G Norén/B Dixgård.

Under avskedet spelade kantorn Tröstevisa av B Andersson på orgel, och som avslutning Gammal fäbodpsalm i sättning av O Lindberg.

Som avslutning spelade kantorn Tröstevisa av B Andersson.

Harald Hill

I Gnarps kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Harald Hill.

Som samlingsmusik spelade kantor Irina Nutti Nocturne och Så skimrande var aldrig havet av E Taube.

Som inledningsmusik spelade kantorn Jag har hört om en stad ovan molnen, rysk folkmelodi.

Solist Ingela Söderlund sjöng Jeg savner deg av H M Gunnarsrud till eget gitarrackompanjemang.

Officiant var Signe Ek.

Ingela Söderlund och Lisa Hill sjöng Regnbågens land av L Hill till Ingela Söderlunds gitarrackompanjemang.

Under avskedet spelade kantor Hjärtats saga.

Gemensamt sjöngs psalmerna 304, Lär mig du skog att vissna glad och 251, Var jag går i skogar berg och dalar.

Kantor spelade Höstvisa av E Tauro, och som avslutning sjöng solisterna Crazy till Ingela Söderlunds gitarrackompanjemang.

Gunvor Schedin

I Sofiedals kapell hölls torsdag den 24 oktober borgerlig begravningsceremoni för Gunvor Schedin.

Som inledningsmusik spelades Mariage d'amor med Paul de Senneville.

Borgerlig officiant var Olle Hillström som berättade om Gunvors liv.

Därefter sjöng han That´s alright mama av A Crudrup till eget gitarrackompanjemang.

Under avskedet spelades stilla musik, Gnossienne 1 med Erik Satie/Roland Dyens/Otto Tolonen.

Som avslutning sjöng officianten Tänk på mig, hans egen version av Amazing grace.

Tauno Lehto

I Fridhemskapellet hölls fredag den 25 oktober borgerlig begravningsceremoni för Tauno Lehto.

Som inledningsmusik spelades Så länge skutan kan gå med Evert Taube.

Solist Annikki Nieminen sjöng Minne käy tuulen ilmassa tie, till ackompanjemang av Olle Hillström på gitarr.

Satumaa-Sagolandet av Unto Mononen/Mattias Enn spelades.

Borgerlig officiant var Olle Hillström som berättade o Taunos liv.

Därefter sjöng officianten Himlen är oskyldigt blå av T och K Gärdestad till eget gitarrackompanjemang.

Under avskedet spelades Olen Suomalainen av K Tapio/R Reiman.

Som avslutning spelades Vem kan segla förutan vind, trad.

Minnesstund hölls i kyrksalen.

Bollnäs/Ovanåker

Karl-Ingvar Andersson

I S:t Lars kapell hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Karl-Ingvar Andersson, Bollnäs.

Som inledningsmusik spelade organist Anton Linnerhed What a wonderful world av D Weiss/B Thiele.

Officiant var Åsa Tollén.

It could happen to you spelades med Benny Goodman.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249 och 297.

Som avslutning spelade organisten Tillägnan av M Dominique.

Minnesstund hölls i församlingshemmet.

Birgit Håkansson

I S:t Lars kapell hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Birgit Håkansson, Bollnäs.

Som inledningsmusik spelade organist Anton Linnerhed Vintern av A Vivaldi.

Officiant var Lars Sahlin som i griftetalet utgick från orden i Joh. 3:16.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249 och 297.

Som avslutning spelade organisten Adagio i f-moll av F Mendelssohn.

Minnesstund hölls i församlingshemmet.

Stig och Elly Gunnarsson

I Färila kyrka hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Stig och Elly Gunnarsson, Färila, som avlidit 85, respektive 82 år gamla.

Som inledningsmusik spelade musikdirektör Lennart Eng Mot skärgården av S Nilsson.

Solist Mikael Olofsson sjöng I love you because av L Payne/J Reeves.

Officiant var Mattias Haglund som i griftetalet utgick från orden i Psaltaren 123 och Lukasevangeliet.

Solisten återkom med Jag har hört om en stad av L Lithell, och Vi ska gå hand i hand av G Wiklund.

Gemensamt sjöngs psalmerna 251, Var jag går i skogar berg och dalar, samt 304, Lär mig du skog att vissna glad.

Som avslutning spelade Lennart Eng Koppången av P Moraeus.

Minnesstund hölls i Klockaregården.

Ingunn Gunnarsson

I S:t Olofs kapell i Ljusdal hölls på torsdagen borgerlig begravningsceremoni för Ingunn Gunnarsson.

Som inledning sjöngs unisont Var jag går i skogar, berg och dalar.

Officiant var Mikael Olofsson som ledde ceremoni, läste valda texter, samt sjöng sången Blott en dag av L Sandell Berg.

Tal av Ingunns dotter Evy lästes upp.

Stockholm i natt spelades med Peter Jöback.

Som avlutning sjöng Mikael Olofsson Ave Maria av F Schubert.

Minnesstund hölls i hemmet.

Jan Nord

I Tandsjöborgs kapell hölls fredag den 25 oktober begravningsgudstjänst för Jan Nord, Tandsjöborg, som avlidit i en ålder av 55 år.

Som inledningsmusik spelade Mona Kihlström It´s no secret av S Hamblin.

På cd spelades Lay back in the arms of someone med Smokie.

Officiant var Magnus Boäng.

Gemensamt sjöngs psalmerna 304 och 297.

Som avslutning spelade musikern Precious lord take my hand av T A Dorsey.

Minnesstund hölls i kapellet.

Söderhamn

Margareta Garelius

I Mariakapellet, Söderhamn, hölls onsdag den 23 oktober begravningsgudstjänst för Margareta Garelius.

Som inledningsmusik spelade Eva Björk Air av J S Bach.

Officiant var Sven-Erik Hägerlind som i griftetalet utgick från orden i Ordspråksboken 22:9.

Som avslutning spelade kantorn Jämtlandssången.

Evy Andersson

I Söderala kyrka hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Evy Andersson.

Som inledningsmusik spelade Lennart Ericsson Gammal fäbodpsalm i sättning av O Lindberg.

Solist Frida Alenius sjöng Håll mitt hjärta av B Skifs/P Hallström/L Andersson.

Officiant var Maria Stjerndorff som i griftetalet utgick från orden i Lukas. 2:29.

Solisten återkom med Jag har hört om en stad, av L Lithell/rysk folkmelodi.

Gemensamt sjöngs psalmerna 251 och 210.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Koppången av P Moraeus.

Gåvor hade lämnats till olika fonder.

Minnesstund hölls i sockenstugan, Söderala.

Bengt Leandersson

I Skogs kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Bengt Leandersson.

Som inledningsmusik spelade Lennart Ericsson Gånglåt från Skog, trad.

Solist Martin Krantz sjöng Jämtlandssången av W Peterson Berger till Lennart Ericssons orgelackompanjemang.

Officiant var kyrkoherde Ann-Louise Åkerlund som i griftetalet utgick från orden i psalm 304.

Solisten återkom med Fattig bonddräng av A Lindgren/G Reidel till eget gitarrackompanjemang.

Gemensamt sjöngs psalmerna 304, 249 och 297.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Jämtlandssången, trad.

Minnesstund hölls i S:t Staffans hus.

Britt-Inger Lingvall Hedman

I Norrala kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Britt-Inger Lingvall Hedman, Vågbro.

Som inledningsmusik spelade organist Jan Brolin Time to say goodbye av F Sartori/L Quarantotto.

Därefter spelades What av wonderful world med Louis Armstrong.

Officiant var Staffan Öberg som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Öppna landskap spelades med Ulf Lundell.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249 och 297.

Som avslutning spelade organisten My way av J Revaux/C Francois/G Thibaut.

Gåvor hade lämnats till fonder.

Minnesstund hölls i sockenstugan.

Amrit Andersson

I Ulrika Eleonora kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Amrit Andersson, Stugsund.

Som inledningsmusik spelade organist Nicklas Jonsson Så skimrande var aldrig havet av E Taube.

Solist Emeli Ekbad sjöng Håll mitt hjärta av B Skifs/P Hallström/L Andersson till Hasse Eismars gitarrackompanjemang.

Officiant var Eva Brolin som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Solisten återkom med Kärleken finns kvar av D Lindgren Zackarias/J Glemmark Breman/O Olsson.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249, Blott en dag och 251, Var jag går i skogar, berg och dalar.

Som avslutning spelade organisten Tröstevisa av B Andersson.

Gåvor hade lämnats till Hjärt-Lungfonden.

Minnesstund hölls i Odd Fellowslokalen.

Lars Brolin

I Ulrika Eleonora kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Lars Brolin.

Som inledningsmusik spelade organist Nicklas Jonsson Mot skärgården av S Nilsson.

Solist Leif Svensson sjöng Änglamark av E Taube.

Officiant var Lars Nilsson som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Solisten återkom med Omkring tiggarn från Luossa av D Andersson/G Johansson.

Gemensamt sjöngs psalmerna 297, Härlig är jorden och 11, O store Gud.

Som avslutning spelade organisten Tröstevisa av B Andersson.

Gåvor hade lämnats till Sjöräddningssällskapet Söderhamn.

Minnesstund hölls i Mariagården.

Olle Hedqvist

I Mo kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Olle Hedqvist.

Som inledningsmusik spelade Lennart Ericsson Koppången av P Moraeus.

Officiant var komminister Magnus Natander som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Gemensamt sjöngs psalmerna 251, Var jag går i skogar, berg och dalar och 297, Härlig är jorden.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Visa från Utanmyra.

Gåvor hade lämnats till Cancerfonden.

Karin Enqvist

I Ulrika Eleonora kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Karin Enqvist.

Som inledningsmusik spelade organist Nicklas Jonsson Blott en dag av L Sandell Berg/O Ahnfelt.

Officiant var Lars Nilsson som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Gemensamt sjöngs psalmerna 190, Bred dina vida vingar, och 297, Härlig är jorden.

Som avslutning spelade organisten Blott en dag av L Sandell Berg.

Gåvor hade lämnats till Alzheimerfonden.

Rolf Hansson

I Equmeniakyrkan i Mohed hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Rolf Hansson, Söderhamn.

Som inledningsmusik spelade Tore Björklund Requiem av O Pettersson.

Solist Marianne Gunnarsson sjöng Flyttfåglarna av L Lithell.

Officiant var Lennart Renöfält.

Solisten återkom med En ton från himmelen av J Newton/trad.

För bibelläsningen svarade Berit Zettersten.

Gemensamt sjöngs psalmerna 285, Det finns djup i Herrens godhet, 323, De komma från öst och väst, samt 297, Härlig är jorden.

Som avslutning spelade musikern Visa från Utanmyra, svensk folkmelodi.

Gåvor hade lämnats till olika fonder.

Blommor märktes bland annat från Equmeniakyrkan, Mohed.

Minnesstund hölls i Idrottsgården, Mohed.

Ann-Christine Björk

I Kvarnen hölls på onsdagen borgerlig begravningsceremoni för Ann-Christine Björk, Mohed.

Som inledningsmusik spelades Håll mitt hjärta med Björn Skifs på cd.

Därefter spelade Himlen är oskyldigt blå med Ted Gärdestad samt Strövtåg i hembygden med Mando Diao.

Borgerlig officiant var Peråke Brynils som läste dikter och höll ett personligt tal.

På cd spelade What a wonderful world med Louis Armstrong samt Life is life med Opus.

Som avslutning spelades Time to say goodbye med Sara Brightman och Andrea Bocelli på cd.

Tal hölls av moster Yvonne.

Gåvor hade lämnats till olika fonder.

Minnesstund hölls i Mariagården.

Bollnäs/Ovanåker

Lennart Hansson

I Bollnäs kyrka hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Lennart Hansson.

Som inledningsmusik spelade organist Anton Linnerhed Gammal fäbodpsalm i sättning av O Lindberg.

Solist Eva Andersson sjöng Var jag går i skogar, berg och dalar av C O Rosenius.

Officiant var komminister Åsa Tollén som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Solisten återkom med Du är för alltid en del utav mig av L Berghagen/L Holm.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249, Blott en dag, och 190, Bred dina vida vingar.

Som avslutning spelade organisten Koppången av P Moraeus.

Minnesstund hölls i församlingshemmet.

Anna Nybom

I Hanebo kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Anna Nybom, Kilafors.

Som inledningsmusik spelade Eva Hägglund Gammal fäbodpsalm i sättning av O Lindberg.

Solist Lars Hägglund sjöng Så länge skutan kan gå av E Taube.

Officiant var Ulrika Eriksson som i griftetalet utgick från orden i Job. 5:26 och Jes. 41:10.

Solisten återkom med Härlig är jorden, schelisk folkvisa/C Bååth Holmberg .

Gemensamt sjöngs psalmerna 251, 190 och 297.

Som avslutning spelade kyrkomusikerna Air av J S Bach.

Minnesstund hölls i Hanebo församlingshem.

Arne Jonsson

I Missionskyrkan i Edsbyn hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Arne Jonsson.

Som inledningsmusik spelades Koppången med Kalle Moraeus.

Solisterna Carin Lindh och Katrin Berbres sjöng Det enda som bär, av L Lithell.

Officiant var pastor Axel Sköldmark som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Solisterna återkom med När jag väl fullbordat mitt lopp av E Ekberg.

Gemensamt sjöngs psalmerna Blott en dag, Härlig är jorden och Tänk när släkt och vänner till Katrin Berbres ackompanjemang.

Som avslutning spelades Gabriellas sång med Stefan Nilsson.

Minnesstund hölls i församlingsvåningen.