Begravningar vecka 41

Bollnäs/Ovanåker

Irene Wallin

I Rengsjö kyrka hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Irene Wallin.

Som inledningsmusik spelade organist Anton Linnerhed Koppången av P Moraeus.

Officiant var Evelyn Billborn som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Gemensamt sjöngs psalm 304.

Som avslutning spelade organisten Adagio av T Albinoni.

Lars-Filip Hoffsten

I Bollnäs kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Lars-Filip Hoffsten.

Som inledningsmusik spelade organist Magnus Berglöf Strövtåg i hembygden av G Norén/B Dixgård.

Officiant var komminister Ulf Jensius som i griftetalet utgick från orden i Psaltaren 103:16–17.

Gemensamt sjöngs psalmerna 251, Var jag går i skogar, berg och dalar, och 297, Härlig är jorden.

Som avslutning spelade organisten Gabriellas sång av S Nilsson.

Minnesstund hölls i Kämpens hembygdsgård.

Lennart Jörler

I Pilgrimens kapell hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Lennart Jörler, Edsbyn.

Som inledningsmusik spelade Peter Vosveld Aira av G Yoing.

Officiant var Ove Häggbom som i griftetalet utgick från orden i Psalt. 62:1–3.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249, 248 och 297.

Som avslutning spelade församlingsmusikern Med Jesus vill jag fara av M L Takle.

Neimer Norell

I Pilgrimens kapell hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Neimer Norell, Edsbyn.

Pastor Tord Berbes läste inledningsorden.

Där rosor aldrig dör, av J och E Osborn/J C Miller, Strövtåg i hembygden av G Norén/B Dixgård, och Jag har hört om en stad, rysk folkmelodi, spelades.

Göran Göransson

I Arbrå kyrka hölls på fredag begravningsgudstjänst för Göran Göransson, Arbrå.

Som inledningsmusik spelade Eva Thalin Air av J S Bach.

Solist Eva Andersson sjöng Du är för alltid en del utav mig av L Berghagen/L Holm.

Officiant var Lars Sahlin som i griftetalet utgick från orden i 1 Korr. 13:4–7.

Solisten återkom med Himlen är oskyldigt blå av T och K Gärdestad, och Ljuset av B Afzelius.

Gemensamt sjöngs psalmerna 190, Bred dina vida vingar och 297, Härlig är jorden.

Som avslutning spelade kantorn Tröstevisa av B Andersson.

Minnesstund hölls i sockenstugan.

Söderhamn

Leif Kron

I Söderala kyrka hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Leif Kron, Marmaverken.

Som inledningsmusik spelade Lars-Gunnar Sahlin Time to say goodbye av F Sartori/L Quarantotto.

Därefter spelades If I go, I´m going med Gregory Isakow.

Officiant var kyrkoherde Ann-Louise Åkerlund som i griftetalet utgick från orden i Predikaren 3.

Sedan spelades Daniels jojk med Jon-Henrik Fjellgren

Gemensamt sjöngs psalmerna 304, Lär mig du skog att vissna glad, och 297, Härlig är jorden.

Därefter spelades Let it be med The Beatles.

Som avslutning spelades Lite mera vissling med Björn Olsson.

Gåvor hade lämnats till bland annat Barncancerfonden.

Blommor märktes från Söderhamns Taxi AB.

Minnesstund hölls i sockenstugan.

Margit Lärka Johansson

I Mo kyrka hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Margit Lärka Johansson, Söderhamn.

Som inledningsmusik spelade Lars-Gunnar Sahlin Himlen är oskyldigt blå av T och K Gärdestad..

Sedan spelades Kärleken är med Jill Johnsson.

Officiant var Maria Stjerndorff som i griftetalet utgick från orden i Svensk psalm 297:2 och Psaltaren 103:15–17.

Därefter spelades Stad i ljus med Tommy Körberg och Utan dina andetag med Sanna Nielsen.

Gemensamt sjöngs psalmerna 297, Härlig är jorden, och 249, Blott en dag.

Som avslutning spelade kyrkomusikern För kärleks skull av T och K Gärdestad.

Gåvor hade lämnats till olika fonder.

Minnesstund hölls i sockenstugan.

Olle Agelmark

I Söderala kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Olle Agelmark, Höljebro.

Som inledningsmusik spelade Lars-Gunnar Sahlin Visa från Utanmyra, svensk folkmelodi.

Därefter spelades Jag och min far med Magnus Uggla.

Officiant var Jan Bolldén som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Sedan spelades Där rosor aldrig dör med Christer Sjögren.

Gemensamt sjöngs psalm 235, Som en härlig gudomskälla.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Änglamark av E Taube.

Gåvor hade lämnats till olika fonder.

Minnesstund hölls i sockenstugan.

Ingrid Hansson

I Söderala kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Ingrid Hansson, Söderala.

Som inledningsmusik spelade Lars-Gunnar Sahlin Amazing grace, amerikans melodi.

Solist Eva Andersson sjöng Där rosor aldrig dör av J och E Osborn/J C Miller/D Bergagård.

Officiant var Magnus Natander som i griftetalet utgick från orden i Spår i sanden.

Solisten återkom med Kärleken är av J Johnson.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249, Blott en dag, och 190, Bred dina vida vingar.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Time to say goodbye av L Quarantotti/F Sartori.

Gåvor hade lämnats till olika fonder.

Minnesstund hölls i sockenstugan.

Kurt Persson

I Norrala sockenstuga hölls på fredagen borgerlig begravningsakt för Kurt Persson,Norrala.

Som inledningsmusik spelades Tusen bitar med Björn Afzelius.

Borgerlig officiant var Hans Ringshamre som höll ett personligt minnestal och lästa valda dikter.

Vidare spelades Nothing compares 2U med Sinéad O'Connor, och Tiotusen röda rosor med Vikingarna.

Som avslutning spelades Sång till friheten med Björn Afzelius.

Gåvor hade lämnats till fonder.

Tal hölls av Eva Englund

Minnesstund hölls i bygdegården Altorp.

Majbeth Sandberg

I Equmeniakyrkan, Söderhamn, hölls på lördagen begravningsgudstjänst för Majbeth Sandberg, Vågbro herrgård.

Som inledningsmusik spelade Kerstin Åkered Pilgrimskör av Tannhäuser.

Fiolsolist Sverker Åkered spelade Gånglåt från Östbjörk av Pers-Erik.

Solist Stig Karlsson sjöng Jag har hört om en stad ovan molnen av L Lithell/rysk folkmelodi, till Gunilla Dalströms ackompanjemang.

Officiant var Teta Backlund som i griftetalet utgick från orden i Svensk psalm 172:4.

Equmeniakören sjöng Mörkret ska förgå i arr. av Kjell Lönnå.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249, 206 och 172.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Gammal fäbodpsalm i sättning av O Lindberg.

Gåvor hade lämnats till fonder.

Blommor märktes bland annat från Equmeniakyrkan, Söderhamn.

Minnesstund hölls i församlingssalen.

Börje Andersson

I Sandarne kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Börje Andersson.

Som inledningsmusik spelade Eva Björk Air av J S Bach.

Solist Reimond Dempwolf sjöng Smålandssången av I Widéen/L Andrén.

Officiant var kyrkoherde Lars Nilsson som i griftetalet utgick från orden i Jesaja 46:4.

Solisten återkom med Hälsa dem därhemma av E Wosing/L Brandstrup.

Gemensamt sjöngs psalmerna 251 och 249.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Visa från Utanmyra, trad.

Minnesstund hölls i Östanbo bönhus.

Ljusdal/Järvsö

Johan Tage Berglund

I Ljusdals kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Johan Tage Berglund, 89 år, och Anna Margareta Berglund, 80 år Ljusdal.

Som inledningsmusik spelade kantor Anneli Aspengren Sköld Vid en liten fiskehamn.

Solist Mikael Olofsson sjöng Jag har hört om en stad av L Lithell.

Officiant var komminister Jan-Anders Johansson som i griftetalet utgick från orden i Sv. psalm 299:1 och Sv. psalm 258:3.

Solisten återkom med Där rosor aldrig dör av J och E Osborn/J C Miller/D Bergagård och Håll mitt hjärta av B Skifs/P Hallström/L Andersson.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249 och 190.

Som avslutning spelade kantorn Koppången av P Moraeus.

Gertrude Hillbom

I S:t Olofs kapell hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Gertrude Hillbom, Ljusdal, som avlidit i en ålder av 75 år.

Som inledningsmusik spelade kantor Anneli Aspengren Sköld Air av J S Bach.

Solist Ylva Timan Olofsson sjöng Kärleken är av I Forsman/B Ljunggren/H Almqvist.

Officiant var komminister Jan-Anders Johansson som i griftetalet utgick från orden i 1 Mos. 28:12.

Solisten återkom med Somwhere over the rainbow av H Arlen/Y Harburg.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249 och 271.

Som avslutning spelade kantorn Änglamark av E Taube.

Bengt Gunnarsson

I Järvsö kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Bengt Gunnarsson.

Som inledningsmusik spelade kantor Märta Ideström Danell Koppången av P Moraeus.

Solist Vanja Lundell sjöng Sången till byn av R Cedermark.

Officiant var Eva-Lotta Berg som i griftetalet utgick från orden i Joh. 8:12.

Solisten återkom med Ljus och värme av Å Aleksandersen/ B Borg.

Gemensamt sjöngs psalmerna 235 och 190.

Som avslutning sjöng Agneta Liljemark Himlen är oskyldigt blå av T och K Gärdestad.

Minnesstund hölls i Harsa.

Hudiksvall/Nordanstig

Alf Wikberg

I Njutångers kyrka hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Alf Wikberg.

Som inledningsmusik spelade kantor Ingrid Svensson Koppången av P Moraeus.

Solist Ingela Söderlund sjöng Där rosor aldrig dör av J och E Osborn/J C Miller/D Bergagård till eget gitarrackompanjemang.

Officiant var kyrkoherde Mia-Marie Kjellgren som i griftetalet utgick från orden i Fil. 3:20.

Solisten återkom med När du går över floden av P Karlsson och Blott en dag av O Ahnfelt till eget gitarrackompanjemang.

Alf-Erik Nord

I S:ta Maria kapell, Iggesund, hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Alf-Erik Nord.

Som inledningsmusik spelade kantor Ingrid Svensson Gånglåt från Skog av P Persson.

Fiolsolist Marita Sandberg spelade Fiolen min.

Officiant var kyrkoherde emeritus Thomas Grunnesjö som i griftetalet utgick från orden i Sv. psalm 248.

Fiolsolisten återkom med En gång jag seglar i hamn av S Ohlin.

Som avslutning spelade kantorn Bergviks kyrkmarsch av I Thorn.

Lena Billberg

I Hälsingtuna kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Lena Billberg.

Som inledningsmusik spelade kantor Mari Lennholm Bön av J Leijon.

Officiant var komminister Erik B Tanzborn som i griftetalet utgick från orden i Ps. 130:1–2.

Under avskedet spelade kantorn Så skimrande var aldrig havet av E Taube, och som avslutning Sailing av G Sutherland.

Solgerd Ask

I Höglidenkyrkan hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Solgerd Ask.

Som inledningsmusik spelade Tommy Ström och Kent Ström Jag har hört om en stad, rysk folkmelodi, och Jag ska gå genom tysta skyar av G Johansson på gitarr.

Solist Maria Nyström sjöng Vi ska ses igen till eget flygelackompanjemang.

Officiant var pastor GertOve Liw.

Därefter sjöng GertOve Liw och Cecilia Liw Du omsluter mig på alla sidor med musik av H-L Raask.

Som avslutning spelade Maria Nyström Som en bro över mörka vatten av P Simon.

Minnesstund hölls i församlingsvåningen.

Sören Heinås

I Harmångers kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Sören Heinås.

Som inledningsmusik spelade kantor Ulla Hedman Koppången av P Moraeus.

Solisterna Mikael Nordström och Bente Nordström sjöng För kärleks skull av T och K Gärdestad.

Officiant var komminister Signe Ek.

Solisterna återkom med Håll mitt hjärta av B Skifs/P Hallström.

Som avslutning spelade kantorn The prayer av D Foster/C Bayer Sager.

Karl-Olof Tunelid

I Harmångers kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Karl-Olof Tunelid.

Som inledningsmusik spelade kantor Ulla Hedman Air av J S Bach.

Officiant var komminister Signe Ek.

Under avskedet spelades stilla musik.

Som avslutning spelade kantorn Tröstevisa av B Andersson.

Bryngel Bryngelsson

I Delsbo kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Bryngel Bryngelsson.

Som inledningsmusik spelade kantor Christian Broberg Koppången av P Moraeus.

Solist Stina Sarri sjöng Stilla ro och nära av Å Jinder.

Officiant var komminister Joakim Johansson som i griftetalet utgick från orden i Luk. 2:29–32.

Solisten återkom med Fråga mig inte varför av A Babs.

Som avslutning spelade kantorn Tröstevisa av B Andersson.

Minnesstund hölls i hemmet.