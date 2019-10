Begravningar vecka 40

Hudiksvall/Nordanstig

Gunnar Persson

I Hälsingtuna kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Gunnar Persson.

Som inledningsmusik spelade kantor Maria Eng Hillbom Var jag går i skogar, berg och dalar av C O Rosenius.

Officiant var komminister Erik B Tanzborn som i griftetalet utgick från orden i Psaltaren 23.

Som avslutning spelade kantorn Amazing grace, trad.

Minnesstund hölls i sockenstugan.

Folke Brink

I Bjuråkers kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Folke Brink.

Som inledningsmusik spelade kantor Owe Timan Gammal fäbodpsalm i sättning av O Lindberg.

Officiant var komminister Joakim Johansson som i griftetalet utgick från orden i Luk. 1:23.

Som avslutning spelade kantorn Amazing grace, trad.

Minnesstund hölls i Svågagården.

Gerd Carlsson

I Jättendals kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Gerd Carlsson.

Som inledningsmusik spelade kantor Ulla Hedman Tröstevisa av B Andersson.

Solist Malin Ylvesson sjöng Där rosor aldrig dör av J och E Osborn/J C Miller/D Bergagård .

Officiant var Signe Ek.

Som avslutning spelade kantorn Amazing grace, trad.

Sven-Erik Selin

I Rogsta kyrka hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Sven-Erik Selin.

Som inledningsmusik spelade kantor Maria Eng Hillbom Så skimrade var aldrig havet av E Taube på piano.

Solist Martin Krantz sjöng Helgdagskväll i timmerkojan av D Andersson/S Scholander till eget gitarrackompanjemang

Officiant var komminister Erik B Tanzborn som i griftetalet utgick från orden i Psaltaren 139:5.

Barnbarnet Alva Selin berättade om sin farfar Sven-Erik, om allt roligt och alla fina minnen han lämnat kvar.

Solisten återkom med Strövtåg i hembygden av G Fröding/G Norén/B Dixgård.

Tal hölls vid kistan av Gunnar Selin och Christina Jonsson

Som avslutning spelade kantorn Amazing grace, trad, på orgel.

Minnesstund hölls i Hälsingtuna församlingshem.

Eva Strandell

I Idenors kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Eva Strandell.

Som inledningsmusik spelade kantor Kristofer Sundman Adagio av T Albinoni.

Officiant var kyrkoherde emerita Marie Veenhuis Diamant som i griftetalet utgick från orden i Sv. psalm 249.

Som avslutning spelade kantorn Nocturne av E Taube.

Roland Olsson

I Forsa kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Roland Olsson.

Som inledningsmusik spelade musikdirektör Rune Broberg Air av J S Bach.

Solist Mikael Olofsson sjöng Himlen är oskyldigt blå av T och K Gärdestad.

Officiant var komminister Andreas Bernmyr som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Solisten återkom med Jag har hört om en stad ovan molnen av L Lithell/rysk folkmelodi, och Stad i ljus av P Bäckman.

Som avslutning spelade Rune Broberg Tröstevisa av B Andersson.

Minnesstund hölls i Mariagården.

Kjell Nilsson

I S:ta Maria kapell, Iggesund, hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Kjell Nilsson.

Som inledningsmusik spelade kantor Ingrid Svensson Jag har hört om en stad, rysk folkmelodi.

Officiant var kyrkoherde Mia-Marie Kjellgren som i griftetalet utgick från valda bibelord ur Johannesevangeliet.

Som avslutning spelade kantorn Så skimrande var aldrig havet av E Taube.

Kerstin Schönborg

I Idenors kyrka hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Kerstin Schönborg.

Som inledningsmusik spelade kantor Kristofer Sundman Tröstevisa av B Andersson.

Solist Helen Tanzborn sjöng Himlen är oskyldigt blå av T och K Gärdestad.

Officiant var Astrid Uhlin som i griftetalet utgick från orden i Psaltaren 68:20–21.

Solisten återkom med Du är för alltid en del utav mig av L Berghagen/L Holm.

Time to say goodbye spelades med Andrea Bocelli och Sarah Brightman.

Som avslutning spelade kantorn Så skimrande var aldrig havet av E Taube.

Minnesstund hölls i Mariagården.

Söderhamn

Ruth Strandberg

I Bergviks kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Ruth Strandberg.

Som inledningsmusik spelade Lars-Gunnar Sahlin Gammal fäbodpsalm i sättning av O Lindberg.

Officiant var komminister Magnus Natander som i griftetalet utgick från orden i Psaltaren 23.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249, Blott en dag, och 190, Bred dina vida vingar.

Under avskedet spelade kantorn stilla musik, Bön, av J Leijon, och som avslutning Koppången av P Moreaus.

Minnesstund hölls i samstugan, Bergvik.

Ingrid Bergkvist

I sockenstugan i Arbrå hölls på torsdagen borgerlig begravningsceremoni för Ingrid Bergkvist.

Som inledning spelades Candle in the wind med Elton John.

Officiant och solist var Mikael Olofsson som ledde ceremonin, läste valda texter, samt sjöng sångerna Eternal love av M Carlsson och Håll mitt hjärta av B Skifs/P Hallström/L Andersson.

Tal hölls av Ingrids barn Linnéa och Martin.

Som avslutning sjöng Mikael Bridge over troubled water av P Simon.

Birgit Höglund

I Fridhemskapellet hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Birgit Höglund, Vallvik.

Som inledningsmusik spelade kantor Lennart Ericsson Gammal fäbodpsalm i sättning av O Lindberg.

På cd spelades Halleluja med Annika Höglund.

Officiant var Jan Bolldén som i griftetalet utgick från orden i Svensk psalm 256.

Solisterna Nina Lundgren, Lotta Schönning, Anna Hane och Maria Goude sjöng Du är älskad där du går av S Alfvengren till Åsa Wännströms ackompanjemang.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249 och 256.

Som avslutning spelade kantorn Så skimrande var aldrig havet av E Taube.

Gåvor hade lämnats till fonder.

Minnesstund hölls i kyrksalen.

Göran Nilsson

I Trönö kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Göran Nilsson.

Som inledningsmusik spelade organist Jan Brolin Gammal fäbodpsalm i sättning av O Lindberg.

Officiant var Staffan Öberg som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Gemensamt sjöngs psalmerna 251, Var jag går i skogar, berg och dalar, och 261, Tack mig Gud för vad som varit.

Som avslutning spelade organisten Det finns djup i herrens godhet av L Egebjer.

Gåvor hade lämnats till Cancerfonden.

Blommor märktes bland annat från Trönö IK.

Minnesstund hölls i församlingshemmet.

Eva Norberg

I Fridhemskapellet hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Eva Norberg.

Som inledningsmusik spelade Lars-Gunnar Sahlin Bridge over troubled water av P Simon.

Officiant var Maria Stjerndorff som i griftetalet utgick från orden i Psaltaren 103:15–17.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249, Blott en dag, och 248, Tryggare kan ingen vara.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Jag har hört om en stad ovan molnen, rysk folkmelodi.

Gåvor hade lämnats till Hjärt-Lungfonden.

Birgitta Wallman

I Ulrika Eleonora kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Birgitta Wallman, Rösten.

Som inledningsmusik spelade organist Nicklas Jonsson Romans ur pastoralsvit av L-E Larsson.

Solist Hans Ringshamre sjöng Där rosor aldrig dör av J och E Osborn/J C Miller/D Bergagård.

Officiant var Per-Ola Bohlin som i griftetalet utgick från orden i 2 Mosebok. 3:14.

Solisten återkom med En ton från himlen av J Newton/trad.

Gemensamt sjöngs psalmerna 190 och 322.

Som avslutning spelade organisten Visa från Utanmyra i sättning av J Johansson.

Gåvor hade lämnats till fonder.

Tal hölls av maken Johan

Minnesstund hölls i hemmet.

Wanda Olsson

I Trönö kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Wanda Olsson, Trönö.

Som inledningsmusik spelade organist Jan Brolin Visa från Utanmyra, svensk folkmelodi.

Solist Frida Alenius sjöng Som en bro över mörka vatten av P Simon/Å Arenhill.

Officiant var Staffan Öberg som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Solisten återkom med Minns i november av P Myhrberg och Håll mitt hjärta av B Skifs/P Hallström/L Andersson.

Gemensamt sjöngs psalmerna 190, Bred dina vida vingar och 297, Härlig är jorden..

Som avslutning spelade organisten Koppången av P Moraeus.

Gåvor hade lämnats till Cancerfonden.

Minnesstund hölls i församlingshemmet.

Bollnäs/Ovanåker

Margit Nordal

I Arbrå kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Margit Nordal.

Som inledningsmusik spelade Atie Bernet Air av J S Bach.

Solist Dick Persson sjöng Som en bro över mörka vatten av P Simon/Å Arenhill.

Officiant var komminister Helge Berg som i griftetalet utgick från orden i Psaltaren 8:4–6.

Solisten återkom med Amazing grace, av J Newton/trad.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249, 190 och 297.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Adagio av T Albinoni.

Minnesstund hölls i sockenstugan.

Kristina Pettersson

I Alfta kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Kristina Pettersson, Alfta.

Som inledningsmusik spelade organist Kerstin Stenbeck Koppången av P Moraeus.

Solist Jennie Eriksson sjöng Du är allt av S Aldén.

Officiant var Ove Häggbom som i griftetalet utgick från orden i Sv. psalm 304:1.

Solisten återkom med Gabriellas sång av P Bäckman.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249, Blott en dag, 190, Bred dina vida vingar, och 297, Härlig är jorden.

Som avslutning spelade organisten Kyrklåt från Kårböle.

Minnesstund hölls i Alfta Gästgiveri.

Åke Skoglund

I Pilgrimens kapell hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Åke Skoglund.

Som inledningsmusik spelade Jenny Christoffersson Tröstevisa av B Andersson.

Barnbarnet Amanda Rippee från USA sjöng Amazing grace av J Newton/trad.

Minnestal hölls av sonen Jens Skoglund och dottern Anna-Karin Skoglund.

Officiant var Håkan Holmsten som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Gemensamt sjöngs församlingssångerna Som en härlig gudomskälla, Det enda som bär när allting annat vacklar, och O, hur saligt att få vandra.

Barnbarnet Isak Skoglund sjöng Helig mark till eget gitarrackompanjemang.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Koppången av P Moraeus på orgel.

Minnesstund hölls hos Unnegårds servering.

Lena Isén

I Hanebo kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Lena Isén.

Som inledningsmusik spelade Eva Hägglund Visa från Utanmyra, svensk folkmelodi, på piano.

Officiant var Ulrika Eriksson som i griftetalet utgick från orden i Psaltaren 119:105.

Gemensamt sjöngs psalmerna 256, Var inte rädd, och 297, Härlig är jorden.

Som avslutning spelade kyrkomusikern The river av B Springsteen.

Minnesstund hölls i församlingshemmet.

May Olsson

I Pilgrimens kapell hölls på fredagen begravningsgudstjänst för May Olsson.

Som inledningsmusik spelade Jenny Christoffersson Håll mitt hjärta av P Hallström/L Andersson.

Solist Madeleine Kiltorp sjöng Där rosor aldrig dör av J och E Osborn/J C Miller/D Bergagård .

Officiant var Ove Häggbom som i griftetalet utgick från orden i Psaltaren 103:15–17.

Solisten återkom med Gabriellas sång av P Bäckman.

Gemensamt sjöngs psalmerna 231 och 249.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Koppången av P Moreaus.

Minnesstund hölls hos Unnegårds servering.

Ulla Näslund

I Bollnäs kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Ulla Näslund, Bollnäs.

Som inledningsmusik spelade organist Anton Linnerhed Adagio i f-moll av F Mendelssohn.

Officiant var komminister Ulf Jensius som i griftetalet utgick från orden i Psaltaren 103:16–17.

Gemensamt sjöngs psalmerna 248, Tryggare kan ingen vara, och 249, Blott en dag.

Som avslutning spelade organisten Tröstevisa av B Andersson.

Minnesstund hölls i församlingshemmet.

Stig Eriksson

I S:t Lars kapell hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Stig Eriksson, Alfta.

Som inledningsmusik spelade organist Anton Linnerhed Gammal fäbodpsalm i sättning av O Lindberg.

På cd spelade Södermalm med Bollnäs Swingsextett.

Officiant var komminister Ulf Jensius som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Solist Eva Andersson sjöng Håll mitt hjärta av B Skifs/P Hallström/L Andersson.

Gemensamt sjöngs psalmerna 256, Var inte rädd och 190, Bred dina vida vingar.

Som avslutning spelade organisten Tröstevisa av B Andersson.

Minnesstund hölls i hemmet.

Alice Samuelsson

I Bollnäs kyrka hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Alice Samuelsson.

Som inledningsmusik spelade organist Magnus Berglöf Amazing grace, trad.

Solist Jennie Eriksson sjöng Tänk att få vakna till organistens pianoackompanjemang.

Officiant var Åsa Tollén som i griftetalet utgick från Bo Setterlinds dikt Det är tid för en lång resa.

Solisten återkom med Time to say goodbye av F Sartori/L Quarantotto och Flyttfåglarna av L Lithell.

Gemensamt sjöngs psalmerna 190, Bred dina vida vingar och 251, Var jag går i skogar, berg och dalar.

Som avslutning spelade organisten Tröstevisa av B Andersson.

Minnesstund hölls i Restaurang Smaker.

Svea Högberg

I Pilgrimens kapell hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Svea Högberg.

Som inledningsmusik spelade Peter Vosveld Gammal fäbodpsalm i sättning av O Lindberg.

Officiant var Ove Häggbom som i griftetalet utgick från orden i Psaltaren 90:1–6.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249, 304 och 297.

Som avslutning spelade församlingsmusikern Tröstevisa av B Andersson.

Minnesstund hölls hos Unnegårds servering.

Åsa Wessling

I S:t Lars kapell hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Åsa Wessling, Bollnäs.

Som inledningsmusik spelade organist Magnus Berglöf Amazing grace, trad.

Officiant var Ulrika Eriksson som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249, Blott en dag, och 297, Härlig är jorden.

Som avslutning spelade organisten Tröstevisa av B Andersson.

Minnesstund hölls i församlingshemmet.

Elon Lerjefelt

I Missionskyrkan i Bollnäs hölls på lördagen begravningsgudstjänst för Elon Lerjefelt.

Som inledningsmusik spelade Elisabeth Nyman Air av J S Bach.

Solist EllaMaria Berglund Jonsson sjöng Stor är din trofasthet av W M Runyan/T O Chisholm/D Hallberg

Officiant var Eva Jernqvist som i griftetalet utgick från orden i Matt.7:12.

Solisten återkom med Du Herre, vår Herre av A-S Thorsell Alm/folkmelodi.

Skriftläsning skedde ur Psaltaren 139:5, 8–12, Rom. 8:38–39 och Rom. 14:7–8.

Under avskedstagande spelades stilla musik.

Gemensamt sjöngs församlingssångerna 214, 261 och 297.

Som avslutning spelade musikern Det finns djup i Herrens godhet samtidigt som kistan bars ut. På kyrktrappan sjöngs Härlig är jorden gemensamt.

Minnesstund hölls i Missionskyrkans lilla sal.

Ljusdal/Järvsö/Färila/Los

Hertha Eriksson

I S:t Olofs kapell hölls torsdag den 3 oktober begravningsgudstjänst för Hertha Eriksson, Ljusdal, som avlidit i en ålder av 88 år.

Som inledningsmusik spelade musikdirektör Lennart Eng Air av J S Bach.

Solist Mikael Olofsson sjöng Jag har hört om en stad av L Lithell/rysk folkmelodi.

Officiant var komminister Jan-Anders Johansson som i griftetalet utgick från orden i profeten Malakits bok 3:16.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249 och 297.

Som avslutning spelade Lennart Eng Koppången av P Moraeus.

Minnesstund hölls i församlingsgården.

Irma Gladh

I S:t Görans kapell, Färila, hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Irma Gladh, Färila, som avlidit i en ålder av 90 år.

Som inledningsmusik spelade kantor Ann-Christina Svedman The rose av G Mills

Solist Mikael Olofsson sjöng California blue av R Orbinson.

Officiant var församlingsherde Magnus Boäng.

Solisten återkom med Have you ever seen the rain av J Fogerty.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249, Blott en dag, och 190, Bred dina vida vingar.

Som avslutning framförde kantorn och solisten Bridge over troubled water av P Simon

Minnesstund hölls i Klockaregården.

Ove Haglund

I Ljusdals kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Ove Haglund, Gävle, som avlidit i en ålder av 67 år.

Som inledningsmusik spelade musikdirektör Lennart Eng Air av J S Bach.

Officiant var komminister Jan-Anders Johansson som i griftetalet utgick från orden i Daniels bok 2:22.

Gemensamt sjöngs psalmerna 256 och 249.

Som avslutning spelade Lennart Eng Time to say goodbye av F Sartori.

Minnesstund hölls i församlingsgården.

Arne Edlund

I S:t Johans kapell, Järvsö, hölls fredagen den 4/10 begravningsgudstjänst för Arne Edlund.

Som inledningsmusik spelade Lena Modin Ericzon Preludium i D-dur av G. André.

Officiant var Gustaf Åhman som höll griftetalet utifrån valda bibelord.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249, 758 och 297.

Som avslutning spelades psalm 512 och Tröstevisa.