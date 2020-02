Begravningar vecka 4–5

Bollnäs/Ovanåker

Sven Olsson

I Bollnäs kyrka hölls på fredagen den 31 januari begravningsgudstjänst för Sven Olsson.

Som inledningsmusik spelade organist Anton Linnerhed Tröstevisa av B Andersson.

Därefter framfördes Gotländsk sommarnatt på orgel av Anton Linnerhed och saxofon av Karl Evesund, barnbarn till den avlidne.

Solisten Eva Andersson sjöng Tro av M Fredriksson till eget pianoackompanjemang.

Officiant var Ingrid Augrell som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Solisten återkom med Stilla ro och nära av Å Jinder.

Unisont sjöngs psalmerna 289: Guds kärlek är som stranden samt 297: Härlig är jorden.

Som avslutning spelade organisten Gammal fäbodpsalm.

Minnesstund hölls i församlingshemmet.

Astrid Sundström

I S:t Lars kapell hölls på fredagen den 31 januari borgerlig begravningsakt för Astrid Sundström.

Som inledningsmusik spelades Tröstevisa med B Andersson.

Borgerlig officiant var Irene Frank som i minnestalet berättade om Astrid.

Sedan spelades Silent night, holy night med M Jackson samt Där rosor aldrig dör med C Sjögren.

Dikten Där gullvivan blommar lästes.

Som avslutning spelades Jämtlandssången med T Blank.

Minnesstund hölls i församlingshemmet.

Aina Westlund

I Hanebo kyrka hölls på fredagen den 31 januari begravningsgudstjänst för Aina Westlund.

Som inledningsmusik spelade kantor Francois Bernet Gammal fäbodpsalm.

Solisten Sofia Karlsson sjöng Tysta skyar av D Andersson/G Johansson.

Officiant var Evelyn Billborn.

Solisten återkom med Till min syster av D Andersson.

Unisont sjöngs psalmerna 249: Blott en dag, 190: Bred dina vida vingar samt 251: 1-2: Var jag går i skogar, berg och dalar.

Ove Strömberg, Bertil Åberg och Erik Löfstrand framförde Koppången av P-E Moraeus/P Bäckman.

Som avslutning spelade organisten Air av J S Bach.

Olle Lindström

I Hanebo kyrka hölls på fredagen 24 januari begravningsgudstjänst för Olle Lindström.

Som inledningsmusik spelade Organist Eva Hägglund Tröstevisa av B Andersson.

Solisten Erik Skoglund sjöng till eget gitarrackompanjemang Som en härlig gudomskälla.

Officiant var Evelyn Billborn som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Gemensamt sjöngs psalmerna Barnatro samt 190: Bred dina vida vingar.

Solisten återkom med Lilla vackra Anna.

Som avslutning spelade organisten Amazing grace.

John Evert Jonsson

I Undersviks kyrka hölls på fredagen den 24 januari begravningsgudstjänst för John Evert Jonsson från Undersvik.

Som inledningsmusik spelade organist Atie Bernet Air.

Solisten Dick Persson sjöng Lys klart av M Rådberg.

Officiant var Lars Sahlin.

Gemensamt sjöngs psalmerna 304 och 297.

Solisten Evelina Lundin framförde Koppången.

Solist Dick Persson återkom med Håll mitt hjärta samt Himlen är oskyldigt blå.

Som avslutning spelade organisten Amazing grace.

Minnesstund hölls i Stiftsgården.

Mona Jonsson

I Rengsjö kyrka hölls på fredagen den 24 januari begravningsgudstjänst för Mona Jonsson.

Som inledningsmusik spelade organist Magnus Berglöf Adagio C-dur Kv 356 av W A Mozart.

Officiant var Lars Sahlin som i griftetalet utgick från orden i Psalt 73: 23–26.

Gemensamt sjöngs psalmerna 304 och 190.

Som avslutning spelade organisten As you are av N Lindberg.

Curt Myrberg

I Bollnäs kyrka hölls på torsdagen den 30 januari begravningsgudstjänst för Curt Myrberg från Bollnäs.

Som inledningsmusik spelade organist Elisabeth Persson Strövtåg i hembygden.

Solisten Erik Skoglund sjöng Omkring tiggarn från Luossa.

Officiant var xÅsa Tollén som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Gemensamt sjöngs psalmerna 11:1, 6 samt 297.

Solisten återkom med Var jag går i skogar, berg och dalar samt Du är för alltid en del utav mig.

Som avslutning spelade organisten Koppången.

Minnesstund hölls i församlingshemmet.

John Åke Jonsson

I S:t Lars kapell hölls på torsdagen den 30 januari begravningsgudstjänst för John Åke Jonsson, Arbrå.

Som inledningsmusik spelade organist Elisabeth Persson Gammal fäbodpsalm.

Officiant var Helge Berg som i griftetalet utgick från orden i Psalt 8: 4–6 samt Luk 20: 38.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249, 256 samt 190.

Som avslutning spelade organisten Koppången.

Akten avslutades i kapellet.

Aina Persson

I Ovanåkers kyrka hölls på fredagen den 24 januari begravningsgudstjänst för Aina Persson.

Som inledningsmusik spelade organist Staffan Krafft Tröstevisa.

Solisten Jennie Eriksson sjöng Barnatro.

Officiant var kyrkoherde Lena Wängmark som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Gemensamt sjöngs psalmerna 251, 249 samt 297.

Solisten återkom med O store gud.

Som avslutning spelade organisten Prière á Notre Dame.

Minnesstund hölls hos Unnegårds.

Anna-Lisa Ringård

I Arbrå kyrka hölls på fredagen den 31 januari begravningsgudstjänst för Anna-Lisa Ringård.

Som inledningsmusik spelade organist Elisabeth Nyman Gammal fäbodpsalm.

Solisten Dick Persson sjöng Bliv kvar hos mig.

Officiant var Anna-Lisa Mörk.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249:1–3 samt 297:1–3.

Solisten återkom med Bred dina vida vingar.

Som avslutning spelade organisten Järvsöpsalmen.

Minnesstund hölls i sockenstugan.

Ulrika Carlsson

I Alfta kyrka hölls på fredagen den 17 januari begravningsgudstjänst för Ulrika Carlsson, Alfta.

Som inledningsmusik spelade Gunvi Liljeblad Bön av J Lejon.

Solisten Jennie Eriksson sjöng O store Gud.

Officiant var Ove Häggbom och Åsa Tollén som i griftetalet utgick från orden i Psalt 42: 1–6.

Gemensamt sjöngs psalmerna 248, 297 och 252.

Solisten återkom med Jag vill tacka livet.

Som avslutning spelade organisten Largo av A Vivaldi.

Minnesstund hölls i Johannesgården.

Hudiksvall/Nordanstig

Evert Marcusson

I Enångers kyrka hölls på fredagen den 31 januari begravningsgudstjänst för Evert Marcusson.

Som inledningsmusik spelade Kristofer Sundman Gammal fäbodpsalm av O Lindberg.

På piano framfördes ett potpurri.

Officiant var Mia-Marie Kjellgren som i griftetalet utgick från orden i Johannes 14: 2–3.

Unisont sjöngs psalmerna 217: Gud, för dig är allting klart, 249: Blott en dag samt 297: Härlig är jorden.

Som avslutning spelades Piano concerto 21, andante av W A Mozart.

Greta Larsson

I Högs kyrka hölls på fredagen den 31 januari begravningsgudstjänst för Anna Greta Larsson.

Som inledningsmusik spelade musikdirektör Rune Broberg Gammal fäbodpsalm av O Lindberg.

Officiant var Prost emeritus Bo Johansson som i griftetalet utgick från orden i Psaltaren 27 vers 4.

Unisont sjöngs psalmerna 252, 249 samt 302.

Som avslutning spelade organisten Vilken vän vi ha i Jesus.

Avsked hölls vid graven.

Lars Persson

I Forsa kyrka hölls fredagen den 31 januari begravningsgudstjänst för Lars Persson.

Som inledningsmusik spelade organist Rune Broberg Tröstevisa B. Andersson.

Solist Jennie Eriksson sjöng till ackompanjemang på piano av Rune Som liljan på sin äng JA Hellström/svensk folkmelodi

Officiant var Andreas Bernmyr.

Unisont sjöngs psalmerna Bred dina vida vingar samt Härlig är jorden

Solisten återkom med tonsatt dikt, Det gick en gammal odalman, av B Setterlind.

Under avskedet spelade organisten Var jag går i skogar, berg och dalar.

Som avslutningsmusik spelades på piano Dellens vågor, trad.

Minnesstund hölls på Mariagården.

Maj Blomqvist

I Missionskyrkan, Hudiksvall, hölls begravningsgudstjänst för Maj Blomqvist fredagen den 31 januari.

Begravningen inleddes med att församlingen gemensamt sjöng psalm 298: Gud, ditt folk är vandringsfolket.

Därefter höll officianten Anna-Karin Holmberg inledande bön som följdes av sång av kantor Roland Lundqvist.

Officianten höll därefter griftetalet med utgång från Joh. 14:1–7

Församlingen sjöng sedan psalm 626: Herren är min herde god samt 596: Som när ett barn kommer hem om natten.

Begravningen avslutades med psalm 297: Härlig är jorden.

Efter akten samlades gästerna för minnesstund i församlingssalen.

Alf Östberg

I Forsa kyrka hölls torsdag 30 januari begravningsgudstjänst för Alf Östberg.

Som inledningsmusik spelade Rune Broberg på flygel Strövtåg i hembygden av G Norén/B Dixgård.

Officiant var Andreas Bernmyr som i griftetalet utgick från svensk psalm 297.

Solisten Reimond Dempwolf sjöng Omkring tiggarn från Luossa av D Andersson/G Johansson till ackompanjemang av Rune Broberg på flygel.

Avsked till stilla musik: Air av J S Bach.

Som avslutningsmusik spelades Var jag går i skogar, berg och dalar.

Tillsammans sjöngs psalmerna 297 och 11.

Minnesstunden hölls i Mariagården.

Ingrid Andersson

I Enångers kyrka hölls på fredag den 24 januari begravningsgudstjänst för Ingrid Andersson.

Som inledningsmusik spelade kantor Ingrid Svensson Ljus och värme av Åge Aleksandersen.

Officiant var kyrkoherde emeritus Thomas Grunnesjö som i griftetalet utgick från orden i svensk psalm 210 samt psaltaren 4:9.

Gemensamt sjöngs psalmerna 210, 249 och 297.

Avskedet hölls till stilla musik på flygel: När du går över floden av P Karlsson.

Som avslutning spelades på flygel Herre kär, tag min hand av T A Dorsey.

Minnesstund hölls i församlingshemmet.

Signe Wahlström

I Enångers kyrka hölls på torsdagen den 30 januari begravningsgudstjänst för Signe Wahlström.

Som inledningsmusik spelade Andreas Holmberg Koppången av P-E Moraeus.

Solisten Angelica Wärngren sjöng Gulligullan av Jokkmokks-Jokke.

Officiant var Mats Sandström som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249: Blott en dag samt 251: Var jag går i skogar, berg och dalar.

Solisten återkom med Jag trodde änglarna fanns med K Danielsson samt Det finns en väg av K Danielsson.

Som avslutning spelade organisten What a wonderful world av G D Weiss/B Thiele.

En vacker blomstergärd omramade kistan och gåvor hade lämnats till olika fonder.

Gurli Sundin

I Delsbo kyrka hölls på fredagen den 24 januari begravningsgudstjänst för Gurli Sundin.

Som inledningsmusik spelade kantor Christian Broberg Visa från Utanmyra.

Solisten Maria Nyström sjöng Violer till mor.

Officiant var Joakim Johansson som i griftetalet utgick från orden i Jes 38:12, 1917 års översättning.

Solisten återkom med Omkring tiggarn från Luossa.

Som avslutning spelade organisten Air av J S Bach.

Birgitta Larsson

I Forsa kyrka hölls på fredagen den 24 januari begravningsgudstjänst för Birgitta Larsson.

Som inledningsmusik spelade Margareta Häggström Jonsson Koppången på orgel.

Hudiksvalls Kammarkör framförde Dagen är nära av G F Händel.

Officiant var kyrkoherde Lena Funge, som i griftetalet utgick från svensk psalm 249 samt Dagen är nära.

Gemensamt sjöngs psalmerna Blott en dag samt Härlig är jorden.

Avslutande musik spelades under avskedet Air av JS Bach på orgel och under utgången ur kyrkan hördes storspovens sång.

Minnesstund hölls på Odd Fellow.

Bertil Gustafsson

I Hudiksvalls kyrka hölls på torsdag den 23 januari begravningsgudstjänst för Bertil Gustafsson.

Som inledningsmusik spelade kantor Maria Eng Hillbom Gammal fäbodpsalm av Oskar Lindberg.

Solisten Jens Kristensen sjöng till ackompanjemang av egen gitarr När natt flyr av Peter Jöback.

Officiant var Kyrkoherde Björn Wiksten som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Gemensamt sjöngs psalmerna 251 och 297.

Solisten återkom med Månstrålar klara av A Ödmann/trad till ackompanjemang av egen gitarr och flygel.

Solisten framförde även till ackompanjemang av egen gitarr Omkring tiggarn från Luossa av D Andersson/G Johansson.

Som avslutning spelades Tröstevisa av B Andersson.

Minnesstund hölls i S:t Jakobsgården.

Ulla Fors

I Hassela kyrka hölls på fredagen den 31 januari begravningsgudstjänst för Ulla Fors.

Som inledningsmusik spelade kantor Charles Liljedahl tillsammans med Caritha Bergqvist, tvärflöjt, Air av J S Bach.

Solisten Caritha Bergqvist sjöng till eget pianoackompanjemang Du är för alltid en del utav mig av L Berghagen/L Holm.

Officiant var Fredrik Unger.

Solisten återkom med En liten stund på jorden av L Engberg.

Unisont sjöngs psalmerna 11: O store Gud samt 190: Bred dina vida vingar.

Som avslutning spelade Charles Liljedahl tillsammans med Caritha Bergqvist, tvärflöjt, Sov du lilla videung.

Avsked hölls vid graven.

Sven-Erik Norling

I Bergsjö kyrka hölls på fredagen den 31 januari begravningsgudstjänst för Sven-Erik Norling.

Som inledningsmusik spelade organist Charles Liljedahl Strövtåg i hembygden.

Officiant var kyrkoherde Fredrik Unger som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Unisont sjöngs psalmerna 256, 297 samt 251.

Övrig musik: Love me tender.

Som avslutning spelade organisten Can't help falling in love.

Minnesstund hölls i församlingshemmet.

Gertrud Selander

I Bergsjö kyrka hölls på fredagen den 24 januari begravningsgudstjänst för Gertrud Selander.

Solisten Simon Garefors sjöng Ljus och värme till gitarrackompanjemang.

Officiant var kyrkoherde Fredrik Unger som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Unisont sjöngs psalmerna 251, 300 samt 235.

Solisten återkom med Leva tills jag dör.

Som avslutning spelade organisten Jag har hört om en stad.

Kjell Sundberg

I Trefaldighetskapellet, Bergsjö, har begravningsgudstjänst hållits för Kjell Sundberg.

Som inledningsmusik spelade kantor Åke Berglund Amazons grace.

Solisterna, Kjells bror och syster Krister Sundberg och Kristina Sundberg, sjöng När jag i tron min Jesus ser.

Officiant var Fredrik Unger som i griftetalet utgick från orden i Mark 1: 9–11.

Solisterna återkom med Där rosor aldrig dör samt Ovan där.

Som avslutning spelade kantorn Jag har hört om en stad.

Minnesstund hölls hemma hos Krister Sundberg.

Ljusdal

Ingegärd Malm

Ingegärd Malms begravningsgudstjänst hölls den 17 januari i St Görans kapell i Färila.

Sångerna som Ingegärd själv valt var Evighetens morgon, När min resa är slut och Pärleporten, som sjöngs unisont vid olika tillfällen i gudstjänsten.

Systrarna Malm sjöng Jag har hört om en stad ovan molnen.

David och IngaBritt Sjöblom sjöng Härlighetens morgon.

Annelie Michelsson avslutade gudstjänsten med sången Jesus jag viskade ödmjukt ditt namn.

Officiant var Lars Michelsson och organist Roland Berglund.

Sven-Åke Olsson

I Elimkyrkan i Färila hölls en välbesökt begravningsgudstjänst för Sven-Åke Olsson lördagen den 18 januari. Som inledning sjöng Linnéa Jonsson Gammal fäbodpsalm.

Därefter sjöngs Var jag går i skogar, berg och dalar unisont. Ann-Margret Olsson läste därefter en dikt.

Annelie Michelsson sjöng Evighetens morgon, kompad av Stig Bergerståhl på dragspel.

Pärleporten sjöngs därefter unisont.

Efter avsked och välsignelse sjöng Linnéa, Björn och Ann-Margret Olsson sången Flyttfåglarna kompade av Sture Olsson.

Officiant var pastor Anders Jansson och organist Roland Berglund.

Bernt Jerfsten

I Färila kyrka hölls på fredagen den 24 januari begravningsgudstjänst för Bernt Jerfsten, Ljusdal, som avlidit i en ålder av 81 år.

Som inledningsmusik spelade kantor Lena Modin Ericson Tröstevisa av B Andersson.

Solisterna Lillemor Gustafsson Håkansson och Jonas Eriksson sjöng Jag och min far av O Ljungström.

Officiant var Gustaf Åhman.

Gemensamt sjöngs psalmerna 235: Som en härlig gudomskälla, 251: Var jag går i skogar, berg och dalar samt 297: Härlig är jorden.

Solisterna återkom med Låt oss en gång mötas.

Som avslutning spelade kantorn Där rosor aldrig dör av L Gosztonyi.

Minnesstund hölls på Klockaregården.

Erik Folke Eriksson

I Kårböle kyrka hölls på fredagen den 24 januari begravningsgudstjänst för Erik Folke Eriksson, Sveg, som avlidit i en ålder av 89 år.

Som inledningsmusik spelade kantor/organist Lena Modin-Ericzon Omkring tiggarn från Luossa.

Solisten kyrkoherde emeritus Gustaf Åhman sjöng Jag skall gå genom tysta skyar av D Andersson/G Johansson.

Officiant var kyrkoherde emeritus Gustaf Åhman som i griftetalet utgick från Folkes livsberättelse samt orden i Psaltaren.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249, 251 samt 231.

Som avslutning spelade organisten Jag väntar vid min mila.

Minnesstund hölls på Pilgrimen i Kårböle.

Ella Skalberg

I Järvsö kyrka hölls på fredagen den 24 januari begravningsgudstjänst för Ella Skalberg.

Som inledningsmusik spelade kantor Anders Eriksson Nocturne av Evert Taube Solist Per Engman sjöng Sommarkort av Peter R Ericson.

Officiant var komminister Eva-Lotta Berg som höll griftetalet från valda bibelord.

Gemensamt sjöngs psalmerna 235 och 297.

Solisten återkom med Var är du min vän av Andreas Mattson.

Som avslutning spelade kantorn Järvsöpsalmen.

Minnesstund hölls i St Persgården.

Ingalill Jonsson

I Färila kyrka hölls på fredag 31 januari begravningsgudstjänst för Ingalill Jonsson, Färila, som avlidit i en ålder av 70 år.

Som inledningsmusik spelade kantor Mona Kihlström Förtröstan av G Hägg.

Solisten Lillemor Gustafsson Håkansson sjöng Där rosor aldrig dör av J Osborn.

Officiant var Mattias Haglund.

Gemensamt sjöngs psalmerna 304: Lär mig du skog att vissna glad, 235: Som en härlig gudomskälla samt 297: Härlig är jorden.

Som avslutning återkom solisten med De sista ljuva åren av J-C Eriksson.

Minnesstund hölls på Klockaregården.

Ingvar Rehn

I Ljusdals kyrka hölls på fredagen den 31 januari begravningsgudstjänst för Ingvar Rehn, Ljusdal, som avlidit i en ålder av 87 år.

Som inledningsmusik spelade kantor Anneli Aspengren Sköld Tröstevisa av B Andersson.

Solisten Morgan Börjesson Rehn spelade på klarinett Adagio ut Klarinettkonsert i A-dur av W A Mozart till ackompanjemang på flygel av Anneli Aspengren Sköld på flygel.

Officiant var kyrkoherde Lena Funge.

Gemensamt sjöngs psalmerna 190, 210 och 297.

Solisterna återkom med Kärleksvals av H Elmquist/U Neumann.

Som avslutning spelade organisten Air av J S Bach.

Minnesstund hölls i församlingsgården.

Torill Persson

I Los kyrka hölls på fredagen den 31 januari begravningsgudstjänst för Torill Persson, Los, som avlidit i en ålder av 88 år.

Som inledningsmusik spelade kantor/organist Mona Kihlström Gammal fäbodpsalm.

Solisten Mikael Olofsson sjöng Helgdagskväll i timmerkojan sjöng xxxx.

Officiant var Jan-Anders Johansson som i griftetalet utgick från orden i Joh 11:25.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249 och 190.

Solisten återkom med Jag har hört om en stad ovan molnen.

Som avslutning spelade organisten 34:an.

Minnesstund hölls i Los församlingshem.

Sven Åke Haglund

I S:t Görans kapell, Färila, hölls på torsdagen den 30 januari begravningsgudstjänst för Sven Åke Haglund, Färila, som avlidit i en ålder av 85 år.

Som inledningsmusik spelade kyrkomusiker Mona Kihlström Förtröstan.

Solisten Lillemor Håkansson sjöng Som en bro över mörka vatten.

Officiant var Magnus Boäng som höll griftetalet med utgång från orden i 1 Sam 16:7.

Gemensamt sjöngs psalmerna 190 och 297.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Sakta vi gå genom stan.

Eva Hellborg

I S:t Johans kapell, Järvsö, hölls på fredagen den 31 januari begravningsgudstjänst för Eva Hellborg.

Som inledningsmusik spelade kantor Anneli Aspengren Sköld Gammal fäbodspalm av O Lindberg.

Solist Mikael Olofsson sjöng Du är för alltid en del av mig av L Berghagen/L Holm.

Officiant var komminister Eva-Lotta Berg som höll griftetalet från orden i Johannes 8:17.

Gemensamt sjöngs psalmerna 248 och 249.

Som avslutning spelades och sjöngs Tysta skyar av D Andersson/G Johansson.

Minnesstund hölls på Stenegårdsrestaurangen.

Ella Fransson

I Järvsö kyrka hölls på fredagen den 31 januari begravningsgudstjänst för Ella Fransson.

Som inledningsmusik spelade kantor Anders Eriksson Koppången av P-E Moraeus.

Solist Lillemor Gustafsson sjöng Du är för alltid en del av mig av L Berghagen/L Holm.

Officiant var komminister Eva-Lotta Berg som höll griftetalet från valda bibelord.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249 och 190.

Solisten återkom med Där som rosor aldrig dör av J Osborn, J C Miller och E Osborn, med svensk text av D Bergagård samt Jag har hört om en stad av Lydia Lithell.

Minnesstund hölls i St Persgården.

Söderhamn

Inger Johansson

I Sandarne kyrka hölls på fredagen den 31 januari begravningsgudstjänst för Inger Johansson.

Som inledningsmusik spelade Nicklas Jonsson Visa från Utanmyra, svensk folkmelodi.

Sju av himlens änglar med Lasse Stefanz spelades på cd.

Officiant var Sven-Erik Hägerlind som i griftetalet utgick från orden i svensk psalm 200:7.

På cd spelades I miss you med Elvis Presley.

Unisont sjöngs psalmerna 249: Blott en dag samt 251: 1, 2 ,4: Var jag går i skogar, berg och dalar.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Love me tender av E Presley/V Matson.

Gåvor hade lämnats till Cancerfonden, Barncancerfonden och Diabetesfonden.

Minnesstund hölls i Mariagården.

Anna Wernersson

I Ulrika Eleonora kyrka hölls på fredagen den 31 januari begravningsgudstjänst för Anna Wernersson.

Som inledningsmusik spelade Nicklas Jonsson Som en bro över mörka vatten av P Simon.

På cd spelades Sången till mor med Alf Robertsson.

Officiant var Lars Nilsson som i griftetalet utgick från orden i Psaltaren 90:10.

Unisont sjöngs psalmerna 307 och 297.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Så skimrande var aldrig havet av E Taube.

Gåvor hade lämnats till Barncancerfonden

Minnesstund hölls i Mariagården.

Ola Björkman

I Bergviks kyrka hölls på fredagen den 31 januari begravningsgudstjänst för Ola Björkman, Bergvik.

Som inledningsmusik spelade Karin Eriksson Koppången av P-E Moraeus.

Officiant var Jan Bolldén som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Unisont sjöngs psalmerna 249: Blott en dag samt 251: 1–2, 4: Var jag går i skogar, berg och dalar.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Time to say goodbye av L Quarantotto/F Sartori.

En vacker blomstergärd omramade kistan och gåvor hade lämnats till olika fonder.

Tal hölls av vännen Lennart Holm.

Minnesstund hölls i Samstugan.

Erik Sääf

I Söderala kyrka hölls på fredagen den 31 januari begravningsgudstjänst för Erik Sääf, Söderhamn och Östansjö.

Som inledningsmusik spelade Karin Eriksson Tears in heaven av E Clapton.

Solisten Roger Eriksson Lovén sjöng Som en bro över mörka vatten av P Simon.

Officiant var Jan Bolldén som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Solisten återkom med Du är för alltid en del av mig av L Berghagen/L Holm.

Unisont sjöngs psalmerna 251: 1, 2, 4: Var jag går i skogar, berg och dalar samt 297: Härlig är jorden.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Godnattvalsen, traditionell melodi.

En vacker blomstergärd omramade kistan och gåvor hade lämnats till olika fonder.

Minnesstund hölls i Sockenstugan.

Siv Staake

I Ljusne kyrka hölls på fredagen den 24 januari begravningsgudstjänst för Siv Staake.

Som inledningsmusik spelade Karin Ericsson I denna ljuva sommartid.

Solisten Lotta Andersson sjöng Som en blänkande silvertråd av L Berghagen.

Officiant var Jan Bolldén som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Gemensamt sjöngs psalmerna 248 samt 297.

Solisten återkom med Sprid ett ljus med Sofia Källgren.

Som avslutning spelade organisten Guds kärlek är som stranden.

En vacker blomstergärd omramade kistan och gåvor hade lämnats till olika fonder.

Tal hölls av sonen Erik.

Minnesstund hölls i Kyrksalen.

Terttu Nilsson

I Fridhemskapellet hölls på fredagen den 24 januari begravningsgudstjänst för Terttu Nilsson.

Som inledningsmusik spelade Karin Ericsson Bön av Leijon.

Solisten Viking Nilsson sjöng Utan dina andetag av Kent till eget pianoackompanjemang.

Officiant var Magnus Natander som i griftetalet utgick från orden i Psaltaren 136.

Gemensamt sjöngs psalmerna 190: Bred dina vida vingar samt 297: Härlig är jorden.

Beatrice och Viking sjöng och spelade Vem kan segla förutan vind.

Som avslutning spelade organisten Höstvisa av E Tauro.

En vacker blomstergärd omramade kistan och gåvor hade lämnats till olika fonder.

Minnesstund hölls i Kyrksalen.

Gerd Eriksson

I Ulrika Eleonora kyrka hölls på onsdagen den 29 januari begravningsgudstjänst för Gerd Eriksson.

Som inledningsmusik spelade Eva Björk Tro av M Fredriksson.

Solisten Frida Alenius sjöng Himlen är oskyldigt blå av K Gärdestad/T Gärdestad.

Officiant var Sven-Erik Hägerlind som i griftetalet utgick från orden i Fil 2: 3–4.

Gemensamt sjöngs psalmerna 248 och 249.

Solisten återkom med Omkring tiggarn från Luossa av D Andersson.

Som avslutning spelade organisten My way av G Thibaut.

En vacker blomstergärd omramade kistan och gåvor hade lämnats till olika fonder.

Victoria Hellström

I Mariakapellet hölls på onsdagen 29 januari borgerlig begravningsceremoni för Victoria Hellström.

Solisten Reimond Dempwolf sjöng Fattig bonddräng av G Riedel/A Lindgren.

Officiant var Birgitta Tapper.

Efter diktläsning spelades på cd Some die young med Laleh.

Tal hölls av Stig Söderholm.

På cd spelades även Himlen är oskyldigt blå av T Gärdested.

Efter mer diktläsning spelades Jag ångrar ingenting med Lena Philipssson.

Marianne Bohman

I Trönö kyrka hölls på fredagen den 31 januari begravningsgudstjänst för Marianne Bohman, Trönö.

Som inledningsmusik spelade Jan Brolin Siciliano ur flöjtsonat i ess-dur av J S Bach.

Solisten Bengt Andersson spelade på flygel Clair de lune av C Debussy.

Officiant var den avlidnas make, Krister Bohman som i griftetalet utgick från orden i Matteus 26: 39–42.

Gemensamt sjöngs psalmerna 256 och 517.

Solisten återkom med Impromptu op 90, gess-dur av F Schubert .

Som avslutning spelade kyrkomusikern Grave ut Konsert för violin och orgel i d-moll av A Vivaldi.

En vacker blomstergärd omramade kistan och gåvor hade lämnats till fonder.

Tal hölls av Marie-Louise Tynong och Jan Bildt.

Minnesstund hölls i församlingshemmet.

Ingegerd Margareta Bergwall

I Forsbacka kyrka hölls på fredagen den 31 januari begravningsgudstjänst för Ingegerd Margareta Bergwall.

Som inledningsmusik spelade Jan-Olov Berglund Tears in heaven av E Clapton.

Solisten Leif Svensson sjöng Love me tender av E Presley/V Matson.

Officiant var Marianne Udd som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249: Blott en dag samt 297: Härlig är jorden.

Solisten återkom med Amazing grace, amerikansk melodi.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Memory av A Lloyd Webber.

En vacker blomstergärd omramade kistan och gåvor hade lämnats till fonder.

Minnesstund hölls på Forsbacka Wärdshus.