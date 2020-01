Begravningar vecka 4

Bollnäs

Olle Lindström

Olle Lindströms begravningsgudstjänst i Hanebo kyrka fredagen den 24 januari 2020 kl 11.00

Orgelmusik: Tröstevisa av B Andersson

Solosång till gitarr: Som en härlig gudomskälla

Psalmsång: Barnatro

Griftetalet: Valda bibelord

Psalmsång: 190 Bred dina vida vingar

Solosång till gitarr: Lilla vackra Anna

Orgelmusik: Amazing Grace

Officiant: Evelyn Billborn

Solosång och gitarr: Erik Skoglund

Organist: Eva Hägglund

Birgit Johansson

I Bollnäs kyrka hölls på torsdag den 23 januari begravningsgudstjänst för Birgit Johansson.

Som inledningsmusik spelade kantor Elisabeth Persson Amazing grace – folkmelodi.

På cd spelades Angel med Elvis Presley.

Officiant var Åsa Tollén som i griftetalet utgick från valda bibelord.

på cd spelades That's someone you never forgot med Elvis Presley.

Unisont sjöngs psalmerna Psalmerna 11:1,6 och 253:1,4.

Som avslutning spelade organisten Tröstevisa av B. Andersson.

Minnesstund hölls i församlingshemmet.

Hudiksvall

Gertrud Bouij

I Björkbergskyrkan Hudiksvall hölls på torsdagen den 23 januari begravningsgudstjänst för Gertrud Bouij.

Som inledning spelade kantor Maria Eng Hillbom Offertoire ur Heures mystiques av L Boellman.

Officiant var komminister Erik B Tanzborn som höll griftetalet med utgång från valda bibelord.

Solisten Mikael Olofsson sjöng Omkring tiggaren från Loussa av D Andersson/G Johansson och Så länge skutan kan gå av E Taube, till eget gitarrackompanjemang.

Som avslutning spelade kantorn Fäbodpsalm från Rättvik av B Granstam.

Minnesstund hölls i församlingssalen.

Bertil Gustafsson

I Hudiksvalls kyrka hölls det torsdag 13 januari begravningsgudstjänst för Bertil Gustafsson

Kantor: Maria Eng Hillbom

Inledningsmusik: Gammal fäbodpsalm – Oskar Lindberg

Solist: Jens Kristensen

Solosång: När natt flyr – Peter Jöback (till egen gitarr)

Officiant: Kyrkoherde Björn Wiksten

Griftetal: Väl valda ord

Solosång: Månstrålar klara – Arvid Ödmann, trad. (till egen gitarr och flygel)

Solosång: Tiggaren från Luossa – Dan Andersson, Gunde Johansson (till egen gitarr)

Avslutningsmusik: Tröstevisa – Benny Andersson

Tillsammans sjöngs psalmerna 251 och 297

Minnesstunden hölls på S:t Jakobsgården

Marianne Drügge

I S:ta Maria kapell, Iggesund, hölls det fredag 17 januari begravningsgudstjänst för Marianne Drügge

Kantor: Ingrid Svensson

Inledningsmusik: Stad i ljus – Py Bäckman (spelades på flygel)

Officiant: Kyrkoherde Mia-Marie Kjellgren

Griftetal: Evighetshoppet

Avsked till stilla musik: Amazing grace – trad

Solist: Reimond Dempwolf

Avslutningsmusik, solosång: Fattig bonddräng – Georg Riedel, Astrid Lindgren (Ingrid ackomp. På flygel)

Tillsammans sjöngs psalmerna 249 och 297

Johan Bergqvist

I Njutångers kyrka hölls på torsdagen den 23 januari begravningsgudstjänst för Johan Bergqvist.

Som inledningsmusik spelade organist Ingrid Svensson Koppången av P Moraeus.

Solist Carita Bergqvist sjöng Så skimrande var aldrig havet av E Taube till ackompanjemang av Mikael Bergqvist på gitarr.

Officiant var Simon Renöfält som i griftetalet utgick från orden i Psaltaren 90 och 139.

Solisterna återkom med Stad i ljus av P Bäckman.

Avskedet hölls till orgelmusik.

Gemensamt sjöngs psalm 183, vers 1–3.

Som avslutning spelade kantorn Dagen är nära av G F Händel.

Lennart Sundqvist

I Sockenstugan, Hälsingtuna hölls på fredagen den 24 januari borgerlig begravning för Lennart Sundqvist.

Officiant var Martin Krantz, som även stod för sång och musik på gitarr.

Efter inledande ord framförde solisten Omkring tiggarn från Luossa med text av D Andersson och musik av G Johansson.

Därefter hölls minnestal och solisten återkom med Mot okända hav av U Schagerström.

Dikten Livsbåten av P Lagerkvist lästes och solisten framförde Sailing av G Sutherland.

Efter avslutande ord hölls minnesstund i samma lokal.

Ljusdal

Eva Bulander

I Ljusdals kyrka hölls på fredagen den 24 januari begravningsgudstjänst för Eva Bulander, Ljusdal, som avlidit i en ålder av 75 år.

Som inledningsmusik spelade organist Kristina Shtegman Koppången.

Solist/kyrkosångare Mikael Olofsson sjöng Jag väntar vid min mila.

Officiant var församlingsherde Magnus Boäng som i griftetalet utgick från orden i Jes 49:15.

Gemensamt sjöngs psalmerna 269 och 248.

Solisten återkom med Tysta skyar.

Som avslutning spelade organisten Skallgång.

Minnesstund hölls i Hembygdsgården Ljusdal.

Märta Vesterberg

I S:t Olofs kapell hölls på fredagen den 24 januari begravningsgudstjänst för Märta Vesterberg, Ljusdal, som avlidit i en ålder av 96 år.

Som inledningsmusik spelade organist Kristina Shtegman Mosippan.

Solist/kyrkosångare Ylva Timan Olofsson sjöng Koppången.

Officiant var komminister Jan-Anders Johansson som i griftetalet utgick från orden i Jes 38:12.

Psalmerna 190 och 179 sjöngs gemensamt.

Solisten återkom med Håll mitt hjärta.

Som avslutning spelade organisten Jag har hört om en stad.

Minnesstund hölls i Hembygdsgården Ljusdal.

Sten Hagman

I Ljusdals kyrka hölls på fredagen den 24 januari begravningsgudstjänst för Sten Hagman, Ljusdal, som avlidit i en ålder av 85 år.

Som inledningsmusik spelade organist Kristina Shtegman Gammal fäbodpsalm.

Solist/kyrkosångare Mikael Olofsson sjöng Koppången.

Officiant var församlingsherde Magnus Boäng som i griftetalet utgick från orden i 1 petr 2:16.

Psalmerna 297, 249 och 190 sjöngs gemensamt.

Solisten återkom med Du är älskad där du går.

Som avslutning spelade organisten Så skimrande var aldrig havet.

Minnesstund hölls i Bygdegården Borr Ljusdal.

Ovanåker

Gulli Engblom Woxmark

I Alfta kyrka hölls på fredagen den 24 januari begravningsgudstjänst för Gulli Engblom Woxmark.

SPF-kören sjöng Flyttfåglarna.

Solisten Johanna Westergren sjöng Tro av M Fredriksson till ackompanjemang av Kerstin Stenbeck på piano.

Officiant var Ulrika Eriksson som i griftetalet utgick från orden i Predikaren 3: 1–4.

Gemensamt sjöngs psalm 249: Blott en dag samt Jag har hört om en stad till ackompanjemang av Kerstin Stenbeck, piano, och Lasse Bertilsson, fiol.

SPF-kören återkom med Amazing grace.

Solisten återkom med Himlen är oskyldigt blå av T Gärdestad till ackompanjemang av Per Olov Bertilsson, piano, och Lasse Bertilsson, fiol.

Som avslutning spelade Per Olov Bertilsson på piano och Lasse Bertilsson på fiol Tröstevisa av B Andersson.

Söderhamn

Elsa Söderblom

I Ulrika Eleonora kyrka hölls på onsdagen den 22 januari begravningsgudstjänst för Elsa Söderblom, Söderhamn.

Som inledningsmusik spelade Eva Björk Amazing grace, amerikansk melodi.

Officiant var Sven-Erik Hägerlind som i griftetalet utgick från orden i Psaltaren 121.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249: Blott en dag samt 297: Härlig är jorden.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Änglamark av E Taube.

En vacker blomstergärd omramade kistan och gåvor hade skänkts till olika fonder.

Minnesstund hölls i Mariagården.

Kenneth Lindh

I Fridhemskapellet hölls på torsdagen den 23 januari begravningsgudstjänst för Kenneth Lindh.

Som inledningsmusik spelade Karin Eriksson Så skimrande var aldrig havet av E Taube.

På cd spelades King of the road – Roger Miller.

Officiant var Jan Bolldén som i griftetalet utgick från valda bibelord.

På cd spelades Just i dag känns du så nära – Tomas Andersson Wij.

Gemensamt sjöngs psalmerna 251: Var jag går i skogar, berg och dalar samt 249: Blott en dag.

Som avslutning spelade kantorn Tröstevisa av B Andersson.

En vacker blomstergärd omramade kistan och gåvor hade skänkts till olika fonder. Blommor märktes bland annat från arbetskamraterna.

Minnesstund hölls i Kyrksalen.

Allan Jonsson

I Norrala kyrka hölls på torsdagen den 23 januari begravningsgudstjänst för Allan Jonsson, Söderhamn.

Som inledningsmusik spelades Over the rainbow med Eva Cassidy.

Därefter spelades Unforgettable med Nat King Cole.

Borgerlig officiant var Eva Östlin, som höll ett personligt tal och läste dikter.

Sedan spelades Vår sista dans med BAO och Helen Sjöholm.

Som avslutning spelades My way med Frank Sinatra.

Gåvor hade lämnats till Min stora dag.

Minnesstund hölls på Stadshotellet, Söderhamn.

Anders Persson

I Ulrika Eleonora kyrka hölls på fredagen den 24 januari begravningsgudstjänst för Anders Persson, Söderhamn.

Som inledningsmusik spelade Nicklas Jonsson Air av J S Bach.

Solisten Anna-Karin Larm sjöng Så skimrande var aldrig havet av E Taube.

Officiant var Eva Brolin som i griftetalet utgick från orden i Psaltaren 23.

Solisten återkom med Jag har hört om en stad av L Lithell/rysk folkmelodi.

Psalmerna 249: Blott en dag samt Som en härlig gudomskälla sjöngs gemensamt.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Tröstevisa av B Andersson.

En vacker blomstergärd omramade kistan och gåvor hade lämnats till bland annat Hjärnfonden ALS. Blommor märktes från arbetskamraterna på Söderhamn Ericsson.

Minnesstund hölls i Mariagården.