Begravningar vecka 39

Bollnäs/Ovanåker

Britt Wallner

I Bollnäs kyrka hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Britt Wallner, Bollnäs.

Som inledningsmusik spelade Anton Linnerhed Guds kärlek är som stranden av L-Å Lundberg.

Officiant var Åsa Tollén som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249, 210 och 201.

Som avslutning spelade organisten Mälarö kyrka av S Lindahl.

Minnesstund hölls i församlingshemmet.

Magnus Berglund

I Hanebo kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Magnus Berglund.

Som inledningsmusik spelade Francois Bernet Nocturne.

Solist Jennie Eriksson sjöng Hälsingland.

Officiant var Evelyn Billborn som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Solisten återkom med Tears in heaven av E Clapton och När löven faller av C Häggkvist.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249 och 190.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Tröstevisa av B Andersson.

Ola Englund

I Alfta kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Ola Englund.

Som inledningsmusik spelade Kerstin Stenbeck Wind of changes av C Meine på piano.

Officiant var Åsa Tollén som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Organisten spelade Nothing else matters av J Hetfield/L Ulrich på piano.

Gemensamt sjöngs psalmerna 256 och 799.

Som avslutning spelades I remember you med Skid Row på cd

Barbro Andersson

I Centrumkyrkan, Alfta, hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Barbro Andersson.

Som inledningsmusik spelade Gunvi Liljeblad Gammal fäbodpsalm i sättning av O Lindberg.

Solist Katharina Larsson sjöng Jag har hört om en stad av L Lithell/rysk folkmelodi, till eget pianoackompanjemang.

Officiant var Pär Haglund.

Solisten återkom med Trosbekännelsen av C Lövestam/J Mattsson.

Gemensamt sjöngs församlingssångerna 249 och 252.

Kyrkomusikern spelade Ave verum corups av W A Morzart.

Ute vid porten sjöngs församlingssång 297, Härlig är jorden.

Björn Bohlin

I Alfta kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Björn Bohlin, Älvdalen.

Som inledningsmusik spelade spelades Tears in heaven med Eric Clapton på cd.

Officiant var Ove Häggbom som i griftetalet utgick från orden i Joh. 3:16–17.

På cd spelades Heaven med Bryan Adams.

Solist Helena Sjösved sjöng När du går över floden av P Karlsson till organistens ackompanjemang.

Gemensamt sjöngs psalmerna 251 och 190.

Som avslutning spelades Hond on tight med ELO på cd.

Minnesstund hölls i Johannesgården.

Lennart Altberg

I Ovanåkers kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Lennart Altberg, Gräsmyran, Edsbyn.

Som inledningsmusik spelade Staffan Krafft When I fall in love av E Heyman/V Young.

Solist Jennie Eriksson sjöng Du är för alltid en del utav mig av L Berghagen/L Holm.

Officiant var Lena Wängmark som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Solisten återkom med Time to say goodbye av F Sartori/L Quarantotto.

Gemensamt sjöngs psalmerna 799 och 249.

Som avslutning spelade organisten Green green grass of home av C Putman.

Minnesstund hölls i skidstugan i Edsbyn.

Ella Broqvist

I S:t Lars kapell hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Ella Broqvist.

Som inledningsmusik spelade Magnus Berglöf Gammal fäbodpsalm i sättning av O Lindberg.

Solist Eva Andersson sjöng Jag har hört om en stad ovan molnen av L Lithell/rysk folkmelodi till eget pianoackompanjemang.

Officiant var Ulf Jensius som i griftetalet utgick från orden i Psaltaren 103:15–17.

Solisten återkom med Var jag går i skogar, berg och dalar av C O Rosenius.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249, Blott en dag, och 297, Härlig är jorden.

Som avslutning spelade organisten Meditation vid havet av O Höglund.

Ola Morin

I Annefors kapell hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Ola Morin.

Som inledningsmusik spelade Magnus Berglöf Gammal fäbodpsalm i sättning av O Lindberg.

Solist Ida Modig sjöng Strövtåg i hembygden av G Fröding/G Norén/B Dixgård till Tom Riebacks gitarrackompanjemang.

Officiant var Lars Nilsson som i griftetalet utgick från orden i Johannes. 11:25.

Solisterna återkom med Himlen är oskyldigt blå av T och K Gärdestad.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249, Blott en dag, och 304, Lär mig du skog att vissna glad.

Som avslutning spelade organisten Meditation vid havet av O Höglund.

Minnesstund hölls i gamla skolan, Annefors.

Inger Lindgren

I Bollnäs kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Inger Lindgren.

Som inledningsmusik spelade Magnus Berglöf Sailing av G Sutherland.

Barnbarnet William Pärlenskog sjöng Lillemans dag är slut av O Lukkeöye till pianoackompanjemang.

Officiant var Ulf Jensius som i griftetalet utgick från orden i Psaltaren 121:1–2.

Solisten återkom med Fattig bonddräng av G Riedel/A Lindgren till gitarrackompanjemang.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249, Blott en dag, coh 190, Bred dina vida vingar.

Som avslutning spelades Sail along silvery moon med Billy Vaughn.

Minnesstund hölls i församlingshemmet.

Hudiksvall/Nordanstig

Greta Jönsson

I Hälsingtuna kyrka hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Greta Jönsson.

Som inledningsmusik spelade Maria Eng Hillbom Närmare Gud till dig av L Mason.

Solist Kenneth Mattsson sjöng Håll mitt hjärta av B Skifs/P Hallström /L Andersson till kantorns pianoackompanjemang.

Officiant var Erik B Tanzborn som i griftetalet utgick från orden i 2 Kor. 5:1.

Under avskedet spelades stilla musik.

Solisten återkom med My way av J Revaux/C Francois/P Anka.

Gemensamt sjöngs psalmerna 297, Härlig är jorden, samt 730, Må din väg gå dig till mötes.

Som avslutning spelade kantorn En vänlig grönska av W Åhlén.

Ingvar Andersson

I Håsta kyrka hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Ingvar Andersson.

Som inledningsmusik spelade Maria Eng Hillbom Bridge over troubled water av P Simon.

Solist Ingela Söderlund sjöng Hälsingland av T Andersson Wij till eget gitarrackompanjemang.

Officiant var Astrid Uhlin som i griftetalet utgick från orden i Upp. 1:17–18.

Under avskedet spelades stilla musik.

Solisten återkom med Gunnar Vägman av D Andersson/G Johansson.

Gemensamt sjöngs psalmerna 251, och 304.

Som avslutning spelade kantorn Time to say goodbye av F Sartori/L Quarantotto.

Minnesstund hölls i samlingssalen.

Bernt Svensson

I Rogsta kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Bernt Svensson.

Som inledningsmusik spelade Maria Eng Hillbom Koppången av P Moraeus.

Solist Sofia Häägg sjöng Det kommer en dag av B Bäckström till kantorns pianoackompanjemang.

Officiant var Astrid Uhlin som i griftetalet utgick från orden i Matteusevangeliet 11:28.

Under avskedet spelade kantorn Tröstevisa av B Andersson.

Gemensamt sjöngs psalmerna 304, Lär mig du skog att vissna glad, 256, Var inte rädd och 190, Bred dina vida vingar.

Som avslutning spelade kantorn Gammal fäbodpsalm i sättning av O Lindberg.

Minnesstund hölls i församlingshemmet.

Roland Broberg

I Enångers kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Roland Broberg.

Som inledningsmusik spelade Ingrid Svensson Linblomman av K-Å Eriksson.

Solist Ulrika Beijer sjöng Tro av M Fredriksson.

Officiant var kyrkoherde Ann-Louise Åkerlund som i griftetalet utgick från orden i Predikaren 3:1–4.

Under avskedet spelade kantorn stilla musik.

Solisten återkom med Gabriellas sång av P Bäckman/S Andersson.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249, Blott en dag och 397, Härlig är jorden.

Som avslutning spelade kantorn Tröstevisa av B Andersson.

Conny Gullsby

I Sofiedals kapell hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Conny Gullsby.

Som inledningsmusik spelade Maria Eng Hillbom Non, je ne regrette rien av C Dumont.

Officiant var Erik B Tanzborn som i griftetalet utgick från orden i Svensk psalm 269.

Gemensamt sjöngs psalmerna 256, Var inte rädd, samt 297, Härlig är jorden.

Som avslutning spelade kantorn Always on my mind av J Christopher/W Thompson/M James.

Avsked togs vid graven efter jordfästningen.

Gunnar Karlsson

I Forsa kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Gunnar Karlsson.

Som inledningsmusik spelade Margareta Häggström Jonsson Tröstevisa av B Andersson.

Officiant var kyrkoherde Lena Funge.

Under avskedet spelade kantorn stilla musik.

Gemensamt sjöngs psalmerna 231 och 297.

Som avslutning spelade kantorn Sailing av G Sutherland.

Lillie Linde

I Delsbo kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Lillie Linde.

Som inledningsmusik spelade Christian Broberg I himmelen.

Solist Lisa Andersson sjöng Jag ska gå genom tysta skyar av D Andersson/G Johansson till eget gitarrackompanjemang.

Officiant var kontraktsprost Peter Södergård som i griftetalet utgick från orden i Joh. 12:46.

Solisten återkom med Där rosor aldrig dör av J och E Osborn/J C Miller/D Bergagård.

Som avslutning spelade kantorn Amazing grace, trad.

Minnesstund hölls i församlingsgården.

Paul Blanck

I Hudiksvalls kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Paul Blanck.

Som inledningsmusik spelade Kristofer Sundman Svartbergstrollen av J-E Hall.

Officiant var Astrid Uhlin som i griftetalet utgick från orden i Ef. 17–19 och Svensk psalm 289.

Under avskedet spelade kantorn Härlig är jorden.

Anders Gill spelade Koppången av P Moraeus på fiol.

Gemensamt sjöngs psalmerna 289 och 172.

Som avslutning spelade kantorn Linblomman av K-Å Eriksson.

Söderhamn

Lillemor Hansson

I Norrala kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Lillemor Hansson, Ale.

Som inledningsmusik spelade Jan Brolin Tröstevisa av B Andersson.

Solist Hans Ringshamre sjöng Jag har hört om en stad av L Lithell/rysk folkmelodi.

Officiant var Staffan Öberg som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Solisten återkom med Där rosor aldrig dör av J och E Osborn/J C Miller/D Bergagård.

Time to say goodbye av F Sartro/L Quarantotto spelades.

Gemensamt sjöngs psalmerna 297 och 190.

Som avslutning spelade organisten Koppången av P Moraeus.

Gåvor hade lämnats till fonder.

Karl-Erik Engman

I Trönö kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Karl-Erik Engman, Hamre.

Som inledningsmusik spelade Jan Brolin Koppången av P Moraeus.

Officiant var Staffan Öberg som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249 och 190.

Som avslutning spelade organisten Visa från Utanmyra i sättning av J Johansson.

Gåvor hade lämnats till Demensfonden och Cancerfonden.

Kjell Nilsson

I Ulrika Eleonora kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Kjell Nilsson.

Som inledningsmusik spelade Lennart Ericsson A whiter shade of pale av K Reid/G Brooker.

Officiant var Sven-Erik Hägerlind som i griftetalet utgick från orden i Matt. 4:18–22.

Gemensamt sjöngs psalmerna 201, En vänlig grönskas rika dräkt och 248, Tryggare kan ingen vara.

Som avslutning spelade kantorn Amazing grace, amerikans melodi.

Gåvor hade lämnats till Sportfiskarnas fiskevårdsfond, Barncancerfonden och Afasifonden

Minnesstund hölls i Mariagården.

Ellen Andersson

I Ulrika Eleonora kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Ellen Andersson.

Som inledningsmusik spelade Lennart Ericsson Amazing grace, amerikansk melodi.

Jag ska gå genom tysta skyar spelades med Christer Sjögren.

Officiant var Eva Brolin som i griftetalet utgick från orden i Psaltaren 90:1–2.

Bred dina vida vingar spelades med Sissel Kyrkjebø.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249, Blott en dag och 297, Härlig är jorden.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Så skimrande var aldrig havet av E Taube.

Gåvor hade lämnats till Barndiabetesfonden.

Leif Berglund

I Mo kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Leif Berglund.

Som inledningsmusik spelade Lars-Gunnar Sahlin Gammal fäbodpsalm i sättning av O Lindberg.

En stund på jorden spelades med Laleh.

Officiant var Magnus Natander.

Gemensamt sjöngs psalm 11 och 231.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Koppången av P Moraeus.

Gåvor hade lämnats till Cancerfonden och Sundsvalls Djurhem.

Minnesstund hölls i sockenstugan.