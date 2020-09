Begravningar vecka 38

Hudiksvall/Nordanstig

Vivi-Anne Dahlström

I Bergsjö kyrka hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Vivi-Anne Dahlström.

Som ingångsmusik spelade Charles Liljedahl Air av J S Bach.

Dottern Anna-Lena Dahlström sjöng Över regnbågen av H Arlen till eget pianoackompanjemang.

Officiant var kyrkoherde Fredrik Unger.

Under avskedstagandet spelades stilla musik.

Daniella Eriksson Dahlberg, bas, och Fritz Dahlström, gitarr, spelade Innerligheten, av J Olsson.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249 och 190.

Som utgångsmusik spelade kantorn Tröstevisa av B Andersson.

Anna-Greta Magnusson

I Bergsjö kyrka hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Anna-Greta Magnusson Klint.

Som inledningsmusik spelade Charles Liljedahl och Thomas von Wachenfeldt Vid Frösö kyrka av W Peterson Berger.

Därefter spelade de Brusa högre lilla å av B J:son Lindh.

Officiant var kyrkoherde Fredrik Unger som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Under avskedet spelade Charles Liljedahl och Thomas von Wachenfeldt Nocturne av E Taube, och återkom senare med Törnrosdalens frihetssång ur Bröderna Lejonhjärta.

Gemensamt sjöngs psalmerna 297, 249 och 798 till Charles Liljedahls och Thomas von Wachenfeldts ackompanjemang.

Som avslutning spelade de Så skimrande var aldrig havet av E Taube.

Karin Nordell

I Hudiksvalls kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Karin Nordell.

Som inledningsmusik spelade Kristofer Sundman Amazing grace, trad.

Officiant var kyrkoherde Björn Wiksten.

Under avskedstagande spelade kantorn stilla musik.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249 och 251.

Som avslutning spelade kantorn Så skimrande var aldrig havet av E Taube.

Bengt Norman

I Gnarps kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Bengt Norman.

Som inledningsmusik spelade Ulla Hedman Gammal fäbodpsalm i sättning av O Lindberg.

Solist Ingela Söderlund sjöng Koppången av P Moraeus/P Bäckman till eget gitarrackompanjemang.

Officiant var Signe Ek.

Solisten återkom med Strövtåg i hembygden av G Fröding/G Norén/B Dixgård.

Gemensamt sjöngs psalmerna 256, Var inte rädd, 249, Blott en dag, och 297, Härlig är jorden.

Som avslutning spelade kantorn Tröstevisa av B Andersson.

Minnesstund hölls på S:t Eriksgården.

Eva Morsk

I Jättendals kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Eva Morsk.

Som inledningsmusik spelade Ulla Hedman Änglamark av E Taube.

Officiant var Signe Ek.

Gemensamt sjöngs psalmerna 190, 251, 249 och 297.

Som avslutning spelade kantorn Strövtåg i hembygden av G Norén/B Dixgård.

Sonja Eriksson

I Jakobs kyrka, Hudiksvall, hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Sonja Eriksson.

Som inledningsmusik spelade Kristofer Sundman Over the rainbow av H Arlen.

Officiant var kyrkoherde Björn Wiksten som höll griftetalet med utgång från valda bibelord.

Under avskedet spelade kantorn stilla musik, In my life av J Lennon/P McCartney.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249, Blott en dag, och 190, Bred dina vida vingar.

Som avslutning spelade kantorn Annies song av J Denver.

Anna Jonsson

I Delsbo kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Anna Jonsson.

Som inledningsmusik spelade Christian Broberg Mot skärgården av S Nilsson.

Solist Ida Rissanen sjöng Håll mitt hjärta av B Skifs/P Hallström/L Andersson till kantorns ackompanjemang.

Officiant var kontraktsprost Peter Södergård som i griftetalet utgick från orden i Joh. 11:25.

Ida Rissanen spelade sin egen Sorgepolska på fiol.

Under avskedet spelade kantorn stilla musik på flygeln.

Solisten sjöng Himlen är oskyldigt blå av T och K Gärdestad.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249, Blott en dag, samt 730, Må din väg gå dig till mötes.

Som avslutning spelade Christian Broberg, orgel, och Ida Rissanen, fiol, Koppången av P Moraeus..

Minnesstund hölls i Mariagården.

Elsie Nilsson

I S:t Maria kapell, Iggesund, hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Elsie Nilsson.

Som inledningsmusik spelade Ingrid Svensson Gammal fäbodpsalm i sättning av O Lindberg.

Officiant var kyrkoherde Mia-Marie Kjellgren som i griftetalet utgick från orden i Joh. 11:25–26.

Kantorn sjöng Bred dina vida vingar av L Sandell Berg.

Under avskedet spelades stilla musik.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249, Blott en dag, samt 297, Härlig är jorden.

Som avslutning spelade kantorn Tröstevisa av B Andersson.

Bollnäs/Ovanåker

Maj-Britt Malmros

I S: Lars kapell hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Maj-Britt Malmros.

Som ingångsmusik spelade Magnus Berglöf Visa från Utanmyra av J Johansson.

Officiant var Åsa Tollén som höll griftetalet med utgång från orden i Atle Burmans dikt, Du kommen är av ljus en gång.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249, Blott en dag, och 2976, Härlig är jorden.

Som avslutning spelade organisten Aftonstämning av G Hägg.

Erik Brickman

I Bollnäs kyrka hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Erik Brickman, Bollnäs

Som ingångsmusik spelade Magnus Berglöf Chant de paix av J Langlais.

Linda Netsman sjöng Utan dina andetag av J Berg till Elina Bernulfs gitarrackompanjemang.

Officiant var Åsa Tollén som i griftetalet utgick från Bo Setterlinds dikt Odalmannen.

Solisterna återkom med Strövtåg i hembygden av G Fröding/G Norén/B Dixgård.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249, Blott en dag och 190, Bred dina vida vingar.

Som avslutning spelade organisten Aftonstämning av G Hägg.

Irma Svensson

I Arbrå kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Irma Svensson, Arbrå.

Som ingångsmusik spelade Atie Bernet Koppången av P Moraeus.

Barnbarnsbarnet Julia Lundh sjöng Höstvisa av T Jonsson/E Tauro.

Officiant var Helge Berg som i griftetalet utgick från orden i Ps. 8:4–6, och Kor. 15:42–44.

Solisten återkom med Sov på min arm av E Taube.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249, Blott en dag, 304, Lär mig du skog att vissna glad, och 248, Tryggare kan ingen vara.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Tröstevisa av B Andersson.

Söderhamn

Leif Borglund

I Ulrika Eleonora kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Leif Borglund, Söderhamn.

Som inledningsmusik spelade Jan Brolin Öppna landskap av U Lundell.

Officiant var kyrkoherde emeritus Thomas Grunnesjö som i griftetalet utgick från orden i Svensk psalm 248.

Gemensamt sjöngs psalmerna 248, Tryggare kan ingen vara, 297, Härlig är jorden, och 249, Blott en dag.

Som avslutning spelade organisten Time to say goodbye av L Quarantotto/F Sartori.

Gåvor hade lämnats till Hjärt-Lungfonden.

Minnesstund hölls i Mariagården.

Rosita Åkerberg

I Ulrika Eleonora kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Rosita Åkerberg, Söderhamn.

Som inledningsmusik spelades ett medley med Vihreät niityt med Topi Sorsakoski, Höstvisa med Cumulus, It´s time to cry med Paul Anka och Goodbye, my love, goodbye med Demis Roussos.

Organist Jan Brolin spelade Finlandia av J Sibelius.

Officiant var kyrkoherde emeritus Thomas Grunnesjö som i griftetalet utgick från orden i Svensk psalm 210.

Ruben van den Brink framförde Für Elise av L van Beethoven på flygel.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249, Blott en dag, 210, Jag lyfter ögat mot himmelen, och 297, Härlig är jorden.

Som avslutning spelade organisten Air av J S Bach.

Gåvor hade lämnats till bland annat Cancerfonden.

Minnesstund hölls i Kvarnen.

Gulli Johansson

I Mo kapell hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Gulli Johansson.

Som inledningsmusik spelade Lennart Ericsson Koppången av P Moraeus.

Under akten spelades Amazing grace med Celtic woman.

Officiant var Magnus Natander.

Som en bro över mörka vatten spelades med Tommy Körberg.

Gemensamt sjöngs psalm 201, En vänlig grönskas rika dräkt.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Tröstevisa av B Andersson.

Gåvor hade lämnats till Hjärt-Lungfonden.

Maths Ohlson

I Ulrika Eleonora kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Maths Ohlson.

Som inledningsmusik spelade Jan Brolin Euphoria av T G:sson/P Boström.

Officiant var Eva Brolin som i griftetalet utgick från orden i Joh. 14:2–3.

Under avskedet spelade organisten stilla musik.

Gemensamt sjöngs psalmerna 304, Lär mig du skog att vissna glad, och 297, Härlig är jorden.

Som avslutning spelade organisten A whiter shade of pale av G Brooker/K Reid/M Fisher.

Minnesstund hölls i Mariagården.

Margareta Wahlberg

I Mo kapell hölls på torsdagen borgerlig begravningsakt för Margareta Wahlberg, Söderala.

Som inledningsmusik spelades Nocturne med Julia Lloyd Webber, samt Yesterday med The Beatles.

Borgerlig officiant var Eva Östlin som höll ett personligt tal och läste dikter.

A whiter shade of pale spelades med Procul Harum.

Som avslutning spelades Hallelujah med Leonard Cohen.

Gåvor hade lämnats till olika fonder.

Minnesstund hölls i sockenstugan.