Begravningar vecka 37

Bollnäs/Ovanåker

Ann-Marie Björklin

I S:t Lars kapell hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Ann-Marie Björklin.

Som inledningsmusik spelade Anton Linnerhed Air av J S Bach.

Solist Dick Persson sjöng Strövtåg i hembygden av G Fröding/G Norén/B Dixgård.

Officiant var Ulf Jensius som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Solisten återkom med Du är för alltid en del utav mig av L Berghagen/L Holm.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249 och 297.

Som avslutning spelade organisten Tröstevisa av B Andersson.

Stefan Nilsson

I Arbrå kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Stefan Nilsson.

Som inledningsmusik spelade Atie Bernet Gammal fäbodpsalm i sättning av O Lindberg.

Solist Dick Persson sjöng Hälsingevind av P Persson till eget gitarrackompanjemang.

Officiant var Lars Sahlin som i griftetalet utgick från orden i Johannes. 14:1–3.

På cd spelades Jag och min far med Magnus Uggla.

Solisten återkom med Där rosor aldrig dör av J och E Osborn/J C Miller/D Bergagård, till kyrkomusikerns pianoackompanjemang.

Gemensamt sjöngs psalmerna 256, Var inte rädd och 210, Jag lyfter ögat mot himmelen.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Koppången av P Moreaus.

Minnesstund hölls i sockenstugan.

Alice Ung

I Alfta kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Alice Ung.

Som inledningsmusik spelade Kerstin Stenbeck Jag har hört om en stad ovan molnen, rysk folkmelodi.

Solist Jennie Eriksson sjöng Där rosor aldrig dör av J och E Osborn/J C Miller/D Bergagård.

Officiant var Anna-Marita Wadlund som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Solisten återkom med Till en ängel av S Aldén

Gemensamt sjöngs psalmerna 249 och 297.

Som avslutning spelade organisten Koppången av P Moraeus.

Karl Jonsson

I Bollnäs kyrka hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Karl Jonsson.

Som inledningsmusik spelade Magnus Berglöf Där rosor aldrig dör av J och E Osborn/J C Miller.

Officiant var Helge Berg som i griftetalet utgick från orden i Filipperbrevet 3:20–21 och Lukas. 20:38.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249, Blott en dag, 251, Var jag går i skogar, berg och dalar, samt 231, Oändlig nåd.

Som avslutning spelade organisten Koppången av P Moraeus.

Minnesstund hölls i församlingshemmet.

Hudiksvall/Nordanstig

Alfred Schulz

I Hudiksvalls kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Alfred Schulz.

Som inledningsmusik spelade Anette Hylander Air av J S Bach.

Hansi Fuhrmann läste bibelordet, 2 Tim. 4:6–8

Officiant var pater Damien Eze som i griftetalet utgick från orden i Joh. 11:17–27.

Förböner lästes av barnbarnen Isabella Schulz och Emil Bartoldus

Solist Helén Tanzborn sjöng Ave Marie av J S Bach/C Gounod till kantorns pianoackompanjemang.

Döttrarna Christina Sjöstrand och Magdalena Bartoldus läste minnesord över sin pappa.

Solisten återkom med Det är en ros utsprungen, en katolsk hymn från 1500-talet med text av T Knös, till kantorns orgelackompanjemang.

Gemensamt sjöngs responsoriepsalm 23 ur katolska psalmboken Cecilia, Herren är min herde, samt psalm 129 ur Cecilia, Ni Kristi vänner, som med fröjd.

Som avslutning spelade kantorn Tröstevisa av B Andersson.

Minnesstund hölls på Parkhyddan.

Marianne Ahlqvist

I Hudiksvalls kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Marianne Ahlqvist.

Som inledningsmusik spelade Maria Eng Hillbom Gammal fäbodpsalm i sättning av O Lindberg.

Maria Eng Hillbom sjöng Dagen är nära av G F Händel.

Officiant var Astrid Uhliin som i griftetalet utgick från orden i Psalt. 8.

Under avskedet spelades stilla musik.

Gemensamt sjöngs psalmerna 201 och 297.

Som avslutning spelade kantorn Visa från Utanmyra av J Johansson.

Kerstin Arvidsson

I Enångers kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Kerstin Arvidsson.

Som inledningsmusik spelade Ingrid Svensson Adagio av T Albinoni.

Solist Maria Nyström sjöng Gabriellas sång av P Bäckman/S Nilsson.

Officiant var Simon Renöfält som i griftetalet utgick från orden i Psalt. 90 och 139.

Under avskedet spelades stilla musik.

Solisten återkom med Koltrast vid Haväng av P Andersson.

Gemensamt sjöngs psalmerna 297 och 249.

Som avslutning spelade kantorn Så skimrade var aldrig havet av E Taube.

Bertil Svensk

I Gnarps kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Bertil "Berra" Svensk.

Som inledningsmusik spelade Charles Liljedahl Air av J S Bach.

Därefter sjöng han Du är för alltid en del utav mig av L Berghagen/L Holm

Officiant var komminister Signe Ek.

Kantorn spelade Every little dream av C Carter.

Under avskedet spelade kantorn Dagen är nära av G F Händel, därefter sjöng han Strövtåg i hembygden av G Fröding/G Norén/B Dixgård.

Som avslutning spelade kantorn Tröstevisa av B Andersson.

Ingrid Westin

I Bergsjö kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Ingrid Westin.

Som inledningsmusik spelade Charles Liljedahl Ljus och värme av Å Aleksandersen.

Solist Charles Liljedahl sjöng Jag har hört om en stad av L Lithell/rysk folkmelodi.

Officiant var kyrkoherde Fredrik Unger.

Som avslutning spelade kantorn Du är för alltid en del utav mig av L Berghagen/L Holm.

Minnesstund hölls i församlingshemmet.

Ann-Marie Nilsson

I Forsa kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Ann-Marie Nilsson.

Som inledningsmusik spelade Ylva Timan Olofsson Air av J S Bach.

Därefter sjöng hon Du är för alltid en del utav mig av L Berghagen/L Hollm.

Officiant var kyrkoherde Lena Funge.

Solisten återkom med Danse mot vår av R Lövland.

Gemensamt sjöngs psalmerna Bred dina vida vingar och Blott en dag.

Som avslutning spelade kyrkomusikern She av E Costello.

Einar Rogell

I Delsbo kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Einar Rogell.

Som inledningsmusik spelade Christian Broberg Gammal fäbodpsalm i sättning av O Lindberg.

Solisterna Juli och Molly Steggo Uddh sjöng Hallelujah.

Officiant var kontraktsprost Peter Södergård som i griftetalet utgick från orden i Matt. 6:33.

Gemensamt sjöngs psalmerna Tryggare kan ingen vara, Bred dina vida vingar, samt Härlig är jorden.

Som avslutning spelade kantorn Koppången av P Moraeus.

Minnesstund hölls i Mariagården.

Gunnel Nordin

I S:ta Maria kapell, Iggesund, hölls det fredag 10 september begravningsgudstjänst för Gunnel Nordin.

Som inledningsmusik spelade Ingrid Svensson Om sommaren sköna, trad, på flygel.

Officiant var kyrkoherde Mia-Marie Kjellgren som i griftetalet utgick från orden i Filipperbrevet 3:20–21.

Under avskedet spelade kantorn stilla musik på flygel, Deep river, trad.

Därefter sjöng hon Bist du bei mir av J S Bach till eget flygelackompanjemang.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249, 256 och 231.

Som avslutning spelade kantorn När löven faller av I Åberg på flygel.

Minnesstund hölls i S:t Olofsgården.

