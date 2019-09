Begravningar vecka 37

Bollnäs/Ovanåker

Per-Ivar Andersson

I Arbrå kyrka hölls på onsdagen begravningsgudstjänst för Per-Ivar Andersson, Parten.

Som inledningsmusik spelade Frans Bernet Gammal fäbodpsalm i sättning av O Lindberg.

Amazing grace spelades med Elvis Presley.

Officiant var Helge Berg som i griftetalet utgick från orden i 1 Tes. 5:2–3 och Lukas. 20:38.

Du är för alltid en del utav mig spelades med Lasse Berghagen.

Gemensamt sjöngs psalmerna 251 och 297.

Som avslutning spelade kyrkomusikern O store Gud av C Boberg/svensk folkmelodi.

Minnesstund hölls i hemmet.

Ellen Persson

I Alfta kyrka hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Ellen Persson, Långhed.

Som inledningsmusik spelade Peter Vosveldt Tröstevisa av B Andersson.

Solist Jennie Eriksson sjöng Blott en dag av L Sandell Berg/O Ahnfelt .

Officiant var Ove Häggbom som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Under avskedet spelades stilla orgelmusik.

Solisten återkom med Flyttfåglarna av L Lithell.

Gemensamt sjöngs psalmerna 304 och 297.

Som avslutning spelade församlingsmusikern Koppången av P Moraeus.

Minnesstund hölls i Johannesgården.

Gunborg Kronström

I Växbo kapell hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Gunborg Kronström, Bollnäs.

Som inledningsmusik spelade organist Magnus Berglöf Aftonstämning av G Hägg.

Officiant var Åsa Tollén som i griftetalet utgick från vald bibelord.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249, Blott en dag och 297, Härlig är jorden.

Som avslutning spelade organisten Amazing grace, trad.

Minnesstund hölls i kapellet.

Gunnar Sundberg

I S:t Lars kapell hölls på fredagen borgerlig begravningsceremoni för Gunnar Sundberg, Bollnäs.

Som inledningsmusik spelades Stilla ro och nära med Magnus Karlsson.

Officiant var Maria Jonäll Fahlström som läste dikten Det gick en gammal odalman av Bo Setterlind.

Som en blänkande silvertråd spelades med Lasse Berghagen.

Officianten höll ett minnestal och läste dikterna Frid susar träden kring, Det liv är icke längst, samt Tyst slocknar en mänsklig hjärna.

På cd spelades Jag och min far med Pernilla Andersson.

Officianten lästen dikterna Jag drömmer jag vandrar i skog och mark, samt Jag skall gå genom tysta skyar.

Som avslutning spelades Koppången med Sissel Kyrkjebö.

Minnesstund hölls på gårdstunet Finnfara.

Ingegärd Ström

I Alfta kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Ingegärd Ström.

Som inledningsmusik spelade Gunvi Liljeblad Koppången av P Moraeus.

Officiant var Lars Andersson som i griftetalet utgick från orden i Predikaren 12:1, 6, 7.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249 och 251.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Strövtåg i hembygden av G Norén/B Dixgård.

Helge Frisk

I Arbrå kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Helge Frisk, Iste.

Som inledningsmusik spelade Atie Bernet Danse des esprits bienheureux av C Gluck.

Solist Dick Persson sjöng Ljuset av B Afzelius.

Officiant var Helge Berg som i griftetalet utgick från orden i 1 Thess. 4:13–14, Lukas. 20:38.

Solisten återkom med Där rosor aldrig dör av J och E Osborn/J C Miller/D Bergagård .

Gemensamt sjöngs psalmerna 251, 256 och 190.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Largo av G F Händel.

Minnesstund hölls i sockenstugan.

Ingegärd Eriksson

I Hanebo kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Ingegärd Eriksson.

Som inledningsmusik spelade Eva Hägglund Tröstevisa av B Andersson.

Solist Jennie Eriksson sjöng Där rosor aldrig dör av J och E Osborn/J C Miller/D Bergagård.

Officiant var Ulrika Eriksson som i griftetalet utgick från orden i Joh. 14:2–3, Jes. 41:10.

Solisten återkom med Jag har hört om en stad ovan molnen av L Lithell/trad, och Så skimrande var aldrig havet av E Taube.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249, Blott en dag, och 297, Härlig är jorden.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Tröstevisa av B Andersson.

Minnesstund hölls i församlingshemmet.

Maj-Lis Lindgren

I S:t Lars kapell, Bollnäs, hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Maj-Lis Lindgren.

Som inledningsmusik spelade organist Anton Linnerhed Air av J S Bach.

Solist Eva Andersson sjöng Gässen flyttar av D Andersson till eget pianoackompanjemang.

Officiant var komminister Ulf Jensius som i griftetalet utgick från orden i Psaltaren 139:5, 11, 12.

Under avskedet spelade organisten Du omsluter mig av H-L Raask.

Solisten återkom med Som en bro över mörka vatten av P Simon/Å Arenhill.

Gemensamt sjöngs 297 och 190.

Som avslutning spelade organisten Finale ur Orgelsonat nr. 6 av F Mendelssohn.

Minnesstund hölls i församlingshemmet.

Börje Blom

I Mattsmyra kapell hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Börje Blom, Lövriset, Voxnabruk.

Som inledningsmusik spelade församlingsmusiker Peter Vosveldt Air av J S Bach.

Dottern Terese sjöng Håll mitt hjärta av B Skifs/P Hallström/L Andersson.

Officiant var Ove Häggbom som i griftetalet utgick från orden i Pred. 3:1–8.

Solist Maria Garbergs sjöng En sista skål av E Taube.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249, Blott en dag, 231, Oändlig nåd, och 304 Lär mig du skog att vissna glad.

Som avslutning spelade musikern Air av J S Bach.

Minnesstund hölls i församlingshemmet Voxna.

Kurt Karlsson

I S:t Lars kapell hölls på torsdagen borgerlig begravningsakt för Kurt Karlsson, Bollnäs.

Som inledningsmusik spelades Så länge skutan kan gå av E Taube.

Därefter spelades pianokonsert nr 21 i C-major K467 av W A Mozart, Elvira Madigan.

Officiant var Peråke Brynlis som läste dikten När en blomma bryts av i sin vackra blom av Atle Burman.

Min älskling du är som en ros spelades med Evert Taube, och som avslutning Eine kleine nachtmusik av W A Mozart.

Hudiksvall/Nordanstig

Hans Johansson

I Sofiedals kapell hölls på torsdagen borgerlig begravningsceremoni för Hans Johansson.

Som inledningsmusik spelades Stad i ljus med Tommy Körberg på cd.

Officiant var Ingela Söderlund som sjöng Ljus och värme av Å Aleksandersen och Du är för alltid en del utav mig av L Berghagen/L Holm till eget gitarrackompanjemang, och höll ett personligt minnestal.

Under avskedet spelades Over the rainbow med Eva Cassidy på cd.

Officianten sjöng You are always on my mind av J Christopher/M James/W Carlson Thompson.

Som avslutning spelades Tröstevisa av B Andersson.

Åke Burgman

I Harmångers kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Åke Burgman.

Som inledningsmusik spelade kantor Ulla Hedman Ta mig till havet av P Lundblad.

Officiant var Signe Ek.

Som avslutning spelade kantorn Så skimrande var aldrig havet av E Taube.

Minnesstund hölls på Snäckan.

Karl-Erik Löf

I S:t Pers kapell hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Karl-Erik Löf.

Som inledningsmusik spelade kantor Ulla Hedman Gammal fäbodpsalm i sättning av O Lindberg.

Officiant var Signe Ek.

Som avslutning spelade kantorn Jag och min far av O Ljungström.

Gunnar Lindholm

I Strömsbruks kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Gunnar Lindholm.

Som inledningsmusik sjöng Anna-Karin Lindholm och Ewa Enros Du som gjorde vår värld så vacker.

Officiant var Sofia Aspling som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Solisterna återkom med Här vid stranden.

Som avslutning spelade kantor Irina Nutti Tröstevisa av B Andersson.

Minnesstund hölls i hemmet.

Eivor Florentin

I Hassela kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Eivor Florentin.

Som inledningsmusik spelade kantor Charles Liljedahl Bred dina vida vingar av L Sandell Berg.

Därefter sjöng kantorn Där rosor aldrig dör av J och E Osborn/J C Miller/D Bergagård.

Officiant var prost emeritus Bo Johansson som i griftetalet utgick från orden i Ps. 4:7–9.

Kantorn återkom med Strövtåg i hembygden av G Fröding/G Nordén/B Dixgård, och som avslutning spelade han Jag har hört om en stad, trad.

Minnesstund hölls i församlingshemmet.

Ingrid Åström

I Bergsjö kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Ingrid Åström.

Som inledningsmusik spelade kantor Charles Liljedahl Ensam på skogsstig i aftonskymning av P Schenell i orgelarr. av O Jonason.

Officiant var prost emeritus Bo Johansson som i griftetalet utgick från orden i Ps. 90:12.

Som avslutning spelade kantorn Largo i e-moll av A Vivaldi.

Minnesstund hölls i församlingshemmet.

Gertrud Nordin

I Njutångers kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Gertrud Nordin.

Som inledningsmusik spelade musikdirektör Rune Broberg Vilken vän vi har i Jesus av J Scriven/E Magnusson.

Solist Ingela Söderlund sjöng Du är den högste och Du omsluter mig av H-L Raask med ackompanjemang av Rune Broberg.

Christian Broberg spelade En liten stund med Jesus av A L Ashley-Greenstreet på piano.

Officiant var kyrkoherde emeritus Thomas Grunnesjö som i griftetalet utgick från orden i Joh. 1, 39, 51.

Ingela Söderlund återkom med Det är saligt på Jesus få tro av A Fernholm/J Webster till eget gitarrackompanjemang.

Som avslutning spelade Rune Broberg I skymningen av L Zacco.

Minnesstund hölls i S:t Olofsgården.

Ove Lexelius

I Idenors kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Ove Lexelius.

Som inledningsmusik spelade kantor Kristofer Sundman Koppången av P Moraeus.

Solist Ingela Söderlund sjöng Så länge skutan kan gå av E Taube till eget gitarrackompanjemang.

Officiant var komminister Tomas Nordin som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Solisten återkom med You are always on my mind av J Christopher/M James/W Carson Thompson och Så skimrande var aldrig havet av E Taube.

Som avslutning spelade kantorn Tröstevisa av B Andersson.

Minnesstund hölls i Mariagården.

Elisabeth Leidzén

I Norrbo kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Elisabeth Leidzén.

Som inledningsmusik spelade kantor Owe Timan Koppången av P Moraeus.

Officiant var kyrkoherde emeritus Bengt Wiklund som i griftetalet utgick från orden i Psalt. 200:5.

Som avslutning spelade kantorn Tröstevisa av B Andersson.

Marianne Ekblom

I Bjuråkers kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Marianne Ekblom.

Som inledningsmusik spelade kantor Owe Timan Gammal fäbodpsalm i sättning av O Lindberg.

Solist Mats Skoog sjöng Sång till Härjedalen av R Cedermark.

Officiant var kyrkoherde Lena Funge som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Solisten återkom med Mosippan av R Cedermark.

Som avslutning spelade kantorn Tröstevisa av B Andersson.

Söderhamn

Märta Öström

I Mariakapellet hölls på torsdagen borgerlig begravningsakt för Märta Öström.

Som inledningsmusik spelade Koppången med Helen Sjöholm på cd.

Barnbarnsbarnet Lilja sjöng Du är allt.

Officiant var Eva Östlin som höll ett personligt tal och läste dikter.

På cd spelades What a wonderful world med Louis Armstrong.

Som avslutning spelades Visa från Utanmyra med Jan Johansson.

Gåvor hade lämnats till Barncancerfonden.

En dikt skriven av barnbarnet Linn lästes upp

Minnesstund hölls i Kvarnen.

Tore Jonsson

I Sandarne kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Tore Jonsson.

Som inledningsmusik spelade Eva Björk Tröstevisa av B Andersson.

Barnbarnet Josefin spelade Villancico de navidad av A Barrios Mangore på gitarr.

Officiant var Eva Brolin som i griftetalet utgick från orden i Psaltaren 23.

Under avskedet spelade kantorn stilla orgelmusik.

På cd spelades Du gav mig ljusa minnen med Vikingarna.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249, Blott en dag, och 251, Var jag går i skogar berg och dalar.

Som avslutning spelades Koppången av P Moraeus och P Bäckman.

Minnesstund hölls i Östanbo bönhus.

Britta Andersson

I Sandarne kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Britta Andersson, Söderhamn.

Som inledningsmusik spelade Eva Björk Må din väg gå dit till mötes, irländsk bön.

Capellakören sjöng Kärlekens tid av B Andersson.

Officiant var Lars Andersson som i griftetalet utgick från orden i Jes. 46:4.

Christina Hedin läste ur Bibeln, Psaltaren 139:9–12 samt Joh. 14:1–3.

Capellakören återkom med Må din väg gå dig till mötes.

Under avskedet spelade kyrkomusikern I denna ljuva sommartid.

Gemensamt sjöngs psalmerna 776, Morgon och afton, och 256, Var inte rädd.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Air av J S Bach.

Gåvor hade bland annat lämnats till Väntjänsten, Söderhamn.

Tal hölls av Inger Sundfors Olsson, vän, och Eva Björk för Capellakören.

Minnesstund hölls i Östanbo bönhus.

Nils Ericsson

I Bergviks kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Nils Ericsson.

Som inledningsmusik spelade Lars-Gunnar Sahlin och trumpetsolist Mats Siggstedt Ave Maria Av F Schubert.

Därefter spelade Mats Siggstedt Strövtåg i hembygden av G Norén/B Dixgård på trumpet.

Officiant var Jan Bolldén.

Gemensamt sjöngs psalmerna 277 och 249.

Som avslutning spelade kyrkomusikern och trumpetsolisten Stad i ljus av P Bäckman.

Gåvor hade lämnats till Cancerfonden.

Minnesstund hölls i samstugan.

Anna-Lisa Larsson

I Skogs kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Anna-Lisa Larsson.

Som inledningsmusik spelade Lars-Gunnar Sahlin Air av J S Bach.

På cd spelades Vykort från himlen med Lars Kristers.

Officiant var Maria Stjerndorff som i griftetalet utgick från orden i Johannes. 14:3.

Gemensamt sjöngs psalmerna 190, Bred dina vida vingar, och 297, Härlig är jorden.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Koppången av P Moraeus.

Gåvor hade lämnats till olika fonder.

Minnesstund hölls i S:t Staffans hus.

Hans Elffors

I Mariakapellet hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Hans Elffors.

Som inledningsmusik spelade organist Nicklas Jonsson Air av J S Bach.

Solist Reimond Dempwolf sjöng Amazing grace, trad/J Newton.

Officiant var Lars Nilsson som i griftetalet utgick från orden i 1 Kor. 13:12.

Gemensamt sjöngs psalmerna 307 och 249.

Som avslutning spelade organisten Tröstevisa av B Andersson.

Ljusdal/Järvsö/Färila/Los

Herbert Östh

I Järvsö kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Herbert Östh.

Som inledningsmusik spelade organist Arvid Svenungsson De sista ljuva åren av J C Eriksson.

Solist Mikael Olofsson sjöng Tänd ett ljus av N Strömstedt/L Lindblom till organistens dragspelsackompanjemang.

Officiant var kyrkoherde emeritus Gustaf Åhman som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Solisten återkom med Nu är det lördag igen av R Cedermark till organistens dragspelsackompanjemang.

Som avslutning spelade organisten Vår sista dans av B Andersson/B Ulvaeus.

Minnesstund hölls i Boda bygdegård.

Edit Wallin

I S:t Olofs kapell hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Edit Wallin, Ljusdal, som avlidit i en ålder av 85 år.

Som inledningsmusik spelade Karin Johansson Gammal fäbodpsalm i sättning av O Lindberg.

Därefter sjöng hon Jag har hört om en stad ovan molnen av L Lithell till eget pianoackompanjemang.

Officiant var församlingsherde Magnus Boäng som i griftetalet utgick från orden i Joh. 8:12.

Solisten återkom med Stad i ljus av P Bäckman.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249 och 799.

Som avslutning sjöng Karin Johansson Där rosor aldrig dör av J och E Osborn/J C Miller/D Bergagård till eget pianoackompanjemang.

Maj Pettersson

I S:t Olofs kapell hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Maj Pettersson, Ljusdal, som avlidit i en ålder av 83 år.

Som inledningsmusik spelade Karin Johansson Gammal fäbodpsalm i sättning av O Lindberg.

Solist Kire Ljung sjöng Sov på min arm av E Taube till eget gitarrackompanjemang.

Officiant var komminister Jan-Anders Johansson som i griftetalet utgick från orden i Job. 14:1–2.

Solisten återkom med Till min syster av D Andersson.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249 och 190.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Air av J S Bach.

Minnesstund hölls i hembygdsgården.