Begravningar vecka 35

Bollnäs/Ovanåker

Tanya Taivassalo

I Alfta kyrka höll på torsdagen begravningsgudstjänst för Tanya Taivassalo, Edstuga.

Som inledningsmusik spelades på cd Utan dina andetag med Kent.

Officiant var Ove Häggbom som i griftetalet utgick från orden i Joh. 3:16–17.

På cd spelades Dom som försvann med Kent.

Gemensamt sjöngs psalmerna 202 och 256 till organist Kerstin Stenbecks ackompanjemang.

Som utgångsmusik spelades En säng av rosor med Darin på cd.

Ingrid Olsson

I Hanebo kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Ingrid Olsson.

Som inledningsmusik spelade Francois Bernet Amazing grace, trad.

Solist Karin Theuer sjöng När löven faller av C Häggkvist.

Officiant var Evelyn Billborn som i griftetalet utgick från valda ord i Matteusevangeliet.

Solisten återkom med Jag har hör tom en stad ovan molnen av L Lithell/rysk folkmelodi.

Gemensamt sjöngs psalmerna 190, Bred dina vida vingar och 297, Härlig är jorden.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Hårgalåten, svensk folkmelodi.

Carl-Gustav Olshammar

I Bollnäs kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Carl-Gustav Olshammar.

Som inledningsmusik spelade Anton Linnerhed Adagio i f-moll av F Mendelsohn/Barholdy.

Solist Jonatan Modh spelade Visa i Molom av A Hambe på flygel.

Officiant var Åsa Tolllén som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Solisten återkom med Så länge skutan kan gå av E Taube.

Gemensamt sjöngs psalmerna 199 och 297.

Som avslutning spelade organisten Aftonstämning av G Hägg.

Minnesstund hölls i Bollnäs missionskyrka.

Hillevi Berglund

I Hanebo kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Hillevi Berglund.

Som inledningsmusik spelade Francios Bernet De fyra årstiderna av Vivaldi.

The midnight sun never sets av och med Arne Domnérius spelades upp.

Officiant var Evelyn Billborn som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Gemensamt sjöngs psalmerna 256 och 297.

Som avslutning spelade kyrkomusikern De fyra årstiderna av Vivaldi.

Edla Kraft

I Rengsjö kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Edla Kraft.

Som inledningsmusik spelade Anton Linnerhed Brusa högre lilla å av B J:son Lind..

Solist Eva Andersson sjöng Jag har hört om en stad ovan molnen av L Lithell/rysk folkmelodi, till eget pianoackompanjemang.

Officiant var Ulf Jensius som i griftetalet utgick från orden i Jesaja 38:12.

Solisten återkom med Du är för alltid en del utav mig av L Berghagen/L Holm.

Gemensamt sjöngs psalmerna 235, Som en härlig gudomskälla och 248, Tryggare kan ingen vara.

Som avslutning spelade organisten Brusa högre lilla å av B J:son Lind.

Minnesstund hölls i hemmet.

Ann-Britt Wahlmark

I S:t Lars kapell hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Ann-Britt Wahlmark.

Som inledningsmusik spelade Magnus Berglöf Tröstevisa av B Andersson.

Officiant var Åsa Tollén som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Gemensamt sjöngs psalmerna 251 och 201.

Som avslutning spelade organisten Konvaljens avsked av O Lindblad

Minnesstund hölls i församlingshemmet.

Göran Olsson

I Alfta kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Göran Olsson.

Som inledningsmusik spelade Kerstin Stenbeck Gammal fäbodpsalm i sättning av O Lindberg.

Tyras sång spelades.

Officiant var Ove Häggbom som i griftetalet utgick från orden i Psaltaren 62:1–3.

Amazing grace spelades.

Gemensamt sjöngs psalmerna 256 och 297.

Som avslutning spelades Längtan.

Minnesstund hölls i hemmet.

Eva Hans-Ols

I S:t Lars kapell hölls på torsdagen borgerlig begravningsceremoni för Eva Hans-Ols.

Borgerlig officiant var Christina Nybacke som höll ett personligt minnestal.

Dikter lästes av både officianten och anhöriga.

Långt bortom rymder vida av J Dahlöf spelades med Stora kören Sundsvall och Järfälla gospel brass.

Hudiksvall/Nordanstig

Ulla Lindström

I S:ta Maria kapell, Iggesund, hölls på onsdagen borgerlig begravningsceremoni för Ulla Lindström.

Som inledningsmusik spelades En stund på jorden med Laleh.

Borgerlig officiant var Ingela Söderlund som höll ett personligt minnestal och läste dikter.

Officianten sjöng Himlen är oskyldigt blå av T och K Gärdestad till eget gitarrackompanjemang.

Under avskedet spelades Älska mig för den jag är med M Nilsson.

Ingela Söderlund sjöng Du är för alltid en del utav mig av L Berghagen/L Holm till eget gitarrackompanjemang.

Som avslutningsmusik spelades För kärleks skull med Ted Gärdestad.

Håkan Larsson

I hemmet i Enoksnäs hölls på torsdagen borgerlig begravningsceremoni för Håkan Larsson.

Borgerlig officiant var Ingela Söderlund som höll ett välkomsttal.

Därefter spelades I din himmel med Sonja Aldén.

Ingela sjöng Himlen är oskyldigt blå av T och K Gärdestad.

Officianten höll ett personligt minnestal och läste dikter.

Under avskedet spelades Så skimrande var aldrig havet av E Taube.

Ingela återkom med Du är för alltid en del utav mig av L Berghagen/L Holm.

Som avslutning spelades Up where we belong med Joe Cocker.

Lena Silén

I Hälsingtuna kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Lena Silén.

Som inledningsmusik spelade Mari Fredriksson Lennholm Bön av J Leijon.

Solist Mikael Olofsson sjöng Koppången av P Moraeus/P Bäckman.

Officiant var kyrkoherde Björn Wiksten som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Solisten återkom med Tack för de minnen du gav mig av R Cedermark.

Gemensamt sjöngs psalmerna 297.

Som avslutning spelade kantorn Så skimrande var aldrig havet av E Taube.

Sven Sälg

I Bjuråkers kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Sven Sälg.

Som inledningsmusik spelade Christian Broberg Gammal fäbodpsalm i sättning av O Lindberg.

Solist Mats Skoog sjöng Var jag går i skogar, berg och dalar av C O Rosenius.

Officiant var Joakim Johansson som i griftetalet utgick från orden i Matt. 22:32.

Solisten återkom med Där rosor aldrig dör av J och E Osborn/J C Miller/D Bergagård.

Som avslutning spelade kantorn Adagio av T Albinoni.

Minnesstund hölls i församlingsgården.

Ulla-Britt Hassel

I Gnarps kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Ulla-Britt Hassel.

Som inledningsmusik spelade Ulla Hedman Jag och min far av O Ljungström.

Solist Ingela Söderlund sjöng En säng av rosor av D Zanvar/P Kvint till eget gitarrackompanjemang.

Officiant var Signe Ek.

På cd spelades Till min kära med Streaplers.

Solisten återkom med Jeg savner deg av H M Gunnarsrund.

Gemensamt sjöngs psalmerna 190 och 251.

Som avslutning spelade kantorn Tröstevisa av B Andersson.

Minnesstund hölls i hemmet.

Inger Terneborg

I Forsa kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Inger Terneborg.

Som inledningsmusik spelade Margareta Häggström Jonsson Tröstevisa av B Andersson.

Solisterna Mikael Olofsson och Ylva Timan Olofsson sjöng Änglasång av S Andersson.

Officiant var Andreas Bernmyr som i griftetalet utgick från orden i Lukas. 17:20.

Solisterna återkom med Älska mig av J Nilsson/B Andersson.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249 och 790.

Som avslutning spelade kantorn Pärleporten av A Dulin/F Bloom.

Minnesstund hölls i Mariagården.

Yngve Karlsson

I Hudiksvalls kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Yngve Karlsson.

Som inledningsmusik spelade Kristofer Sundman Moonlight serenad av G Miller.

Yngves svärdotter Marina Sjöö läste dikten Marina.

Barnbarnen Lisa Nyberg, Elin Å Vallingstam och Emanuel Åkerlund sjöng och spelade Vår sista dans av B Andersson/B Ulvaeus.

Barnbarnen Emanuel Åkerlund sjöng Gässen flyttar av D Andersson till eget gitarrackompanjemang och fiolackompanjemang av Lars Holmqvist.

Barnbarnet Petronella Sjöö sjöng och spelade Klangskålar.

Officianter var Ann-Louise Åkerlund och Edit Åkerlund Vallingstam som i griftetalet utgick från orden i Psaltaren 139.

Barnbarnen Josefin och Petronella Sjöö sjöng Andetag ur Volund.

Under avskedet spelade Lars Holmqvist Fiolen min av J-O Öst.

Barnbarnen Lisa Nyberg Edit Å Vallingstam och Emanuel Åkerlund sjöng och spelade Somewhere over the rainbow av H Arlen/Y Harburg.

Gemensamt sjöngs psalmerna 200 och 297.

Som avslutning spelade kantorn på orgel och Lars Holmqvist på fiol, Koppången av P Moraeus.

Minnesstund hölls på Odd Fellow.

Lena Wittbrant

I Delsbo kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Lena Wittbrant.

Som inledningsmusik spelade Christian Broberg Over the rainbow av H Arlen/Y Harburg på piano.

Solist Gunnar Andersson sjöng Kivava till Klint-Olle Jonssons och Alexander Andrés ackompanjemang

Officiant var Joakim Johansson som i griftetalet utgick från orden i 1 Kor. 13:12.

Under avskedet sjöng solisten till Klint-Olle Jonssons och Alexander Andrés ackompanjemang Ångorna flyr av M Odelfelt och återkom därefter med Som en skugga av C Engstrand.

Gemensamt sjöngs psalmerna 172, De skall gå till den heliga staden, 623, Låt gråten och klagan får stillna, samt 231, Oändlig nåd.

Som avslutning spelade kantorn Love me tender av G Poulton/W Fosdick på piano.

Veine och Ingrid Jonsson

I hemmet i Morängsviken, Stocka, hölls på fredagen borgerlig begravningsceremoni för Veine Jonsson och Ingrid Jonsson.

Som inledningsmusik spelades 6 fot under med Totta Näslund.

Borgerlig officiant var Ingela Söderlund som läste dikter och höll ett personligt minnestal.

Det är över nu spelades med Per Gessle.

Under avskedet spelade Fether them, och som avslutning Ett sista glas av E Taube.

Kerstin Forslund

I trädgården hemma i Prättingberg hölls på lördagen borgerlig begravningsceremoni för Kerstin Forslund.

Officiant och solist var Mikael Olofsson som ledde ceremonin, läste valda texter och dikter, samt sjöng och spelade sångerna Hjärtats saga av A Hedenstierna/W Åström, Var jag går i skogar, berg och dalar av C O Rosenius, samt som avslutning Gotländsk sommarnatt av A Nilsson/S Pettersson.

Minnesstund hölls i logen.

Söderhamn

Bertil Holm

I Mariakapellet, Söderhamn, hölls på torsdagen borgerlig begravningsceremoni för Bertil Holm.

Som inledningsmusik spelades Jag ska gå genom tysta skyar med Christer Sjögren.

Övrig musik som spelades var Jag har hört om en stad, samt What a wonderful world med Christer Sjögren.

Borgerlig officiant var Eva Östlin som lästa dikter och höll ett personligt tal.

Som avslutning spelades Som en bro över mörka vatten med Tommy Körberg.

Gåvor hade lämnats till Hjärt-Lungfonden.

Ivan Halvarsson

I Ulrika Eleonora kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Ivan Halvarsson, Söderhamn.

Som inledningsmusik spelade Nicklas Jonsson Strövtåg i hembygden av G Norén/B Dixgård.

Solist Hans Ringshamre sjöng Jag ska gå genom tysta skyar av D Andersson/G Johansson.

Officiant var Philip Widell som i griftetalet utgick från orden i Psaltaren 23:23–26.

Solisten återkom med O, store Gud av C Boberg/svensk folkvisa.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249, 251 och 235.

Som avslutning spelade organisten Air, suit nr III i d-dur av J S Bach.

Gåvor hade lämnats till fonder.

Birgit Nymark

I Söderala kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Birgit Nymark.

Som inledningsmusik spelade Frida Alenius Öppna landskap av U Lundell.

Officiant var Krister Bohman som i griftetalet utgick från orden i Psaltaren 103:15–17.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249, Blott en dag, och 248, Tryggare kan ingen vara.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Tröstevisa av B Andersson.

Gåvor hade lämnats till Cancerfonden.

Ljusdal/Järvsö/Färila/Los

Elly Eriksson

I Klockaregården hölls på torsdagen borgerlig begravningsceremoni för Elly Eriksson.

Som inledning sjöng solisten Mikael Olofsson Där rosor aldrig dör av J och E Osborne/J C Miller/D Bergagård, till eget gitarrackompanjemang.

Officiant var Michael Skoglund som ledde ceremonin, läste valda texter samt höll ett personligt minnestal.

Solisten återkom med Bred dina vida vingar av L Sandell Berg, och som avslutning Jag har hört om en stad av L Lithell/rysk folkmelodi.

Minnesstund hölls i hemmet.

Maj-Lis Elfving

I Färila kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Maj-Lis Elfving som avlidit i en ålder av 77 år.

Som inledningsmusik spelade Ann-Christin Svedman Amazing grace, trad.

Solist Lillemor Håkansson sjöng Håll mitt hjärta av B Skifs/P Hallström/L Andersson.

Officiant var Anna-Lena Norén.

Solisten återkom med Etthundra ungar.

Gemensamt sjöngs psalmerna 235 och 297.

Som avslutning spelade kantorn Tröstevisa av B Andersson.

Urnnedsättning

I familjegrav på Färila kyrkogård nedsattes tisdag den 4 augusti urnan med stoftet efter Bertil Tage Britzelli, Färila, som avlidit i en ålder av 94 år.