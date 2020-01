Begravningar vecka 3

Hudiksvall/Nordanstig

Stig Kristoffersson

I S:ta Maria kapell, Iggesund, hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Stig Kristoffersson.

Som inledningsmusik spelade Ingrid Svensson Jag har hört om en stad ovan molnen, rysk folkmelodi.

Solist Daniel Wirenberg sjöng Hallelujah av L Cohen till Andreas Bergströms pianoackompanjemang.

Officiant var Andreas Bernmyr som i griftetalet utgick från orden i Psaltaren 23.

Under avskedet spelades Air av J S Bach.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249, Blott en dag och 730, Må din väg gå dig till mötes.

Som avslutning spelade kantorn Stad i ljus av P Bäckman.

Innan klockringningen spelades musik med Mike Rowland.

Anette Askenström

I Hudiksvalls kyrka hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Anette Askenström.

Som inledningsmusik spelade Kristofer Sundman Gammal fäbodpsalm i sättning av O Lindberg.

Officiant var Astrid Uhlin som i griftetalet utgick från orden i Luk. 17:33.

Kantorn spelade Sorgesång (Lament) av J J Johnson på piano.

Under avskedet spelade kantorn Frid (Peace) av H Silver på piano.

Gemensamt sjöngs psalmerna 256, Var inte rädd, och 190, Bred dina vida vingar.

Som avslutning spelade kantorn Romans ur Pastroalsvit av L-E Larsson.

Minnesstund hölls på Odd Fellow.

Sture Blombergsson

I Jättendals kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Sture Blombergsson.

Som inledningsmusik spelade Ulla Hedman Vem kan segla förutan vind.

Officiant var komminister Signe Ek.

Under avskedet spelade kantorn Nocturne av E Taube på orgel, och som avslutning Så skimrande var aldrig havet av E Taube.

Minnesstund hölls i församlingsgården.

Ann-Margret Tengqvist

I Trefaldighetskapellet i Bergsjö hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Ann-Margret Tengqvist.

Som inledningsmusik spelade Charles Liljedahl Largo av A Vivaldi i arr av B Berg.

Därefter sjöng kantorn Håll mitt hjärta av B Skifs/P Hallström/L Andersson

Officiant var kyrkoherde Fredrik Unger som i griftetalet utgick från orden i Rom. 12.4–5.

Under avskedet spelades Om du nånsin kommer fram till Samarkand av T Bergman.

Kyrkoherden sjöng Himlen är oskyldigt blå av T och K Gärdestad.

Som avslutning spelade kantorn Tröstevisa av B Andersson.

Minnesstund hölls på Odd Fellow i Hudiksvall.

Maj-Lis Lundin

I Hassela kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Maj-Lis Lundin.

Som inledningsmusik spelade Charles Liljedahl Amazing grace,t rad.

Därefter sjöng han Jag har hört om en stad av L Lithell/rysk folkmelodi.

Officiant var kyrkoherde Fredrik Unger som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Charles Liljedahl sjöng Tänk att få vakna av I Hörnberg/trad.

Som avslutning spelade kantorn När lillan kom till jorden av A Tegnér.

Minnesstund hölls i församlingshemmet.

Anders Degerman

I Hudiksvalls kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Anders Degerman.

Som inledningsmusik spelade Mari Fredriksson Lennholm Air av J S Bach.

Officiant var Astrid Uhlin som i griftetalet utgick från orden i Hebr. 4:15.

Gemensamt sjöngs psalmerna 304 och 256.

Kantorn spelade Time to say goodbye av F Sartori, och som avslutning Bridge over troubled water av P Simon.

Eivor Eriksson

I Jakobs kyrka, Hudiksvall, hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Eivor Eriksson.

Som inledningsmusik spelade Mari Lennholm Air av J S Bach.

Solist Erik Bernhardsson spelade Visa från Utanmyra av J Johansson på piano.

Officiant var komminister Erik B Tanzborn som i griftetalet utgick från orden i Jesaja 43:1–4.

Solisten sjöng Tears in heaven av E Clapton till eget gitarrackompanjemang.

Gemensamt sjöngs psalmerna 190, Bred dina vida vingar och 297, Härlig är jorden.

Som avslutning spelade kantorn Sailing av G Sutherland på orgel.

Minnesstund hölls i S:t Jakobsgården.

Eva Sundman

I S:ta Maria kapell, Iggesund, hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Eva Sundman.

Som inledningsmusik sjöng Helen Tanzborn You´ve got a friend av C King till kantor Kristofer Sundmans pianoackompanjemang.

Därefter sjöng solisten Almight God till kantorns orgelackompanjemang.

Officiant var pastor Sven Lindström som i griftetalet utgick från orden i Joh. 1–5, 9 samt Joh. 14:1, 3.

Solisten återkom med Bliv kvar hos mig till kantorns pianoackompanjemang.

Gemensamt sjöngs psalmerna 791, Du vet väl om att du är värdefull, och 300, O, hur saligt att få vandra.

Som avslutning spelade kantorn Våren av E Grieg.

Minnesstund hölls i S:t Olofsgården.

Stefan Wahlberg

I Delsbo kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Stefan Wahlberg.

Som inledningsmusik spelade Christian Broberg Uti vår hage, svensk folkvisa.

Officiant var komminister Evelina Bohlin som i griftetalet utgick från orden i 1 Joh. 3:20.

Som avslutning spelade kantorn Där gullvivan blommar av M Rickfors/P Rogefeldt.

Minnesstund hölls i Mariagården.

Bollnäs/Ovanåker

Kenneth Olsson

I Arbrå kyrka hölls fredag den 10 januari begravningsgudstjänst för Kenneth Olsson.

Som inledningsmusik spelades på cd Tears in heaven av E Clapton på saxofon.

Solist Dick Persson sjöng This is my life av C Hugo/S Thomas/P Williams.

Officiant var Helge Berg som i griftetalet utgick från orden i Filipperbrevet 3:20–21 och Lukas. 20:38.

Solisten återkom med Himlen är oskyldigt blå av T och K Gärdestad.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249, 297 och 190.

Som avslutning spelade kyrkomusiker Atie Bernet Koppången av P Moraeus.

Rut Lundmark

I Rengsjö kyrka hölls fredag den 10 januari begravningsgudstjänst för Rut Lundmark, Rengsjö.

Som inledningsmusik spelade organist Anton Linnerhed Epilog ur En vintersaga av L-E Larsson.

Solist Eva Andersson sjöng Hälsingland till eget pianoackompanjemang.

Officiant var Ulf Jensius.

Solisten återkom med Ta mig till havet av P Lundblad och Kärleken är av I Forsman/B Ljunggren/H Almqvist.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249 och 297.

Som avslutning spelade organisten Tröstevisa av B Andersson.

Minnesstund hölls i församlingshuset.

Tore Berggren

I Mariakapellet hölls onsdag den 15 januari begravningsgudstjänst för Tore Berggren, Söderhamn.

Som inledningsmusik spelade Eva Björk Tröstevisa av B Andersson.

Officiant var Sven-Erik Hägerlind som i griftetalet utgick från orden i Svensk psalm 261.

Gemensamt sjöngs psalmerna 289, Guds kärlek är som stranden, och 231, Oändlig nåd.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Änglamark av E Taube.

Gåvor hade lämnats till bland annat Alzheimerfonden.

Minnesstund hölls i hemmet.

Stig Enbom

I Mariakapellet hölls torsdag den 16 januari borgerlig begravningsceremoni för Stig Enbom.

Som inledningsmusik sjöng Jens Kristensen Vägen hem av Östen med resten till eget ackompanjemang.

Borgerlig officiant var Eva Östlin som läste dikter och höll ett personligt tal.

Solisten återkom med Vals på Mysingen av E Taube och En gång jag seglar i hamn av S Olin.

Gåvor hade lämnats till fonder.

Ove Malmgren

I Ovanåkers kyrka hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Ove Malmgren.

Som inledningsmusik spelade Peter Vosveld Strövtåg i hembygden av G Norén/B Dixgård.

Officiant var Ove Häggbom som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Solist Gunilla Winter sjöng Make me feel your love av B Dylan.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249, 304 och 297.

Som avslutning spelade församlingsmusikern Tröstevisa av B Andersson.

Minnesstund hölls i hemmet.

Ingrid Källänge

I S:t Lars kapell hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Ingrid Källänge, Bollnäs.

Som inledningsmusik spelade Anton Linnerhed Strövtåg i hembygden av G Norén/B Dixgård.

Officiant var Helge Berg som i griftetalet utgick från orden i Lukas. 20:38 och 1 Kor. 15:42–44.

Gemensamt sjöngs psalmerna 248 och 251.

Som avslutning spelade organisten Koppången av P Moraeus.

Rut Lundmark

I Rengsjö kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Rut Lundmark, Rengsjö.

Som inledningsmusik spelade Anton Linnerhed Epilog ur En vintersaga av L-E Larsson.

Solist Eva Andersson sjöng Hälsingland av T Andersson Wij till eget pianoackompanjemang.

Officiant var Ulf Jensius.

Solisten återkom med Ta mig till havet av P Lundblad och Kärleken är av I Forsman/B Ljunggren/H S Almqvist till eget pianoackompanjemang.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249 och 297.

Som avslutning spelade organisten Tröstevisa av B Andersson.

Minnesstund hölls i församlingshuset.

Ulla Vesterberg

I Pilgrimens kapell hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Ulla Vesterberg.

Som inledningsmusik spelade organist Staffan Krafft Priere á Notre dame av L Boellmann.

Solist Dick Persson sjöng Håll mitt hjärta av B Skifs/P Hallström/L Andersson.

Officiant var Arne Sandin som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Solisten återkom med Du är för alltid en del utav mig av L Berghagen/L Holm.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249 och 304.

Som avslutning spelade organisten Kärleken är av S Krafft.

Minnesstund hölls på Unnegårds.

Cathrine Hansson

I Arbrå kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Cathrine Hansson.

Som inledningsmusik spelade Atie Bernet Jag vill tacka livet av V Parra.

Solist Eleonor Fredriksson sjöng Jag har hört om en stad av L Lithell/rysk folkmelodi.

Officiant var Anna-Lisa Mörk som i griftetalet utgick från orden i Jes. 41:10.

Solisten återkom med Där rosor aldrig dör av J och E Osborn/J C Miller/D Bergagård.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249 och 297.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Stilla ro och nära av Å Jinder.

Minnesstund hölls i sockenstugan.

Ulrika Carlsson

I Alfta kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Ulrika Carlsson, Alfta.

Som inledningsmusik spelade Gunvi Liljeblad Bön av J Leijon.

Solist Jennie Eriksson sjöng O, store Gud av C Boberg.

Officiant var Ove Häggbom och Åsa Tollén som i griftetalet utgick från orden i Ps. 42:–6.

Solisten återkom med Jag vill tacka livet av V Parra/A A Saijonmaa.

Gemensamt sjöngs psalmerna 248, Tryggare kan ingen vara, 297, Härlig är jorden, och 252, Hela vägen går han med mig.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Largo av A Vivaldi.

Minnesstund hölls i Johannesgården.

Stig Lusth

I Pilgrimens kapell hölls på torsdagen borgerlig begravningsakt för Stig Lusth.

Som inledningsmusik spelades Honor him av H Zimmer/G Grennaway.

Borgerlig officiant var Irene Frank som hälsade välkommen.

On the road again spelades med Willie Nelseon.

Officianten berättade om Stigs liv och läste diken Inte förrän, ett Creeindianskt ordstäv.

Gemensamt sjöngs psalm 297, Härlig är jorden.

Som avslutning spelades Promentory (The last the Mohicans) av T Davis.

Lisardo Guerra Carrera

I Alfta kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Lisardo Guerra Carrera.

Som inledningsmusik spelade Peter Vosveld My way av J Revaux/C Francois på flygel.

Officiant var Ove Häggbom som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Under akten spelades Ave Maria med David Bisbal, Killing me softly med Roberta Flack, Imagine med John Lennon och Three little birds med Bob Marley.

Under avskedet spelades Libre come el viento med Tony Frontiera.

Gemensamt sjöngs psalmerna 297 och 249.

Som avslutning spelade kyrkomusikern The lonely shepherd av A Rieu.

Minnesstund hölls på Alfta Gästis.

Börje Larsson

I S:t Lars kapell hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Börje Larsson.

Som inledningsmusik spelade organist Magnus Berglöf Largo i ess-dur av A Vivaldi.

Officiant var Lars Sahlin som i griftetalet utgick från orden i 1 Kor. 13:12.

Gemensamt sjöngs psalmerna 304 och 297.

Som avslutning spelade organisten Andante cantabile av G P Telemann.

Minnesstund hölls i församlingshemmet.

Söderhamn

Hilding Andersson

I Mariakapellet hölls torsdag den 16 januari borgerlig begravningsceremoni för Hilding Andersson, Söderhamn.

Som inledningsmusik spelades Frösöblomster av W Peterson-Berger.

Borgerlig officiant var Hans Ringshamre som höll ett personligt minnestal och läste dikter.

Vidare spelades I en klosterträdgård och Våren av A Vivaldi

Som avslutning spelades Änglamark av E Taube.

Gåvor hade lämnats till fonder.

Minnesstund hölls i Mariagården.

Seppo Ollila

I Fridhemskapellet hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Seppo Ollila, Vallvik.

Som inledningsmusik spelade Karin Eriksson Säg minns du psalmen av O Merikanto.

Lepin kesä spelades med Vesa Matti Lori.

Officiant var Magnus Natander som i griftetalet utgick från orden i Matt. 11:25–30.

Därefter spelades Kyynelsilmim med Petrik Laaksonen

Gemensamt sjöngs psalmerna 249, Blott en dag, och 297, Härlig är jorden.

Som avslutning spelade kantorn Höstvisa av E Tauro.

Gåvor hade lämnats till olika fonder.

Tal hölls av Elsa Suomi.

Minnesstund hölls i hemmet.

Svea Norling

I Skogs kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Svea Norling.

Som inledningsmusik spelade Lars-Gunnar Sahlin Gammal fäbodpsalm i sättning av O Lindberg.

Officiant var Janne Bolldén som i griftetalet utgick från orden i Johannes. 11:25.

Gemensamt sjöngs psalmerna 304 och 297.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Tröstevisa av B Andersson.

Minnesstund hölls i S:t Staffans hus.

Ljusdal/Järvsö/Färila/Los

Solveig Hasselberg

I S:t Olofs kapell hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Solveig Hasselberg, Ljusdal, som avlidit i en ålder av 93 år.

Som inledningsmusik spelade kantor Anneli Aspengren Sköld What a wonderful world av D Weiss/B Thiele.

Officiant var Magnus Boäng som i griftetalet utgick från orden i Rom. 1:16.

Gemensamt sjöngs psalmerna 179 och 297.

Minnesstund hölls i hemmet.

Svante Lindberg

I S:t Olofs kapell hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Svante Lindberg, Färila, som avlidit i en ålder av 84 år.

Som inledningsmusik spelade kantor Anneli Aspengren Sköld Nocturne av E Taube.

Officiant var Magnus Boäng som i griftetalet utgick från orden i 5 Mos. 33–37.

Gemensamt sjöngs psalmerna 512 och 249.

Som avslutning spelade kantorn Till tröst av A Aspengren Sköld.

Minnesstund hölls i hemmet.

Johan Johansson

I Färila kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Johan Johansson, Ljusdal, som avlidit i en ålder av 73 år.

Som inledningsmusik spelade kantor Anneli Aspengren Sköld Cavatina av S Myers.

Solist Mikael Olofsson sjöng tonerna av Geijer/Sjöberg.

Officiant var Magnus Boäng.

Solist Simone Johansson sjöng Utan dina andetag av J Berg.

Solist Mikael Olofsson återkom med Smile av C Chaplin.

Gemensamt sjöngs psalmerna 179 och 297.

Som avslutning spelade kantorn Wedding processional av R Rodgers.

Lena Carlsson

På Klockaregården i Färila hölls på fredagen borgerlig begravningsceremoni för Lena Carlsson.

Borgerlig officiant var Michael Skoglund som ledde ceremonin och höll ett minnestal.

Musikstycken valda av dottern Suzanne spelades.

Efter utbärning av kistan till begravningsbilen hölls minnesstund i Klockaregården.