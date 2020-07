Begravningar vecka 27

Söderhamn

Siv Blad

I Ulrika Eleonora kyrka hölls på onsdagen begravningsgudstjänst för Siv Blad, Vågbro.

Som inledningsmusik spelade Eva Björk Tröstevisa av B Andersson.

Solist Hans Ringshamre sjöng Som en härlig gudomskälla av E Sundén Ahlvén.

Officiant var kyrkoherde emeritus Thomas Grunnesjö.

Solisten återkom med Håll mitt hjärta av B Skifs/P Hallström/L Andersson.

På cd spelades Precis som du vill med Jens Hult.

Gemensamt sjöngs psalmerna 201 och 249.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Koppången av P Moraeus.

Gåvor hade lämnats till fonder.

Minnesstund hölls i Mariagården.

Brita Petersson

I Ulrika Eleonora kyrka hölls på onsdagen begravningsgudstjänst för Brita Petersson, Söderhamn.

Som inledningsmusik spelade Nicklas Jonsson Den blomstertid nu kommer, psalm 199.

På cd spelades Håll mitt hjärta med Björn Skifs och Kärleksvisan med Sarah Dawn Finer.

Officiant var kyrkoherde emeritus Thomas Grunnesjö.

Hans Ringshamre sjöng En ton från himlen av J Newton/trad.

Gemensamt sjöngs psalmerna 289, 200 och 199.

Som avslutning spelade organisten Koppången av P Moraeus.

Gåvor hade lämnats till fonder.

Tal hölls av döttrarna Pam och Bitten.

Blommor märktes bland annat från Brf. Söderhamns hus 3.

Minnesstund för närmaste familjen höll på Albertina.

Maud Johansson Gladh

I Ulrika Eleonora kyrka hölls onsdag den 8 juli begravningsgudstjänst för Maud Johansson Gladh.

Som inledningsmusik spelade Eva Björk Gammal fäbodpsalm i sättning av O Lindberg.

Solist Linnéa Duran sjöng Håll mitt hjärta av B Skifs/P Hallström/L Andersson och I den stora sorgens famn av T och K Gärdestad.

Officiant var Philip Widell som i griftetalet utgick från orden i Psalt. 90:1–2, 10.

Solisterna Micke Onelius och Roma Loukes sjöng Så skimrande var aldrig havet av E Taube.

Under akten spelade musikern Cavatina och Fell apart med Emil Larsson.

Gemensamt sjöngs psalmerna 201 och 256.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Tröstevisa av B Andersson.

Gåvor hade lämnats till Hjärt-Lungfonden och Min stora dag.

Ulla-Mait Hillgren

I Mo kapell hölls på fredagen borgerlig begravningsceremoni för Ulla-Mait Hillgren.

Som inledningsmusik spelades Blott en dag med Christer Sjögren. Därefter spelades Ta mig till havet av P Lundblad och Se havet av S Alfvengren.

Borgerlig officiant var Eva Östlin som höll ett personligt tal och läste dikter.

En clown i mina kläder av Dan Hylander och Blommor i sitt hår av Anders Glennmark spelades.

Som avslutning spelades Who's gonna follow you home med Jerry Williams.

Gåvor hade lämnats till olika fonder.

Minnesstund hölls i sockenstugan.

Bollnäs/Ovanåker

Erling Staffansson

I Alfta kyrka hölls på onsdagen begravningsgudstjänst för Erling Staffansson.

Som inledningsmusik spelade Jenny Christoffersson Moonlight serenade av G Miller.

Solist Jennie Eriksson sjöng Mosippan av R Cedermark.

My way med Frank Sinatra spelades upp.

Sonen Claes Staffansson läste en vacker dikt där han själv gjort om texten.

Time after time med Miles Davis spelades upp.

Officiant var Anna-Marita Wadlund.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249 och 190.

Officianten läste dikten Härjedalens sång.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Time to say goodbye av F Sartori.

Karl-Gustav Myrberg

I Bollnäs kyrka hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Karl-Gustav Myrberg.

Som inledningsmusik spelade Elisabet Persson Strövtåg i hembygden av G Norén/B Dixgård.

Solist Per-Olov Persson sjöng O store Gud av C Boberg.

Officiant var Ulf Jensius som i griftetalet utgick från orden i Psaltaren 121:1–2.

Solisten återkom med Där rosor aldrig dör av J och E Osborn/J C Miller/D Bergagård.

Gemensamt sjöngs psalmerna 251, Var jag går i skogar, berg och dalar, och 297, Härlig är jorden.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Tröstevisa av B Andersson.

Minnesstund hölls i församlingshemmet.

Anders Holmqvist

I Bollnäs kyrka hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Anders Holmqvist.

Som inledningsmusik spelade Elisabet Persson Vem kan segla förutan vind, folkvisa.

Officiant var Lars Sahlin som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Gemensamt sjöngs psalmerna 201 och 297.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Änglamark av E Taube.

Minnesstund hölls på Rehngården.

Ulla-Britt Sjölander

I S:t Lars kapell hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Ulla-Britt Sjölander.

Som inledningsmusik spelade Elisabet Persson Air av J S Bach.

Solist Eva Andersson sjöng Så skimrande var aldrig havet av E Taube.

Officiant var kyrkoherde Ingrid Augrell som i griftetalet utgick från orden i Psaltaren 23.

Solisten återkom med Gabriellas sång av S Nilsson/P Bäckman.

Gemensamt sjöngs psalmerna 297 och 190.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Gammal fäbodpsalm i sättning av O Lindberg.

Signe Andersson

I Alfta kyrka hölls torsdag den 9 juli begravningsgudstjänst för Signe Andersson.

Som inledningsmusik spelade Ann-Louise Hellmyrs In memoriam, För kärleks skull av J Leijon.

Solist Per-Olov Persson sjöng Det enda som bär av L Lithell.

Officiant var Pär Haglund som i griftetalet utgick från orden i Johannes. 17:24.

Gemensamt sjöngs församlingssångerna 183, Som sådden förnimmer Guds välbehag, 285, Det finns ett djup i Herrens godhet, och 249, Blott en dag.

Som avslutning spelade musikern Bön av J Leijon.

Rakel Olander

I Alfta kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Rakel Olander.

Som inledningsmusik spelade Kerstin Stenbeck Fäbodpsalm från Sollerön av B Granstam.

Solist Per-Ola Häggblom sjöng Där rosor aldrig dör av J och E Osborn/J C Miller/D Bergagård.

Officiant var Anna-Marita Wadlund som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Solisten återkom med Du är för alltid en del utav mig av L Berghagen/L Holm.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249, 251 och 297.

Som avslutning spelade organisten Invid källan av U Rosengren..

Astrid Albertsson

I Ovanåkers kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Astrid Albertsson.

Som inledningsmusik spelade Jenny Christoffersson Adagio i G-moll av T Albinoni.

Officiant var Ulrika Eriksson som i griftetalet utgick från orden i Jesaja. 60:19–20, samt läste ur bibeln Matt. 11:28, Joh. 11:25 samt Upp. 21:3–4.

Gemensamt sjöngs psalmerna 201, En vänlig grönskas rika dräkt, och 297, Härlig är jorden.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Ave Marie av F Schubert.

Svante Ahlström

I Bollnäs kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Svante Ahlström.

Som inledningsmusik spelade Anton Linnerhed Adagio i F-moll av F Mendelssohn.

Solist Dick Persson sjöng Ljus och värme av Å Aleksandersen till eget gitarrackompanjemang.

Officiant var Ulf Jensius som i griftetalet utgick från orden i Romarbrevet 14:7–9.

Solisten återkom med Jag ska gå genom tysta skyar av D Andersson/G Johansson till organistens ackompanjemang.

Gemensamt sjöngs psalmerna 201, En vänlig grönskas rika dräkt och Var jag går i skogar, berg och dalar.

Som avslutning spelade organisten Så skimrande var aldrig havet av E Taube.

Hudiksvall/Nordanstig

Anna-Stina Fredriksson

I Delsbo kyrka hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Anna-Stina Fredriksson.

Som inledningsmusik spelade Sonja Kroon Björgyll Tröstevisa av B Andersson.

Solist Ylva Timan Olofsson sjöng Gabriellas sång av S Nilsson/P Bäckman.

Officiant var komminister Joakim Johansson som i griftetalet utgick från orden i Heb. 13:2.

Solisten återkom med Du är för alltid en del utav mig av L Berghagen/L Holm.

Gemensamt sjöngs psalmerna Var jag går i skogar, berg och dalar, och Härlig är jorden.

Som avslutning spelade kantorn Tröstevisa av B Andersson.

Siv Ljung

I Delsbo kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Siv Ljung.

Före klockringningen spelade Sonja Kroon Björgyll Jag har hört om en stad ovan molnen, rysk folkmelodi.

Som inledningsmusik spelade kantorn Säterjäntans söndag av O Bull.

Officiant var komminister Joakim Johansson som i griftetalet utgick från orden i Ps. 3:1–8.

Gemensamt sjöngs psalmerna 201, En vänlig grönskas rika dräkt, och 517, Världen som nu föds på nytt.

Som avslutning spelade kantorn Barnatro av E Westling.

Ingrid Nygård

I Hälsingtuna kyrka hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Ingrid Nygård.

Som inledningsmusik spelade Mari Fredriksson Lennholm Gammal fäbodpsalm i sättning av O Lindberg.

Solist Kristina Westner sjöng psalm 256, Var inte rädd av Y Eggehorn/L Moberg.

Officiant var prost emeritus Bo Johansson som i griftetalet utgick från orden i Psaltaren 103:15–17.

Solisten återkom med Som en bro över mörka vatten av P Simon/Å Arenhill, och Morning has broken av E Farjeon/skotsk folkmelodi.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249 och 201.

Som avslutning spelade kantorn Largo av A Vivaldi.

Minnesstund hölls i församlingshemmet.

Kristina Eriksson

I Forsa kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Kristina Eriksson.

Som inledningsmusik spelade Margareta Häggström Jonsson Koppången av P Moreaus.

Officiant var kyrkoherde Lena Funge som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249 och 251.

Som avslutning spelade kantorn Bridge over troubled water av P Simon.

Minnesstund hölls i Mariagården.

Staffan Södermark

I Forsa kyrka hölls på fredagen katolsk begravningsmässa för Staffan Södermark.

Som inledningspsalm sjöngs unisont Härlig är jorden.

Huvudcelebrant och officiant var biskop Anders Arborelius som läste minnestalet. Närvarade gjorde även fader Peter Damian Eze från Sankt Pauli församling i Gävle, och kyrkoherde Chikezie Onuoha, Sankt Pauli Missionärer.

Solist Marina Eklund sjöng När löven faller av C Häggkvist/I Åberg och Du är allt av S Aldén till Jonas Eklunds pianoackompanjemang.

Som avslutning spelade Jonas Eklund Där björkarna susa av V Sund/O Merikanto.

En vacker blomstergärd omramade kistan.

Minnesstund hölls i Mariagården.

Lennart Danielsson

I Forsa kyrka hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Lennart Danielsson.

Som inledningsmusik spelade Sonja Kroon Björgyll Visa från Utanmyra, svensk folkmelodi.

Kristofer Sundman spelade There will never be anyone but you av H Warren på piano.

Sångsolist Helen Tanzborn sjöng Summertime av G Gerswin till Kristofer Sundmans pianoackompanjemang.

Officiant var kyrkoherde Lena Funge som i griftetalet utgick från orden i psalm 200.

Under avskedet spelade Kristofer Sundman en jazz-improvisation på piano.

Gemensamt sjöngs psalmerna 201 och 200

Som avslutning spelade kantorn Emigrantvisan, trad.

Cecilia Norin

I Njutångers kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Cecilia Norin.

Som inledningsmusik spelade Ingrid Svensson Så många mil, så många år, av S-E Magnusson.

Riksspelman Christer Häggmark och Urban Andersson framförde en polska efter Anders Jonsson.

Officiant var Simon Renöfält som i griftetalet utgick från orden i Psaltaren 139 och 1 Kor. 13.

Solisterna återkom med Änglamark av E Taube och Långt jässpôd på bârgom efter Pers Erik Olsson.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249 och 201.

Som avslutning spelade kantorn När solen färgar juninatten av S-E Magnusson.

Solgärd Holm

I Enånger kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Solgärd Holm.

Som inledningsmusik spelade Ingrid Svensson Själens skrubbsår av H Dixgård/M Holmin.

Officiant var kyrkoherde emeritus Thomas Grunnesjö som i griftetalet utgick från orden i Svensk psalm 201.

Ingrid Svensson spelade Nybovallens gånglåt av S Jonsson.

Gemensamt sjöngs psalmerna 201, En vänlig grönskas rika dräkt, och 297, Härlig är jorden.

Som avslutning spelade kantorn Tröstevisa av B Andersson

Ljusdal/Järvsö/Färila/Los

Tore Jonsson

I Järvsö kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Tore Jonsson.

Som inledningsmusik spelade Ann-Christin Svedman Järvsöpsalmen.

Solist Jörgen Åberg sjöng Himlen är oskyldigt blå av T och K Gärdestad.

Officiant var församlingsherde Maria Idänge, som höll griftetalet. Prästpraktikant Cajsa Hallbäck läste valda bibelord.

Solisten återkom med Drömmen om Elin av C Jularbo.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249 och 297.

Som avslutning spelade kantorn Var jag går i skogar, berg och dalar av C O Rosenius.

Anders Bohlin

I Ljusdals kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Anders Bohlin, som avlidit i en ålder av 69 år.

Som inledningsmusik spelade Kristina Shtegman Gammal fäbodpsalm i sättning av O Lindberg.

Officiant var komminister Jan-Anders Johansson som i griftetalet utgick från orden i Psaltaren 126:5–6.

Gemensamt sjöngs psalmerna 199 och 201.

Som avslutning spelade organisten Koppången av P Moraeus.

Minnesstund hölls på Odd Fellow.

Urnnedsättning

I familjegrav på Los kyrkogård, nedsattes på fredagen urnan med stoftet efter Gunnel Magnusson, Rullbo, som avlidit i en ålder av 94 år.

