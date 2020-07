Begravningar vecka 26

Bollnäs/Ovanåker

Rakel och Tage Lundgren

I Bollnäs kyrka hölls på torsdag begravningsgudstjänst för Rakel och Tage Lundgren.

Som inledningsmusik spelade Anton Linnerhed Air av J S Bach.

Solist Jennie Eriksson sjöng My way av J Revaux/C Francois/G Thibaut.

Officiant var Ulf Jensius som i griftetalet utgick från orden i Jesaja 40:26.

Solisten återkom med Vi möts igen av A-L Löfgren.

Gemensamt sjöngs psalmerna 201, En vänlig grönskas rika dräkt och 297, Härlig är jorden.

Som avslutning spelade organisten Amazing grace, trad.

Minnesstund hölls i församlingshemmet.

Bo Marcelind

I Ovanåkers kyrka hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Bo Marcelind.

Som inledningsmusik spelade Staffan Krafft Time to say goodbye av F Sartori/L Quarantotto.

Anna Marcelind Liljeberg och Erica Olsson sjöng Som en bro över mörka vatten av P Simon/Å Arenhill till organistens orgelackompanjemang.

Officiant var Lena Wängmark som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Barnbarnet Sheila Liljeberg läste en egen dikt.

Paulina Davidsson sjöng Utan dina andetag av J Berg till Jon Davidsson och Josef Davidssons gitarrackompanjemang.

Gemensamt sjöngs psalmerna 271 och 249.

Som avslutning spelade organisten Så skimrande var aldrig havet av E Taube.

Britta Ståhl

I Bollnäs kyrka hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Britta Ståhl.

Som inledningsmusik spelade Elisabet Persson Amazing grace, trad.

Solist Hanna Annerblom sjöng En dag av A Bard/T Norell.

Officiant var Lars Sahlin som i griftetalet utgick från orden i Matt. 25:22.

Solisten återkom med Sparvöga av M Fredriksson.

Gemensamt sjöngs psalmerna 199 och 251.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Koppången av P Moraeus.

Hans Nordlund

I Arbrå kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Hans Nordlund.

Som inledningsmusik spelade Marie-Louise Nilsson Vem kan segla förutan vind, folkvisa från Åland.

Officiant var Lars Sahlin som i griftetalet utgick från orden i Johannes. 3:16.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249, Blott en dag, och 201, En vänlig grönskas rika dräkt.

Som avslutning spelade kantorn Änglamark av E Taube.

Aina Svedberg

I Alfta kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Aina Svedberg.

Som inledningsmusik spelade Staffan Krafft Gammal fäbodpsalm i sättning av O Lindberg.

Solisterna Emma Wirsén, Sofia Svedberg, Elin Svedberg och Maria Svedberg sjöng En säng av rosor av D Zanvar/P Kvint till Nicolas Rengifo Rojas gitarrackompanjemang.

Officiant var Ulrika Eriksson som i griftetalet utgick från orden i Gud som haver barnen kär.

Gemensamt sjöngs psalmerna 251, Var jag går i skogar, berg och dalar, 248, Tryggare kan ingen vara, och 249, Blott en dag.

Som avslutning spelade organisten Tröstevisa av B Andersson.

John Jonsson

I S:t Lars kapell hölls på fredagen begravningsgudstjänst för John Jonsson.

Som inledningsmusik spelade Elisabet Persson Koppången av P Moraeus.

Officiant var Ulf Jensius som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249 och 297.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Tröstevisa av B Andersson.

Lars Olofsson

I Alfta kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Lars Olofsson.

Som inledningsmusik spelade Staffan Krafft Längtan av L Lundberg.

Solist Jennie Eriksson sjöng Så skimrade var aldrig havet av E Taube.

Officiant var Ulrika Eriksson som i griftetalet utgick från orden i Matt. 28:20.

Solisten återkom med Håll mitt hjärta av B Skifs/P Hallström/L Andersson och Hälsingland av T Andersson Wij.

Gemensamt sjöngs psalmerna 201, En vänlig grönskas rika dräkt och 201, De blomster som i marken bor.

Som avslutning spelade organisten Innan gryningen av L Lundberg.

Ljusdal/Järvsö/Färila/Los

Jonas Jonsson

I Järvsö kyrka hölls på fredagen den 26 juni begravningsgudstjänst för Jonas Jonsson.

Som inledningsmusik spelade Arvid Svenungsson Koppången av P Moraeus.

Solist Helen Danhard sjöng Jag har hört om en stad av L Lithell/rysk folmelodi.

Officiant var församlingsherde Maria Idänge, som höll griftetalet utifrån valda bibelord.

Gemensamt sjöngs psalmerna 11 och 297.

Solisten återkom med Gabriellas sång av P Bäckman/S Nilsson.

Som avslutning spelade organisten Så skimrande var aldrig havet av E Taube.

Sven Olof Mickelsson

I Järvsö kyrka hölls på fredagen den 26 juni begravningsgudstjänst för Sven Olof Mickelsson.

Som inledningsmusik spelade Arvid Svenungsson Gammal fäbodpsalm i sättning av O Lindberg.

Officiant var församlingsherde Maria Idänge, som höll griftetalet utifrån valda bibelord.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249 och 297.

Som avslutning spelade organisten Tröstevisa av B Andersson.

Gun-Britt Öhman

I Ljusdals kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Gun-Britt Öhman.

Som inledningsmusik spelade Kristina Shtegman Amazing grace, trad.

Solist Mikael Olofsson sjöng Welcome to my world av J Hathcock/R Winkler till organistens flygelackompanjemang.

Officiant var komminister Jan-Anders Johansson som i griftetalet utgick från orden i Jes. 38:12.

Solisten återkom med I love you because av L Payne, och Kärleken är av I Forsman/B Ljunggren/H Almqvist till organistens flygelackompanjemang.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249 och 190.

Som avslutning spelade organisten Koppången av P Moreaus.

Hudiksvall/Nordanstig

Kerstin Wallin

I Hudiksvalls kyrka hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Kerstin Wallin.

Som inledningsmusik spelade Kristofer Sundman Air av J S Bach.

Cecilia Lindvall, flygel, och Sara Lindvall Brundin, tvärflöjt, spelade Sicilienne av M T von Paradis.

Officiant var kyrkoherde Björn Wiksten som i griftetalet talade om Kerstins liv.

Cecilia Lindvall och Sara Lindvall Brundin sjöng En grön färg av P Ahlbom/tysk folkvisa.

Därefter spelade de Andante semplice på flygel och tvärflöjt av G Lyons.

Under avskedet spelade kantorn en egen improvisation av psalm 297, Härlig är jorden.

Cecilia Lindvall spelade Lieder ohne worte av F Mendelssohn på flygel.

Gemensamt sjöngs psalmerna 297, Härlig är jorden .

Som avslutning spelade Cecilia Lindvall, flygel, och Sara Lindvall Brundin, tvärflöjt, Sicilienne av G Fauré.

Bo Westman

I Hälsingtuna kyrka hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Bo Westman.

Som inledningsmusik spelade Kristofer Sundman Så skimrande var aldrig havet av E Taube.

Officiant var kyrkoherde Björn Wiksten som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Under avskedstagandet spelades stilla musik.

Gemensamt sjöngs psalmerna 261, Tack min Gud, och 200, I denna ljuva sommartid.

Som avslutning spelade kantorn Barnatro av E Westling.

Agneta Larsson

I Forsa kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Agneta Larsson.

Som inledningsmusik spelade Margareta Häggström Jonsson Tröstevisa av B Andersson.

Solist Maria Nyström sjöng Håll mitt hjärta av B Skifs/P Hallström/L Andersson.

Officiant var kyrkoherde Lena Funge som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Solisten återkom med Visa vid vindens ängar av M Paulson/M Gustavsson.

Under avskedstagandet spelades stilla musik.

Gemensamt sjöngs psalmerna 201 och 181.

Som avslutning spelade kantorn Nocturne av E Taube.

Minnesstund hölls i Mariagården.

Sivert Norman

I Högs kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Sivert Norman.

Som inledningsmusik spelade Margareta Häggström Jonsson Koppången av P Moraeus.

Officiant var kyrkoherde Lena Funge som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Under avskedet spelade kantorn stilla musik.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249, Blott en dag och 251, Var jag går i skogar, berg och dalar.

Som avslutning spelade kantorn Gabriellas sång av P Bäckman.

Anneli Käkelä Forslund

I Bjuråkers kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Anneli Käkelä Forslund.

Som inledningsmusik spelade Sonja Kroon Björgyll Värmlandsvisan, trad.

Solisterna Ida Rissanen, sång och fiol, och Mathias Wiklund, sång och gitarr, framförde den finska visan Hän tanssi kansa enkeleiden, svensk titel, Hon dansar med änglar.

Officiant var komminister Joakim Johansson som i griftetalet utgick från orden i Svensk psalm 172.

Under avskedet spelade Ida Rissanen sig egenkomponerade Sorgpolska på fiol.

Solisterna återkom med Glöm ej bort det finns rosor av Ö Warnebring/G Bécaud.

Som avslutning spelade Sonja Kroon Björgyll, orgel, och Ida Rissanen, fiol, Tröstevisa av B Andersson.

Minnesstund hölls i hemmet.

Inger Wallard

I Bergsjö kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Inger Wallard.

Som inledningsmusik spelade Charles Liljedahl Largo av A Vivaldi.

Därefter spelade han Tröstevisa av B Andersson.

Officiant var kyrkoherde Fredrik Unger som i griftetalet utgick från orden i Joh. 14:16–17.

Som avslutning spelade kantorn Fäbodpsalm från Rättvik av G Idenstam.

Gudrun Sötterman

I Sofiedals kapell hölls på fredagen borgerlig begravningsceremoni för Gudrun Sötterman.

Borgerlig officiant var Ann-Margret Knapp som höll ett minnestal över Gudruns liv blandat med musik: Gabriellas sång med Helen Sjöholm och Stefan Nilsson, Födelsedagsvals till Mona med Benny Anderssons orkester, och Årstider med Allan Edwall.

Under avskedet spelades Änglagård med Swedish radio symphony orchestra.

Officianten läste dikter ur Ulla Söderström Livets sista tid.

Minnesstund hölls på Borka brygga.

Söderhamn

Karl-Evert Nordin

I Söderala kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Karl-Evert Nordin.

Som inledningsmusik spelade Lars-Gunnar Sahlin Visa från Utanmyra, svensk folkmelodi.

Officiant var Jan Bolldén som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249, Blott en dag, och 199, Den blomstertid nu kommer.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Polska från Medelpad.

Gåvor hade lämnats till Hjärnfonden.

Blommor märktes bland annat från Söderala pastorat.

Erik Eriksson

I Norrala kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Erik Eriksson, Höjen.

Som inledningsmusik spelade Jan Brolin Gammal fäbodpsalm i sättning av O Lindberg.

Solist Hans Ringshamre sjöng Ovan där av I Lindestad/trad. i arr av L O Carlsson.

Officiant var Staffan Öberg som i griftetalet utgick från orden i Svensk psalm 251.

På cd spelades Strövtåg i hembygden med Mando Diao.

Gemensamt sjöngs psalmerna 251 och 249.

Som avslutning spelade organisten Visa från Utanmyra, svensk folkmelodi.

Gåvor hade lämnats till fonder.

Bernt-Åke Karlsson

I Ulrika Eleonora kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Bernt-Åke Karlsson.

Som inledningsmusik spelade Lennart Ericsson O store Gud av C Boberg.

Officiant var Philip Widell som i griftetalet utgick från orden i Psaltaren 46, vers 2–4.

Under avskedet spelade Can't help falling in love med Elvis Presley på cd.

Gemensamt sjöngs psalmerna 200, 249 och 241.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Love me tender av G R Poulton/W W Fosdick.