Begravningar vecka 25

Ljusdal/Järvsö/Färila/Los

Birgitta Jato

I Järvsö kyrka hölls tisdag den 16 juni begravningsgudstjänst med urna för Birgitta Jato, Nacka, som avlidit i en ålder av 77 år.

Som inledningsmusik spelade Arvid Svenungsson Gammal fäbodpsalm i sättning av O Lindberg.

Officiant var Jan-Anders Johansson som i griftetalet utgick från orden i Matteus. 11:28.

Gemensamt sjöngs psalmerna 199, Den blomstertid nu kommer, 249, Blott en dag och 190, Bred Dina vida vingar.

Som avslutning spelade organisten Koppången av P Moraeus.

Thomas Hultman

I Järvsö kyrka hölls tisdag den 16 juni begravningsgudstjänst med urna för Thomas Hultman, Upplands Väsby, som avlidit i en ålder av 59 år.

Som inledningsmusik spelade organist Arvid Svenungsson och solist Susanne Ericsson, Koppången av P Moraeus.

Därefter sjöng solisten Strövtåg i hembygden av G Fröding/G Norén/B Dixgård.

Officiant var Maria Idänge som i griftetalet utgick från orden i Psaltaren 139.

Solisten återkom med Ljuset av B Afzelius och Kärleken är av B Ljunggren/I Forsman/H Almqvist.

Gemensamt sjöngs psalmerna 512, Det ringer till vila, och 297, Härlig är jorden.

Som avslutning spelade organisten Så skimrande var aldrig havet av E Taube.

Minnesstund hölls på Kristoffersgården, Stene.

Milton Vestman

I Ljusdals kyrka hölls på onsdagen begravningsgudstjänst för Milton Vestman, Ljusdal, som avlidit i en ålder av 16 år.

Som inledningsmusik sjöng solist Villemo Selin The rose av A McBroom.

Officiant var kyrkoherde Jan Bonander.

Under avskedet spelade organist Kristina Shtegman Tears in heaven av E Clapton.

Solisten återkom med Amazing grace, av J Newton/trad, och Take me home, country roads av B Danoff/J Denver.

Gemensamt sjöngs psalmerna 248 och 304.

Minnesstund hölls i Glashuset Rosehills.

Christer Dahllöf

I Ljusdals kyrka hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Christer Dahllöf, Ljusdal, som avlidit i en ålder av 66 år.

Som inledningsmusik spelade Kristina Shtegman Gammal fäbodpsalm i sättning av O Lindberg.

Officiant var komminister Jan-Anders Johansson som i griftetalet utgick från orden i Daniels bok 2:22.

Gemensamt sjöngs psalmerna 199 och 190.

Som avslutning spelade organisten Koppången av P Moraeus.

Eva Källström

I S:t Lars kapell hölls onsdag den 17 juni borgerlig begravningsakt för Eva Källström, Ljusdal.

Som inledningsmusik spelades via Spotify Supermarket flowers med Ed Sheeran.

Borgerlig officiant var Maria Jonäll Fahlström som läste några inledningsord och läste dikter av Alf Henriksson, En ros fäller sakta bladen och Ibland liksom hedar sig tiden ett slag.

Himlen är oskyldigt blå med Jill Johnson spelades.

Officianten höll ett minnestal och läste dikterna Döden är icke det sista, I minnet du lever, Tyst slocknar en mänsklig hjärna och Var inte rädd för mörkret

Som avslutning spelades You raise me up med Josh Groban.

Bollnäs/Ovanåker

Märta Lingh

På Bollnäs kyrkogård hölls på tisdagen begravningsgudstjänst för Märta Lingh.

Solisterna Madelene Svensson och Fredrik Svensson sjöng psalm 21, Måne och sol av B G Hallqvist, till Fredriks gitarrackompanjemang.

Officiant var pastor Janne Fencke.

Solisterna återkom med psalm, 249, Blott en dag, av L Sandell, och Han har öppnat pärleporten av F A Blom.

Gemensamt sjöngs psalm 201, En vänlig grönskas rika dräkt.

Göta Ling

I Mariakapellet, Bollnäs kyrka, hölls på onsdagen begravningsgudstjänst för Göta Ling.

Som inledningsmusik spelade Magnus Berglöf Ett litet rött paket av O Törnqvist.

Officiant var Åsa Tollén.

Gemensamt sjöngs psalmerna 200 och 201.

Som avslutning spelade organisten Ljus och värme av Å Aleksandersen.

Axel Andersson

I Underviks kyrka hölls onsdag den 17 juni begravningsgudstjänst för Axel Andersson, Arbrå.

Som inledningsmusik spelade Marie-Louise Nilsson Höga gärdet av B Isfält.

Solisterna Ingrid Andersson och Jens Brun sjöng De sista ljuva åren av Å Aleksandersen.

Officiant var Lars Sahlin som i griftetalet utgick från orden i Joh. 14:1–3.

Jens Brun återkom med Omkring tiggarn från Luossa av D Andersson/G Johansson till eget gitarrackompanjemang.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249 och 251.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Fattig bonddräng av A Lindgren.

Minnesstund hölls i hemmet.

Sven Hultin

I Bollnäs kyrka hölls onsdag den 17 juni begravningsgudstjänst för Sven Hultin, Bollnäs.

Som inledningsmusik spelade Jon Sjödin, violoncell, och Magnus Berglöf, orgel, Gammal fäbodpsalm i sättning av O Lindberg.

Officiant var Åsa Tollén.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249, 201 och 297.

Som avslutning spelade Jon Sjödin, nyckelharpa, och Magnus Berglöf, orgel, Air av J S Bach.

Karin Larsson

I Alfta kyrka hölls torsdag den 18 juni begravningsgudstjänst för Karin Larsson.

Som inledningsmusik spelade Staffan Krafft Air av J S Bach.

Officiant var Ove Häggbom som i griftetalet utgick från orden i Johannes. 14:2–3.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249, Blott en dag, och 199, Den blomstertid nu kommer.

Som avslutning spelade organisten Hjärtats saga av W Åström.

Axel Rosén

I Bollnäs kyrka hölls torsdag den 18 juni begravningsgudstjänst för Axel Rosén, Bollnäs.

Som inledningsmusik spelade Elisabet Persson I mitt hjärta av M Kilvén.

Solist Emil Westberg sjöng Tröstevisa av B Andersson till eget gitarrackompanjemang.

Officiant var Ulf Jensius.

Solisten återkom med Rör vid mig igen av B Olsson/A Sjölander.

Gemensamt sjöngs psalmerna 200 och 201.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Visa från Venjan, folkmelodi.

Minnesstund hölls i församlingshemmet.

Håkan Eriksson

I Hanebo kyrka hölls torsdag den 18 juni begravningsgudstjänst för Håkan Eriksson.

Som inledningsmusik spelade Eva Hägglund Gammal fäbodpsalm i sättning av O Lindberg.

Solist Anna Åhman sjöng Himlen är oskyldigt blå av T Gärdestad.

Officiant var Evelyn Billborn som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Solisten återkom med Let it be av J Lennon/P McCartney.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249, Blott en dag, och 251, Var jag går i skogar, berg och dalar.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Koppången av P Moraeus.

Jan-Eric Magnborn

I S:t Lars kapell, Bollnäs, hölls på onsdagen borgerlig begravningsceremoni för Jan-Eric Magnborn.

Som inledningsmusik spelade Tröstevisa av B Andersson med Orsa Spelmän.

Borgerlig officiant var Linus Waltersson som höll ett minnestal.

Därefter spelades En stund på jorden, av och med Laleh Pourkarim upp.

Under avskedet spelades Änglamark av och med Evert Taube.

Därefter läste officianten en dikt av Canon Henry Scott-Holland.

Som avslutning spelades Den vita duvan av L Holm/A Robertsson med Mats Rådberg och Rankarna.

Hudiksvall/Nordanstig

Arne Olsson

I Hälsingtuna kyrka hölls fredag den 5 juni begravningsgudstjänst för Arne Olsson.

Som inledningsmusik spelade Mari Lennholm Våren av E Grieg.

Officiant var kyrkoherde Björn Wiksten.

Under avskedet spelade kantorn Nocturne av E Taube.

Gemensamt sjöngs psalmerna 201 och 297.

Som avslutning spelade kantorn Adagio av T Albinoni.

Ingrid Eriksson

I Hälsingtuna kyrka hölls fredag den 5 juni begravningsgudstjänst för Ingrid Eriksson.

Som inledningsmusik spelade Mari Lennholm Gammal fäbodpsalm i sättning av O Lindberg.

Officiant var Mats Sandström som i griftetalet utgick från orden i Joh. 14:1–6.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249 och 285.

Som avslutning spelade kantorn Air av J S Bach

Minnesstund hölls i sockenstugan.

Karin Öman

I Sofiedals kapell hölls torsdag den 18 juni begravningsgudstjänst för Karin Öman.

Som inledningsmusik spelade Mari Fredriksson Lennholm Air av J S Bach.

Solist Ingela Söderlund sjöng Du är för alltid en del utav mig av L Berghagen/L Holm till eget gitarrackompanjemang.

Officiant var kyrkoherde Björn Wiksten.

Under avskedet spelades stilla musik.

Solisten återkom med Sailing av G Sutherland.

Gemensamt sjöngs psalmerna 134 och 200.

Som avslutning spelade kantorn Ännu doftar kärleken av M Fredriksson.

Anna Stillmark Fjellberg

I Bjuråkers kyrka hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Anna Stillmark Fjellberg.

Som inledningsmusik spelade Sonja Kroon Björgyll Strövtåg i hembygden av G Norén/B Dixgård.

Solisterna Ylva Timan Olofsson och Mikael Olofsson sjöng En säng av rosor av D Zanvar/P Kvint.

Officiant var Thomas Nordin som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Solisterna återkom med Stilla ro och nära av Å Jinder.

Under avskedet spelade kantorn Som en bro över mörka vatten av P Simon.

Gemensamt sjöngs psalmerna 256 och 201.

Som avslutning spelade Per Romin Amazing grace, trad. på dragspel.

Felix Persson

I Delsbo kyrka hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Felix Persson.

Som inledningsmusik spelade Christian Broberg Himlen är oskyldigt blå av T Gärdestad.

Solist Pär Engman sjöng I hear you knocking av D Edmunds.

Officiant var kontraktsprost Peter Södergård som i griftetalet utgick från orden i 1 Joh. 4:16.

Solisten återkom med Hey, hey, my, my av N Young.

Gemensamt sjöngs psalmerna 201 och 799.

Som avslutning spelade kantorn Going up the country av C Heat.

Karin Högström

I Forsa kyrka hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Karin Högström.

Som inledningsmusik spelade Margareta Häggström Jonsson Jag har hört om en stad, rysk folkmelodi.

Solist Johanna Högström sjöng I din himmel av S Aldén.

Officiant var kyrkoherde Lena Funge som i griftetalet utgick från orden i psalm 200.

Under avskedet spelades Invid källan.

Gemensamt sjöngs psalmerna 200 och 249.

Som avslutning spelade kantorn Drömmen om Elin av C Jularbo.

Kerstin Stenberg

I Delsbo hölls onsdag den 17 juni begravningsgudstjänst för Kerstin Stenberg.

Akten inleddes med att alla samlades i kyrkan för att lyssna på kantor Christian Broberg som spelade Avskedsgånglåt från Delsbo av T Härdelin d. ä. på orgel.

Därefter sjöng Åke Svensk och Katarina Skytt Svensk samt Reimond Dempwolf Må din väg gå dig till mötes, till ackompanjemang av Ida Rissanen på fiol.

Vid klockringningen lämnade alla kyrkan under fiolmusik för att samlas vid graven. Där spelade Ida Rissanen sin egen Det släckta ljuset på fiol.

Kyrkoherde emeritus Pär Stenberg hälsade välkommen och höll griftetalet ur 2 Kor.5:1–5.

Solisten sjöng Nu står jag på min resa till eget ackompanjemang.

Efter gravsättningen återkom Ida Rissanen med sin egen Sorgepolska som spelades under avskedet.

Gemensamt sjöngs psalmerna Den blomstertid nu kommer, och Härlig är jorden.

Som avslutning spelade Ida Rissanen Delsbo brudmarsch på fiol. .

Minnesstunden hölls på Delsbo forngård.

Olle Frykmo

I Per-Jansgården, Idenor, hölls lördag den 13 juni borgerlig begravningsceremoni för Olle Frykmo.

Som inledningsmusik spelade Martin Krantz, gitarr, Ida Rissanen, fiol, och Erik Bergström, nyckelharpa, Julottan, polska från södra Dalarna.

Därefter sjöng Martin Krantz och Ida Rissanen Dansen på Sunnanö av E Taube.

Borgerlig officiant var Martin Krantz som höll ett minnestal och läste en text skriven av dottern Maria Frykmo.

Vals från Enviken, trad, spelades av Erik Bergström på nyckelharpa.

Under avskedet spelad Ida Rissanen och Martin Krantz Idas egenskrivna Avskedsmarsch.

Därefter sjöng Ida och Martin Höstvisa av T Jansson/E Tauro.

Solisterna spelade Koppången av P Moraeus, varefter Martin och Ida sjöng God natt, god sömn av D Andersson

Som avslutning spelade Ida Rissanen Gryning av K Hjelm.

Minnesstund hölls på Per-Jansgården.

Gunvor Olsson

I Sångartemplet på Köpmanberget har hållits borgerlig begravningsceremoni för Gunvor Olsson.

Som inledningsmusik spelade Martin Krantz, gitarr och Ida Rissanen, fiol, Tröstevisa av B Andersson.

Borgerlig officiant var Martin Krantz som höll ett minnestal.

Under avskedet spelade Ida Rissanen sin egen Avskedsmarsch på fiol.

Därefter sjöng och spelade Martin och Ida Himlen är oskyldigt blå av T Gärdestad, och som avslutning spelade de Koppången av P Moraeus.

Söderhamn

Leif Ohlsson

I Sandarne kyrka hölls på tisdagen begravningsgudstjänst för Leif Ohlsson, Söderhamn.

Som inledningsmusik spelade Eva Björk Air suit nr III, i d-dur av J S Bach.

Officiant var kyrkoherde emeritus Thomas Grunnesjö som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249 och 251.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Adagio av T Albinoni/Giazzotto.

Lars Ekmark

I Ulrika Eleonora kyrka hölls på onsdagen begravningsgudstjänst för Lars Ekmark.

Som inledningsmusik spelade Eva Björk Himlen är oskyldigt blå av T Gärdestad.

En säng av rosor spelades med Darin.

Officiant var Lars Nilsson som i griftetalet utgick från orden i 1 Kor. 13.12.

This is my life spelades med Gasoline.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249 och 201.

Som avslutning spelade kyrkomusikern För kärleks skull av T Gärdestad.

Gåvor hade lämnats till fonder.

Blommor märktes bland annat från Engstrands Golv.

Minnesstund hölls i Mariagården.

Inga-Britt Åslund

I Lynäs sommarkyrka hölls på onsdagen begravningsgudstjänst för Inga-Britt Åslund, Söderhamn.

Som inledningsmusik spelade Tore Björklund Requiem av O Pettersson.

Solist Marianne Gunnarsson sjöng O store Gud av C Boberg.

Bibelläsning av Carin Mellqvist.

Officiant var pastor Lennart Renöfält som i griftetalet utgick från orden i Joh. 11:25–26.

Thomas Åslund framförde Andromeda av T Åslund på piano.

Barnbarnen Flora Åslund, Saga Åslund och Melker Åslund sjöng En stund på jorden av L Porkarim till Thomas Åslunds ackompanjemang.

Marianne Gunnarsson återkom med En vänlig grönskas rika dräkt av C D af Wilsén/W Åhlén

Gemensamt sjöngs psalmerna 199, Den blomstertid nu kommer och 200, I denna ljuva sommartid.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Elegi.

Gåvor hade lämnats till bland annat Equmeniakyrkan, Mohed.

Tal hölls av sonen Thomas, dottern Katarina, systern Carin.

Minnesstund hölls i hemmet.

Folke Sundberg

I Mariakapellet hölls på torsdagen borgerlig begravningsceremoni för Folke Sundberg.

Som inledningsmusik spelades Så skimrande var aldrig havet med Evert Taube.

Strövtåg i hembygden spelades med Mando Diao.

Som avslutning spelades Gammal fäbodpsalm i sättning av O Lindberg.

Gåvor hade lämnats till Strokefonden.

Bernt Elmelind

I Mariakapellet hölls på torsdagen borgerlig begravningsceremoni för Bernt Elmelind.

Som inledningsmusik spelades Tusen bitar med Björn Afzelius.

Borgerlig officiant var Eva Östlin som höll ett personligt tal och läste dikter.

Öppna landskap med Ulf Lundell och Ängeln i rummet med Eva Dahlgren spelades.

Som avslutning spelades I samma bil med Bo Kaspers.

Gåvor hade lämnats till Cancerfonden.