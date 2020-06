Begravningar vecka 24

Bollnäs/Ovanåker

Rolf Svanered

I Bollnäs kyrka hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Rolf Svanered.

Som inledningsmusik spelade Elisabet Persson Strövtåg i hembygden av G Norén/B Dixgård.

Officiant var Åsa Tollén som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249, Blott en dag, och 235, Som en härlig gudomskälla.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Där rosor aldrig dör av J och E Osborn/J C Miller.

Clary Olsson

I Bollnäs kyrka hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Clary Olsson.

Som inledningsmusik spelade Elisabet Persson I mitt hjärta finns du kvar av M Kilvén.

Officiant var Åsa Tollén som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249 och 201.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Visa från Venjan av R Dybeck.

Lars-Holger Röstlund

I Bollnäs kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Lars-Holger Röstlund, Bollnäs.

Som inledningsmusik spelade Lasse Bertilsson, fiol, och Per-Olov Bertilsson, dragspel, Air av J S Bach.

Därefter spelade solisterna ett Snoddas-potpurri.

Officiant var kyrkoherde Ingrid Augrell som i griftetalet utgick från orden i Joh. 14:2–3.

Under avskedet spelade organist Anton Linnerhed Så skimrande var aldrig havet på orgel.

Gemensamt sjöngs psalmerna 297 och 200.

Som avslutning spelade solisterna Koppången av P Moraeus.

Märta Eriksson

I Arbrå kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Märta Eriksson.

Som inledningsmusik spelade Atje Bernet Jag har hört om en stad av J Osborn/J C Miller/E Osborn.

Officiant var Lars Sahlin som i griftetalet utgick från orden i Psaltaren 73:23–26.

Gemensamt sjöngs Där rosor aldrig dör och psalm 11.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Koppången av P Moreaus.

Holger Eriksson

I Ovanåkers kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Holger Eriksson, Edsbyn.

Som inledningsmusik spelade Kerstin Stenbeck Hjärtats saga av W Åström.

Officiant var Ulrika Eriksson som i griftetalet utgick från orden i Matt. 28:20.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249 och 297.

Som avslutning spelade organisten Långt bortom rymder vida av Dahlöf/Jernestrand.

Wera Palm

I Alfta kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Wera Palm.

Som inledningsmusik spelade Kerstin Stenbeck My way av J Revaux/C Francois/G Thibaut.

Officiant var Lena Wängmark som i griftetalet utgick från valda bibelord och från Wera Palms dikt Sommardikt.

På cd spelades Living next door to Alice med Smokey.

Gemensamt sjöngs psalmerna 251 och 289.

Som avslutning spelade organisten Tröstevisa av B Andersson.

Barbro Segerkvist

I Segersta kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Barbro Segerkvist.

Som inledningsmusik spelade Eva Hägglund Koppången av P Moraeus.

På cd spelades När du går över floden med Christer Sjögren.

Officiant var Evelyn Billborn som i griftetalet utgick från valda bibelord.

På cd spelades Där rosor aldrig dör, och Blott en dag med Christer Sjögren.

Gemensamt sjöngs psalmerna 201, En vänlig grönskas rika dräkt och 190, Bred dina vida vingar.

Som avslutning spelade musikern Amazing grace, trad

Gunnar Höglund

I Hanebo kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Gunnar Höglund.

Som inledningsmusik spelade Eva Hägglund Koppången av P Moraeus.

Barnbarnet Angelika Eklund sjöng Gammal fäbodpsalm i sättning av O Lindberg.

Officiant var Evelyn Billborn som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Solisten återkom med Unforgettable av I Gordon.

Gemensamt sjöngs psalmerna 200, I denna ljuva sommartid och 297, Härlig är jorden.

Som avslutning spelade musikern Tröstevisa av B Andersson.

Inga-Lena Eriksson

I S:t Lars kapell hölls på fredagen borgerlig begravningsakt för Inga-Lena Eriksson.

Borgerlig officiant var Sven-Bertil Lagerhäll som hälsade välkomna och citerade Alf Henriksson: ”Ibland liksom hejdar sig tiden ett slag och något alldeles oväntat sker. Världen förändrar sig varje dag men ibland blir den aldrig densamma mer."

Jag har hört om en stad ovan molnen spelades med Christer Sjögren.

Officianten höll ett minnestal där han berättade om Inga-Lena och hennes liv.

Min bön spelades med Peter Jöback.

Officianten tackade Inga-Lena för hennes liv.

Under avskedstagandet spelades Adagio av T Albinoni.

Officianten sjöng Du omsluter mig, psalm 768, till eget gitarrackompanjemang.

Som avslutning spelades Blott en dag med Carola.

Söderhamn

Rolf Laurell

I Fridhemskapellet hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Rolf Laurell.

Som inledningsmusik spelade Lars-Gunnar Sahlin Nocturne av E Taube.

Solist Frida Alenius sjöng Stad i ljus av P Bäckman.

Officiant var Krister Bohman som i griftetalet utgick från orden i Psaltaren 139:9–12.

Solisten återkom med Så skimrade var aldrig havet av E Taube.

Gemensamt sjöngs psalmerna 200 och 297.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Tröstevisa av B Andersson.

Gåvor hade lämnats till Min stora dag.

Ella Nyman

I Lynäs sommarkyrka hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Ella Nyman, Vannsätter.

Som inledningsmusik spelade Erika Planeskog, piano, och Ella Planeskog, följt, Koppången av P Moraeus.

Solist Per Hagengran sjöng Som en bro över mörka vatten av P Simon/Å Arenhill.

För bibelläsning svarade Christina Nyman, Gabriel Ågren och Isak Ågren.

Officianter var Lennart Renöfält och Elisabeth Ågren som i griftetalet utgick från orden i 1 Thess. 4:13–14, och Fil. 3:30–4:1.

Solisten återkom med Härlighetens morgon av L Thanner/E Dahlgren i duett med Erika Planeskog.

Gemensamt sjöngs församlingssångerna 249, Blott en dag, 252, Hela vägen går han med dig, samt 796, Gud i dina händer.

Som avslutning sjöng de samlade Härlig är jorden till kyrkomusikerns ackompanjemang.

Gåvor hade lämnats till Equmeniakyrkan Mohed.

Minnesstund hölls i familjekretsen på Lynäs.

Greger Ljunggren

I Ulrika Eleonora kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Greger Ljunggren, Söderhamn.

Som inledningsmusik spelade Eva Björk Tears in heaven av E Clapton.

På cd spelades Prelude av R Wagner.

Officiant var Eva Brolin som i griftetalet utgick från orden i Johannes. 14:2–3.

Vidare spelades Spiegel im spiegel av Arvo Pärt och Hells bells med AC/DC.

Gemensamt sjöngs psalm 200.

Som avslutning spelade kantorn My way av J Revaux/C Francois/G Thibaut.

Gåvor hade lämnats till fonder.

Tal hölls av Thom Strömberg

Minnesstund hölls i hemmet.

Karin Norling

I Skogs kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Karin Norling, Älgnäs.

Som inledningsmusik spelade Lars-Gunnar Sahlin Var inte rädd av L Moberg.

Solist Hannah Körner sjöng Bred dina vida vingar av L Sandell/svensk folkmelodi.

Officiant var Magnus Natander som i griftetalet utgick från orden i Ps. 103:15–17.

Solisten återkom med Gabriellas sång av P Bäckman/S Nilsson.

Gemensamt sjöngs psalmerna 200, I denna ljuva sommartid, och 249, Blott en dag.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Curly Sue av Takida.

Gåvor hade lämnats till bland annat Barncancerfonden.

Tal hölls av syskonbarnet Matilda, som även läste en dikt.

Blommor märktes bland annat från Mio möbler, Söderala.

Inger Lantz

I Ulrika Eleonora kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Inger Lantz, Söderhamn.

Som inledningsmusik spelade Eva Björk psalmen Blott en dag.

Barnbarnet Filip Lantz sjöng Där gullvivan blommar av M Rickfors/P Rogefeldt.

Officiant var prost Lars Nilsson som i griftetalet utgick från orden i Jesaja 46:4.

På cd spelades Jag har hört om en stad, med Christer Sjögren.

Solist Hans Ringshamre sjöng Så skimrande var aldrig havet av E Taube.

Gemensamt sjöngs psalmerna 307 och 251.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Vår sista dans av B Andersson.

Gåvor hade lämnats till fonder.

Tal hölls av sonhustrun Ann-Louise Lantz.

Minnesstund hölls i Mariagården.

Ljusdal/Järvsö/Färila/Los

Anna Jonsson

I Järvsö kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Anna Jonsson.

Som inledningsmusik spelade organist Arvid Svenungsson Gammal fäbodpsalm.

Från cd spelades Fragrancia med Sven-Bertil Taube.

Officiant var församlingsherde Maria Idänge, som höll griftetalet från orden i Psaltaren 23.

Gemensamt sjöngs psalmerna 248 och 190.

Som avslutning spelades Dagen är nära av G F Händel.

Gun Törnkvist

I Ljusdals kyrka hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Gun Törnkvist, Ljusdal, som avlidit i en ålder av 91 år.

Som inledningsmusik spelade Kristina Shtegman Air av J S Bach.

Officiant var församlingsherde Magnus Boäng som i griftetalet utgick från orden i Psalteren 139:9–12.

Gemensamt sjöngs psalmerna 201, 297 och 190.

Som avslutning spelade organisten Island in the sun av H Belafonte.

Minnesstund hölls på Järvsöbaden.

Harry Berglund

I Ljusdals kyrka hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Harry Berglund, Ljusdal, som avlidit i en ålder av 85 år.

Som inledningsmusik spelade Kristina Shtegman Koppången av P Moraeus.

Solist Mikael Olofsson sjöng Där rosor aldrig dör av L Gosztonyi.

Officiant var komminister Jan-Anders Johansson som i griftetalet utgick från orden i psalm 200:7–8.

Solisten återkom med Jag har hört om en stad av L Lithell/rysk folkmelodi.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249 och 297.

Som avslutning spelade organisten Amazing grace, trad.

Hudiksvall/Nordanstig

Sivert Frykman

I Delsbo kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Sivert Frykman.

Som inledningsmusik spelade Christian Broberg Amazing grace, trad.

Solist Ingela Söderlund sjöng Linblomman av K-Å Eriksson

Officiant var kontraktsprost Peter Södergård som i griftetalet utgick från orden i Matt. 11:28–30.

Solisten återkom med En säng av rosor av D Zanvar/P Kvint.

Gemensamt sjöngs psalmerna O, store Gud, Var jag går i skogar, berg och dalar och Härlig är jorden.

Som avslutning spelade kantorn Tröstevisa av B Andersson.

Minnesstund hölls i Delsbo bygdegård.

Mats Nilsson

I Bjuråkers kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Mats Nilsson.

Som inledningsmusik spelade Sonja Kroon Björgyll Stilla ro och nära av Å Jinder.

Solist Ylva Timan Olofsson sjöng Utan dina andetag av J Berg till eget pianoackompanjemang.

Officiant var Thomas Nordin.

Under avskedet spelade Ylva Timan Olofsson Time to say goodbye av F Sartori/L Quarantotto på piano.

Solisten återkom med En säng av rosor av D Zanvar/P Kvint.

Gemensamt sjöngs Härlig är jorden, Som en härlig gudomskälla och O, hur saligt att få vandra.

Som avslutning spelade Ylva Timan Olofsson Walk of life av M Knopfler på piano.

Karin Jansson

I Hudiksvalls kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Karin Jansson.

Som inledningsmusik spelade Christoffer Sundman Reason to cry av Takida.

Officiant var Anna-Lena Norén som i griftetalet utgick från orden i Joh. 11:25–26.

Gemensamt sjöngs psalmerna Det finns ett hem bortom sorgens hemland, Blott en dag, och Bred dina vida vingar.

Som avslutning spelade kantorn Waiting on a sunny dag av B Springsteen.

Lilly Högström

I Forsa kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Lilly Högström.

Som inledningsmusik spelade Margareta Häggström Jonsson Air av J S Bach.

Solist Urban Holmquist sjöng Sol över Dellen av B Sjöström/A Eriksson till Samuel Wennstigs pianoackompanjemang.

Officiant var Lena Funge som i griftetalet utgick från orden i Jes. 38:12.

Under avskedet spelade kantorn Gammal fäbodpsalm i sättning av O Lindberg

Solisterna återkom med Svensk psalm 256, Var inte rädd av Y Eggehorn/L Moberg och Du är för alltid en del utav mig av L Berghagen/L Holm.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249, Blott en dag, och 201, En vänlig grönskas rika dräkt.

Som avslutning spelade kantorn Tröstevisa av B Andersson.

Marianne Niemi

I Forsa kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Marianne Niemi.

Som inledningsmusik spelade Margareta Häggström Jonsson Air av J S Bach.

Solist Helena Westling Norberg sjöng Amazing grace, trad/J Newton, till kantorns pianoackompanjemang.

Officiant var Lena Funge som i griftetalet utgick från orden i Svensk psalm 297, Härlig är jorden.

Solisten återkom med Gabriellas sång av P Bäckman/S Nilsson till kantorns pianoackompanjemang.

Gemensamt sjöngs psalmerna 297, Härlig är jorden, och 201, En vänlig grönskas rika dräkt.

Som avslutning spelade kantorn Tröstevisa av B Andersson.

Harald Sundström

I Gnarps kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Harald Sundström.

Som inledningsmusik spelade Irina Nutti Jag ska gå genom tysta skyar av G Johansson.

Officiant var Signe Ek som i griftetalet talade om Haralds liv.

Församlingssången Lär mig bedja Fader vår, sjöngs.

Gemensamt sjöngs psalmerna Var inte rädd och O, store Gud.

Som avslutning spelade kantorn Någonstans bland skuggorna står Jesus.

Minnesstund hölls i hemmet.

Doris Sundström

I Sofiedals kapell hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Doris Sundström.

Som inledningsmusik spelade Maria Eng Hillbom Koppången av P Moraeus.

Officiant var Astrid Uhlin som i griftetalet utgick från orden i Matteus. 11:28.

Under avskedstagande spelades stilla musik.

Barnbarnet Sara Sundström spelade Den blomstertid nu kommer på trumpet, tillsammans med ackompanjemang från kantorn.

Gemensamt sjöngs psalmerna 189 och 201.

Som avslutning spelade kantorn Tröstevisa av B Andersson.

Aina Johansson

I Sofiedals kapell hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Aina Johansson.

Som inledningsmusik spelade Kristofer Sundman Air av J S Bach.

Officiant var Erik B Tanzborn som i griftetalet utgick från orden i psalm 251.

Gemensamt sjöngs psalmerna 251 och 201.

Som avslutning spelade kantorn Bridge over troubled water av P Simon.

Minnesstund hölls på Strandpiren.

Berta Westberg

I Bergsjö kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Berta Westberg.

Som inledningsmusik spelade Charles Liljedahl Gammal fäbodpsalm i sättning av O Lindberg.

Officiant var kyrkoherde Fredrik Unger som i griftetalet utgick från orden i Rom. 12:21.

Charles Liljedahl sjöng Lär mig bedja fader vår.

Som avslutning spelade kantorn Largo av A Vivaldi.

Ingrid Hall

I Bergsjö kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Ingrid Hall.

Som inledningsmusik sjöng barnbarnet Evelina Hall sin egenskrivna Farmors sång, kompad av pappa Karl-Henrik Hall på gitarr.

Officiant var kyrkoherde Fredrik Unger som i griftetalet utgick från orden i Psaltaren 23.

Barnbarnet Signeli Hall sjöng I din himmel av B Ljunggren/P Boström/S Aldén, till pappa Karl-Henrik Halls ackompanjemang.

Kantor Charles Liljedahl sjöng Där rosor aldrig dör av J och e Osborn/J C Miller/D Bergagård till eget ackompanjemang.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249 och 251.

Som avslutning spelade kantorn Tröstevisa av B Andersson.