Begravningar vecka 22

Ljusdal/Järvsö/Färila/Los

Jan Persson

I Järvsö kyrka hölls tisdag den 26 maj begravningsakt med urna för Jan Persson, Järvsö, som avlidit i en ålder av 64 år.

Som inledningsmusik spelade Arvid Svenungsson Have you ever seen the rain av J Fogerty.

Officiant var Maria Idänge som i griftetalet utgick från orden i Psaltaren 23.

Gemensamt sjöngs psalmerna 512, Det ringer till vila och 297, Härlig är jorden.

Som avslutning spelade organisten Proud Mary av J Fogerty.

Gunnar Wälitalo

I Ljusdals kyrka hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Gunnar Wälitalo, Ljusdal, som avlidit i en ålder av 73 år.

Som inledningsmusik spelade Kristina Shtegman Mosippan av R Cedermark.

Officiant var församlingsherde Magnus Boäng som i griftetalet utgick från orden i 1 Kor. 13:12.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249 och 297.

Som avslutning spelade organisten Nidälven av C Christensen.

Minnesstund hölls på Odd Fellow, Ljusdal.

Anna Margareta Bergegård

I Färila kyrka hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Anna Margareta Bergegård, Ljusdal, som avlidit i en ålder av 89 år.

Som inledningsmusik spelade Ann-Christin Svedman Våren av E Grieg.

Solist Johanna Backe sjöng Strövtåg i hembygden av G Frödin/G Norén/B Dixgård.

Officiant var Mattias Haglund.

Solisten återkom med Hälsingevals.

Gemensamt sjöngs psalmerna 248 och 512.

Som avslutning spelade kantorn Morgonstämning ur Peer Gynt av E Grieg.

Minnesstund hölls i hembygdsgården.

Ulla Gidlund

I Järvsö kyrka hölls på fredagen begravningsakt med urna för Ulla Gidlund, Järvsö, som avlidit i en ålder av 80 år.

Som inledningsmusik spelades Kärleksvisan med Sara Dawn Finer på cd.

Därefter spelades En säng av rosor med Darin på cd.

Officiant var Maria Idänge som höll griftetalet med utgång från orden i Psaltaren 23.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249, Blott en dag, och 297, Härlig är jorden, till organist Arvid Svenungssons ackompanjemang.

Som avslutning spelades Du är allt med Shirley Clamp på cd.

Roger Andersson

I Ljusdals församlingsgård hölls på onsdagen borgerlig begravningsceremoni för Roger Andersson.

Som inledning sjöng solisten Mikael Olofsson Ljus och värme av Å Aleksandersen, till eget gitarrackompanjemang.

Officiant var Michael Skoglund som ledde ceremonin, läste valda texter samt höll ett personligt minnestal.

Solisten återkom med En säng av rosor av D Zanyar/P Kvint, Himlen är oskyldigt blå av K Gärdestad/T Gärdestad.

Kondoleanser löstes upp av officianten.

Som avslutning sjöng solisten En stund på jorden av Laleh.

Jarl Nilsson

I S:t Persgården i Järvsö hölls på fredagen borgerlig begravningsceremoni för Jarl Nilsson.

Som inledning spelade Ylva Timan Olofsson tramporgel på Gammal fäbodpsalm i sättning av O Lindberg.

Officiant och solist var Mikael Olofsson som ledde ceremonin, läste valda texter och sjöng Som en bro över mörka vatten av Å Arenhill/P Simon, till Ylvas flygelackompanjemang. Gemensamt sjöngs psalmerna 190 och 297.

Som avslutning spelade Ylva på tramporgel Air av J S Bach.

Rolf Berberes

I Klockaregården, Färila hölls på torsdagen borgerlig begravningsakt för Rolf Berberes, Risarven.

Borgerlig officiant var Michael Skoglund som ledde ceremonin, läste valda texter samt höll ett personligt minnestal.

Solist Anders Kollin framförde Helgdagskväll i timmerkojan av D Andersson/S Scholander, Gunnar Wägman av D Andersson/ G Johansson, samt Skomakar-Anton av A Robertsson.

Akten avslutades att officianten läste berättelsen om ett skepp.

Herman Näslund

I Ramsjö kyrka hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Herman Näslund, Hudiksvall, som avlidit i en ålder av 73 år.

Som inledningsmusik spelade Kristina Shtegman Gammal fäbodpsalm i sättning av O Lindberg.

Officiant var komminister Jan-Anders Johansson som i griftetalet utgick från orden i Psalt. 46:2–4.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249 och 190.

Som avslutning spelade organisten Koppången av P Moraeus.

Gravsättning skedde på Skogskyrkogården.

Minnesstund hölls i hemmet.

Urnnedsättning

I familjegrav på Los kyrkogård nedsattes på fredagen urnan med stoftet efter Torill Persson, Los, som avlidit i en ålder av 88 år.

Bollnäs/Ovanåker

Tommie Lindh

I Arbrå kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Tommie Lindh.

Som inledningsmusik spelade Atie Bernet Love me tender av V Matson/E Presley.

På cd spelades How you remind med med Nickelback

Officiant var Helge Berg som i griftetalet utgick från orden i 1 Tess. 5:2–3, Joh. 1:5.

På cd spelades All of me, med John Legend.

Gemensamt sjöngs psalm 217, Gud, för dig är allting klart, 582, Gud i mina unga dagar och 798, Som liljan på sin äng.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Sound of silence av P Simon.

Minnesstund hölls i sockenstugan.

Maria Westling

I Bollnäs kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Maria Westling.

Som inledningsmusik spelade Magnus Berglöf Largo ur konsert för flautino av A Vivaldi.

På cd spelades Håll mitt hjärta med Björn Skifs.

Officiant var Ulf Jensius som i griftetalet utgick från orden i Psaltaren 139:5, 11–12.

Organisten spelade Sinfonia kantat 156 av J S Bach på orgel.

Gemensamt sjöngs psalmerna 201, En vänlig grönskas rika dräkt, och 251, Var jag går i skogar, berg och dalar.

Som avslutning spelade organisten Air av J S Bach.

Minnesstund hölls i församlingshemmet.

Anna Sundström

I Hanebo kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Anna Sundström, Täby.

Som inledningsmusik spelade Eva Hägglund Morning mood av E Grieg.

Solist Erik Skoglund sjöng En säng av rosor av D Zanyar/P Kvint till eget gitarrackompanjemang.

Officiant var Evelyn Billborn.

Solisten återkom med Kärleksvisan av S Dawn Finer/P Hallström och Evighet av C Häggkvist/T G:son.

Gemensamt sjöngs psalmerna 256 och 791.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Bridge over troubled water av P Simon.

Minnesstund hölls i församlingshemmet.

Olle Staffas

I Skattunge kyrka har hållits begravningsgudstjänst för Olle Staffas, som avlidit i en ålder av 95 år.

Som inledningsmusik spelade Perra Moraeus Tröstevisa av B Andersson.

Officiant var Mats Hulander.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249 och 235.

Som avslutning spelade organist Åsa Sundstedt och Perra Moraeus Koppången av P Moraeus.

Hans-Erik Dahlbom

I Arbrå kyrka hölls fredag den 22 maj begravningsgudstjänst för Hans-Erik Dahlbom.

Som inledningsmusik spelade Atie Bernet Visa från Utanmyra, svensk folkmelodi.

Solist Dick Persson sjöng Hjärtats saga av W Åström.

Officiant var Anna-Lisa Mörk som i griftetalet utgick från orden i Rom. 1:20.

Solisten återkom med Stad i ljus av P Bäckman.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249 och 297.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Koppången av P Moraeus.

Astrid Karlsson

I Bergviks kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Astrid Karlsson.

Som inledningsmusik spelade Karin Eriksson Koppången av P Moraeus.

Officiant var kyrkoherde Ann-Louise Åkerlund som i griftetalet utgick från orden Tryggare kan ingen vara.

Gemensamt sjöngs psalmerna 248 och 190.

Som avslutning spelade kantorn Tröstevisa av B Andersson.

Gittan Lundström

I Bollnäs kyrka hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Gittan Lundström.

Som inledningsmusik spelade Elisabet Persson Pärleporten av A Dulin.

Officiant var Åsa Tollén som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Gemensamt sjöngs psalmerna 11 och 201.

I can jive av C Högberg, Barnabön, samt Hej sa Petronella, av K Brodin, spelades upp.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Jag har hört om en stad, trad.

Jan Nyberg

I Bollnäs kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Jan Nyberg.

Som inledningsmusik spelade Magnus Berglöf Änglamark av E Taube.

Solisterna Ville Ivarsson Blomqvist och Jennie Ivarsson sjöng den svenska folkvisan Den blomstertid nu kommer.

Officiant var kyrkoherde Ingrid Augrell som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Solisterna återkom med Strövtåg i hembygden av G Fröding/G Norén/B Dixgård.

Sång till friheten med Björn Afzelius spelades upp.

Gemensamt sjöngs psalmerna 248 och 201.

Som avslutning spelade organisten Koppången av P Moraeus.

Minnesstund hölls i församlingshemmet.

Inga-Lisa Sundberg

I S:t Lars kapell hölls på torsdagen borgerlig begravningsakt för Inga-Lisa Sundberg.

Som inledningsmusik spelade Johan Stengård Gammal fäbodpsalm i sättning av O Lindberg på saxofon

Samlingen inleddes med att officianten Sven-Bertil Lagerhäll läste dikten Ibland liksom hejdar sig tiden ett slag och något alldels oväntat sker av A Henriksson

Modersvingen spelades med Carola Häggkvist via Spotify.

Officiant Sven-Bertil Lagerhäll berättade i sitt minnestal om Inga-Lisa och hennes liv.

Världen är vacker spelades med Sonja Hedenbratt.

Officianten läste dikten från begravningsannonsen.

Som avslutning spelades Tack och farväl med Vikingarna.

Minnesstund hölls i Rehngården.

Hudiksvall/Nordanstig

Inger Engman

I Njutångers kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Inger Engman.

Som inledningsmusik spelade Ingrid Svensson Var jag går i skogar, berg och dalar ur Ahnfelts sånger.

Officiant var Mats Sandström som i griftetalet utgick från orden i Joh. 14:2–3.

Under avskedet spelade kantorn Somewhere over the rainbow på piano.

Gemensamt sjöngs psalmerna 198, Likt vordagssol i morgonglöd samt 297, Härlig är jorden.

Som avslutning spelade kantorn Så skimrande var adlrig havet av E Taube.

Lars-Erik Grosshed

I Delsbo kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Lars-Erik Grosshed.

Som inledningsmusik spelade musikdirektör Rune Broberg Largo av A Vivaldi och Delsbo brudmarsch.

Solist Ylva Timan Olofsson sjöng En säng av rosor av D Zanvar/P Kvint.

Officiant var kontraktsprost Peter Södergård som i griftetalet utgick från orden i Rom. 8:38–39.

Solisten återkom med Du är för alltid en del utav mig av L Berghagen/L Holm.

Gemensamt sjöngs psalmen Var jag går i skogar, berg och dalar samt Jag ska gå genom tysta skyar.

Som avslutning spelade kantorn Äppelbo gånglåt.

Börje Strand

I Sofiedals hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Börje Strand.

Som inledningsmusik spelade Mari Lennholm Bön av J Leijon.

Officiant var Tomas Jönsson som i griftetalet utgick från orden i 4 Mosebok. 6:22–27.

Under avskedet spelades stilla musik, Håll mitt hjärta av P Hallström.

Gemensamt sjöngs psalmerna 200 samt 297.

Som avslutning spelade kantorn Tröstevisa av B Andersson.

Ewa Lööv

I Björkbergskyrkan hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Ewa Lööv.

Som inledningsmusik spelade Mari Lennholm Koppången av P Moraeus.

Solist Kenneth Mattson sjöng Jag trodde änglar fann av W Kristoffersen till Mari Lennholms pianoackompanjemang.

Officiant var Astrid Uhlin som i griftetalet utgick från orden i Lukas. 17:33.

Under avskedet spelade kantorn stilla musik, Håll mitt hjärta av P Hallström, på piano.

Solisten återkom med Ljus och värme av B Borg/Å Aleksandersen och Tusen bitar av A Linnet till kantorns ackompanjemang.

Gemensamt sjöngs psalmerna 231 och 235.

Som avslutning spelade kantorn Bridge over troubled water av P Simon på piano.

Gösta Enström

I Saltvik hölls lördagen den 30 maj en borgerlig begravningsceremoni för Gösta Enström.

Som inledningsmusik spelades Highwayman instrumentellt med United Guitar Players.

Officiant och solist var Martin Krantz som på akustisk gitarr och med sång vidare framförde Have you ever seen the rain av Creedence Clearwater Revival, Innan elden brunnit ut av Ola Magnell och psalm 256 Var inte rädd av Y Eggehorn/L Moberg.

Begravningsceremonin avrundades med en instrumentell version av Let it be av J Lennon/P McCartney, och autentisk fågelsång från skogen.

Minnesstunden hölls med nära och kära i Gösta Enströms trädgård i Saltvik varefter askan sjösattes av dottern med familj utanför Agön i den glimrande solnedgången.

Bengt Larsson

I Idenors kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Bengt Larsson.

Som inledningsmusik spelade Kristofer Sundman Tröstevisa av B Andersson.

Solisterna Malin Blackmore och Matilda Hall sjöng Älska mig av J Nilsson/B Andersson till Bosse Bäcklunds gitarrackompanjemang.

Officiant var Tomas Jönsson som i griftetalet utgick från orden i Galaterbrevet 3:27–28.

Solisterna återkom med Ljuset av B Afzelius.

Gemensamt sjöngs psalmerna 248, Tryggare kan ingen vara, 181, Tänk att få vakna, och 297, Härlig är jorden.

Som avslutning spelade kantorn Bridge over troubled water av P Simon.

Göran Bergström

I Idenors kyrka hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Göran Bergström.

Som inledningsmusik spelade Kristofer Sundman Älskliga blommor små av E Taube.

Officiant var Astrid Uhlin som i griftetalet utgick från orden i Dan. 2:22.

Kantorn spelade Som stjärnor små av E Taube.

Gemensamt sjöngs psalmerna 251, Var jag går i skogar, berg och dalar, samt 198, Likt vårdagssol i morgonglöd.

Som avslutning spelade kantorn Änglamark av E Taube.

Minnesstund hölls i Mariagården, Idenor.

Carl-Axel Johansson

I Bjuråkers kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Carl-Axel Johansson.

Som inledningsmusik spelade Sonja Kroon Björgyll Du är för alltid en del utav mig av L Holm.

Solist Gunilla Öberg Åkerlund sjöng en säng av rosor av D Zanvar/P Kvint till Lukas Åkerlunds gitarrackompanjemang.

Officiant var komminister Evelina Bohlin som i griftetalet utgick från orden i Joh. 11:25–26.

Solisterna återkom med Det föll tårar från himlen.

Som avslutning spelade kantorn Amazing grace, trad.

Tal hölls av Diana.

Birgitta Östlund

I Rogsta kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Birgitta Östlund.

Som inledningsmusik spelade Mari Lennholm Jesus all min kärlek bliver av J S Bach.

Solist Maria Eng Hillbom sjöng Koppången av P Moraeus/P Bäckman till kantorns pianoackompanjemang.

Officiant var prost emeritus Bo Johansson som i griftetalet utgick från orden i Joh. 3:1.

Under avskedet spelade kantorn stilla musik på orgel.

Solisten återkom med Där rosor aldrig dör av J och E Osborn/J C Miller/D Bergagård, samt Du är för alltid en del utav mig av L Berghagen/L Holm till kantorns pianoackompanjemang.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249, Blott en dag, och 297, Härlig är jorden.

Som avslutning spelade kantorn Tröstevisa av B Andersson.

Minnesstund hölls i församlingshemmet.

Birgitta Andersson

I Forsa kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Birgitta Andersson.

Som inledningsmusik sjöng Helén Tanzborn Älska mig av B Andersson/M Nilsson Lind till kantor Margareta Häggström Jonssons ackompanjemang.

Officiant var Andreas Bernmyr som i griftetalet utgick från orden i Ordspråksboken 31:25.

Under avskedet spelade kantorn Air av J S Bach

Solisten återkom med Alltid inom mig av J Christopher/M James/W Carlson/D Hylander, Utan dina andetag av J Berg, och Kärleksvisan av S Dawn Finer/P Hallström till eget pianoackompanjemang.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249, Blott en dag och 201, En vänlig grönskas rika dräkt.

Som avslutning spelade kantorn Time to say goodbye av F Sartori.

Hjördis Magnusson

I Bjuråkers kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Hjördis Magnusson.

Som inledningsmusik spelade Sonja Kroon Björgyll Gammal fäbodpsalm i sättning av O Lindberg.

Solist Mikael Olofsson sjöng När jag går över floden av P Karlsson till eget gitarrackompanjemang.

Officiant var komminister Joakim Johansson som i griftetalet utgick från orden i Ps. 3:1–8.

Solisten återkom med Var jag går i skogar, berg och dalar av C O Rosenius och Mosippan av R Cedermark.

Som avslutning spelade kantorn Koppången av P Moraeus.

Söderhamn

Ingrid Schön

I Ulrika Eleonora kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Ingrid Schön.

Som inledningsmusik spelade Nicklas Jonsson Air av J S Bach.

Officiant var Lars Nilsson som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Under avskedet spelades stilla orgelmusik.

Gemensamt sjöngs psalmerna 190, Bred dina vida vingar och 304, Lär mig du skog att vissna glad.

Som avslutning spelade organisten Tröstevisa av B Andersson.

Gåvor hade lämnats till olika fonder.

Ingvar Gunnarsson

I Norrala kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Ingvar Gunnarsson, Söderhamn.

Som inledningsmusik spelade Jan Brolin Liebster Jesu, wir sind hier, av J S Bach.

Solist Hans Ringshamre sjöng Där rosor aldrig dör av J och E Osborn/J C Miller/D Bergagård.

Officiant var Krister Bohman som i griftetalet utgick från orden i Johannes. 13:34–35.

Solisten återkom med Tack min Gud av J A Hultman.

Gemensamt sjöngs psalmerna 251 och 249.

Som avslutning spelade organisten Priére à Notre Dame av L Boëllmann.

Gåvor hade lämnats till fonder.

Blommor märktes bland annat från F15 Kamratförening.

Birgitta Holm

I Ulrika Eleonora kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Birgitta Holm.

Som inledningsmusik spelade Nicklas Jonsson Air av J S Bach.

Officiant var Lars Nilsson som i griftetalet utgick från orden i Ords. 23–27.

Under avskedet spelades stilla orgelmusik.

Gemensamt sjöngs psalmerna 307, Från våra kära, från våra vänner, samt 198, Likt vårdagssol i morgonglöd.

Som avslutning spelade organisten Tröstevisa av B Andersson.

Gåvor hade lämnats till Hjärt/Lungfonden.