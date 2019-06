Begravningar vecka 22

Hudiksvall/Nordanstig

Anna-Greta Karlsson

I Bjuråkers kyrka hölls fredag den 24 maj begravningsgudstjänst för Anna-Greta Karlsson.

Som inledningsmusik spelade Owe Timan Till minne av J Leijon.

Solist Mats Skoog sjöng När sorgen känns tung av L Berghagen.

Officiant var kontraktsprost Peter Södergård som i griftetalet utgick från orden i 1 Mos. 25:15, Rom. 8:1, Joh. 14:23, 31.

Solisten återkom med Jag har hört om en stad av L Lithell.

Som avslutning spelade kantorn Tröstevisa av B Andersson.

Minnesstund hölls i församlingsgården.

Anita Norling

I Enångers kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Anita Norling.

Som inledningsmusik spelade Ingrid Svensson Tröstevisa av B Andersson.

Enångers kyrkokör sjöng Blott en dag av L Sandell/O Ahnfelt.

Officiant var komminister Mats Sandström som i griftetalet utgick från orden i Filipperbrevet 3:20–21.

Kören återkom med Bliv kvar här hos mig av O Mannström/W H Monk, och Stad i ljus av P Bäckman.

Som avslutning spelade kantorn Sounds of silence av P Simon.

Bertil Andersson

I Sofiedals kapell hölls på fredagen borgerlig begravningsceremoni för Bertil Andersson.

Som inledningsmusik spelades Koppången av P Moraeus.

Officiant var Ingela Söderlund, som höll griftetalet.

Officianten sjöng Jeg savner deg så av H Mette, Du är för alltid en del utav mig av L Berghagen/L Holm och Nidälven av E Helmer till eget gitarrackompanjemang.

Som avslutning spelades Tröstevisa av B Andersson.

Söderhamn

Anita Lovén

I Ulrika Eleonora kyrka hölls på onsdagen begravningsgudstjänst för Anita Lovén, Söderhamn.

Som inledningsmusik spelade Eva Björk Brusa högre lilla å, av B J:son Lindh.

Solist Magnus Häll sjöng Strövtåg i hembygden av G Fröding/G Norén/B Dixgård till eget gitarrackompanjemang.

Officiant var Eva Brolin som i griftetalet utgick från orden i Psaltaren 31:15–16.

Gemensamt sjöngs psalm 200, I denna ljuva sommartid.

Som avslutning spelade solisten För kärleks skull av T och K Gärdestad.

Gåvor hade lämnats till olika fonder.

Nils Sundman

I Ulrika Eleonora kyrka hölls på onsdagen begravningsgudstjänst för Nils Sundman, Söderhamn.

Som inledningsmusik spelade Lennart Ericsson Strövtåg i hembygden av G Fröding/G Norén/B Dixgård.

Solist Hans Ringshamre sjöng Jag har hört om en stad av L Lithell.

Officiant var Eva Brolin som i griftetalet utgick från orden i Johannes. 14:2–3.

Solisten återkom med Där rosor aldrig dör av J och E Osborn/J C Miller/D Bergagård.

Gemensamt sjöngs 249 och 201.

Som avslutning spelade kantorn Koppången av P Moraeus.

Gåvor hade lämnats till fonder

Minnesstund hölls i Mariagården.

Anna-Britta Fisk

I Ljusne kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Anna-Britta Fisk, Söderhamn.

Som inledningsmusik spelade Lars-Gunnar Sahlin A whiter shade of pale av K Reid/G Brooker.

Officiant var Lars Nilsson.

På cd spelades Koppången med Helen Sjöholm.

Gemensamt sjöngs psalmerna 201 och 297.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Nocturne av E Taube.

Gåvor hade lämnats till fonder.

Iris Ögren

I Fridhemskapellet hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Iris Ögren, Ljusne.

Som inledningsmusik spelade Lars-Gunnar Sahlin Air av J S Bach.

Officiant var komminister Magnus Natander som i griftetalet utgick från orden i Uppenbarelseboken 21:3–4.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249 och 190.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Koppången av P Moraeus.

Gåvor hade lämnats till fonder.

Bollnäs/Ovanåker

Bertil Olander

I Ovanåkers kyrka hölls torsdag den 23 maj begravningsgudstjänst för Bertil Olander.

Som inledningsmusik spelade Jenny Christoffersson Gammal fäbodpsalm i sättning av O Lindberg.

Solist Julia Pärssinen sjöng Kärleksvisan av S Dawn Finer.

Officiant var Lars Andersson som i griftetalet utgick från orden i Pre. 3:2, 4–5.

Solisten återkom med Du är för alltid en del utav mig av L Berghagen/L Holm.

Gemensamt sjöngs psalmerna 201 och 297.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Adagio av T Albinoni.

Henry Säll

I Voxna kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Henry Säll.

Som inledningsmusik spelade Peter Vosveldt Koppången av P Moraeus.

Solist Jennie Eriksson sjöng Som en bro över mörka vatten av P Simon/Å Arenhill.

Officiant var Lars Andersson som i griftetalet utgick från orden i Hebr. 13:14.

Solisten återkom med Så länge skutan kan gå av E Taube.

Gemensamt sjöngs psalmerna 251 och 297.

Som avslutning spelade församlingsmusikern Air av J S Bach.

Minnesstund hölls i Voxna församlingshem.

Ola Jonsson

I Alfta kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Ola Jonsson.

Som inledningsmusik spelade organist Kerstin Stenbeck Tröstevisa av B Andersson.

Solist Jennie Eriksson sjöng Strövtåg i hembygden av G Fröding/G Norén/B Dixgård.

Officiant var Ove Häggbom som i griftetalet utgick från orden i Joh. 14:2–3.

Solisten återkom med Gabriella sång av P Bäckman.

Gemensamt sjöngs psalmerna 201 och 249.

Som avslutning spelade organisten Du är för alltid en del utav mig av L Berghagen/L Holm.

Minnesstund hölls i Johannesgården.

Roger Persson

I Bollnäs kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Roger Persson.

Som inledningsmusik spelade organist Jan Brolin Largetto i g-moll av G F Händel.

Därefter spelades I want you, I need you, I love you med Elvis Presley.

Officiant var komminister Ulf Jensius som i griftetalet utgick från orden i Psaltaren 23.

Under avskedet spelades Bridge over troubled water av P Simon.

An american trilogy med Elvis spelades.

Gemensamt sjöngs psalmerna 251 och 297.

Som avslutning spelade organisten Det finns ett djup i herrens godhet av L Egebjer.

Sara Nyström

I Hanebo kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Sara Nyström, Kilafors.

Som inledningsmusik spelade Eva Hägglund Koppången av P Moraeus.

Officiant var Ulrika Eriksson som i griftetalet utgick från orden i Jes. 38:12.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249, 251 och 190.

Som avslutning spelade musikern Hårgalåten.

Minnesstund hölls i Hanebo församlingshem.

Helli Holmström

I Undersviks kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Helli Holmström.

Som inledningsmusik spelade Atie Bernet Air av J S Bach.

Officiant var Helge Berg som i griftetalet utgick från orden i Psalt. 8:4–6, Filipperbrevet 3:20–21.

Time to say goodbye av F Sartori/L Quarantotto spelades.

Gemensamt sjöngs psalmerna 231, 235 och 271.

Som avslutning spelade musikern Koppången av P Moraeus.

Inger Andersson

I Hanebo kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Inger Andersson, Kilafors.

Som inledningsmusik spelade Eva Hägglund Visa från Utanmyra, svensk folkvisa.

Officiant var Ulrika Eriksson som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Gemensamt sjöngs psalmerna 198, 251 och 231.

Som avslutning spelade musikern We´ll meet again av R Parker/H Charles.

Minnesstund hölls i Hanebo församlingshem.

Ljusdal/Järvsö/Kårböle/Los

Göta Magnusson

I Färila kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Göta Magnusson, Ljusdal, som avlidit i en ålder av 87 år.

Som inledningsmusik spelade kantor Ann-Christin Svedman Blåsippan ute i backarna står.

Officiant var Mattias Haglund som i griftetalet utgick från orden i Psaltaren 103.

Gemensamt sjöngs psalmerna 190, Bred dina vida vingar och 199, Den blomstertid nu kommer.

Som avslutning spelade kantorn Nu grönskar det i dalens famn.

Sixten Strömberg

I S:t Görans kapell, Färila, hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Sixten Strömberg, Färila, som avlidit i en ålder av 94 år.

Som inledningsmusik spelade kantor Ann-Christin Svedman Time to say goodbye av F Sartori/L Quarantotto.

Officiant var Mattias Haglund som i griftetalet utgick från orden i Psaltaren 103.

Gemensamt sjöngs psalmerna 297, Härlig är jorden och 249, Blott en dag.

Som avslutning spelade kantorn Tröstevisa av B Andersson.

Minnesstund hölls i Hälsinge husman.