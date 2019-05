Begravningar vecka 21

Bollnäs/Ovanåker

Henny Norberg

I S:t Lars kapell hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Henny Norberg.

Som inledningsmusik spelade organist Jan Brolin Strövtåg i hembygden av G Norén/B Dixgård.

Solist Eva Andersson sjöng Du är för alltid en del utav mig av L Berghagen/L Holm.

Officiant var komminister Åsa Tollén som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Solisten återkom med Håll mitt hjärta av B Skifs/P Hallström/L Andersson, och Blåsippan ute i backarna står av A Tegnér/A M Roos.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249 och 297.

Som avslutning spelade organisten Tröstevisa av B Andersson.

Bertil Olander

I Alfta kyrka hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Bertil Olander, Edsbyn.

Som inledningsmusik spelade Jenny Christoffersson Gammal fäbodpsalm i sättning av O Lindberg.

Barnbarnet Julia Pärssinen sjöng Kärleksvisan av S Dawn Finer.

Officiant var Lars Andersson som i griftetalet utgick från orden i Pre. 3:2, 4–5.

Solisten återkom med Du är för alltid en del utav mig av L Berghagen/L Holm .

Gemensamt sjöngs psalmerna 201 och 297.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Adagio av T Albinoni.

Yngve Gyllenskepp

I Bollnäs kyrka hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Yngve Gyllenskepp.

Som inledningsmusik spelade organist Jan Brolin Largo i d-moll av A Vivaldi.

Officiant var komminister Åsa Tollén som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249, 235 och 297.

Som avslutning spelade organisten Jag har hört om en stad ovan molnen, rysk folkmelodi.

Minnesstund hölls i församlingshemmet.

Ingrid Johansson

I S:t Lars kapell hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Ingrid Johansson, Bollnäs.

Som inledningsmusik spelade Elisabeth Persson Öppna landskap av U Lundell.

Solist Eva Andersson sjöng Du är för alltid en del utav mig av L Berghagen/L Holm till eget pianoackompanjemang.

Officiant var komminister Ulf Jensius som i griftetalet utgick från orden i Jeremia 29:11.

Solisten återkom med Som en härlig gudomskälla av F Bloom/A Dulin .

Gemensamt sjöngs psalmerna 249 och 251.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Amazing grace, trad.

Minnesstund hölls i församlingshemmet.

Conny Ebbesson

I Alfta kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Conny Ebbesson, Alfta.

Som inledningsmusik spelade organist Kerstin Stenbeck Koppången av P Moraeus.

Officiant var Björn Wiksten.

Gemensamt sjöngs psalmerna 251 och 249.

Som avslutning spelade organisten Brusa högre lilla å av B J:son Lindh.

Minnesstund hölls i Johannesgården.

Peter Axelsson

I Undersviks kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Peter Axelsson.

Som inledningsmusik spelade Atje Bernet Love me tender av G R Poulton/W W Fosdick/E Presley.

Officiant var Helge Berg som i griftetalet utgick från orden i 1 Thess. 5:2–3 och Lukas 20:38..

Gemensamt sjöngs psalmerna 197, 798 och 517.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Tröstevisa av B Andersson.

Minnesstund hölls på stiftsgården.

Kurt Lindberg

I Ovanåkers kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Kurt Lindberg, Edsbyn.

Som inledningsmusik spelade organist Staffan Krafft Adagio av T Albinoni.

Solist Göran Öman sjöng I den stora sorgens famn av T Gärdestad till eget saxofonackompanjemang, samt orgelackompanjemang av organisten.

Officiant var Ove Häggbom som i griftetalet utgick från orden i Lukas. 20:38.

Solisten sjöng Håll mitt hjärta med egen text skriven av sonen Patrik Lindberg till organistens orgelackompanjemang.

Gemensamt sjöngs psalmerna 248 och 201.

Som avslutning spelade organisten Koppången av P Moraeus.

Minnesstund hölls i S:t Olofs kapell.

Billy Strand

I S:t Lars kapell hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Billy Strand.

Som inledningsmusik spelade sjöng kyrkomusiker Elisabeth Persson Himlen är oskyldigt blå av T och K Gärdestad till eget pianoackompanjemang.

Officiant var komminister Åsa Tollén som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Kyrkomusikern spelade Håll mitt hjärta av P Hallström/L Andersson.

Gemensamt sjöngs psalmerna 791, Du vet väl om att du är värdefull, och 309, Nu vilar ett hjärta.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Tears in heaven av E Clapton.

Lilian Lindberg

I S:t Lars kapell hölls på fredagen borgerlig begravningsakt för Lilian Lindberg.

Som inledningsmusik spelades Somliga går med trasiga skor av C Vreeswijk.

Dottern Berit höll ett tal.

Sakta vi går genom stan spelades med Monica Zetterlund, och Ta av dig skorna spelades med Povel Ramel.

Sonen Mats höll ett tal.

Rosa på bal spelades med Evert Taube.

Dottern Gisela höll ett tal.

Underbart är kort spelades med Povel Ramel och därefter spelade barnbarnet Mikael Lindberg Jockes visa, skriven av Lilian Lindberg, på melodica.

Under avskedet spelades Turistens klagan med C Vreeswijk.

Som avslutning spelades Nocturne av E Taube.

Hudiksvall/Nordanstig

Inger Sahlén

I Idenors kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Inger Sahlén.

Som inledningsmusik spelade kantor Kristofer Sundman Air av J S Bach.

Solist Jonas Sundqvist sjöng Strövtåg i hembygden av G Fröding/G Norén/B Dixgård.

Officiant var Erik B Tanzborn som i griftetalet utgick från orden i Psalt. 86:11.

Solisten återkom med Håll mitt hjärta av B Skifs/P Hallström/L Andersson.

Som avslutning spelade kantorn Bridge over troubled water av P Simon.

Minnesstund hölls i Mariagården, Idenor.

Elsa Forsberg

I S:t Pers kapell, Harmånger, hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Elsa Forsberg.

Som inledningsmusik spelade kantor Ulla Hedman Air av J S Bach.

Officiant var Sofia Aspling.

Gemensamt sjöngs psalmerna Tack min Gud, och I denna ljuva sommartid.

Som avslutning spelade kantorn Tröstevisa av B Andersson.

Roland Trönnhagen

I Håstakyrkan hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Roland Trönnhagen.

Som inledningsmusik spelade kantor Kristofer Sundman Gammal fäbodpsalm i sättning av O Lindberg.

Solist Edit Åkerlund Vallingstam sjöng Kärleksvisan av S Dawn Finer.

Officiant var kyrkoherde Ann-Louise Åkerlund som i griftetalet utgick från orden i psalm 261.

Under avskedet spelades Tears in heaven av E Clapton.

Solisten återkom med Håll mitt hjärta av B Skifs/P Hallström/L Andersson

Som avslutning spelade kantorn Så skimrande var aldrig havet av E Taube.

Minnesstund hölls i Håstakyrkan.

Inga Frisegård

I Rogsta kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Inga Frisegård.

Som inledningsmusik spelade kantor Mari Lennholm Amazing grace, trad.

Solist Britt-Marie Fotoylis sjöng Tro på en himmel.

Officiant var Tomas Jönsson som i griftetalet utgick från orden i 1 Mos. 1.

Solisten återkom med Peace in the valley.

Som avslutning spelade kantorn Som en bro över mörka vatten av P Simon.

Lisa Wallner

I Forsa kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Lisa Wallner.

Som inledningsmusik spelade kantor Sonja Kroon Björgyll Våren av E Grieg.

Solist Sara Scharin sjöng Ave Maria av F Schubert till Ida Rissanens gitarrackompanjemang.

Officiant var komminister Andreas Bernmyr som i griftetalet utgick från orden i Psaltaren 23.

Ida Rissanen sjöng sin egenkomponerade Vind under vingen till eget fiolackompanjemang, och gitarrackompanjemang av Mathias Wiklund. Därefter spelade Sara Rissanen, fiol, och Mathias Wiklund, gitarr, deras egenkomponerade Avskedet.

Som avslutning spelade Ida Rissanen sin egen Det släckta ljuset på fiol.

Minnesstund hölls i Mariagården.

Ljusdal/Järvsö/Färila/Los

Birgit Östling

I Ljusdals kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Birgit Östling, Ljusdal, som avlidit i en ålder av 86 år.

Som inledningsmusik spelade kantor Anneli Aspengren Sköld Jesu bleibet meine freude av J S Bach.

Därefter sjöng hon Dagen är nära av G F Händel.

Officiant var prost emeritus Bo Johansson som i griftetalet utgick från orden i 4 Mos. 6:24.

Solisten återkom med Vi ska gå till den heliga staden av E Hovland.

Gemensamt sjöngs psalmerna 304 och 297.

Som avslutning spelade kantorn Largo av A Vivaldi.

Minnesstund hölls på Odd Fellow.

Marta Anna Elisabet Sonefors Olsson

I Järvsö kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Marta Anna Elisabet Sonefors Olsson.

Som inledningsmusik spelade organist Arvid Svenungsson Adagio av T Albinoni.

Officiant var Maria Idänge som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Gemensamt sjöngs psalmerna 512, 201 och 199.

Som avslutning spelade organisten ledmotivet ur Skärgårdsdoktorn, Mot skärgården av S Nilsson.

Minnesstund hölls i S:t Persgården.

Söderhamn

Ulla Persson

I Hanebo kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Ulla Persson, Söderhamn.

Som inledningsmusik spelade Eva Hägglund Gammal fäbodpsalm i sättning av O Lindberg.

Solist Martina Sahlin sjöng Håll mitt hjärta av P Hallström/L Andersson/B Skifs.

Officiant var Evelyn Billborn som i griftetalet utgick från orden i Fil. 3:20–21.

Solisten återkom med Koppången av P Moraeus.

Gemensamt sjöngs psalmerna 201 och 249.

På cd spelades Som en bro över mörka vatten med Tommy Körberg.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Air av J S Bach.

En vacker blomstergärd omramade kistan.

Gåvor hade lämnats till Cancerfonden

Minnesstund hölls i församlingshemmet, Hanebo.

Per Axelsson

I Ulrika Eleonora kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Per Axelsson, Söderhamn.

Som inledningsmusik spelade Jacob Axelsson Saknad och hopp av J Axelsson.

Dan Ådal, flygel, och Elisabeth Backman, sång, framförde Där vägen tar slut av D Ådal.

Officiant var Lars Nilsson som i griftetalet utgick från orden i Matt. 16:18.

Richard Rönnklint, flygel, och Elisabeth Backman, sång, framförde Vi ska ses igen av A Börjesson.

Gemensamt sjöngs psalmerna 201, En vänlig grönskas rika dräkt, lovsången Jag är svag men ändå stark, samt 302, Min framtidsdag är ljus och lång.

Som avslutning spelade Jacob Axelsson Tacksamhet av J Axelsson.

Gåvor hade lämnats till bland annat Ramstrand foundation.

Blommor märktes från bland annat Pingstförsamlingen Söderhamn, Pingstkyrkan Bollnäs, Pingstförsamlingen i Kalmar, Equmeniakyrkan Söderhamn, Filadelfiaförsamlingen Mokorset, Pastorskollegorna X-län Pingstpastor, Edsbyns Pingstförsamling, församlingen Bollnäs Bibelcenter, LP-vännerna.

Minnesstund hölls i Norrtullskyrkan.

Adine Andersson

I Ulrika Eleonora kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Adine Andersson, Söderhamn.

Som inledningsmusik spelade Lennart Ericsson Largo av G F Händel.

Solist Leif Svensson sjöng Jag har hört om en stad av L Lithell.

Officiant var Sven-Erik Hägerlind som i griftetalet utgick från orden i Matt. 25:40.

Solisten återkom med Där rosor aldrig dör av J och E Osborn/J C Miller/D Bergagård .

Gemensamt sjöngs psalmerna 249, Blott en dag, och 297, Härlig är jorden.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Aftonbön av G Hägg.

Gåvor hade lämnats till bland annat Barncancerfonden.

Minnesstund hölls i sockenstugan.

Patrik Söderlund

I Norrtullkyrkan hölls på onsdagen begravningsgudstjänst för Patrik Söderlund, Ljusne.

Som inledningsmusik spelades I walk the line med Johnny Cash.

Officiant var Camilla Brolin som i griftetalet utgick från orden i Psaltaren 23.

Gemensamt sjöngs psalmerna 235, Som en härlig gudomskälla, och 249 Blott en dag.

Som avslutning spelades Always on my mind med Elvis Presley.

Gåvor hade lämnats till Norrtullkyrkan.

Minnesstund hölls i församlingsvåningen.

Gerd Albertsson

I Söderala kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Gerd Albertsson, Marmaverken.

Som inledningsmusik spelade Lars-Gunnar Sahlin Brusa högre lilla å av B J:son Lindh.

Officiant var Jan Bolldén som i griftetalet utgick från orden i Lukas. 20:38.

Gemensamt sjöngs psalmerna 201, En vänlig grönskas rika dräkt, och 190, Bred dina vida vingar.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Änglamark av E Taube.

Gåvor hade lämnats till Hörselskadades Riksförbund.

Minnesstund hölls i sockenstugan.

Inga-Lisa Larsson

I Mariakapellet hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Inga-Lisa Larsson, Bergvik.

Som inledningsmusik spelade Lennart Ericsson Largo av G F Händel.

Officiant var Krister Bohman som i griftetalet utgick från orden i Joh. 14:1–3.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249, Blott en dag, och 297, Härlig är jorden.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Amazing grace, trad.

Gåvor hade bland annat lämnats till Parkinsonfonden.

Minnesstund hölls i hemmet.

Dick Nyman

I Söderala kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Dick Nyman.

Som inledningsmusik spelade Lars-Gunnar Sahlin Amazing grace, trad.

På cd spelades Fields of gold med Sting.

Officiant var Maria Stjerndorff som i griftetalet utgick från orden i Johannes 14:3.

På cd spelades Always remember us this way med Lady Gaga och The show must go on med Queen.

Gemensamt sjöngs psalmerna 199 och 248.

Som avslutning spelade kantorn Brusa högre lilla å av B J:son Lindh på piano.

Minnesstund hölls i sockenstugan.

Jan Amnow

I Mariakapellet hölls på tisdagen begravningsgudstjänst för Jan Amnow, Sikfjärden.

Som inledningsmusik spelade Lennart Ericsson Bridge over troubled water av P Simon.

Officiant var Lars Nilsson som i griftetalet utgick från orden i 1 Kor. 13:12.

Gemensamt sjöngs psalmerna 304, Lär mig du skog att vissna glad och 297, Härlig är jorden.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Visa från Utanmyra, sv. folkmelodi.

Gåvor hade lämnats till olika fonder.

Blommor märktes bland annat från Hälsinglands ishockeyförbund, Sikfjärdens samfällighetsförening.