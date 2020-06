Begravningar vecka 20 och 21

Ljusdal/Järvsö/Färila/Los

Anita Hansson

I Ljusdals kyrka hölls måndag den 18 maj begravningsgudstjänst för Anita Hansson, Ljusdal, som avlidit i en ålder av 88 år.

Som inledningsmusik spelade Anneli Aspengren Sköld Air av J S Bach.

Solist Lars Presto spelade Kyrkmarsch av Olle Jansson på violin.

Officiant var församlingsherde Magnus Boäng som i griftetalet utgick från orden i Jak. 1:17.

Anneli Aspengren Sköld sjöng Min bön av P Jöback.

Gemensamt sjöngs psalmerna 190 och 297.

Som avslutning spelade kantorn Tröstevisa av B Andersson.

Minnesstund hölls i hemmet.

Kjell Larkås

I Järvsö kyrka hölls fredagen 22 maj begravningsgudstjänst för Kjell Larkås.

Som inledningsmusik spelade organist Arvid Svenungsson Tröstevisa av B Andersson.

Solist Mikael Olofsson sjöng Himlen är oskyldigt blå av T Gärdestad.

Officiant var kyrkoherde emeritus Gustaf Åhman, som också sjöng begravningsmässan.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249 och 512.

Solisten återkom med En sång om kärlek av E Dahlgren/L Thanner/M Forsberg samt Ljus och värme av Å Aleksandersen.

Som avslutning spelade kantorn Time to say goodbye av F Sartori/L Quarantotto.

Minnesstund hölls på Järvsöbaden.

Hjördis Nordin

I Färila kyrka hölls fredag den 22 maj begravningsgudstjänst för Hjördis Nordin, Ljusdal, som avlidit i en ålder av 82 år.

Som inledningsmusik spelade Ann-Christina Svedman Kärleken är av I Forsman/B Ljunggren/H Almqvist.

Officiant var Mattias Haglund.

Gemensamt sjöngs psalmerna 251, 300 och 256.

Som avslutning spelade kantorn Sparvöga av M Fredriksson.

Hillevi Nyberg

I Färila kyrka hölls fredag den 22 maj begravningsgudstjänst för Hillevi Nyberg, som avlidit i en ålder av 85 år.

Som inledningsmusik spelade Ann-Christin Svedman Canon in D-major av Pachelbel.

Solist Lillemor Gustafsson Håkansson sjöng Min plats på jorden av A Hansson/P Bäckman/F Kempe.

Officiant var Magnus Boäng.

Solisten återkom med På den andra sidan av L Demian och Flickan och blåsippan av K Foss/R Boe/T Arnesson.

Gemensamt sjöngs psalmerna 248 och 199.

Som avslutning spelade kantorn Brusa högre lilla å av B J:son Lindh.

Lilly Åhlström

I Ljusdal kyrka hölls onsdag den 20 maj begravningsgudstjänst för Lilly Åhlström, Ljusdal, som avlidit i en ålder av 87 år.

Som inledningsmusik spelade Anneli Aspengren Sköld Gammal fäbodpsalm i sättning av O Lindberg.

Solist Mikael Olofsson sjöng Där rosor aldrig dör av J och E Osborn/J C Miller/D Bergagård.

Officiant var komminister Jan-Anders Johansson som i griftetalet utgick från orden i Psalt. 46:2–4.

Solisten återkom med Håll mitt hjärta av B Skifs/P Hallström/L Andersson och Du är för alltid en del utav mig av L Berghagen/L Holm.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249 och 251.

Som avslutning spelade kantorn Koppången av P Moraeus.

Anna Frideborg Eliasson

I Hamra kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Anna Frideborg Eliasson, Hamra.

Som inledningsmusik spelade Mona Kihlström Koppången av P Moraeus.

Officiant var kyrkoherde Jan Bonander som i griftetalet utgick från orden i Psaltaren 23.

Gemensamt sjöngs psalmerna 193, 249 och 297.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Tröstevisa av B Andersson.

Minnesstund hölls i hemmet.

Bollnäs/Ovanåker

Urban Bryngelsson

I Bollnäs kyrka hölls fredag den 15 maj begravningsgudstjänst för Urban Bryngelsson.

Som inledningsmusik spelade Anton Linnerhed Koppången av P Moraeus.

Officiant var Ulf Jensius som i griftetalet utgick från orden i Romarbrevet 14:7–9.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249 och 251.

Som avslutning spelade organisten Time to say goodbye av F Sartori.

Gösta Lundberg

I Alfta kyrka hölls fredag den 15 maj begravningsgudstjänst för Gösta Lundberg.

Som inledningsmusik spelades Menuetto av W A Mozart på cd.

Officiant var Anna-Marita Wadlund som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Gemensamt sjöngs psalmerna 275 och 199.

Som avslutning spelade församlingsmusiker Peter Vosveld Bridge over troubled water av P Simon.

Minnesstund hölls på Gästis i Alfta.

Jonas Danhard

I Alfta kyrka hölls fredag den 22 maj begravningsgudstjänst för Jonas Danhard.

Som inledningsmusik spelade Kerstin Stenbeck Håll mitt hjärta av B Skifs/P Hallström/L Andersson.

Du och jag spelades med Ken Ring feat. Linnea Samia Khalil.

Officiant var Åsa Tollén som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Solist Jennie Eriksson sjöng Du är allt av S Aldén.

Gemensamt sjöngs psalmerna 256, Var inte rädd, och 799, Mista en vän.

Som avslutning spelade organisten Det vackraste av N och P Grönvall.

Minnesstund hölls hos Alfta Gästgiveri.

Tord Persson

I Alfta kyrka hölls fredag den 22 maj begravningsgudstjänst för Tord Persson.

Som inledningsmusik spelade Kerstin Stenbeck Våren av E Grieg.

På cd spelades Därför har jag Jesus kär med E Lindberg.

Officiant var Anna-Marita Wadlund som i griftetalet utgick från orden i Joh. 14:2–3.

På cd spelades Inget är glömt och Sju av himlens änglar med Lasse Stefanz.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249 och 251.

Som avslutning spelade organisten Strövtåg i hembygden av G Norén/B Dixgård.

Minnesstund hölls i Johannesgården.

Birgitta Dahl Jonsson

I Arbrå kyrka hölls fredag den 22 maj begravningsgudstjänst för Birgitta Dahl Jonsson.

Som inledningsmusik spelade Atie Bernet Koppången av P Moraeus.

Solist Vilma Skäryd sjöng Ängeln i rummet av E Dahlgren.

Officiant var Lars Sahlin som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Solisten återkom med Candle in the wind av E John.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249 och 297.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Anthem av B Andersson.

Minnesstund hölls i sockenstugan.

Ulla Broberg

I Bollnäs kyrka hölls fredag den 22 maj begravningsgudstjänst för Ulla Broberg.

Som inledningsmusik spelade Elisabet Persson Did I tell you av G Povey/A Meyers.

Därefter sjöng hon Jag ska gå genom tysta skyar av D Andersson/G Johansson

Officiant var kyrkoherde Ingrid Augrell som i griftetalet utgick från orden i Jer. 29:11.

Solisten återkom med Där rosor aldrig dör av J och E Osborn/J C Miller/D Bergagård.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249 och 199.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Helgdagskväll i timmerkojan av S Scholander.

Minnesstund hölls i Kämpens hembygdsgård.

Sval-Birgit Carlsson

I Bollnäs kyrka hölls fredag den 22 maj begravningsgudstjänst för Sval-Birgit Carlsson, Herte.

Som inledningsmusik spelade Elisabet Persson What av wonderful world av D Weiss/B Thiele.

Solisterna Bo Olsson, dragspel, och Lena Andersson och Cristina Wall, fiol, spelade Högtid av H Hysjulien.

Officiant var sjukhuspräst Lennart Thorsell.

Solisterna återkom med Polska efter Myr-Hans från Alfta.

Gemensamt sjöngs psalmerna 210 och 251.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Härlig är jorden, schelisk folkvisa.

Minnesstund hölls i Restaurang Smaker.

Anna-Stina Jarefjord

I Bollnäs kyrka hölls fredag den 22 maj begravningsgudstjänst för Anna-Stina Jarefjord.

Som inledningsmusik spelade Elisabet Persson Air av J S Bach.

Därefter sjöng hon Som en bro över mörka vatten av P Simon/Å Arenhill.

Officiant var Ulf Jensius som i griftetalet utgick från orden i Psaltaren 103:16–17.

Solisten återkom med Gabriellas sång av P Bäckman/S Nilsson.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249 och 251.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Tröstevisa av B Andersson.

Hudiksvall/Nordanstig

Alexander Pettersson

I Bergsjö kyrka hölls på onsdagen begravningsgudstjänst för Alexander Pettersson.

Som inledningsmusik spelade Charles Liljedahl Sången om sommaren av M Paulson.

Officiant var kyrkoherde Fredrik Unger.

Kantorn spelade Cantilena av D Nilsson, och som avslutning En vänlig grönskas rika dräkt av W Ahlen.

Mary Poulsen

I S:ta Maria kapell, Iggesund, hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Mary Poulsen.

Som inledningsmusik spelade Ingrid Svensson Linblomman av K Eriksson.

Solist Helen Tanzborn sjöng Koppången av P Bäckman/P Moraeus.

Officiant var kyrkoherde Ann-Louise Åkerlund som i griftetalet utgick från orden i Psalt. 103:15 samt Svensk psalm 201.

Solisten återkom med En stund på jorden av Laleh till eget pianoackompanjemang.

Gemensamt sjöngs psalmerna 201, En vänlig grönskas rika dräkt, samt 251, Var jag går i skogar, berg och dalar.

Begravningen avslutades med att solisten sjöng Sol, vind och vatten av T Gärdestad, och som avslutningsmusik spelade kantorn Hårgalåten på orgel.

Minnesstund hölls på bergshotellet i Järvsö.

Sven Johan Westin

I Bergsjö kyrka hölls på onsdagen begravningsgudstjänst för Sven Johan Westin.

Som inledningsmusik spelade Charles Liljedahl Ensam på skogsstig i aftonskymning av P Schenell.

Kantorn spelade De blomster som i marken bor, samt sista versen i psalm 251.

Som avslutning spelade kantorn En vänlig grönskas rika dräkt av W Ahlen.

Rune Birger Persson

I Forsa kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Rune Birger Persson.

Som inledningsmusik spelade Margareta Häggström Jonsson, orgel, och Thorbjörn Sjöström, oboe, Gammal fäbodpsalm i sättning av O Lindberg.

Därefter sjöng Thorbjörn Sjöström Sol över Dellen till eget gitarrackompanjemang.

Officiant var Andreas Bernmyr som i griftetalet utgick från valda ord ur Psaltaren.

Under avskedet spelade kantorn Time to say goodbye av F Sartori.

Solisten sjöng O, store Gud av C Boberg till kantorn orgelackompanjemang.

Som avslutning spelade Margareta Häggström Jonsson, orgel, och Thorbjörn Sjöström, oboe, Adagio av T Albinoni.

Tommy Larsson

I Bjuråkers kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Tommy Larsson.

Som inledningsmusik spelade Sonja Kroon Björgyll Koppången av P Moraeus.

Solist Mats Skoog sjöng Strövtåg i hembygden av G Fröding/G Norén/B Dixgård till Stig Bergerståhls dragspelsackompanjemang.

Officiant var komminister Joakim Johansson som i griftetalet utgick från orden i Svensk psalm 172.

Solisterna återkom med Håll mitt hjärta av B Skifs/P Hallström/L Andersson.

Gemensamt sjöngs psalmerna Bre dina vida vingar och Var jag går i skogar, berg och dalar.

Som avslutning spelade kantorn Tröstevisa av B Andersson.

Hanna Jonsson

I Delsbo kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Hanna Jonsson.

Som inledningsmusik spelade Christian Broberg Strövtåg i hembygden av G Norén/B Dixgård.

Officiant var kontraktsprost Peter Södergård som i griftetalet utgick från orden i Joh. 11:25.

Gemensamt sjöngs psalmerna Var jag går i skogar, berg och dalar och Härlig är jorden.

Som avslutning spelade kantorn Tröstevisa av B Andersson.

Maj-Brith Mattsson

I Delsbo kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Maj-Brith Mattsson.

Som inledningsmusik spelade Urban Andersson Visa från Utanmyra, svensk folkmelodi, på dragspel.

Därefter spelade barnbarnet Isa Hammarsten Koppången av P Moraeus på fiol.

Officiant var kontraktsprost Peter Södergård

Jerker Sjölander höll griftetalet där han utgick från orden i Ps. 90, vers 10 och Ord. 31:10–14.

Solist Maj-Britt Sjölander sjöng Var jag går i skogar, berg och dalar av C O Rosenius.

Gemensamt sjöngs psalmerna Guds kärlek är som stranden och Oändlig nåd till Christian Brobergs ackompanjemang.

Som avslutning spelade Urban Andersson Tröstevisa av B Andersson på dragspel.

Sigbritt Persson

I Delsbo kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Sigbritt Persson.

Som inledningsmusik spelade Christian Broberg Gammal fäbodpsalm i sättning av O Lindberg.

Solist Pelle Nyberg sjöng Linblomman av K-Å Eriksson till eget gitarrackompanjemang.

Officiant var kontraktsprost Peter Södergård som i griftetalet utgick från orden i 1 Tim. 6:12.

Solisten återkom med När vi möts i himlen.

Gemensamt sjöngs psalmerna Blott en dag, Var jag går i skogar, berg och dalar och Härlig är jorden.

Håkan Lönnberg

I Jakobs kyrka, Hudiksvall, hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Håkan Lönnberg.

Som inledningsmusik spelade Kristofer Sundman Jesus all min glädje av J S Bach.

Solist Maria Nyström sjöng En stund på jorden av Laleh.

Officiant var prost emeritus Bo Johansson som i griftetalet utgick från orden i Matt. 5:8.

Solisten återkom med I din himmel av S Aldén och You´ve got a frient av C King.

Gemensamt sjöngs psalmerna Blott en dag och Hela vägen går han med mig.

Som avslutning spelade kantorn You´ve got a friend på flygel.

Elsa Svensson

I Sofiedals kapell hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Elsa Svensson.

Som inledningsmusik spelade Kristofer Sundman Kyrkmarsch av K Svensson.

Officiant var kyrkoherde Björn Wiksten som i griftetalet utgick från orden i 1 Kor. 13:4–7, 13.

Gemensamt sjöngs psalmerna 199 och 200.

Som avslutning spelade kantorn Våren av A Vivaldi.

Minnesstund hölls i Sankt Jakobsgården.

Stig-Göran Pettersson

I Sofiedals kapell hölls på onsdagen borgerlig begravningsceremoni för Stig-Göran Pettersson.

Som inledningsmusik spelades Bridge over troubled water med Paul Simon på cd.

Barnbarnet Sofie sjöng Öppna landskap av U Lundell till Ingela Söderlunds gitarrackompanjemang.

Borgerlig officiant var Ingela Söderlund som höll ett personligt minnestal.

Ingela Söderlund sjöng även Always on my mind av J Christopher/M James/W Carson Thompson och Halleljuha av L Cohen till eget gitarrackompanjemang.

Under avskedet spelades It started with a loveaffair med Jerry Williams på cd.

Som avslutning spelades Bridge over troubled water med Paul Simon på cd.

Söderhamn

Iriz Larsson

I Norrala kyrka hölls på onsdagen begravningsgudstjänst för Iriz Larsson, Söderhamn.

Som inledningsmusik spelade Jan Brolin Gammal fäbodpsalm i sättning av O Lindberg.

Solist Hans Ringshamre sjöng Jag har hört om en stad av L Lithell/rysk folkmelodi.

Officiant var Staffan Öberg som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Solisten återkom med Där rosor aldrig dör av J och E Osborn/J C Miller/D Bergagård.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249 och 297.

Som avslutning spelade organisten Så skimrande var aldrig havet av E Taube.

Gåvor hade lämnats till fonder.

Minnesstund hölls i sockenstugan.

Karin Jansson

I Ulrika Eleonora kyrka hölls på onsdagen begravningsgudstjänst för Karin Jansson.

Som inledningsmusik spelade Eva Björk Tröstevisa av B Andersson.

Solist Frida Alenius sjöng I din himmel av S Aldén.

Officiant var kyrkoherde emeritus Thomas Grunnesjö som i griftetalet utgick från orden i Psaltaren 8:4–10.

Solisten återkom med En säng av rosor av D Zanvar/P Kvint.

Gemensamt sjöngs psalmerna 297, 799 och 310.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Änglamark av E Taube.

Gåvor hade lämnats till Cancerfonden.

Raili Niemi

I Skogs kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Raili Niemi.

Som inledningsmusik spelade Lennart Ericsson Visa från Utanmyra, svensk folkmelodi.

Solist Risto Ruuska och Alex Persson sjöng och spelade Äidille av J Hallikainen.

Officiant var Lars Nilsson som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249, Blott en dag och 297, Härlig är jorden.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Tröstevisa av B Andersson.

Gåvor hade lämnats till fonder.