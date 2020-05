Begravningar vecka 18

Bollnäs/Ovanåker

Clary Larsson

I Hanebo kyrka hölls på onsdagen begravningsgudstjänst för Clary Larsson.

Som inledningsmusik spelade Eva Hägglund Tröstevisa av B Andersson.

Officiant var Evelyn Billborn som i griftetalet utgick från orden i Matteus. 25:35–36.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249, Blott en dag, och 251, Var jag går i skogar, berg och dalar.

Som avslutning spelade musikern Koppången av P Moraeus.

Berthil Jonsson

I Bollnäs kyrka hölls på onsdagen begravningsgudstjänst för Berthil Jonsson.

Som inledningsmusik spelade Magnus Berglöf Koppången av P Moraeus.

Officiant var Åsa Tollén som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Gemensamt sjöngs psalmerna 190 och 297.

Som avslutning spelade organisten Pärleporten A Dulin/F Bloom.

Anna-Lisa Forsberg

I Arbrå kyrka hölls på onsdagen begravningsgudstjänst för Anna-Lisa Forsberg, Arbrå.

Som inledningsmusik spelade Atie Bernet Koppången av P Moreaus.

Officiant var Helge Berg som i griftetalet utgick från orden i Luk. 20:38 och Kor. 1:42–44.

Gemensamt sjöngs psalmerna 304 och 297.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Tröstevisa av B Andersson.

Lena Larsson

I Bollnäs kyrka hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Lena Larsson, Bollnäs.

Som inledningsmusik spelade Elisabet Persson Visa från Venjan av R Dybeck.

Officiant var Ulf Jensius.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249 och 297.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Våren av E Grieg.

Barbro Berglin

I Pilgrimens kapell, Ovanåker, hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Barbro Berglin, Edsbyn.

Som inledningsmusik spelade Jenny Christoffersson Där rosor aldrig dör av J och E Osborn/J C Miller.

Officiant var Ulrika Eriksson som i griftetalet utgick från orden i Matt. 28:20.

Kyrkomusikern spelade Håll mitt hjärta av P Hallström.

Gemensamt sjöngs psalmerna 322 och 172.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Pärleporten av A Dulin/F Bloom.

Minnesstund hölls i hemmet.

Ljusdal/Järvsö/Färila/Los

Sigrid Segetorp

I Färila kyrka hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Sigrid Segetorp, Färila, som avlidit i en ålder av 83 år.

Som inledningsmusik spelade kantor Ann-Christin Svedman Koppången av P Moraeus.

Solist Lillemor Gustafsson Håkansson sjöng Jag ska gå genom tysta skyar av D Andersson/G Johansson.

Officiant var Mattias Haglund.

Solisten återkom med Stilla ro och nära av Å Jinder/S Nilsson.

Gemensamt sjöngs psalmerna 251 och 297.

Som avslutning spelade kantorn Ave Maria av F Schubert.

Minnesstund hölls i hembygdsgården.

Per Svärd

I Ljusdals kyrka hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Per Svärd, Ljusdal, som avlidit i en ålder av 77 år.

Som inledningsmusik spelade Anneli Aspengren Sköld Chess.

Solist Mikael Olofsson sjöng En säng av rosor av Darin/P Kvint till eget gitarrackompanjemang och flygelackompanjemang av kantorn.

Officiant var församlingsherde Magnus Boäng som i griftetalet utgick från orden i Psaltaren 46:2–4.

Solisten återkom med När löven faller av C Häggkvist/I Åberg till kantorns flygelackompanjemang.

Gemensamt sjöngs psalmerna 251 och 197.

Som avslutning spelade kantorn Till tröst.

Hudiksvall/Nordanstig

Majbritt Mårtensson

I Forsa kyrka hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Majbritt Mårtensson.

Som inledningsmusik spelade musikdirektör Rune Broberg Orgeln på vinden av A Hambe.

Solist Sofia Klingefors sjöng Himlen är oskyldigt blå av T och K Gärdestad till Peter Subäcks pianoackompanjemang.

Officiant var Andreas Bernmyr som höll ett personligt minnestal och i griftetalet utgick från valda bibelord.

Under griftetalet spelade kantorn en medley av Sigge Fürstlåtar på piano – Gomorron, gomorron, Bullfest, Stadsbudsvisan.

Solisterna återkom med Kärleken är av I Forsman/B Ljungren.

Gemensamt sjöngs psalmerna 297, Härlig är jorden, och 235, Pärleporten.

Som avslutning spelade kantorn Vill du se en stjärna av F Doelle.

Minnesstund hölls i Mariagården.

Signe Berg

I S:ta Maria kapell hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Signe Berg.

Som inledningsmusik spelade Ingrid Svensson Tröstevisa av B Andersson.

Solisterna AnnSofie Lindvall och Maja Lindvall sjöng Håll mitt hjärta av B Skifs/P Hallström/L Andersson.

Officiant var kyrkoherde Mia-Marie Kjellgren.

Under avskedstagandet spelade kantorn I folkviseton av N Ferlin.

Gemensamt sjöngs psalmerna 251, Var jag går i skogar, berg och dalar, och 249, Blott en dag.

Som avslutning spelade kantorn Air av J S Bach.

Söderhamn

Barbro Karlsson

I Ulrika Eleonora kyrka hölls på onsdagen begravningsgudstjänst för Barbro Karlsson, Söderhamn.

Som inledningsmusik spelade Lennart Ericsson Largo av G F Händel.

Solist Rebecka Ericsson spelade Litania av SF Schubert på cello.

Officiant var prost Lars Nilsson som i griftetalet utgick från orden i Jesaja 46:4.

Solisten återkom med Cavatina av S Meiers och Dagen är nära av G F Händel.

Gemensamt sjöngs psalmerna 251 och 235.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Somewhere over the rainbow av H Arlen/Y Harburg.

Gåvor hade lämnats till fonder.

Minnesstund hölls i Odd Fellow.